15:58 03 декабря

Белый дом: поставки нелетальных вооружений на Украину будут продолжены

США продолжат осуществлять поставки нелетальных вооружений украинскому правительству, передает РИА Новости заявление помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.



Украинцы предпринимают существенные шаги по реализации правительственной и военной реформ. Поставки нелетальной помощи укрепляют оборонные возможности Киева,
сказал Макмастер.


Он также высказался по вопросу отношений Вашингтона и Москвы.

Мы должны противостоять дестабилизирующему поведению России,
заявил чиновник, отметив, что за последние годы оно «значительно возросло».

К таким действиям он отнес «попытки подрыва демократий» на Западе, а также распространение некой «дезинформации, пропаганды, нацеленной на то, чтобы раскалывать общественность».

В то же время Белому дому, по словам Макмастера, необходимо избегать глобального конфликта с Москвой.

Мы хотим избежать глобального конфликта с Россией… Это не было бы ни в чьих интересах,
подчеркнул он.

Напомним, Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних 3-х лет. В настоящее время США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, различного оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. 1331М Сегодня, 11:19
    Да вы и летальные уже как-бы да..........Братов Сын(Дай Бог ему не сгинуть там с Братишкой его младшим) Джавелин видел уже,если что....
    1331М
    1. Sistema Сегодня, 11:23
      Православные должны убивать друг, друга ..Пока нас грабят! Все как всегда в истории
      Sistema
      1. Logall Сегодня, 11:35
        Так эти поставки и есть грабёж! Поставляют, как правило, списанные... За счёт этого американцы окупят поставки своих джавелинов...!
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 11:55
          Вот же хитрецы недоделанные : М-16 можно зарядить холостыми патронами или тот же Джавелин ракетой с резиновой нахлобучкой вместо боеголовки, и - вот тебе "нелетальное" вооружение. negative
          Джедай
    2. Джек О’Нилл Сегодня, 11:25
      А доказательства какие нибудь есть, кроме как ОБС?
      Джек О’Нилл
      1. Андрей К Сегодня, 11:33
        Про ОБС спросите у Макмастера, он озаботился действиями России у себя дома, через океан от собственного:
        ...Мы должны противостоять дестабилизирующему поведению России...
        Андрей К
        1. Джек О’Нилл Сегодня, 12:28
          Про ОБС спросите у Макмастера, он озаботился действиями России у себя дома, через океан от собственного:
          ...Мы должны противостоять дестабилизирующему поведению России...

          Причем тут Макмастер? Доказательства нахождение FGM-148 в Украине есть? Их нет...
          США только планирует еще поставлять эти комплексы, но окончательного решения еще нет.
          Джек О’Нилл
          1. Андрей К Сегодня, 12:54
            Цитата: Джек О’Нилл
            ...Причем тут Макмастер?...

            Уважаемый, Макмастер притом, что вообще-то статья основана на его интервью...
            Андрей К
            1. Джек О’Нилл Сегодня, 13:27
              Уважаемый, Макмастер притом, что вообще-то статья основана на его интервью...

              Вы же видели кому и на какой коммент я ответил?
              Джек О’Нилл
              1. Андрей К Сегодня, 14:03
                Джек О’Нилл
                Вы же видели кому и на какой коммент я ответил?

                Тоже верно hi
                Андрей К
                1. Джек О’Нилл Сегодня, 14:34
                  Тоже верно hi

                  drinks
                  Джек О’Нилл
          2. sabakina Сегодня, 15:07
            Цитата: Джек О’Нилл
            Причем тут Макмастер? Доказательства нахождение FGM-148 в Украине есть? Их нет... США только планирует еще поставлять эти комплексы, но окончательного решения еще нет.

            Цитата: 1331М
            Да вы и летальные уже как-бы да..........Братов Сын(Дай Бог ему не сгинуть там с Братишкой его младшим) Джавелин видел уже,если что....
            sabakina
    3. vovanpain Сегодня, 11:27
      Цитата: 1331М
      Да вы и летальные уже как-бы да..........Братов Сын(Дай Бог ему не сгинуть там с Братишкой его младшим) Джавелин видел уже,если что....

      Леха,а что ты переживаешь то,уже давно у ополчения и водка закуплена и деньги приготовлены для обмена на жевелины. laughing wink
      vovanpain
  2. Горный стрелок Сегодня, 11:20
    Не в коня корм... Пусть что угодно поставляют. Толку никакого...
    "Джавелины" пресловутые... Ополченцы вон приладились 82 мм мины с РПГ 7 запускать. На 1.5 км. Всего лишь втулку - переходник выточить! Дёшево, и сердито...
    Горный стрелок
    1. Ил-18 Сегодня, 12:23
      Но получил вот чего: Может, Михан страдает зря?
      Ил-18
      1. sabakina Сегодня, 15:14
        Андрей, мне кажется, что просто автомат решил, что тема сисек не раскрыта. wink
        sabakina
  3. ded100 Сегодня, 11:21
    Молодца давай весь хлам хохлам и еще денежку поимеем! wassat
    ded100
  4. turbris Сегодня, 11:24
    Все уже устали от США "защищающих демократию" во всем мире, под этим лозунгом продавливать собственные интересы уже не получится. США становятся явным и открытым врагом России, не думаю, что они от этого что-либо выиграют и мы в этом очень скоро убедимся.
    turbris
  5. anjey Сегодня, 11:27
    сплошная демагогия, глядя на агрессивную и лживую политику сша,явно и летальное оружие поставляется украине...,наглядные примеры-огромные оружейные арсеналы игил в Сирии...
    anjey
  6. svp67 Сегодня, 11:31
    Короче, "сделаем из Украины свалку своего неликвида". Вот что сказал, представитель...
    svp67
  7. askort154 Сегодня, 11:34
    "Мы хотим избежать глобального конфликта с Россией.....Это не было бы не в чьи интересах.."

