17:35 30 ноября

Американская компания по-прежнему уверена в надежности ракеты «Союз»

Американская компания Spire Global, чьи 10 малых спутников не смогли выйти на орбиту после старта с космодрома «Восточный», сохраняет веру в надежность ракет-носителей «Союз», заявил представитель компании Ник Аллейн.



Исторически "Союз" – очень надежная ракета-носитель, поэтому эта неудача не меняет нашей стратегии запусков,
сказал Аллейн РИА Новости в связи с инцидентом.


Он отметил, что компания «старается использовать любую возможность для запуска своих малых спутников, чтобы нивелировать влияние возможных неудач».

Это был наш 13-й старт за короткие несколько лет, еще три старта предстоят в декабре, а также запуск с МКС на этой неделе,
сообщил представитель компании.

По его словам, сейчас на орбите работают 40 космических аппаратов, принадлежащих Spire Global.

Напомним, во вторник пуск с космодрома «Восточный» оказался неудачным: ракета «Союз-2.1б» стартовала штатно, однако позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком «Фрегат», не вышли на целевую орбиту.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Ихрек Сегодня, 11:59
    [quote][/quote] сохраняет веру в надежность ракет-носителей «Союз», заявил представитель компании Ник Аллейн.

    А им терять нечего, страховка всё окупит, а Россия теряет имидж. При Рогозине столько провалов в этой отрасли, а он всё работает. Видимо ВВП решил что он незаменимый как и "незаменим" и ДАМ "супер умные", "супер грамотные", "супер честные" - зла не хватает.
    Ихрек
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:04
      Страховка конечно окупит.
      Россия теряет имидж.
      Неудачи случаются у всех космических держав от этого не застрахуешься. Имидж мы после 90-х наоборот восстанавливаем.
      rotmistr60
      1. Ихрек Сегодня, 12:07
        Цитата: rotmistr60
        Неудачи случаются

        Но когда это носит массовый характер, то уже не смешно. В Советское время такого количества аварий не было, хотя тогда только учились.
        Ихрек
        1. Muvka Сегодня, 12:11
          Цитата: Ихрек
          Цитата: rotmistr60
          Неудачи случаются

          Но когда это носит массовый характер, то уже не смешно. В Советское время такого количества аварий не было, хотя тогда только учились.

          Какой нафиг массовый характер? Вы понимаете, что вы несете? Первый неудачный запуск за год. Из 16 запусков. Какая массовость? В прошлом году 1 из 17 неудачный.
          Muvka
          1. хрыч Сегодня, 12:15
            Цитата: Ихрек
            а Россия теряет имидж

            Да, плевать, плюс 17 вражеских спутников ушатали из Германии, Канады, Норвегии, США, Швеции и Японии. Все враги. Один шведский чего стоит. Спутник SEAM (шведов и 8 членов консорциума с ЕС) якобы по исследованию высоких широт, причем изучения ионосферы, которая ныне важна в военной связи и радиолокации. У нас ЗГрЛс Контейнер и высокие северные широты, где мы раздуваем гонку вооружений. По мне так специально груз уничтожен, метеоспутник Метеор застрахован на 2,6 млрд рублей. Ну поплачет страховая компания wassat
            Цитата: Muvka
            В прошлом году 1 из 17 неудачный.

            Все ведь прозрачно
            https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_космических_
            запусков_России_в_2017_году
            Прошлый год
            https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_космических_
            запусков_России_в_2016_году
            хрыч
            1. Muvka Сегодня, 12:18
              Что именно я не так написал?
              Muvka
              1. хрыч Сегодня, 12:24
                Цитата: Muvka
                Что именно я не так написал?

