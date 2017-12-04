14:54 04 декабря

МИД РФ: НАТО готовит в Европе базу для наступательной группировки

Североатлантический альянс разместил в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы около десяти тысяч военных и сотни единиц военной техники и авиации, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

На сегодняшний день НАТО фактически формирует в Европе базу для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки
- сказал Келин в интервью "Интерфаксу".

МИД РФ: НАТО готовит в Европе базу для наступательной группировки



На так называемой "непрерывной ротационной" основе размещаются контингенты стран блока там, где их никогда раньше не было. Суммарно речь идет о порядка десяти тысячах военнослужащих с сотнями единиц военной техники и авиацией в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы
- подчеркнул высокопоставленный дипломат.

В МИД РФ пояснили, что это идет вразрез с обязательствами, закрепленными в Основополагающем акте Россия — НАТО.

Одновременно расширяется военно-морская и военно-воздушная деятельность альянса вблизи наших рубежей. Растет интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки по антироссийским сценариям. Ведется модернизация имеющейся и строительство новой военной инфраструктуры
— сообщил он.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 59

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:19
    Их же должно что-то объединять… вот их и объединяет общий враг в нашем лице,так то всем ясно,что нато-это архаизм и контора по откаке евроденег америкосам
    Шура пермский
    1. Зяблицев Сегодня, 11:31
      Причем они даже ничего не придумывали особо - извлекли из архивов план Барбаросса, сдули пыль, закрасили название чернилами для дураков, свое пока не придумали, но начинку всю слизали до запятой...
      Зяблицев
      1. Burbon Сегодня, 11:43
        МИД РФ занимается пропагандой.....какое Нато собирается напасть????? fool им что жить надоело??....победителей не будет и даже за углом все сдует....
        Burbon
        1. To be or not to be Сегодня, 12:11
          Burbon
          (((Прощу прощения .но...При слове бурбон сразу вспоминается --«Бурбон».-кличка генерал -майора ГРУ ГШ ВС СССР предателя полякова , работавшего 25 лет на ЦРУ 27 ноября 1987 года Военной коллегией Верховного суда СССР был приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 15 марта 1988 года)))
          По поводу -какая создается группировка?
          При обороне должна быть полоса обеспечения.а тут все в сопредельных с Россией государствах.
          Понятна цель -застолбить свое присутствие в этих странах и навязать им поставку оружия и военной техники ВПК США-идея фикс Трампа)
          С другой стороны направленность учебно -боевой подготовки войск и оперативной подготовки штабов блока НАТО. его отдельных стран по национальным планам и ВС США может свидетельствовать- к чему готовят войска -смотрите.
          Увеличение разведывательной деятельности по всему периметру границ России (воздушной и морской разведки с сосредоточением усилий на южном фланге
          Оборудование театра- В ноябре 2017 г на встрече министров обороны НАТО, на которой главы военных ведомств альянса приняли решение приступить к созданию двух новых штабов. Один они намерены построить для обеспечения безопасности морских путей между США и Европой в Северной Атлантике, а второй для координации переброски сил и средств в Европе....
          To be or not to be
          1. Burbon Сегодня, 12:53
            Цитата: To be or not to be
            При слове бурбон сразу вспоминается --«Бурбон».-кличка генерал -майора ГРУ ГШ ВС СССР предателя полякова

            вы на свой ник посмотрите и потом вспоминайте..
            Цитата: To be or not to be
            Увеличение разведывательной деятельности по всему периметру границ России

            эта деятельность была всегда и в тех же объёмах, за искл лихих 90-ых...тогда у нас армии не было
            Цитата: To be or not to be
            Оборудование театра- В ноябре 2017 г на встрече министров обороны НАТО, на которой главы военных ведомств альянса приняли решение приступить к созданию двух новых штабов

            было бы странно, если бы они этого не решили...иначе - "ну тупые!!!"
            Burbon
      2. askort154 Сегодня, 11:59
        Зяблицев.....Причем они даже ничего не придумывали особо - извлекли из архивов план Барбаросса, сдули пыль, закрасили название чернилами для дураков, свое пока не придумали, но начинку всю слизали до запятой...

