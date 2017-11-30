Лавров назвал условия для введения миротворцев ООН в Донбасс

Суть предложения — силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей. Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске

При этом основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки — Минская контактная группа и "нормандский формат"