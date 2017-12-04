МИД РФ: НАТО готовит в Европе базу для наступательной группировки

На сегодняшний день НАТО фактически формирует в Европе базу для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки

На так называемой "непрерывной ротационной" основе размещаются контингенты стран блока там, где их никогда раньше не было. Суммарно речь идет о порядка десяти тысячах военнослужащих с сотнями единиц военной техники и авиацией в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы

Одновременно расширяется военно-морская и военно-воздушная деятельность альянса вблизи наших рубежей. Растет интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки по антироссийским сценариям. Ведется модернизация имеющейся и строительство новой военной инфраструктуры

Североатлантический альянс разместил в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы около десяти тысяч военных и сотни единиц военной техники и авиации, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.- сказал Келин в интервью "Интерфаксу".- подчеркнул высокопоставленный дипломат.В МИД РФ пояснили, что это идет вразрез с обязательствами, закрепленными в Основополагающем акте Россия — НАТО.— сообщил он.