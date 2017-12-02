В Британии запретили госструктурам пользоваться российскими антивирусными программами

Национальный центр кибербезопасности при Центре правительственной связи Великобритании направил во все правительственные учреждения предписания не использовать такие программы в системах, связанных с национальной безопасностью.

В Лондоне распространили официальное обращение к главам государственных ведомств и прочих институтов с государственным участием. В обращении говорится о недопустимости использования российского программного обеспечения в связи с его «опасностью. В первую очередь речь идёт об антивирусном софте производства российских компаний. Интерфакс приводит фрагмент этого сообщения:Акцентировано, что в первую очередь «опасность» для британских систем, связанных с нацбезопасностью, представляют продукты «Лаборатории Касперского». Такое заявление было сделано в эфире «Би-Би-Си».При этом ни один из экспертов не привёл примеров того, в каких случаях продукты «Лаборатории Касперского» наносили удар по безопасности правительственных институтов Британии. Отмечено, что речь идёт даже не о выявленных угрозах, а о «потенциальных рисках». Заявлено, что российское программное обеспечение «может похищать личные данные пользователей». Это говорят в стране, спецслужбы которой совместно с американскими похищают данные пользователей по всему миру.Понятно, что это очередной шаг западных «партнёров» в плане «грязной» конкуренции и продолжение потока русофобии, льющегося под любыми предлогами.