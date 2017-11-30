Как Вашингтон подрывает отношения с Москвой. Российский посол рассказал
Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на приеме неправительственной организации World Affairs Council в отеле «Фэйрмонт» в Сан-Франциско, рассказал о действиях американской администрации, направленных на подрыв отношений с Москвой.
Антонов добавил, что Госдеп без каких-либо оснований запрещает ему посещать российские дипломатические объекты.
Кроме того, он считает, что США и РФ должны возобновить «взаимодействие по линии спецслужб, министерств обороны и парламентов».
Он также назвал противодействие ядерному статусу КНДР примером близости позиций.
По данным агентства, Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где проведет встречи с представителями экспертных и деловых кругов, а также осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско.
Напомним, в начале сентября генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.
Высылка российских дипломатов, изъятие объектов дипломатической собственности с последующим обыском и снятием государственных флагов Российской Федерации, ущемление прав российских СМИ – все эти недружественные шаги разрушают фундамент российско-американского сотрудничества,цитирует дипломата РИА Новости.
Антонов добавил, что Госдеп без каких-либо оснований запрещает ему посещать российские дипломатические объекты.
Кроме того, он считает, что США и РФ должны возобновить «взаимодействие по линии спецслужб, министерств обороны и парламентов».
Отсутствие контактов ведет к росту взаимного недоверия. Особенно на фоне публичной риторики в американских политических кругах, воссоздающей нелицеприятный образ России,сказал посол.
Он также назвал противодействие ядерному статусу КНДР примером близости позиций.
По данным агентства, Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где проведет встречи с представителями экспертных и деловых кругов, а также осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско.
Напомним, в начале сентября генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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