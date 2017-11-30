11:54 30 ноября

Как Вашингтон подрывает отношения с Москвой. Российский посол рассказал

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на приеме неправительственной организации World Affairs Council в отеле «Фэйрмонт» в Сан-Франциско, рассказал о действиях американской администрации, направленных на подрыв отношений с Москвой.



Высылка российских дипломатов, изъятие объектов дипломатической собственности с последующим обыском и снятием государственных флагов Российской Федерации, ущемление прав российских СМИ – все эти недружественные шаги разрушают фундамент российско-американского сотрудничества,
цитирует дипломата РИА Новости.


Антонов добавил, что Госдеп без каких-либо оснований запрещает ему посещать российские дипломатические объекты.

Кроме того, он считает, что США и РФ должны возобновить «взаимодействие по линии спецслужб, министерств обороны и парламентов».

Отсутствие контактов ведет к росту взаимного недоверия. Особенно на фоне публичной риторики в американских политических кругах, воссоздающей нелицеприятный образ России,
сказал посол.

Он также назвал противодействие ядерному статусу КНДР примером близости позиций.

По данным агентства, Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где проведет встречи с представителями экспертных и деловых кругов, а также осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско.

Напомним, в начале сентября генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:08
    Вашингтон подрывает отношения с Москвой
    поскольку всё так запущено,и противостояние переходит в откровенную фазу,предлагаю,России, поддержать КНДР, а что? Что терять? мы ,Ыну продовольственную помощь (зерна умотаться,газ,нефть),он нам-военно-морскую базу,плюсом договор о военно-техническом сотрудничестве,и взаимопомощи в отражении внешнего агрессора! просто хочу видеть лица в госдепе после этого... штаты через море почуют запах аромата "капец№5". а если Китай поддержит ,то "картина маслом"...))))))))))) штаты будут вынуждены забиться в нору на своём острове.
    андрей юрьевич
    1. Чёрный Сегодня, 10:17
      Цитата: андрей юрьевич
      предлагаю,России, поддержать КНДР, а что? Что терять? мы ,Ыну продовольственную помощь (зерна умотаться,газ,нефть)

      Предлагаете посадить на шею 26 миллионов корейцев?..."Боливар не вынесет двоих" smile
      Чёрный
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:23
        Цитата: Чёрный
        Предлагаете посадить на шею 26 миллионов корейцев?

        никто к нам их не зовёт,чистая сделка.или база ВМФ не стоит того? а если дальше фантазию пустить с поводка? пусть будущий БЖДРК наш катается и по КНДР! ну не любо ли? ой бы как "припекло " госдеп !
        андрей юрьевич
        1. Чёрный Сегодня, 10:26
          Цитата: андрей юрьевич
          или база ВМФ не стоит того?

          В таком случае лучше договариваться с Кубой и воткнуть базу там.... wink
          Чёрный
          1. андрей юрьевич Сегодня, 11:27
            Цитата: Чёрный
            Цитата: андрей юрьевич
            или база ВМФ не стоит того?

            В таком случае лучше договариваться с Кубой и воткнуть базу там.... wink

            у Кубы нет ракет. тащить свои-это уже другая история.
            андрей юрьевич
    2. Венд Сегодня, 10:22
      Все это делается для одного - США для нормального существования в прежнем фарватере нужен сильный враг - Россия. Но Россия упорно не желает этому соответствовать. laughing
      Венд
      1. Scoun Сегодня, 10:48
        Цитата: Венд
        США для нормального существования в прежнем фарватере нужен сильный враг

        Им не нужен сильный враг и им не нужны сильные конкуренты в бизнесе у них сейчас колонии и империализм Версии 3.1 это когда "тихой сапой" убивают конкурентов в энергетике, в высоких технологиях, машиностроении (турбины, генераторы, двигатели) и всё под видом демократии.

        Кроме того, он считает, что США и РФ должны возобновить «взаимодействие по линии спецслужб, министерств обороны и парламентов».

