Лавров назвал условия для введения миротворцев ООН в Донбасс
Контингент ООН будет введен в Донбасс после разведения сил и средств сторон, но это должно быть согласовано с Киевом, Донецком и Луганском, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете "Либеро".
Министр напомнил, что на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае в сентябре президент Владимир Путин выдвинул инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины.
Кроме того, Лавров заявил, что Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда.
По его словам, стало очевидно, что благодаря референдуму и последующему воссоединению Крыма с Россией, жители полуострова избежали ужасов гражданской войны — "того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе", передает РИА Новости
Министр напомнил, что на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае в сентябре президент Владимир Путин выдвинул инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины.
Суть предложения — силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей. Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске— заявил он.
При этом основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки — Минская контактная группа и "нормандский формат"— добавил Лавров.
Кроме того, Лавров заявил, что Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда.
По его словам, стало очевидно, что благодаря референдуму и последующему воссоединению Крыма с Россией, жители полуострова избежали ужасов гражданской войны — "того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе", передает РИА Новости
Использованы фотографии: © РИА Новости / Максим Блинов
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