        Как-то у вас всё упрощенно. С чего "слизывать" в 21 веке? С планов 19-20-х веков (Наполеон, Гитлера) ?. stop hi
        askort154
        1. Зяблицев Сегодня, 12:11
          C учетом того, что немцы, в отличии от американцев, воевать реально умели их Барбаросса еще и в 23 веке для НАТО будет вершиной военной мысли! Посмотрите дислокацию и прикидки ударных подразделений альянса сегодня на наших границах и сравните...Тактика, исходя из наличия современных вооружений - изменилась, а стратегия - пока нет! hi
          Зяблицев
          1. askort154 Сегодня, 12:32
            Зяблицев...C учетом того, что немцы, в отличии от американцев, воевать реально умели их Барбаросса еще и в 23 веке для НАТО будет вершиной военной мысли!

            Сейчас в Германии своей армии, как таковой, нет. Англо-саксы им до сих пор не доверяют. Мало того, для них самое страшное в 21 веке, сближение России с Германией или Японией, ( ресурсы России с их технологиями). Поэтому, они вместо Шрёдера ( пошедшего на сближение с РФ) поставили Меркель. План Барбаросса (Гитлер - Шикльгрубер) "взять СССР за три недели" - была явная утопия, тем более для современных стратегов. hi
            askort154
            1. Зяблицев Сегодня, 12:34
              Я написал не про сегодняшних немцев - во первых! Во вторых любой план войны против России - это утопия - во вторых, а в третьих - англосаксы - есть самая подлая нация на земле! hi
              Зяблицев
              1. askort154 Сегодня, 13:16
                Зяблицев....Я написал не про сегодняшних немцев - во первых! .... а в третьих - англосаксы - есть самая подлая нация на земле!

                Единогласно ! good hi
                askort154
              2. weksha50 Сегодня, 14:47
                Цитата: Зяблицев
                любой план войны против России - это утопия


                Эх.. Да не утопия... Если навалятся шоблой, то... Ну нет у нас ни мобилизационной экономики, ни... много другого...
                Другой вопрос, что не утопией будет кирдык Наглии и США (в первую очередь)... hi
                weksha50
      3. Петр1 Сегодня, 12:57
        Да прям Барбаросса, просто НАТО помогает России охранять границы, ведь Володя как то оговорился,будто у России нет границ. laughing
        Петр1
        1. Зяблицев Сегодня, 13:01
          Не помню такой фразы! А вот его фразу "Граница России нигде не заканчивается!" - я прекрасно понял и поддерживаю! hi
          Зяблицев
        2. askort154 Сегодня, 13:23
          Петр 1..... Володя как то оговорился,будто у России нет границ.


          Это он в ответ на "исключительность нации"..... good
          Красиво подъе-колол ! wink
          askort154
      4. iouris Сегодня, 14:32
        Цитата: Зяблицев
        извлекли из архивов план Барбаросса

        Если бы Гитлер находился на таких позициях, то, скорее всего, Ленинград взяли бы на второй-третий день.
        iouris
    2. Svarog Сегодня, 11:32
      Их объединяет ненависть к нам, ну точнее их элиту, которая не может нас грабить, потому, что наша элита сама этим хочет заниматься.. В общем ненависть и страх.. А вот планомерное наращивание сил у наших границ - это очень плохо. Видно опять будем ждать, пока они сформируют кулак и вдарят по нам.. А может заявить, что при дальнейшем наращивание ВС у наших границ, оставляем за собой право, без предупреждения нанести удар, со всеми вытекающими?
      Цитата: Шура пермский
      Их же должно что-то объединять… вот их и объединяет общий враг в нашем лице,так то всем ясно,что нато-это архаизм и контора по откаке евроденег америкосам
      Svarog
      1. Татьяна Сегодня, 11:44
        Svarog
        Видно опять будем ждать, пока они сформируют кулак и вдарят по нам.. А может заявить, что при дальнейшем наращивание ВС у наших границ, оставляем за собой право, без предупреждения нанести удар, со всеми вытекающими?
        Интересное предложение. Ибо реально налицо имеем дело с подготовкой стран НАТО под руководством Пентагона к вооружённому нападению на Россию. На носу ТМВ с Россией!
        Татьяна
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:00
          Цитата: Татьяна
          На носу ТМВ с Россией!