    В переводе на русский - Мы сами, один на один против России - с-цым, поэтому натравливаем на неё своих прикормленных шавок. yes
    askort154
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 11:56
    ... обычные слова бандюги-бизнесмена - наживаться на чужой крови... angry
    a.s.zzz888
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:57
    США продолжат осуществлять поставки нелетальных вооружений
    И стрелкового оружия, гранатометов, которые успешно поставлялись до этого, а бронетехника и тяжелое вооружение через третьи страны. Прикрываясь необходимостью решения Конгресса на поставки летальных видов оружия, который как оказалось является простой бюрократической формальностью, поставляют без всяких решений.
    rotmistr60
  10. kenig1 Сегодня, 12:03
    А тем временем: "Оборонно-промышленный комплекс временно приостановил работы по созданию нового российского боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» на неопределённый срок, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник." Сомневаюсь, что на это денег нет.
    kenig1
    1. anjey Сегодня, 12:10
      может вброс дезы и всего-то...
      anjey
      1. sabakina Сегодня, 15:16
        Вчера бились на поле боя этой темы.
        sabakina
  11. Немезида Сегодня, 12:25
    Снайперские винтовки НАТО уже в руках бандеровцев и не только винтовки...Украине давно поставляются танки Т-72 из запасов НАТО и ходят слухи,что не только они...
    Немезида
  12. razved Сегодня, 12:42
    В то же время Белому дому, по словам Макмастера, необходимо избегать глобального конфликта с Москвой.
    Мы хотим избежать глобального конфликта с Россией… Это не было бы ни в чьих интересах,
    подчеркнул он.

    Максимально ослабив Россию конфликтами на ее границах, так что ли?
    razved
  13. Sergey53 Сегодня, 12:44
    Это официально, а остальное по привычному сценарию, неофициально.
    Sergey53
  14. Bronevick Сегодня, 12:59
    Пункт утилизации металлолома.
    Bronevick
  15. 23424636 Сегодня, 13:05
    просто достали почему нигеров в Бостоне и Филадельфии не обеспечивают нашим нелетальным ,но очень земным оружием .Сначала нашли во Львове этих клоунов со справкой. потом их научили слову джавелин, потом записали их пламенную речь утюгу и решили подсуетится. Где наши друзья латиносы и нигеры , почему они не вооружены .или опять брайтоновские аналитики букву р пропустили в докладных записках на Старую площадь
    23424636
  16. nikolaev Сегодня, 13:53
    США разрушают демократию и основы международного права по всему миру, а на Украине особенно: с помощью уголовников и фашистов оккупировали страну, теперь на Украине свободы

    Народ Украины лишен элементарных человеческих прав - нельзя обеспечить свои насущные потребности, нельзя возразить нелегитимной бандитской власти, нельзя избрать в органы управления достойных людей. Террор на Украине продолжается и приобретает все новые опасные тенденции: народ Украины не хочет воевать с Россией , поэтому с Бл.Востока завозятся недобитые игиловцы и исламисты, создается основа для развязывания террористической войны против России на территории Украины
    население Донбасса ввергнуто в дикое средневековье, где жизнь человека, его имущество необходимое для жизни вообще не принимаются в расчет и ничего не стоит. Никто не несет ответственности за грабежи , насилие , убийства , которые чинят ВСУ , нацбаты и добровольческие батальоны , набранные из отпущенных на волю уголовников
    nikolaev
    1. nikolaev Сегодня, 14:08
      США разрушают демократию и основы международного права по всему миру, а на Украине особенно: с помощью уголовников и фашистов оккупировали страну, теперь на Украине свободы вообще нет

      Народ Украины лишен элементарных человеческих прав - нельзя обеспечить свои насущные потребности, нельзя возразить нелегитимной бандитской власти, нельзя избрать в органы управления достойных людей. Террор на Украине продолжается и приобретает все новые опасные тенденции: народ Украины не хочет воевать с Россией , поэтому с Бл.Востока завозятся недобитые игиловцы и исламисты, создается основа для развязывания террористической войны против России на территории Украины

      население Донбасса вообще ввергнуто в дикое средневековье, где жизнь человека, его имущество необходимое для жизни вообще не принимаются в расчет и ничего не стоит. Никто не несет ответственности за грабежи , насилие , убийства , которые чинят ВСУ , нацбаты и добровольческие батальоны , набранные из отпущенных на волю уголовников
      nikolaev
  17. KelWin Сегодня, 13:59
    Какие бы не использовались формулировки, это все семантика, еще не известно, что будет эффективнее на практике, десяток джавелинов или, например, оснащение подразделения защищенной связью и ночной оптикой. Так что разница понятий "летальное" и "не летальное" невелика, а вот время на освоение новой техники и боевое слаживание первично, конкретные вооружения проще поставлять в уже оснащенные по базовому варианту подразделения, что, скорее всего, и произойдет...
    KelWin
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