                Все абсолютно правильно, я исправил drinks это Ихреку wassat
                хрыч
          2. резервист Сегодня, 12:47
            Первый неудачный запуск

            Может, это не запуск спутника и 19-и сателлитов, а испытание баллистической ракеты с разделяемой боеголовкой?
            Тогда можно доложить, что успешно поражена условная цель в океане am hi
            резервист
        2. rotmistr60 Сегодня, 12:12
          В Советское время такого количества аварий не было

          Хотя для меня то время было самое активное и лучшее, но объективности ради стоит признать, что о неудачных запусках (кроме гибели космонавтов) говорить (писать) было не принято. А по поводу гибели космонавтов (астронавтов) поинтересуйтесь сколько погибло американцев. Но при этом Сша имидж не потеряли.
          rotmistr60
      2. Джедай Сегодня, 12:07
        Непривычно слышать из США в сторону России вместо истерии здравые слова...
        Джедай
        1. BlackMokona Сегодня, 14:13
          Подозреваю, что мы им выплатили компенсацию в полном объеме, вот и довольные.
          BlackMokona
    2. Балу Сегодня, 12:08
      Цитата: Ихрек
      А им терять нечего, страховка всё окупит, а Россия теряет имидж.

      Статья поверхностная. Статистика неудач стартов в СССР и современной России-причины?
      Имеется связь руководства Роскосмоса со страховщиками, я не имею ввиду коррупцию, что вы, что вы... И наконец, первое, что приходит на ум-топливо? програмное обеспечение? квалификация сбоки? контроль за сборкой и проверкой систем. В далеком школьном детстве в старших классах у нас вместо уроков труда преподовали элеткротехнику, в конце после сдачи экзамена у нас должно было быть удостовериние электромонтажников. Практика была на одном из местных заводов-сборка термошкафов. Препод к нам пришел выйдя на пенсию после рабты на одном из номерных предприятий. Расказывал случаи: нераскрытие солнечных батарей-ошибка сборки на доли мм. Или нештатная ситуация изза припоя (!). При сборке использовали не ту марку припоя, свойства которого изменились при выходе изделия в космос в итоге узел вышел из строя.
      И все таки-статистика удачных стартов в СССР и России какова? Есть над чем подумать? belay
      Балу
    3. Комментарий был удален.
    4. ПалБор Сегодня, 12:23
      Цитата: Ихрек
      сохраняет веру в надежность ракет-носителей «Союз», заявил представитель компании Ник Аллейн.

      А им терять нечего, страховка всё окупит, а Россия теряет имидж. При Рогозине столько провалов в этой отрасли, а он всё работает. Видимо ВВП решил что он незаменимый как и "незаменим" и ДАМ "супер умные", "супер грамотные", "супер честные" - зла не хватает.

      У нас таких спецов на ключевых постах...Один механик-моторист Мутко чего стоит.Боюсь предположить,чем они ВВП так ценны. request
      ПалБор
    5. сибиралт Сегодня, 12:44
      Журналист Рогозин стал "эффективным менеджером". Как говорится, попал в номенклатурную обойму. Если кто смотрел фильм Шахназарова "Сны", увидит, что с тех пор принцип подбора кадров практически не изменился. request
      сибиралт
    6. Нормаль ок Сегодня, 13:19
      Цитата: Ихрек
      А им терять нечего, страховка всё окупит, а Россия теряет имидж. При Рогозине столько провалов в этой отрасли, а он всё работает. Видимо ВВП решил что он незаменимый как и "незаменим" и ДАМ "супер умные", "супер грамотные", "супер честные" - зла не хватает.

      Вы не понимаете одной вещи, - нужны преданные! А остальные их качества, никого не интересуют.
      Нормаль ок
  2. Alex66 Сегодня, 12:02
    Казалось бы какой повод закатить истерику по поводу нашей не компетентности, ан нет они уверены в надежности, видать есть какая то информация, которая нам не доступна. Хотя может и быть проще не на чем им пока летать, а уж потом конкуренту они все провалы припомнят.
    Alex66
  3. faiver Сегодня, 12:05
    ну правильно говорят - союз то вывел груз куда и должен был, а обделался то фрегат, а это уже не ракета союз...
    faiver
    1. Ихрек Сегодня, 12:09
      Получается мы зря волнуемся, тут нет нашей вины?
      [/quote]
      [quote=faiver]ну правильно говорят - союз то вывел груз куда и должен был, а обделался то фрегат, а это уже не ракета союз...
      Ихрек
      1. faiver Сегодня, 12:16
        ну фрегат то тоже наш продукт...
        faiver
  4. Viktorfi Сегодня, 12:08
    Может дело в цене, а не только в качестве?
    Может в России запускать дешевле?
    Интересно было бы узнать цены на запуски и у конкурентов.

