17:39 30 ноября

Военная полиция получит бронеавтомобили "Федерал-М"

На военно-техническом форуме "Армия 2017" в экспозиции техники военной полиции "Институт Спецтехники" представил бронеавтомобиль "Федерал-М", созданный на базе известного вездехода "Урал-4320".

Военная полиция получит бронеавтомобили "Федерал-М"


Отмечается, что "Федерал-М" способен защитить жизнь экипажа и перевозимых бойцов за счет использования объемно-дифференцированной бронекапсулы 5-го или 6-го класса защиты. Подобное бронирование позволяет выдержать попадание пуль калибра 7,62 с термоупрочненным сердечником. Дно капсулы имеет специальную V-образную форму и высокий двойной пол, что позволяет бронеавтомобилю выдерживать взрыв мины мощностью до 7 кг в тротиловом эквиваленте.


При таком уровне защиты бронеавтомобиль может вместить до 16 полностью экипированных бойцов. Машина оборудована бойницами по бортам, имеются они также в каждой из дверей, что превращает ее в своеобразную подвижную огневую точку.

Двигатель мощностью 270 л. с. разгоняет почти 18-тонный бронеавтомобиль до 85 км/ч. запас хода составляет 1100 километров.

Как считают военные эксперты, у этой бронемашины есть все, чтобы военная полиция успешно справлялась с возложенными на нее служебными обязанностями, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: РГ\Алексей Моисеев
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Комментарии 23

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  1. с-т Petrov Сегодня, 15:22
    Двигатель мощностью 270 л. с. разгоняет почти 18-тонный бронеавтомобиль до 85 км/ч.


    хорошая машина. Майдан у нас будет факт. Надеюсь при помощи это техники всевозможной - резервация с клоунами будет погашена без потерь среди правоохранителей.

    А то и клоунов у нас соберется раза в 3 больше, раз с 30 миллионой украины столько собралось

    скутер собирает на концерт 50 тысяч. Опасно. Деньги осваивают наши оппозиционеры. Деньги выделены. Демократия не спит.

    с-т Petrov
    1. neri73-r Сегодня, 15:46
      Не соберут, даже 2-х тысяч, пример родни из Украины большинство отрезвил.
      neri73-r
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:20
        Не соберут, даже 2-х тысяч, пример родни из Украины большинство отрезвил.


        В Москве живет 15 миллионов. Зря так думаете. Скутер собирает на концерт 50 000. Я про это писал выше.
        с-т Petrov
    2. Greenwood Сегодня, 16:10
      Цитата: с-т Petrov
      Майдан у нас будет факт. Надеюсь при помощи это техники всевозможной - резервация с клоунами будет погашена без потерь среди правоохранителей.
      Скажите, вам обязательно затевать форумный срач? Хочется народ позлить?
      Ну молитесь вы на едросов и их пахана, молитесь дальше, ну не надо орать об этом повсюду и разжигать скандалы.
      Greenwood
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:18
        Скажите, вам обязательно затевать форумный срач? Хочется народ позлить?
        Ну молитесь вы на едросов и их пахана, молитесь дальше, ну не надо орать об этом повсюду и разжигать скандалы.


        лучше потом клоуны разожгут бойню? Переместившись из уютного интернета на площадь революции

        я клоунам намекаю, что клоуны в стране не одни живут. Противоположенная точка зрения присутствует.

        А то смотря на гардамира, тебя и стасяна12345 и прочих персонажей - создается иллюзия что у нас в стране революционер на революционере

        Тем более, считаю что мой пост в тему. Машина как раз для того, чтоб свести причинение вреда бойцам РГ к минимуму при подавлении мятежа (Кавказ, Москва - не суть важно)

        Ну молитесь вы на едросов и их пахана, молитесь дальше, ну не надо орать об этом повсюду и разжигать скандалы.


        паханы у вас на зоне. Или не знаю от куда вы тут пишите. И попрошу к представителям власти уважения больше проявлять, а то это смешно что вы рассчитываете после этого на другую реакцию
        с-т Petrov
        1. Оверлок Сегодня, 16:23
          Цитата: с-т Petrov
          свести причинение вреда бойцам РГ к минимуму

          это они так булыжников бояться?
          Хочется вам напомнить, что революционеры те, кто ухудшает жизнь людей, хотя вам этого не понять- видать хорошо к сиське присосались и любое мнение, не ваше, вражеское. Прям Троцкий новый родился.
          Судя по всему вы из этих:
          Вынесен приговор суда в отношении бывших сотрудников полиции города Казани, которые обвинялись в пытках по отношению к задержанным.Четверо сотрудников органов внутренних дел обвинялись в превышении должностных полномочий в отношении задержанного в 2012 году Павла Дроздова. Задержанный скончался в полицейском отделе.Суд решил, что подсудимые заслуживают более мягкого наказания – причём ещё и условного.
          Оверлок
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:25
            это они так булыжников бояться?
            Хочется вам напомнить, что революционеры те, кто ухудшает жизнь людей, хотя вам этого не понять- видать хорошо к сиське присосались и любое мнение, не ваше, вражеское. Прям Троцкий новый родился


