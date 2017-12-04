14:54 04 декабря

Российская традиция надувать оружие «живет и здравствует»

В России традиция использовать надувные танки и липовые зенитно-ракетные комплексы «живёт и здравствует», пишет американский интернет-портал War is Boring.

Российская традиция надувать оружие «живет и здравствует»


«Надувать гигантские муляжи танков – работа 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка, дислоцированного во Владимирской области. В распоряжении военнослужащих подразделения, получившего прозвище Надувной полк, имеются надувные танки, ракетные пусковые установки, бронетранспортёры и другие виды вооружения», – приводит статью ИноТВ.


Основное предназначение надувной военной техники – «дезориентация противника». Имея с ней дело, «любой самолёт-шпион, боевой самолёт, бомба с лазерным наведением и спутник потратят ресурсы и время, которые можно было бы использовать на охоту за настоящей техникой», констатирует обозреватель издания.

Ложные цели как минимум можно использовать в качестве дешёвого и эффективного средства для отвлечения внимания противника. В этом, «на свою беду, пришлось убедиться НАТО в 1999 году во время воздушной операции против Сербии», напоминает он.

Для развертывания муляжей военнослужащим требуется всего несколько минут. «А учитывая их довольно низкую стоимость и дороговизну ракет, то потеря надувной техники (вместо настоящей) вполне окупается», – заключает издание.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:43
    ... выглдядит как настоящая техника, и при этом выдаёт фон рабочей техники, "отражение" на локацию и пр. ...
    a.s.zzz888
    1. Комментарий был удален.
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:50
        1331М Сегодня, 11:45 ↑ Новый
        Не на.. дуешь,не проживёшь...

        ... иными словами хочешь жить - надувай... wink
        a.s.zzz888
        1. Татьяна Сегодня, 11:56
          Всё отлично! Только у меня вот вопрос. А военнослужащие где при этом могут спрятаться от обстрела и успеют ли? Кто-то ведь должен быть с надутой техникой рядом и охранять её, чтобы её не проткнули!
          Татьяна
          1. sabakina Сегодня, 12:12
            Татьяна, hi . Вы фильм "Беспокойное хозяйство" смотрели?
            sabakina
        2. Джедай Сегодня, 12:00
          Привет! hi Американцы так пишут, как будто только у России такие муляжи есть. А кто в Ираке надувные Абрамсы использовал? Хусейн, что ли? lol
          Джедай
          1. bulvas Сегодня, 12:18
            hi
            Цитата: Джедай
            Привет! hi Американцы так пишут, как будто только у России такие муляжи есть. А кто в Ираке надувные Абрамсы использовал? Хусейн, что ли? lol


            Разве можно сравнивать!

            То американская армия, а то Российская

            Американская армия ведет честную войну, освобождает народы от диктаторов, а Российская - варвары, не умеют честно воевать и нарушают международное законодательство вместе с устоявшимся миропорядком
            bulvas
            1. Джедай Сегодня, 12:24
              hi
              Цитата: bulvas
              Разве можно сравнивать!

              То американская армия, а то Российская

              Виноват, исправлюсь... feel wink
              Джедай
              1. bulvas Сегодня, 12:36
                А мы в детстве лягушек через соломинку надували ...
                bulvas
                1. Джедай Сегодня, 12:38
                  Тоже таким занимался, благо озеро через дорогу от дома. lol
                  А в армии среди прочего учили делать ложные цели из подручных средств.
                  Джедай
              2. Идущий Сегодня, 12:37
                Мы эту хитрость используем со средних веков , так что пусть удивляются дальше.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 12:40
                  В качестве прикола можно вспомнить анекдот про Ленина и его надувное бревно. laughing
                  Джедай
                  1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 13:31
                    Цитата: Джедай
                    В качестве прикола можно вспомнить анекдот про Ленина и его надувное бревно. laughing

