Российская традиция надувать оружие «живет и здравствует»
В России традиция использовать надувные танки и липовые зенитно-ракетные комплексы «живёт и здравствует», пишет американский интернет-портал War is Boring.
«Надувать гигантские муляжи танков – работа 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка, дислоцированного во Владимирской области. В распоряжении военнослужащих подразделения, получившего прозвище Надувной полк, имеются надувные танки, ракетные пусковые установки, бронетранспортёры и другие виды вооружения», – приводит статью ИноТВ.
Основное предназначение надувной военной техники – «дезориентация противника». Имея с ней дело, «любой самолёт-шпион, боевой самолёт, бомба с лазерным наведением и спутник потратят ресурсы и время, которые можно было бы использовать на охоту за настоящей техникой», констатирует обозреватель издания.
Ложные цели как минимум можно использовать в качестве дешёвого и эффективного средства для отвлечения внимания противника. В этом, «на свою беду, пришлось убедиться НАТО в 1999 году во время воздушной операции против Сербии», напоминает он.
Для развертывания муляжей военнослужащим требуется всего несколько минут. «А учитывая их довольно низкую стоимость и дороговизну ракет, то потеря надувной техники (вместо настоящей) вполне окупается», – заключает издание.
«Надувать гигантские муляжи танков – работа 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка, дислоцированного во Владимирской области. В распоряжении военнослужащих подразделения, получившего прозвище Надувной полк, имеются надувные танки, ракетные пусковые установки, бронетранспортёры и другие виды вооружения», – приводит статью ИноТВ.
Основное предназначение надувной военной техники – «дезориентация противника». Имея с ней дело, «любой самолёт-шпион, боевой самолёт, бомба с лазерным наведением и спутник потратят ресурсы и время, которые можно было бы использовать на охоту за настоящей техникой», констатирует обозреватель издания.
Ложные цели как минимум можно использовать в качестве дешёвого и эффективного средства для отвлечения внимания противника. В этом, «на свою беду, пришлось убедиться НАТО в 1999 году во время воздушной операции против Сербии», напоминает он.
Для развертывания муляжей военнослужащим требуется всего несколько минут. «А учитывая их довольно низкую стоимость и дороговизну ракет, то потеря надувной техники (вместо настоящей) вполне окупается», – заключает издание.
Использованы фотографии: YouTube
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