          ВВП ясно обозначил,что в случае агрессии европейского контингента НАТО по отношению к РФ,США не получиться отсидеться за лужей,тк понимая откуда ноги растут,первый удар наш будет по территории исключительных на всю голову.
          НЕКСУС
          1. Татьяна Сегодня, 12:03
            НЕКСУС
            США не получиться отсидеться за лужей,....первый удар наш будет по территории исключительных на всю голову.
            Хорошо, если у нас это получится! Жертве приятнее умирать, сознавая себя врагу отомщённой!
            Татьяна
          2. weksha50 Сегодня, 14:50
            Цитата: НЕКСУС
            США не получиться отсидеться за лужей,тк понимая откуда ноги растут,первый удар наш будет по территории исключительных на всю голову


            Наглию - тоже жмякнуть надо в первую очередь... А то подуськивает исподтишка и надеется, что её при раздаче - обойдут...
            weksha50
    3. dorz Сегодня, 11:35
      Цитата: Шура пермский
      Их же должно что-то объединять…

      Автор пишет о формировании группировки для нападения, а не защиты и объединения на почве русофобии.
      dorz
      1. Татьяна Сегодня, 12:17
        Цитата: dorz

        Автор пишет о формировании группировки для нападения, а не защиты и объединения на почве русофобии.
        а также объединения Коллективного Запада на почве абсолютного грабежа и уничтожения народов России
        Татьяна
  2. НЕКСУС Сегодня, 11:21
    На сегодняшний день НАТО фактически формирует в Европе базу для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки

    Все это будет демонтировано и убрано в тот самый момент,когда на дежурство начнет поступать МБР Сармат и Рубеж(Авангард). Как не прискорбно это признавать,но США и весь этот натовский сброд понимает лишь язык силы.
    НЕКСУС
    1. штрафбат Сегодня, 11:27
      Никогда не видать вам Солнца,
      Никогда не встать из могил.
      Как не жаль воды из колодца,
      Так не жаль, что я вас убил.
      Вы пришли разорить наши сёла?
      И с землёю сровнять города?
      Вы мечтали о марше весёлом?
      Но останетесь здесь навсегда.

      Те из вас, кто пока ещё живы,
      Будут всю свою жизнь проклинать
      Ваших идолов грязных и лживых,
      Изрыгавших приказ «убивать».
      Вы мечтали попасть в Вальгалу,
      Прихвативши с собою меч?
      Но врагам на Руси мест хватало,
      Где с позорищем можно лечь.

      Не надейтесь, прощенья не ждите
      За то зло, что в веках нам несли.
      И медведя в берлоге не злите.
      Мы для вас кое-что припасли.

      Впредь, не суйтесь немытым рылом,
      Если жизнь хоть чуток дорога.
      Мы вам ЗНАМЯ ПОБЕДЫ без мыла
      Вставим… снова, и вся недолга.

      Повесить данное изречение на входе Штаб-квартиры НАТО....
      штрафбат
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    Европа не первый раз становится плацдармом для нападения на Россию с вынужденного согласия, а иногда и добровольной помощью. Обычно это заканчивалось плохо для нападавших и радостью для освобожденной Европы от очередного диктатора. Сегодня европейцы являются непосредственными участниками в подготовке к войне (и опять против России). Все идет к тому, что при любом раскладе Европа либо перестанет существовать, либо изменится географически и территориально до неузнаваемости.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 11:36
      Цитата: rotmistr60
      Все идет к тому, что при любом раскладе Европа либо перестанет существовать, либо изменится географически и территориально до неузнаваемости.

      США, если дело дойдёт до открытого противостояния, уже не удастся отсидеться за океаном.
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:42
        Ты прав. Если начнется по "взрослому", то не удастся однозначно. Что их пока и сдерживает.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 11:46
          Да, их излюбленная схема "войны чужими руками" не прокатит на этот раз. И они это понимают, но похоже что не все, если дразнят русского медведя и китайского с корейским драконов.
          Джедай
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:46
        Салют, Воинам!
        Макс, никогда в жизни полосатые и им подобные не сунутся, мы не Ливия,Югославия или Ирак.....По зубам может дать, до неузнаваемости... am
        Соломон Кейн
        1. Джедай Сегодня, 11:52
          Привет, Костя! hi У некоторых тамошних политиков и вояк от русофобии напрочь отключился инстинкт самосохранения. Таким место в психушке, а не у власти. negative
          Джедай
          1. Соломон Кейн Сегодня, 12:02
            Много мяса, мало дерева..Что это? Заноза в заднице... winked
            Так и наш Калининград в толстой гейропейской попе. Удаление занозы приведет к ампутации задницы....
            Недалекие, не понимают, что стали сами заложниками своих русофобских амбиций.
            Легли под полосатых и автоматически стали пушечным мясом, первыми кандидатами на испарение....
            Соломон Кейн
            1. Джедай Сегодня, 12:07
              Цитата: Соломон Кейн
              Легли под полосатых и автоматически стали пушечным мясом, первыми кандидатами на испарение....

              Жертвенные бараны.
              Джедай
        2. ВадимЖивов Сегодня, 11:52
          А как на счет пролива Сталина laughing
          ВадимЖивов
          1. Джедай Сегодня, 11:54
            Цитата: ВадимЖивов
            А как на счет пролива Сталина laughing

            Вы об этом? wink
            Джедай
            1. Соломон Кейн Сегодня, 12:05
              По ходу материк Северная Америка отсутствует....?! tongue laughing wink
              Соломон Кейн
              1. Джедай Сегодня, 12:07
                Да, вместо неё - Великий Североамериканский пролив... wassat
                Джедай
            2. ВадимЖивов Сегодня, 12:06
              А что очень даже красиво и копать не надо мы же невеликие УУУУ bully
              ВадимЖивов
              1. Джедай Сегодня, 12:09
                Скакуасы если такое увидят - удавятся что нет больше их хозяина. lol
                Джедай
    2. weksha50 Сегодня, 14:53
      Цитата: rotmistr60
      Сегодня европейцы являются непосредственными участниками в подготовке к войне (и опять против России). Все идет к тому, что при любом раскладе Европа либо перестанет существовать, либо изменится географически и территориально до неузнаваемости.


      И будет на карте - Единая Россия... laughing good drinks
      weksha50
  4. частное лицо Сегодня, 11:30
    Вот если бы Россия не оставила свою военную базу на Кубе . Америкосы пять раз бы подумали прежде чем что либо предпринимать против России. А так как в песне поётся: Я живу на одном но а ты на другом на далёком берегу на другом.
    частное лицо
    1. ВадимЖивов Сегодня, 11:56
      Песня это хорошо но на востоке Бореи а в Европу всю простреливаем и они не самоубийцы am
      ВадимЖивов
    2. Esoteric Сегодня, 11:58
      Цитата: частное лицо
      Вот если бы Россия не оставила свою военную базу на Кубе .

