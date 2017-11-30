22:26 30 ноября

США заявили о выводе из Сирии четырехсот морских пехотинцев

Более 400 военнослужащих Корпуса морской пехоты США, принимавших участие в боях с ИГ* в Сирии, вернутся домой, сообщается на сайте операции "Непоколебимая решимость", которую проводит коалиция во главе США по борьбе с ИГ*. Как сообщается, замена покидающим Сирию морпехам направлена не будет.

Американские морские пехотинцы прибыли в Сирию 15 сентября и присоединились к боевым действиям коалиции против ИГ* в Ракке.

США заявили о выводе из Сирии четырехсот морских пехотинцев



Так как город был освобожден, а боевики ИГ* отступили, подразделение было направлено домой. Замена была отозвана
— сообщает пресс-служба операции "Непоколебимая решимость".

Наши оставшиеся войска продолжат работу с партнерами над поражением ИГ*, предотвращением повторного восстания ИГ* и созданием условий для международных правительств и общественных организаций в оказании помощи местным жителям в восстановлении от ужасов правления ИГ*
— заявил начальник по операциям коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что число американских военных в Сирии достигает двух тысяч, в основном это бойцы сил специального назначения. Представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй сообщал, что в Сирии дислоцированы 503 военнослужащих, в то время как подсчеты на сайте ведомства свидетельствуют о 1720 солдатах.

Также ранее появилась информация о том, что США не собираются покидать территорию Сирии даже после поражения ИГ*. Напоминаем, что коалиция США находится в Сирии незаконно, без согласия официальных властей страны, передает РИА Новости


ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 17:50
    Что то маловато террористов покинуло..Всего четыреста ушлепков.
    210окв
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 17:52
      Кого то в песочке прикопали видимо.
      Анкыпельгыгыргын
      1. 210окв Сегодня, 17:56
        Надеюсь что навсегда,а не в качестве закладки..
        Цитата: Анкыпельгыгыргын
        Кого то в песочке прикопали видимо.
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 18:14
          Им верить - себя не уважать.
          Идущий
          1. Дрюня2 Сегодня, 19:20
            кто- то уходит , а кто то куда то приходит winked
            https://twitter.com/Geostrat_ME/status/9361630803
            58322176

            гугло перевод
            #BREAKING: # Россия публикует проект соглашения с #Egypt, чтобы позволить российским истребителям использовать египетские базы.
            Сроки соглашения значительны, так как президент #Sisi приказывает военным срочно решить вопрос #Sinai, используя всю необходимую силу.
            1:20 - 30 нояб. 2017 г.
            =======
            может тема мистралей ??? what
            Дрюня2
      2. Alex_Rarog Сегодня, 18:12
        Янки гоу хоум)
        Alex_Rarog
        1. 210окв Сегодня, 18:16
          Янки гоу Хэлл..Этот ,
          "пункт назначения" более им подходит. am
          Цитата: Alex_Rarog
          Янки гоу хоум)
          210окв
    2. Chertt Сегодня, 18:02
      - Все, Я от тебя ухожу
      - Кто ты ?, и зачем приходила ?
      Chertt
      1. Подрезчик Сегодня, 18:05
        Четыреста...Зашло наверное больше??? am
        Подрезчик
        1. новичок Сегодня, 18:09
          вот именно: сколько под полосатым флагон и сколько под чёрным.
          новичок
    3. Pirogov Сегодня, 18:12
      Цитата: 210окв
      Что то маловато террористов покинуло..Всего четыреста ушлепков.

      Инструкторов и кураторов террористов.
      Pirogov
      1. 210окв Сегодня, 18:27
        А это разве не одно и тоже?
        Цитата: Pirogov
        Цитата: 210окв
        Что то маловато террористов покинуло..Всего четыреста ушлепков.

        Инструкторов и кураторов террористов.
        210окв
        1. Pirogov Сегодня, 18:28
          Цитата: 210окв
          А это разве не одно и тоже?

