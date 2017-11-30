США заявили о выводе из Сирии четырехсот морских пехотинцев
Более 400 военнослужащих Корпуса морской пехоты США, принимавших участие в боях с ИГ* в Сирии, вернутся домой, сообщается на сайте операции "Непоколебимая решимость", которую проводит коалиция во главе США по борьбе с ИГ*. Как сообщается, замена покидающим Сирию морпехам направлена не будет.
Американские морские пехотинцы прибыли в Сирию 15 сентября и присоединились к боевым действиям коалиции против ИГ* в Ракке.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что число американских военных в Сирии достигает двух тысяч, в основном это бойцы сил специального назначения. Представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй сообщал, что в Сирии дислоцированы 503 военнослужащих, в то время как подсчеты на сайте ведомства свидетельствуют о 1720 солдатах.
Также ранее появилась информация о том, что США не собираются покидать территорию Сирии даже после поражения ИГ*. Напоминаем, что коалиция США находится в Сирии незаконно, без согласия официальных властей страны, передает РИА Новости
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.
Американские морские пехотинцы прибыли в Сирию 15 сентября и присоединились к боевым действиям коалиции против ИГ* в Ракке.
Так как город был освобожден, а боевики ИГ* отступили, подразделение было направлено домой. Замена была отозвана— сообщает пресс-служба операции "Непоколебимая решимость".
Наши оставшиеся войска продолжат работу с партнерами над поражением ИГ*, предотвращением повторного восстания ИГ* и созданием условий для международных правительств и общественных организаций в оказании помощи местным жителям в восстановлении от ужасов правления ИГ*— заявил начальник по операциям коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что число американских военных в Сирии достигает двух тысяч, в основном это бойцы сил специального назначения. Представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй сообщал, что в Сирии дислоцированы 503 военнослужащих, в то время как подсчеты на сайте ведомства свидетельствуют о 1720 солдатах.
Также ранее появилась информация о том, что США не собираются покидать территорию Сирии даже после поражения ИГ*. Напоминаем, что коалиция США находится в Сирии незаконно, без согласия официальных властей страны, передает РИА Новости
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти