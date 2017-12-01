14:23 01 декабря

Козельская ракетная дивизия получит новый "Ярс" в декабре

Козельская ракетная дивизия, дислоцирующаяся в Калужской области получит новую межконтинентальную баллистическую ракету шахтного базирования "Ярс" в декабре этого года, следует из анонсов событий, опубликованных в пятницу на официальном сайте Минобороны РФ.

Данная МБР заменит стоящую в настоящее время на вооружении в Козельске ракету предыдущего поколения "Стилет".

Козельская ракетная дивизия получит новый "Ярс" в декабре



Пятое декабря 2017 года — Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении (город Козельск, Калужская область)
— говорится в сообщении.

Козельское ракетное соединение — первое в Вооруженных силах РФ соединение Ракетных войск стратегического назначения, которое перевооружается на "Ярсы" стационарного базирования. Принятие на вооружение этого комплекса, с учетом развития систем ПРО, должно усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания российских стратегических ядерных сил.

Ранее командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" заявил, что все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" до 2026 года, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 14:02
    Сразу видно,что ракетчики опытные.В наша время,могли бы и забыть отцепить тягач перед подъёмом контейнера.
    п-к Опарышев
  2. Гоцман Сегодня, 14:05
    Пардон, но сегодня только 1 декабря 2017 года.
    Гоцман
  3. san4es Сегодня, 14:23
    Все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" до 2026 года,
    soldier
    san4es
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