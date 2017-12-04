Корсика готовит письмо в Париж о независимости от Франции

Вопрос Корсики – это вопрос нашей социальной и политической значимости. Мы рассчитываем на то, что Париж начнёт с нами такой диалог.

В первом туре региональных выборов на Корсике победу празднуют представители националистического движения, выступающие за полный запрет на миграционные квоты, а также за независимость от Франции. Глава корсиканского национального движения Жиль Симеони в интервью французским СМИ заявил о том, что отданные корсиканцами голоса наглядно демонстрируют настроения на острове. По словам Симеони, корсиканцы устали от парижской бюрократии, которая мешает развитию самобытной Корсики.Глава корсиканских националистов заявил, что после второго тура местных выборов они направят в Париж письмо, в котором предложат компромиссное решение по наделению Корсики более широкими полномочиями. Жиль Симеони отмечает, что главная цель корсиканцев – независимость.Симеони:Результаты первого тура выборов на Корсике: партия, выступающая за сохранение Корсики под парижской юрисдикцией, набрала всего 15% голосов. За альянс «За Корсику», ядром которого выступают местные националисты, набрал более 44% голосов. 10 декабря состоится второй тур выборов.