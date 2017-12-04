14:50 04 декабря

Корсика готовит письмо в Париж о независимости от Франции

В первом туре региональных выборов на Корсике победу празднуют представители националистического движения, выступающие за полный запрет на миграционные квоты, а также за независимость от Франции. Глава корсиканского национального движения Жиль Симеони в интервью французским СМИ заявил о том, что отданные корсиканцами голоса наглядно демонстрируют настроения на острове. По словам Симеони, корсиканцы устали от парижской бюрократии, которая мешает развитию самобытной Корсики.

Глава корсиканских националистов заявил, что после второго тура местных выборов они направят в Париж письмо, в котором предложат компромиссное решение по наделению Корсики более широкими полномочиями. Жиль Симеони отмечает, что главная цель корсиканцев – независимость.

Симеони:
Вопрос Корсики – это вопрос нашей социальной и политической значимости. Мы рассчитываем на то, что Париж начнёт с нами такой диалог.



Корсика готовит письмо в Париж о независимости от Франции


Результаты первого тура выборов на Корсике: партия, выступающая за сохранение Корсики под парижской юрисдикцией, набрала всего 15% голосов. За альянс «За Корсику», ядром которого выступают местные националисты, набрал более 44% голосов. 10 декабря состоится второй тур выборов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Татьяна Сегодня, 12:27
    В первом туре региональных выборов на Корсике победу празднуют представители националистического движения, выступающие за полный запрет на миграционные квоты, а также за независимость от Франции.
    Ха! Опять у Коллективного Запада на выборах на Корсике будут русские виноваты?! laughing
    Татьяна
    1. Идущий Сегодня, 12:29
      Ну а кто же ещё ... эта волна была поднята не нами , вот пусть и "купаются".
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 12:45
        Чего-то такого и следовало ожидать от корсиканцев, глупо было бы думать что после Каталонии всё утихнет. Трещит по швам старушка-Европа. А за океаном кто-то довольно ручонки потирает...
        Джедай
        1. cniza Сегодня, 12:47
          Похоже , что не только Европа. Привет Макс! hi
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 12:52
            Витя! Привет, давно не видел! hi drinks Сейчас этот пример независимости подхватят ещё какие-нибудь жутко "незалежные" в Техасе или Калифорнии, например. Вот смеху-то будет у США: разваливали Европу, а у себя мятежников проморгали. lol Но это всё мечты - все поползновения независимых США у себя задушат на корню, наплевав на свою хвалёную демократию.
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 12:55
              Времени совсем нет только галопом ... там и в Канаде будет дележ.
              cniza
              1. Джедай Сегодня, 12:58
                Канада тявкает под дудку США, но и её это должно коснуться. yes
                Джедай
                1. cniza Сегодня, 13:05
                  Однозначно , франко - говорящие давно вынашивают идею отделения.
                  cniza
                  1. Джедай Сегодня, 13:07
                    В общем, заварили США кашу...
                    Джедай
                    1. cniza Сегодня, 13:10
                      Причем и на свою пятую точку.
                      cniza
                      1. Джедай Сегодня, 13:12
                        Если бы только на свою, то и васаби с ними! negative
                        Джедай
    2. Комментарий был удален.
    3. den3080 Сегодня, 12:52
      нет)) на этот раз Жан Рено и Кристиан Клавье

      smile
      den3080
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:37
        Корсика готовит письмо в Париж о независимости от Франции
        кольт и доброе слово,действует намного лучше,чем просто доброе слово... я в том плане,что-референум...
        Дедкастарый
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:31
    Мы рассчитываем на то, что Париж начнёт с нами такой диалог
    Не знаю начнет Париж диалог или нет (скорее второе), а вот французские СМИ уже начинают готовиться отыскивать русский след.
    rotmistr60
    1. Клебер Сегодня, 12:38
      Цитата: rotmistr60
      Мы рассчитываем на то, что Париж начнёт с нами такой диалог
      Не знаю начнет Париж диалог или нет (скорее второе), а вот французские СМИ уже начинают готовиться отыскивать русский след.


      А чего его искать? С полётом фантазии у западных СМИ всё в порядке ))))
      Клебер
    2. Татьяна Сегодня, 12:41
      rotmistr60
      французские СМИ уже начинают готовиться отыскивать русский след.
      Ха! Чего там искать русский след? Это бабушка Меркель, бывшая комсомолка, во всём виновата! laughing
      Татьяна
    3. Дедкастарый Сегодня, 13:38
      Цитата: rotmistr60
      Мы рассчитываем на то, что Париж начнёт с нами такой диалог
      Не знаю начнет Париж диалог или нет (скорее второе), а вот французские СМИ уже начинают готовиться отыскивать русский след.

      русский след среди арабов,отыскать не просто... wassat
      Дедкастарый
  3. iliitchitch Сегодня, 12:43
    Эк пробило старушку на незалэжность , прям как республиканских царьков в СССР . То были занюханные секретари , которых ЦК мог вздрючить в любой момент , а то стали аж президентами . Эти в европе , похоже , из того же флакона . Старушка и без хакеров загнётся , не надо мешать .
    iliitchitch
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:16
      Цитата: iliitchitch
      Эк пробило старушку на незалэжность

      Да,бабуська по-тихому теряет тапки... Чёрт побери,так ,ведь, "довольные родственники" из-за лужи в приют сдадут и жильё отожмут. yes
      Paranoid50
    2. Дедкастарый Сегодня, 13:39
      Цитата: iliitchitch
      к пробило старушку на незалэжность , прям как республиканских царьков в СССР

      ужо погодите...начнут воду мутить и в Татарстане,и в Калмыкии (к примеру)
      Дедкастарый
  4. Yujanin. Сегодня, 12:45
    Дурной пример заразителен(с)
    Yujanin.
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:02
      Цитата: Yujanin.
      Дурной пример заразителен(с)

      омерзителен... sad
      Дедкастарый
  5. SOF Сегодня, 13:00
    ...ай да русские хакеры... ай да дети мамы маленькой собачки....
    SOF
  6. den3080 Сегодня, 13:39
    Корсиканцы могут дать просра...цца если чо
    den3080
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:03
      Цитата: den3080
      Корсиканцы могут дать просра...цца если чо

      чёто они по китайски одеты...
      Дедкастарый
  7. Sergey53 Сегодня, 13:57
    Новость хорошая как для нас, так и демократизированной Франции. Даёшь больше демократии! И для нас проблем будет поменьше, и для них побольше. Демократия же.Каждому своё.
    Sergey53
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:08
      http://svpressa.ru/p/18/186/186973/l-186973.jpg
      прикиньте что пишут? высшую меру пора вводить.
      Дедкастарый
  8. Роман 11 Сегодня, 14:48
    альянс «За Корсику»
    Вроде Франция одна из самых сытых стран европы, а вот корсиканцы сепаратизничают, как и каталонцы - т.е. больше бабла и еды хотят. winked

    Ну куда там цеукраинцам? если самые пародистые оголодали? request
    Роман 11
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