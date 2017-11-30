Как Вашингтон подрывает отношения с Москвой. Российский посол рассказал

Высылка российских дипломатов, изъятие объектов дипломатической собственности с последующим обыском и снятием государственных флагов Российской Федерации, ущемление прав российских СМИ – все эти недружественные шаги разрушают фундамент российско-американского сотрудничества,

Отсутствие контактов ведет к росту взаимного недоверия. Особенно на фоне публичной риторики в американских политических кругах, воссоздающей нелицеприятный образ России,