            твой поток сознания очень важен для меня. Революционеры - клоуны, которые откидывают развитие страны на десятилетия и те, кто приводит к миллионным жертвам тех, кому на вашу революцию было наплевать

            если для тебя примеры 30 миллионов, не вписанных в рынок или миллионы жертв при сломе монархии - кажутся мелочью и оправдывают такое движение как революция, то ты болен, как по мне

            всех бы вас революционеров в одну банку - чтоб нормальные люди от вашей блажи не страдали. А в банке - хоть размножайтесь почкованием, хоть режьте друг друга - страна не потеряет, факт.
            с-т Petrov
            1. Оверлок Сегодня, 16:34
              не хами неумный человек, на бруденшафт не пили. Злоба - признак тупости и ограниченности
              Оверлок
              1. с-т Petrov Сегодня, 16:39
                не хами неумный человек, на бруденшафт не пили. Злоба - признак тупости и ограниченности


                ты по факту ответь. Хочешь революцию? И сколько ты готов положить народа за светлую идею?
                с-т Petrov
                1. Оверлок Сегодня, 16:45
                  революции не хочу. Но и смотреть на бардака ваших колег в стране- тоже. Понял, с-т?
                  Оверлок
                  1. с-т Petrov Сегодня, 16:45
                    ты сам себя не понимаешь. слишком видимо неограничен)

                    Хочется вам напомнить, что революционеры те, кто ухудшает жизнь людей, хотя вам этого не понять


                    с-т Petrov
                    1. Оверлок Сегодня, 16:52
                      вот и плохо, что, ты, готовый всех и все уничтожить, не понимаешь людей, не дано, бывает, но тогда и пыл умерь.А то почитаешь, Аристотель местный, отчего не в Думе и не в Совферации?Бабла не хватило? Работай, трудись. совершенствуйся
                      Оверлок
      2. twviewer Сегодня, 16:34
        Цитата: Greenwood
        Скажите, вам обязательно затевать форумный срач? Хочется народ позлить?

        у него "папа военный и все военные"/, а для чего военная полиция нужна и какие функции выполняет сей персонаж просто не в курсе, вот и пишет всякую антинародную хрень. Говорит хорошо живет. Не создал ничего, а живет хорошо, странно.
        twviewer
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:38
          всякую антинародную хрень


          покажи где. чтоб без словоблудия

          Говорит хорошо живет.


          работаю хорошо

          Не создал ничего, а живет хорошо, странно.


          у тебя наверное украл, сначала Путин, а потом я?

          а для чего военная полиция нужна и какие функции выполняет сей персонаж просто не в курсе


          Не увидим федерала у МВД?
          с-т Petrov
          1. twviewer Сегодня, 17:32
            Хорошо стрелочники нынче зарабатывают. Сколько тебе перепало я не знаю, но я точно знаю, кто не получил.
            twviewer
            1. с-т Petrov Сегодня, 17:37
              . Сколько тебе перепало я не знаю, но я точно знаю, кто не получил.


              я теперь точно знаю кто тут словоблуд) ну шо от подобных еще ожидать. вы революционеры все немного того

              с-т Petrov
      3. Андрей К Сегодня, 17:23
        Цитата: Greenwood
        ...Скажите, вам обязательно затевать форумный срач? Хочется народ позлить?
        Ну молитесь вы на едросов и их пахана, молитесь дальше, ну не надо орать об этом повсюду и разжигать скандалы...

        Слушайте коллега, у меня подозрение, что склоку начинаете Вы. В статье ни слова о Единой России, о каком-то уркагановском слэнге...
        А не соизволите ли пояснить любезнейший, мне, человеку отслужившему 21 год, кого Вы имели ввиду под словом пахан?
        Статья о бронеавтомобиле "Федерал-М" и соответственно комментарии о его назначении, не флудите и не вносите раздор со своим политиканством hi
        Андрей К
  2. Horst78 Сегодня, 15:39
    А морду по красивей ни как нельзя было сделать? Оригинал так вообще "Красава" good
    Horst78
    1. Vlad.by Сегодня, 15:56
      Это типа отвал бульдозерный присобачить?
      Не помешало бы.
      Vlad.by
  3. Breard Сегодня, 16:34
    Жандармы усиленно вооружаются! Против своих же граждан! Крысы боятся... Ну видимо дело идёт к "разборам полетов"...
    Breard
    1. faiver Сегодня, 16:54
      военная полиция и жандармы - где связь?
      faiver
  4. Оверлок Сегодня, 16:40
    Цитата: с-т Petrov
    всех бы вас революционеров в одну банку

    всех бы вас, присосавшихся к сиське и жирующих на людях, вместе с правительством на баржу и в кругосветку. Чтобы страна лишилась внутренних врагов и встала на ноги.
    Оверлок
    1. faiver Сегодня, 16:53
      лучше на освоение луны :)
      faiver
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