      Вот, если бы БЛИ в детстве захлебнулся в винной бочке... belay Вот, если бы ГМС свалился с комбайна и упал под жатку... belay Вот, если бы ЕБНу в месте с пальцами снесло гранатой башку... belay
      laughing stop Когда одна буква "Р" с палочкой станет привлекательнее буквы "S" с двумя палочками... feel Когда слово олигарх станет равнозначным слову кровосос... belay Когда... stop Впрочем, последнее условие, мальчик, ты узнаешь, когда в стране не станет капитализма со зверинным оскалом... yes
      Esoteric
      1. Астма Сегодня, 12:14
        лет пятнадцать назад, такого рода мнения, выжигались из мыслей коленным железом.а на освободившееся место, присаживались идеи о собственной неполноценности как нации, "немытой Россия", об "СССР-Империи Зла" и т.д. и и т.д. пошли бы они, все эти "насождатели", "избранные" и "просвещенные". коли понадобится, то опять всю их спесь собьем. не привыкать
        Астма
      2. starpom Сегодня, 12:33
        Цитата: Esoteric
        Вот, если бы...

        Жаль, что история не приемлет сослагательного наклонения
        starpom
  5. басмач Сегодня, 11:32
    Я в начале года разговаривал со знакомым ветераном ( призвали весной 42, так что 41 помнит, взрослый был), он сказал одну фразу- " все нынешнее очень похоже на предвоенное время". Вопрос лишь в том, что тогда власть была другой, готовой до конца за страну ( и пример тому их дети сражавщиеся и погибшие) . а как поведёт себя нынешняя элита, не знает никто. И я все чаще слышу от 30-35 летних- а за кого воевать, за эту шушеру. Не буду. Говоришь- за родину,, за страну за семью. А в ответ- свалим куда-нибудь У них вытравили понятие Родина и Народ. Вот что самое страшное.
    басмач
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:41
      Родина и Государство - понятия разные...
      Страшно?! А, Вы не бойтесь есть ещё люди, у которых сознание "не вытравлено", не смогли, есть, у которых и не успели...Так что, если что..... Ни один миллион людей русских найдется....сможем за Родину постоять..или голову сложить. hi
      Соломон Кейн
      1. ВадимЖивов Сегодня, 11:59
        Не надо ничего склады bully вать просто еще Бегемота показать laughing
        ВадимЖивов
    2. Астма Сегодня, 12:20
      Уважаемый камрад, не все, слава Богу, не все так думают...ну а если, что начнется, то это будут "забавные" и последние десять минут этого мира, такого как мы знаем. ну, если у некоторых, конечно, в планах отсидеться в бункерах и т.д из области теории заговоров, то да. страшно то, что у какого нибудь оператора, обдалбавшегося амфитаминами, при приступе паранойи,дрогнет рука...
      Астма
    3. синоби Сегодня, 12:26
      Ну свалить положим не получится,некуда просто будет.В первую бежали через европейские нейтральные страны.Сейчас этого нет и не будет.Как во вторую войну.Дезертиров расстреливают в любой армии.В плен брать тоже не будут,у завоевателя не те задачи.Так что выбора то как раз нет.В чём сила русского государства и ошибка всех завоевателей приходивших к нам?Они не оставляли нам выбора.Сила духа,воля к победе и чудеса героизма,всё следствие отсутствия выбора.Россия всегда выбор давала.Всегда в ущерб себе.Так что мы или победим или умрём.И воевать будем ради выживания.Как и всегда.Вне зависимости от мотивации и прочего.
      синоби
      1. ВадимЖивов Сегодня, 14:04
        не кнопочник но думаю ее нажать не так просто..У меня отец на шахтах сидел но его уже нет hi
        ВадимЖивов
  6. Vard Сегодня, 11:42
    Ни чего нового не придумали... Воняющий нафталином жупел красной угрозы вытащили из сундука и повесили сушиться на забор... "Североатлантический альянс разместил в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы около десяти тысяч военных и сотни единиц военной техники и авиации, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин." Этого количества военных хватит на пару минут боя... так для чего эти телодвижения, очевидно что бы создать видимость... Если есть враг, а это мы... то как то надо изобразить конфронтацию...
    Vard
  7. тагил Сегодня, 11:42
    Все будет убрано после нашего заявления, что граница разумного НАТО перейдена и Россия оставляет за собой право теперь, в любой момент нанести превентивный удар по войскам и странам НАТО, которые предоставили территорию и войска для нападения на Россию. И вот тогда страх перед смертью в любую минуту этих дерьмократов заставит или отступить или совершить самоубийство начав с нами войну раньше, чем они будут к этому готовы.
    тагил
    1. ВадимЖивов Сегодня, 12:02
      А разве в Кениге искандеры без ЯО тогда првезти wassat
      ВадимЖивов
  8. Tektor Сегодня, 11:49
    Сивков проанализировал состояние и перспективы развётрывания полноценной дивизии НАТО со стороны прибалтики. Он считает, что решение о создании такой группировки принималось несколько лет назад с проведением полномасштабной информационной компании для местных аборигенов, как системы прикрытия. Планомерно прорабатывался вопрос массированного и экстренного наращивания сил НАТО.
    Нам нужна тактика противодействия, которая может быть активной или пассивной. Вторая - менее рискованная. Одним из её элементов служит минная война с возможностью минирования зон вглубине обороны за счёт имеющихся средств (Смерч и ему подобные системы удалённого минирования). Активная тактика должна основываться на применении скоростных беспилотных роботизированных систем, типа, Уран-9, которые должны идти в передних порядках фронта тяжёлых ДРОНов, типа Т-14...
    Tektor
  9. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:54
    Цитата: Татьяна
    Svarog
    Видно опять будем ждать, пока они сформируют кулак и вдарят по нам.. А может заявить, что при дальнейшем наращивание ВС у наших границ, оставляем за собой право, без предупреждения нанести удар, со всеми вытекающими?
    Интересное предложение. Ибо реально налицо имеем дело с подготовкой стран НАТО под руководством Пентагона к вооружённому нападению на Россию. На носу ТМВ с Россией!