          Одно и тоже ,но это всё же начальство.)
          Pirogov
    4. сибиралт Сегодня, 18:17
      И много по Сирии эти "морячки" напехотили? А что касается пребывания в Сирии американских баз, то трудно им придется без воды и света. laughing
      сибиралт
      1. Дембель77 Сегодня, 19:07
        Я рад этому, и америкосы, думаю, тоже не очень огорчатся. Только причины у меня с ними разные. У мирогрёбов военных баз по миру и так понатыкано до и больше, чего им горевать. А я рад, что бармалеям поддержки меньше будет, впрочем как и самих бармалеев.
        Дембель77
        1. dsk Сегодня, 22:23
          Цитата: Дембель77
          меньше будет, впрочем как и самих бармалеев

          Здравстуйте Влад! Возможно переброска на другой фланг. В Сирии ВКС России, последние новости из Северной Кореи тоже пыл штатовских стратегов остужают. И олимпийские игры могут быть сорваны Остаётся Иран, у его нет ЯО и Россия прямо в конфликт не полезет. Трамп перед выборами кричал, что Обама "тряпка", надо же доказать на деле. "Сутью возможной смены госсекретаря Рекса Тиллерсона на главу ЦРУ Майкла Помпео является будущая война США с Ираном. С таким мнением выступил основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж. И приход на пост главы ЦРУ сенатора-республиканца Тома Коттона явственно свидетельствует об этом. "Такие перестановки готовят к войне с Ираном. Коттон является известным агрессором в отношении Ирана, WikiLeaks и России, он получает финансирование от неоконсерваторов и связанных с Израилем групп", - написал Ассанж в Twitter. Ранее в СМИ в сообщалось, что подвижки в верхушке Госдепа были инициированы Белым домом и ЦРУ. (Первый русский телеканал "Царьград" 20:45., 30.11.2017.) hi
          dsk
  2. хрыч Сегодня, 17:51
    Друзья разбиты, пора валить laughing
    хрыч
    1. 210окв Сегодня, 17:52
      Мы на кануне грандиозного шухера?!
      Цитата: хрыч
      Друзья разбиты, пора валить laughing
      210окв
    2. 1331М Сегодня, 17:52
      Инструктировать некого,командовать некем...Вот уж действительно-пора валить. smile
      1331М
  3. Нелегал-М Сегодня, 17:51
    Давим потехоньку ...Побежали вместе с бармалеями!
    Нелегал-М
  4. nPuBaTuP Сегодня, 17:54
    Врут полосатые....и врут как всегда нагло и в лицо.....
    Вчера они посчитать не могли сколько же их вояк там находится, а сегодня выводят уже 400....посчитали что ли?
    nPuBaTuP
  5. новичок Сегодня, 17:56
    нормальный ход, первая партия пошла!
    новичок
  6. DMoroz Сегодня, 17:56
    Американские морские пехотинцы прибыли в Сирию 15 сентября

    Бабосы привозили бармалеям для их выхода из Ракки...
    DMoroz
  7. Александр 3 Сегодня, 18:05
    Инструктора ведь кого то обучали в Сирии,ну наверно их и вывозят для последующего применения.А кто считал скоко их приехало 15 сентября.
    Александр 3
  8. Геркулесыч Сегодня, 18:11
    А сами ли они ушли, не вывели часом в другое место руководство игила вместе с парой тысяч фанатиков -боевиков? ??
    Геркулесыч
  9. Pacifist Сегодня, 18:30
    Ну судя по тому, что осталось от Ракки, восстанавливаться им придется от ужасов освобождения.
    Pacifist
  10. словак Сегодня, 19:14
    приехали на войну с опозданием? Нормально. Прибалты только собрались ехать воевать с ИГИЛ в Сирии.
    словак
  11. Sergey53 Сегодня, 19:54
    Ранее эта цифра звучала как 3000. Что-то поменялось до этого и я пропустил?
    Sergey53
  12. Волька Сегодня, 19:56
    ну да, видимо больше нельзя, иначе это будет воспринято мировым сообществом как паника и абсолютным военным провалом... но главное чтоб процесс вывода не задерживался
    Волька
  13. Aimpoint Сегодня, 20:51
    Замена военного контингента, не понял радости многих winked
    Aimpoint
  14. APASUS Сегодня, 21:25
    Судя по победным возгласам американцы выводят подразделения из-за проблем с дальнейшей стратегией,они не хотят сами подставляться?
    APASUS
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