11:55 30 ноября

Лавров назвал условия для введения миротворцев ООН в Донбасс

Контингент ООН будет введен в Донбасс после разведения сил и средств сторон, но это должно быть согласовано с Киевом, Донецком и Луганском, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете "Либеро".

Министр напомнил, что на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае в сентябре президент Владимир Путин выдвинул инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины.

Лавров назвал условия для введения миротворцев ООН в Донбасс



Суть предложения — силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей. Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске
— заявил он.

При этом основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки — Минская контактная группа и "нормандский формат"
— добавил Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда.

По его словам, стало очевидно, что благодаря референдуму и последующему воссоединению Крыма с Россией, жители полуострова избежали ужасов гражданской войны — "того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе", передает РИА Новости

Использованы фотографии: © РИА Новости / Максим Блинов
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Комментарии 35

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  1. Altona Сегодня, 10:39
    Лавров что-то уже не то несёт. Какой контингент ООН? США махом организуют оккупационную армию, им только дай соответствующую резолюцию.
    Altona
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:43
      Лавров в очередной раз озвучил предложение президента.
      силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ
      В этом случае Сша при всех их стараниях ни как не организует "оккупационную армию". Поэтому американцы и противятся такому предложению.
      rotmistr60
      1. Лелёк Сегодня, 11:04
        Цитата: rotmistr60
        Поэтому американцы и противятся такому предложению.


        Привет, Геннадий.
        А какое отношение америкосы имеют к процессу урегулирования на ЮВ бывшей Украины? Точно так же они никаким краем не завязаны на "минск" и "нормандский формат". Ни в одном из этих документов, утверждённых ООН, не упоминаются США. А вот с попустительства киевской хунты армейские структуры США тихой сапой (как всегда) влезли на территорию "404" и начали диктовать свои правила. Так-что в принципе имеем право гаранта минских соглашений посылать Америку с её "хотелками" на "макакайку" (длинное с двумя шариками). stop
        Интересное: эсминец "Джеймс Уильямс" не смог войти в порт Одессы из-за пены и амбре "шанель". bully
        Лелёк
        1. Dashout Сегодня, 11:13
          Засрались, хохлы...
          Dashout
        2. rotmistr60 Сегодня, 11:14
          Приветствую, Лев! hi Не стоит забывать, что Сша в ООН играют почти первую скрипку.
          эсминец "Джеймс Уильямс" не смог войти в порт Одессы из-за пены и амбре "шанель"
          Наверное у "лучших" ВМС мира экипажи "зучились" на постоянных учениях и от усталости берегов не видят.
          rotmistr60
          1. Лелёк Сегодня, 11:36
            Цитата: rotmistr60
            Не стоит забывать, что Сша в ООН играют почти первую скрипку.


            Добрый день, Геннадий. Это и есть одна из "заковык" в которые мы постоянно упираемся, следующая та, что наши европейские "коллеги" по "минску" ушли с головой в свои региональные проблемы и перестали практически работать по Украине, за исключением упрёков в адрес России. "Красавчег" Макрон не отходит от зеркала и микрофона, а старушка Меркель никак не починит свой канцлерский трон. Ну, а надувающий щёки Трамп пытается занять их место в "решалове" с (как всегда) игрой мускулами. В самой же Укрейне шебуршат крысы и готовятся 3.12 совершить набег на Кукуевград.
            Лелёк
            1. rotmistr60 Сегодня, 11:53
              "Красавчег" Макрон не отходит от зеркала и микрофона, а старушка Меркель никак не починит свой канцлерский трон.
              Кратко, но метко охарактеризовал ситуацию со странами гарантами. Посмотрим как дальше будут развиваться события.
              rotmistr60
    2. Vard Сегодня, 10:44
      Вряд ли они пойдут на такие условия... Одно разведение сторон им как серпом...
      Vard
      1. Anarchist Сегодня, 10:48
        Они просто введут свои войска без резолюции! Как Мы уже наблюдали не раз.
        Anarchist
        1. Сепар ДНР Сегодня, 11:04
          Цитата: Anarchist
          Они просто введут свои войска без резолюции! Как Мы уже наблюдали не раз.

          Наблюдали yes ,когда это было "где-то"...
          В случае дальнейшего такого "наблюдения", нам на голову нагадят,а вам, конкретно , под дверь..
          Сепар ДНР
          1. Anarchist Сегодня, 11:23
            Цитата: Сепар ДНР
            Наблюдали ,когда это было "где-то".

            Югославия -Братское государство!
            А насчёт, конкретно, моей двери:
            То я, к сожалению, ничего не решаю! У Министерства обороны и Министерства иностранных дел на этот счёт свой план - ''хитрый план Путина''! Которые неукоснительно придерживается ''Минского сговора''!
            Anarchist
            1. Сепар ДНР Сегодня, 11:38
              Цитата: Anarchist
              А насчёт, конкретно, моей двери:
              То я, к сожалению, ничего не решаю! У Министерства обороны и Министерства иностранных дел на этот счёт свой план - ''хитрый план Путина''! Которые неукоснительно придерживается ''Минского сговора''!

              Ну ладно... yes Назовём эту "дверь" условно "общероссийской"...

              Цитата: Anarchist
              Югославия -Братское государство!


              Всё же, тогда ещё , не в "шаговой доступности". А сейчас, и нас и вас конкретно "подпёрли".

              Что называется : "Отступать некуда,позади Москва", и "За Миусом,для нас земли нет"
              Сепар ДНР
            2. Лелёк Сегодня, 11:45
              Цитата: Anarchist
              Которые неукоснительно придерживается ''Минского сговора''!


              hi , Александр.
              Это единственный совместный с Европой пакет соглашений, одобренный ООН и скреплённый печатью СБ ООН, который в какой-то мере связывает руки США, НАТО и киевской хунте устроить костёр , перерастающий в 3-ю мировую.
              Лелёк
      2. Сепар ДНР Сегодня, 10:48
        Контингент ООН будет введен в Донбасс после разведения сил и средств сторон, но это должно быть согласовано с Киевом, Донецком и Луганском, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете "Либеро".

        Согласен ! yes Разводим yes . Укропов "на историческую родину", а нас... А нас-то, куда девать ?

        А никуда,мы и так ДОМА...
        Сепар ДНР
      3. Дедкастарый Сегодня, 10:49
        Лавров назвал условия для введения миротворцев ООН в Донбасс
        Дедкастарый
    3. Житель Урала Сегодня, 11:00
      Так под эгидой ООН могут быть наши военнослужащие.
      Житель Урала
    4. Хагалаз Сегодня, 11:27
      Цитата: Altona
      Лавров что-то уже не то несёт. Какой контингент ООН? США махом организуют оккупационную армию, им только дай соответствующую резолюцию.

      Лавров спокойно выдвигает заведомо не выполнимые для Киева требования.
      Хагалаз
  2. pvv113 Сегодня, 10:44
    Лавров заявил, что Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда.

    Лавров поставил точку в вопросе принадлежности Крыма hi
    pvv113
    1. Дедкастарый Сегодня, 10:50
      Цитата: pvv113
      Лавров поставил точку в вопросе принадлежности Крыма

      эту "точку" уже кто только не ставил, толку то?
      Дедкастарый
      1. Джедай Сегодня, 10:54
        Вонять про Крым будут продолжать, хотя и ВСЕ понимают что Крым - это Россия!
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 11:52
          Так ведь и внутри России воняют всякие либероиды Явлинские, Собчаки и т.д
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 11:54
            Так ведь все воняющие из одного источника оплачиваются. wink
            Джедай
        2. Лелёк Сегодня, 11:53
          Цитата: Джедай
          Вонять про Крым будут продолжать


          А что им остаётся делать? Будут вонять, плакаться и устраивать пакости. И бандерлоги и "европы" без этого просто не могут жить. yes
          Лелёк
      2. pvv113 Сегодня, 10:56
        Тем не менее, позиция по Крыму неизменна. А то уже появились всепропальщики с темой слива Крыма
        pvv113
    2. komvap Сегодня, 10:52
      точку поставили жители России и крыма, а не калантарян.
      komvap
    3. Лелёк Сегодня, 11:17
      Цитата: pvv113
      Лавров поставил точку в вопросе принадлежности Крыма


      hi , Владимир.
      Кстати, а что новенького в Крыму?
      Во-первых Списаны долги крымчан банкам бывшей Украины (и это есть гут):

      Во-вторых приступили к восстановлению крымского телескопа (и это тоже зер гут):

      Так-что потихоху-помалеху Крым приводится в порядок.
      Лелёк
      1. pvv113 Сегодня, 11:53
        Лев, приветствую! Да один крымский мост чего стоит!
        pvv113
  3. andre Сегодня, 10:52
    Лавров поставил не точку, а запятую. Крым конечно же наш, но все может измениться. А вдруг ксюшадь все же пройдет аллюром на выборах? А про контингент ООН, наш гарант хоть и не 7 пядей во лбу, но явно не дает повод усомниться в компетентности многих международных вопросов.
    andre
  4. weksha50 Сегодня, 10:52
    "Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон......

    Стоит туда попасть в качестве контингента ООН янки, англичанам, немцам или французам - как этот "контингент" рассосется по всей территории ЛДНР и станет выполнять полицайско-оккупационные функции... И, считай, всё дело республик будет загублено, а понесенные жертвы - напрасны...
    Нельзя туда никого пускать...
    weksha50
  5. Sergey53 Сегодня, 10:55
    Правильно. Надо продавливать наше решение данного вопроса.
    Sergey53
  6. Alexey-74 Сегодня, 10:57
    Вопрос так и остался вопросом, где будут размещаться миротворцы ООН (территориально) и состав миссии...
    Alexey-74
  7. сталевар Сегодня, 11:07
    Россия гарант чего? Чтоб убивали и за это ничего не было? Минские соглашения ни дня не выполнялись, а Лаврову всё переговоры вести! А у меня вопрос Лаврову. Что должны сделать бендеровцы, чтобы Россия силу на этот беспредел применила?
    сталевар
  8. den3080 Сегодня, 11:15
    контингент ООН это хуже, чем просто миссия ОБСЕ.
    хуже иллюзией безопасности и невероятно расширяющимся полем для провокаций со стороны каклохунты и какловодов.
    а провокаций там и так предостаточно.

    кинул десяток мин в расположение какой-нибудь ооновской части, замочил гвардейцев из вануату или пакистана какого... и дело в шляпе
    den3080
  9. Аморфис Сегодня, 11:16
    Если армия США осмелиться появиться на границе с ДНР и ЛНР, то будет реальный повод ввести конкретную обратку! А пока тема из разряда - если бросить кирпич, то упадет ли Луна?
    Аморфис
  10. den3080 Сегодня, 11:22
    финны кстати любят ездить в ооновские контингенты, это прямо профессия такая среди финских военных
    полгода службы в оон войске набрал - можешь ввозить любой автомобиль на родину беспошлинно.
    den3080
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