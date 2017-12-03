Белый дом: поставки нелетальных вооружений на Украину будут продолжены

Украинцы предпринимают существенные шаги по реализации правительственной и военной реформ. Поставки нелетальной помощи укрепляют оборонные возможности Киева,

Мы должны противостоять дестабилизирующему поведению России,

Мы хотим избежать глобального конфликта с Россией… Это не было бы ни в чьих интересах,