    И загоним себя в угол..Трамп догрозился Ыну ,теперь ему остается или воевать или прилюдно об...ться и расписаться в собственном бессилии а это конец США как гегемона и ,,ведущей,, державы.Всегда нужно оставлять пространство для маневра в политике.
    ДЕДПИХТО
    1. ВадимЖивов Сегодня, 12:10
      Понимают всегда только силу время договариваться Громыко нет да и не с кем
      ВадимЖивов
  10. синоби Сегодня, 12:46
    Ну готовит.Которое дяситялетие готовит.И что?Стали чуть активнее.Перестали маскироваться.Тоже не впервые.Только вот мыслю я,что под вопли о нашей угрозе янки совсем иное задумали.ЕС начало робко противится дяде Сэму,и былого страха перед США уже нет.Выход из под контроля недопустим.Значит нужно иное решение.Европа наполнена мигрантами из мусульманских стран,и когда полыхнёт,вопрос чисто времени.А тут пожалуйста,под руками готовые силы быстрого реагирования.И под наведение порядка полностью переформатируют европу под себя.В который уже раз.Нет,я не исключаю вероятность нападения на нас,но уничтожить Россию не ядерными силами невозможно.Тех сил что сосредотачивается на границе,может и хватит для первого удара,но и только.
    синоби
  11. Zomanus Сегодня, 13:51
    Ну покрутятся и что? Это не 1941 год, здесь блицкриг не прокатит.
    Так что либо они просто держат в тонусе ВС Европы,
    либо готовятся к периоду выборов президента РФ.
    Zomanus
    1. ВадимЖивов Сегодня, 14:50
      Причем выборы и войска то причем понты теже деньги... hi
      ВадимЖивов
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