        Вот наивный человек, спецслужбы США, МО и конгресс США, чувствуют себя прекрасно без России и что бы матрасники где-то что-то возобновили, то России надо прогнуться и поцеловать руку хозяина. Это всё конечно ИМХА и конечно "понятно" что наши стараются придерживаться правовых норм и этикета, и Россия старается противодействовать США выделяя кредиты Венесуэлле.....договариваясь помогая Ирану и Турции.. но я уверен что где-то Россия должна упреждать и действовать на упреждение.
        Игры в Корее? О нет! Мы проигнорируем эти игры политизированные, грязные, и медали не вернём, и с решерием не согласны, и вообще МОК должен переехать например в одну из стран АТЭР, лишать аккредитаций иноагентов либо продавать допуски за десятки миллионов долларов/евро либо сотни миллионов рублей ну и тд.
        Scoun
      2. weksha50 Сегодня, 10:57
        Цитата: Венд
        США для нормального существования в прежнем фарватере нужен сильный враг - Россия.



        Немножко не так... Сильная Россия штатам абсолютно не нужна...
        А вот Россия в качестве сильно-страшного агрессора для обывателя и для "союзников" по НАТО - ой как нужна...
        weksha50
    3. сибиралт Сегодня, 10:22
      Он бы лучше рассказал о том, как продвигаются дела по нашим искам за отъем или препятствие пользования нашей дипломатической собственностью. Если, конечно, такие иски были заявлены.
      сибиралт
  2. новичок Сегодня, 10:11
    не вижу особых, скажем так, болезненных для янки шагов/действий с нашей стороны. так, невнятные ответные мере, ну хотя б так.
    новичок
  3. К0щей Сегодня, 10:11
    вот нам все рассказывали про "ответные действия" на арест дип. собственности... и? где они эти "действия", пусть и пресловутые "не зеркальные". через пол года "родят" или забудут?
    К0щей
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:12
    Отсутствие контактов ведет к росту взаимного недоверия

    Практика показывает, что слепо-глухо-немому (если это касается непосредственно его) политическому "партнеру" бесполезно что-либо говорить или показывать. У него своя, отдельная от других жизнь.
    rotmistr60
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
    ... Антонов озвучил уже имеющиеся факты... а воз и ныне там...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 10:25
      Привет! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      а воз и ныне там...

      Потому что кого-то устраивает такое положение вещей... negative
      Джедай
  6. Sergey53 Сегодня, 10:15
    Всё происходящее с нами, есть продукт нашего оправдывания по всем нападкам на нас. Надо меньше говорить, надо делать. А оправдываться вообще НЕЛЬЗЯ. Нас воспринимают за слабаков.
    Sergey53
  7. solzh Сегодня, 10:19
    Высылка российских дипломатов, изъятие объектов дипломатической собственности с последующим обыском и снятием государственных флагов Российской Федерации, ущемление прав российских СМИ

    А мы только протестуем.
    solzh
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:25
      Цитата: solzh
      А мы только протестуем.

      сказано сильно...скорее выражаем озабоченность,иногда-глубокую.(но это когда вообще борзеем)
      андрей юрьевич
  8. Altona Сегодня, 10:23
    Цитата: новичок
    не вижу особых, скажем так, болезненных для янки шагов/действий с нашей стороны. так, невнятные ответные мере, ну хотя б так.

    --------------------------
    Наши как-то перестали "зеркалить" недружественные шаги США в дипломатической сфере. Надо отобрать еще что-нибудь у США. Спасо-Хаус,например,подаренный Сталиным.
    Altona
  9. Esoteric Сегодня, 10:31
    Вам объявили войну, а в вышли с цветами и ждёте воинов-освободителей. fellow В стране пора вводить жёсткое президентское правление с опорой на силовые структуры...
    А, КНДР надо поддержать...
    Посольство США в Москве закрыть и открыть в Магадане... request Простите, мест нет...
    Esoteric
  10. Керенский Сегодня, 10:42
    Высылка российских дипломатов, изъятие объектов дипломатической собственности с последующим обыском и снятием государственных флагов Российской Федерации, ущемление прав российских СМИ – все эти недружественные шаги разрушают фундамент российско-американского сотрудничества,

    Это нелепые шаги! Ну что они сделали?! Дипломатов выслали? Так сами себе работу осложнили и тут и там. Можно подумать, любое государство "лишних" дипломатов держит за рубежом.
    Обыски провели? Нашли чего? Нет? Подбросили хоть тонну героина или недоеденных детей в холодильник? Тоже не смогли.
    Да, с флагами мы сами виноваты. Но и у этой ошибки есть имя и фамилия.
    Про "Российские СМИ" даже говорить не буду.
    Керенский
  11. prior Сегодня, 11:36
    "Как Вашингтон подрывает отношения с Москвой. "
    Как можно подорвать то, чего нет ?!
    prior
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