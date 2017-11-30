США заявили о выводе из Сирии четырехсот морских пехотинцев

Так как город был освобожден, а боевики ИГ* отступили, подразделение было направлено домой. Замена была отозвана

Наши оставшиеся войска продолжат работу с партнерами над поражением ИГ*, предотвращением повторного восстания ИГ* и созданием условий для международных правительств и общественных организаций в оказании помощи местным жителям в восстановлении от ужасов правления ИГ*