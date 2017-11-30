17:31 30 ноября

Airbus планирует поднять в воздух самолет с электродвигателем в 2020 году

Компании Airbus, Rolls-Royce и Siemens объявили о начале реализации совместной программы E-Fan X, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Air&Cosmos.



Согласно программе, в 2020 году должен состояться первый полет демонстратора технологий на базе самолета BAe 146, оснащенного электродвигателем мощностью 2 МВт.


«На опытном самолете один из четырех штатных турбореактивных двигателей будет заменен на опытный электромотор. Как только программа испытаний достаточно продвинется вперед, на самолет будет установлен второй электродвигатель», – поясняет издание.

По словам главы научно-технического центра Airbus Павла Еременко, E-Fan X представляет для компании «важный этап на пути к решению задачи по внедрению электродвижения в авиацию в краткосрочной перспективе».

Те уроки, которые мы получили в ходе длинной цепи демонстраторов электродвижения (Cri-Cri, e-Genius, E-Star), а недавно и E-Fan 1.2, а также наше сотрудничество с компанией Siemens, создают почву для появления регионального самолета с гибридной силовой установкой, отличающегося улучшенными техническими характеристиками и повышенной экономичностью. Мы рассматриваем гибридный электродвигатель как третий вариант моторизации в авиастроении, после поршневых и реактивных двигателей,
сказал Еременко.

Сообщается, что в рамках программы «Airbus будет заниматься интеграцией, архитектурой системы управления электродвигателем, а также ее интеграцией с системой управления полетом; Rolls-Royce будет отвечать за электродвигатель мощностью 2 МВт; Siemens поставит два электродвигателя и электронную систему управления, преобразователь частоты, инвертор и систему проводки».

Использованы фотографии: Airbus
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Комментарии 17

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:40
    Жаль, что в этом проекте нет нас.
    Идея, к примеру, движка с ядерной энергией реализованы во флоте, пора за небо приниматься...
    Диванный Хенераль
    1. ioan-e Сегодня, 13:45
      В СССР самолет с ЯЭУ летал, погуглите.
      ioan-e
      1. maxim947 Сегодня, 13:59
        Зачем ядерные силовые установки пихать везде где попало? Здесь вывод один - мы сильно отстаем в данном направлении, а оно стратегически важное и при нынешнем состоянии науки не догоним. Нужно возвращаться к шаражкам, и не в том смысле что это полутюрьма, а в плане объединения ученых умов с постановкой конкретных задач и обязательным исключением не грамотных посторонних лиц.
        maxim947
        1. Scoun Сегодня, 15:07
          Цитата: maxim947
          Здесь вывод один - мы сильно отстаем в данном направлении

          ++ мы очень сильно отстаем по авиадвигателям и находимся в глубокой пятой точке по электродвигателям (недавно искал по всему миру электродвижок, аналог Дженерал электриковскому, столько нового узнал) ...
          В общем глухо и мы в полной попаболи по аккумуляторам, даже Китай по технологичности далеко вперёд ушел.
          Scoun
          1. Irokez Сегодня, 16:54
            Ну не всё так плохо как кажется или гуглится. В военке есть много наработок даже превосходящие зарубежные, но факт в том, что у нас страна не оголтелой коммерции и поэтому всё военное или не показывается или выходит когда уже это переизобретут за бугром. У нас всё почти секретное и чтоб не украли порой даже очень нужное в народном хозяйстве находится под грифом секретности.
            Irokez
      2. Geisenberg Сегодня, 14:08
        Цитата: ioan-e
        В СССР самолет с ЯЭУ летал, погуглите.


        Погугли сам почему он перестал летать.
        Geisenberg
    2. Chertt Сегодня, 14:03
      У меня знакомая летать слегка побаивается, а если узнает, что вообще на атомном реакторе летит... lol
      Chertt
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:05
    Этакий воздушный зумвальт!А они на демонстраторе в грозу и при сильных электроразрядах (молниях )летали? А как с весом, корпус не разломится? А что там с магнитными полями, особенно со статическими? Красивое заявление, если доживем, посмотрем, какой будет реальность!
    Геркулесыч
    1. Geisenberg Сегодня, 14:09
      Цитата: Геркулесыч
      Этакий воздушный зумвальт!А они на демонстраторе в грозу и при сильных электроразрядах (молниях )летали? А как с весом, корпус не разломится? А что там с магнитными полями, особенно со статическими? Красивое заявление, если доживем, посмотрем, какой будет реальность!


      Надо же начинать с чего то. Откатают на прототипе элеткрореактивные двигатели пока. Потом может лет через 300 сделают энергетическую установку для размещения на самолёте.
      Geisenberg
  3. igordok Сегодня, 14:07
    Про электродвигатель сказали. А про электрогенератор - нет. Что за генератор?
    Сомневаюсь в этой системе. На любое преобразование энергии тратится КПД. Да и вдобавок электороборудование весит не мало.
    igordok
    1. MooH Сегодня, 14:24
      Делают демонстратор технологий и задел на будущее. Не более и не менее того. Практической смысл искать бесполезно, там нет его. Научный тоже. Сугубо решение технологического вопроса производства сверхмощного вентилятора:-)
      MooH
    2. snc Сегодня, 14:24
      Это летающая лаборатория по-сути, так что кпд там не важен.
      Источником энергии в перспективе будет какой-нибудь новый аккумулятор или, что более реально, водородный электрохимический конвертор.
      ИМХО по водородной энергетике должна быть национальная программа, а то опять просрём все полимеры.
      snc
    3. Romario_Argo Сегодня, 14:44
      Корейцы снова испытают что то типа нейтронной бомбы под 10 Мт, что электромагнитный импульс пару раз шарик обогнёт, и по всему миру все лайнеры попадают особенно на электротяге
      обычные движки хоть перезапустить возможно
      Romario_Argo
    4. askort154 Сегодня, 14:49
      igordok....Про электродвигатель сказали. А про электрогенератор - нет. Что за генератор?

      Да уж, Электродвигатель 2000 Квт. на самолёте ?!. Трудно представить.Хотя жизнь показывает, что недостижимое для одного поколения, становится явью через несколько поколений. Сименс серьёзный "электрик", слов на ветер не бросает. Когда-то мы не поверили в микроэлектронику, теперь кусаем локти.
      askort154
      1. Azim77 Сегодня, 15:40
        Если успешно внедрят, то вот эти проекты с электродвигателями станут вполне рентабельными и актуальными:

        Azim77
  4. New_Grey Сегодня, 16:03
    В чем изюминка – самолет с электродвигателем? Кто объяснит? За счет чего тяга? Винты? А что касается ядерных самолетов - ни один самолет не останется в небе, все сядут. Остается вопрос: как? Одни штатно, другие по воле небес. И думается, атомные стальные птицы будут также не исключение.
    New_Grey
  5. prior Сегодня, 16:26
    Интересно ! Куда они ему удлинитель с кабелем пришпандорят?
    prior
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