    Viktorfi
    1. Лесс Сегодня, 12:12
      Пока им выгодно, они будут уверены в чём угодно
      Лесс
    2. тлауикол Сегодня, 12:21
      Не знаю насчёт цен, но коммерческих запусков осуществили за год: в США 11, у нас 2 ( считая этот )
      тлауикол
      1. Muvka Сегодня, 12:42
        Странно:
        8 июня - ЭхоСтар 21
        11 сентября - Амазонас 5
        28 сентября - АзияСат 9
        13 октября - Сентинел 5П
        Может вы врете? Это не учитывая того, что постоянно запускают какие либо мелкие коммерческие спутники, как 28 ноября или 17 августа, если не путаю, например.
        Muvka
        1. тлауикол Сегодня, 12:54
          за что купил за то и продаю.
          из вчерашних новостей http://www.amur.info/news/2017/11/29/132334
          В прошлом году Россия совершила 18 удачных запусков (из них два коммерческие), США — 22 (из них 11 коммерческие), Китай — 21 (один запуск коммерческий). Европа запускала свои ракеты по коммерческому заказу 11 раз, из них для двух запусков использовали российские ракеты-носители «Союз
          тлауикол
          1. Muvka Сегодня, 13:23
            Читайте поменьше желтых газет и будет вам счастье.
            Muvka
            1. тлауикол Сегодня, 13:38
              не будет - в любом случае мы уже не лидеры коммерческих пусков и запусков вообще - какое тут счастье ?
              тлауикол
              1. Muvka Сегодня, 14:01
                Цитата: тлауикол
                не будет - в любом случае мы уже не лидеры коммерческих пусков и запусков вообще - какое тут счастье ?

                Вполне логично. Раньше мы были лидерами потому, что ни Индия, ни Китай не могли сами запускать свои спутники, либо не могли в нужном количестве запускать. Сейчас они сами это делают. А америка и европа всегда свои спутники сами запускали.
                Muvka
  5. Zubr Сегодня, 12:12
    Интересно, по каким причинам не отработал штатно разгонный блок ? Надеюсь разберутся..
    Zubr
  6. Проксима Сегодня, 12:41
    Цитата: Джедай
    Непривычно слышать из США в сторону России вместо истерии здравые слова...

    Ещё бы они истерили lol !
    У них и так пилотируемая космонавтика на ладан дышит. "Жизнь теплится" только благодаря нашим "Союзам". Про РД-180 и НК-33, которые мы им поставляем на их "Атласы" и соответственно, на "Антаресы" - я лучше промолчу.
    Так что, ИМ НЕ ВЫГОДНО ИСТЕРИТЬ, а то, так можно МКС превратить в мавзолей для американских астронавтов.
    Проксима
    1. BlackMokona Сегодня, 14:14
      Ну запустят космонавтов на грузовом Драконе к МКС, там есть СЖО. Перебьются без САС как на Шатле.
      BlackMokona
  7. резервист Сегодня, 12:49
    Спутник "Метеор" был запущен с космодрома "Восточный" и упал в Атлантический океан.
    А никто не обратил внимание на то, что КНДР в этот же день запускали свою очередную ракету?
    Вот они и сбили "Союз" с курса... am belay
    резервист
  8. К0щей Сегодня, 12:51
    Исторически "Союз" – очень надежная ракета-носитель
    и похоже именно в истории такой и останется. новости про аварии на космо-объектах уже начали раздражать.
    К0щей
  9. gridasov Сегодня, 12:53
    Ученым стоит понимать , что тот же СОЮЗ остается хорошей ракетой , но только для определенного уровня энергетических взаимодействий. На современных технологиях невозможно обеспечить условия вывода в космос больших объемов полезного веса. Как минимум потому , что все современные технологии опираются на математическую пропорциональность самого примитивного и простого алгоритмического ряда последовательности событий
    gridasov
  10. 1536 Сегодня, 15:10
    Американцам выгодно поддерживать производство устаревших образцов, чтобы не появлялись новые. Что же касается аварий с нашими космическими кораблями, то настораживает то, что каждый раз причины разные, предусмотреть и предугадать которые, таким образом, невозможно в следующий раз. Поэтому прежде всего надо исключить присутствие американцев или передачу им информации, на всех технологических этапах производства и подготовки ракет к старту.
    1536
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