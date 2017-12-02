07:28 02 декабря

В Британии запретили госструктурам пользоваться российскими антивирусными программами

В Лондоне распространили официальное обращение к главам государственных ведомств и прочих институтов с государственным участием. В обращении говорится о недопустимости использования российского программного обеспечения в связи с его «опасностью. В первую очередь речь идёт об антивирусном софте производства российских компаний.

Интерфакс приводит фрагмент этого сообщения:
Национальный центр кибербезопасности при Центре правительственной связи Великобритании направил во все правительственные учреждения предписания не использовать такие программы в системах, связанных с национальной безопасностью.


В Британии запретили госструктурам пользоваться российскими антивирусными программами



Акцентировано, что в первую очередь «опасность» для британских систем, связанных с нацбезопасностью, представляют продукты «Лаборатории Касперского». Такое заявление было сделано в эфире «Би-Би-Си».

При этом ни один из экспертов не привёл примеров того, в каких случаях продукты «Лаборатории Касперского» наносили удар по безопасности правительственных институтов Британии. Отмечено, что речь идёт даже не о выявленных угрозах, а о «потенциальных рисках». Заявлено, что российское программное обеспечение «может похищать личные данные пользователей». Это говорят в стране, спецслужбы которой совместно с американскими похищают данные пользователей по всему миру.

Понятно, что это очередной шаг западных «партнёров» в плане «грязной» конкуренции и продолжение потока русофобии, льющегося под любыми предлогами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 06:13
    Ох уж эти англичане!Переходите на арифмометры и "Касперский" вам будет не страшен....А то вся жизнь там у вас остановится..
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:16
      Пускай в интернет с калькулятора выходят! fool
      Геркулесыч
      1. Котище Сегодня, 06:24
        Новость "улыбнула"! Как все в мире старо и вечно. Иначе как недобросовестной конкуренцией сей посыл назвать и нельзя..
        Котище
  2. Chertt Сегодня, 06:13
    Что то тормозят, господа из почти независимой великобритании. Им когда отмашку хозяин дал
    Chertt
  3. Александр War Сегодня, 06:20
    Макфол попросил Антонова вывести его из-под российских санкций

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4778400
    Александр War
    1. 210окв Сегодня, 06:32
      Неужели так достало?Или на прием в Сочи не пускают?
      Цитата: Александр War
      Макфол попросил Антонова вывести его из-под российских санкций

      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4778400
      210окв
      1. Александр War Сегодня, 06:34
        Тут другое ,революцию хотят матрасники сделать!
        Александр War
        1. 210окв Сегодня, 06:48
          А!Ну тогда вам добро пожаловать куда нибудь поближе к Салехарду-железную дорогу строить!
          Цитата: Александр War
          Тут другое ,революцию хотят матрасники сделать!
          210окв
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:20
    Ну, ждите, когда вам антивирусы начнет писать ваша королева lol , чтобы у вас все свое было! fool
    Геркулесыч
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:47
      Не королевское это дело. У них есть премьер - еще та русофобка.
      не использовать такие программы ...

      В этом случае просматривается очередная попытка хоть чем-то навредить компании, во главе которой гражданин России и как правильно выше писали - недобросовестная конкуренция. Хочется посоветовать англичанам меньше заморачиваться этим, ведь по их же мнению российские хакеры вездесущи, а значит...
      rotmistr60
  5. ul_vitalii Сегодня, 06:56
    Завшивеют теперь.
    ul_vitalii
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 07:08
    Скоро си-и-ильно огребутся в зависшем ПО.КАСПЕРСКИЙ рулит!А если серьёзно-дыр будет много.Сейчас и школяры в компах шарят,обходя некоторые защиты.Про фаервол-не знаю.
    ВЕРЕСК
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