                    Что-то вроде этого?
                    dubovitskiy.1947
    2. Svarog Сегодня, 11:50
      Это отличное средство.. они то в армии мужиков резиновых надувают вот и завидуют))
      Svarog
      1. 1331М Сегодня, 11:54
        Хотелось бы думать,что всё-таки женщин...Что уж Вы так-то прям уж о них плохо думаете-нормальных дядек там больше....... smile
        1331М
        1. Svarog Сегодня, 12:01
          Цитата: 1331М
          Хотелось бы думать,что всё-таки женщин...Что уж Вы так-то прям уж о них плохо думаете-нормальных дядек там больше....... smile

          Наверно, не знаю,но судя по тому что , нам показывают, думаю, что не нормальные скоро победят))
          Svarog
        2. Клебер Сегодня, 12:07
          Цитата: 1331М
          Хотелось бы думать,что всё-таки женщин...Что уж Вы так-то прям уж о них плохо думаете-нормальных дядек там больше....... smile


          Не факт. Многие скрывают свою сексуальную ориентацию.
          Клебер
      2. KCA Сегодня, 12:08
        Сомневаюсь что в районе боевых действий будут шариться школьники с шилом, потом это-ж не презерватив надутый, там резина потолще и армированная, в том числе и металлическими нитями, чтоб отражать радиоволны
        KCA
    3. Комментарий был удален.
      1. Deadушка Сегодня, 11:55
        Цитата: Татьяна
        Всё отлично! Только вот у меня вопрос. А военнослужащие где при этом могут спрятаться и успеют ли?

        от надувных натовких военных? winked
        Deadушка
    4. Зяблицев Сегодня, 11:53
      Ротой командовал, был грех, любил марш броски в ОЗК и в противогазах, за что мою роту, другие, называли резиновой.... laughing А ложные позиции на поле боя, как и военную хитрость никто не отменял!
      Зяблицев
    5. сибиралт Сегодня, 12:11
      Муляжная военная техника обычная практика с длинной историей во всех армиях. И она тоже совершенствуется, как и вооружение.
      сибиралт
  2. Magic Archer Сегодня, 11:49
    Помню читал про то как натовские лётчики отчитывались о разбомбленых сербских танках и установках)))И какое у них было удивление,когда они узнали что бомбили надувные муляжи)))
    Magic Archer
  3. Deadушка Сегодня, 11:59
    Новый виток гонки вооружений.
    В ответ на развертывание Россией надувных муляжей, НАТО развернуло производство надувных солдат, ракет, бомб и прочих надувательств. Словесные(надувательства) были успешно освоены ранее.
    Deadушка
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    Ложные объекты отлично зарекомендовали себя в период ВОВ и конечно востребованы сегодня. Как-то показывали это подразделение и как происходит приведение в боевое положение надувной техники. Занятно и габариты впечатляют.
    rotmistr60
  5. Viktorfi Сегодня, 12:07
    Странно короткая статья. На эту тему много есть информации, сколько весит, как быстро раскладывается, можно открывать люки, надувать баки итд.








    Viktorfi
  6. sir_obs Сегодня, 12:09
    у нас для армии технику надувают, а америкосы-баб надувных. Хотя сейчас на баб спрос уже не так велик, передасты друг друга надувают, опять де экономия.
    sir_obs
  7. Клебер Сегодня, 12:13
    "Армия — не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия." (с) Прапор из к/ф ДМБ
    Клебер
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:27
      Не зря к нему индусы постичь истину приходили. В одном предложении и будни армии и глубина армейской мысли.
      rotmistr60
  8. Старый военрук Сегодня, 13:25
    Что и ценится. Эта традиция очень хорошая с нашей точки зрения. А кому не нравится их проблемы. Наполеону вон русские партизаны не нравились. И что?
    Старый военрук
  9. Старый военрук Сегодня, 13:28
    Цитата: Viktorfi
    Странно короткая статья. На эту тему много есть информации, сколько весит, как быстро раскладывается, можно открывать люки, надувать баки итд.
    То есть, Вам ТТХ полностью и, может, завернуть?







    Старый военрук
  10. voyaka uh Сегодня, 13:56
    Традиция от Ленина, от истоков.
    Его надувное бревно долго обманывало белогвардейцев. smile
    voyaka uh
  11. Sergey53 Сегодня, 14:01
    Главное супостата надуть.
    Sergey53
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