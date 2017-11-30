Американская компания по-прежнему уверена в надежности ракеты «Союз»
Американская компания Spire Global, чьи 10 малых спутников не смогли выйти на орбиту после старта с космодрома «Восточный», сохраняет веру в надежность ракет-носителей «Союз», заявил представитель компании Ник Аллейн.
Он отметил, что компания «старается использовать любую возможность для запуска своих малых спутников, чтобы нивелировать влияние возможных неудач».
По его словам, сейчас на орбите работают 40 космических аппаратов, принадлежащих Spire Global.
Напомним, во вторник пуск с космодрома «Восточный» оказался неудачным: ракета «Союз-2.1б» стартовала штатно, однако позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком «Фрегат», не вышли на целевую орбиту.
Исторически "Союз" – очень надежная ракета-носитель, поэтому эта неудача не меняет нашей стратегии запусков,сказал Аллейн РИА Новости в связи с инцидентом.
Он отметил, что компания «старается использовать любую возможность для запуска своих малых спутников, чтобы нивелировать влияние возможных неудач».
Это был наш 13-й старт за короткие несколько лет, еще три старта предстоят в декабре, а также запуск с МКС на этой неделе,сообщил представитель компании.
По его словам, сейчас на орбите работают 40 космических аппаратов, принадлежащих Spire Global.
Напомним, во вторник пуск с космодрома «Восточный» оказался неудачным: ракета «Союз-2.1б» стартовала штатно, однако позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком «Фрегат», не вышли на целевую орбиту.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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