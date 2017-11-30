Airbus планирует поднять в воздух самолет с электродвигателем в 2020 году

Те уроки, которые мы получили в ходе длинной цепи демонстраторов электродвижения (Cri-Cri, e-Genius, E-Star), а недавно и E-Fan 1.2, а также наше сотрудничество с компанией Siemens, создают почву для появления регионального самолета с гибридной силовой установкой, отличающегося улучшенными техническими характеристиками и повышенной экономичностью. Мы рассматриваем гибридный электродвигатель как третий вариант моторизации в авиастроении, после поршневых и реактивных двигателей,

Компании Airbus, Rolls-Royce и Siemens объявили о начале реализации совместной программы E-Fan X, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Air&Cosmos.Согласно программе, в 2020 году должен состояться первый полет демонстратора технологий на базе самолета BAe 146, оснащенного электродвигателем мощностью 2 МВт.«На опытном самолете один из четырех штатных турбореактивных двигателей будет заменен на опытный электромотор. Как только программа испытаний достаточно продвинется вперед, на самолет будет установлен второй электродвигатель», – поясняет издание.По словам главы научно-технического центра Airbus Павла Еременко, E-Fan X представляет для компании «важный этап на пути к решению задачи по внедрению электродвижения в авиацию в краткосрочной перспективе».сказал Еременко.Сообщается, что в рамках программы «Airbus будет заниматься интеграцией, архитектурой системы управления электродвигателем, а также ее интеграцией с системой управления полетом; Rolls-Royce будет отвечать за электродвигатель мощностью 2 МВт; Siemens поставит два электродвигателя и электронную систему управления, преобразователь частоты, инвертор и систему проводки».