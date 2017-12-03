Белый дом: поставки нелетальных вооружений на Украину будут продолжены
США продолжат осуществлять поставки нелетальных вооружений украинскому правительству, передает РИА Новости заявление помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.
Он также высказался по вопросу отношений Вашингтона и Москвы.
К таким действиям он отнес «попытки подрыва демократий» на Западе, а также распространение некой «дезинформации, пропаганды, нацеленной на то, чтобы раскалывать общественность».
В то же время Белому дому, по словам Макмастера, необходимо избегать глобального конфликта с Москвой.
Напомним, Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних 3-х лет. В настоящее время США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, различного оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.
Украинцы предпринимают существенные шаги по реализации правительственной и военной реформ. Поставки нелетальной помощи укрепляют оборонные возможности Киева,сказал Макмастер.
Он также высказался по вопросу отношений Вашингтона и Москвы.
Мы должны противостоять дестабилизирующему поведению России,заявил чиновник, отметив, что за последние годы оно «значительно возросло».
К таким действиям он отнес «попытки подрыва демократий» на Западе, а также распространение некой «дезинформации, пропаганды, нацеленной на то, чтобы раскалывать общественность».
В то же время Белому дому, по словам Макмастера, необходимо избегать глобального конфликта с Москвой.
Мы хотим избежать глобального конфликта с Россией… Это не было бы ни в чьих интересах,подчеркнул он.
Напомним, Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних 3-х лет. В настоящее время США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, различного оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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