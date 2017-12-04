14:51 04 декабря

В Эстонию поступила очередная партия бронетехники, закупленной в Нидерландах

В эстонский порт Палдиски доставлены 10 закупленных в Нидерландах боевых машин пехоты CV9035 и три машины поддержки на базе танка Leopard 1, передает Интерфакс сообщение пресс-службы военного ведомства республики.

В Эстонию поступила очередная партия бронетехники, закупленной в Нидерландах


В пресс-службе отметили, что «закупки совершены на основе 10-летней программы развития государственной обороны на 2013-2022 годы».


«Поступившая бронетехника будет направлена в распоряжение базирующейся в военном городке Тапа 1-й пехотной бригады», – говорится в релизе.

Техника будет эксплуатироваться батальоном разведки, в котором с нынешнего года началась подготовка экипажей. Обучением личного состава занимаются инструкторы их Нидерландов и Финляндии.

БМП CV9035 произведены в Швеции на предприятии BA Systems Hagglunds AB.

В 2014 году Эстония закупила у Нидерландов 44 БМП CV 9035 и 6 танков, которые поступят в Эстонию до конца 2018 года. Первые 12 БМП и одна машина поддержки прибыли в республику в октябре 2016 года.

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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Комментарии 22

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:34
    доставлены 10 закупленных в Нидерландах боевых машин пехоты CV9035 и три машины поддержки на базе танка Leopard 1
    Ну вот, теперь и с Россией на "равных" можно повоевать. И почему бы по примеру братьев украинцев не объявить эстонскую армию самой сильной в Прибалтике и Скандинавии.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 12:45
      Зачем им деньги тратить ? , что они хотят , при помощи этого вооружения , осуществить от кого защититься или на кого напасть?
      cniza
      1. rocket757 Сегодня, 12:58
        А шо, они теперь будут думать, что над ними типа смеяться перестанут! Мож даже заметят?
        Они ж теперь в одном лифте не поместятся и по тревоге хоть некоторая часть, которая в том лифте ехать не будет, прибудет к местам дислокации ВОВРЕМЯ!
        rocket757
      2. Клебер Сегодня, 13:00
        Цитата: cniza
        Зачем им деньги тратить ? , что они хотят , при помощи этого вооружения , осуществить от кого защититься или на кого напасть?


        Ни на кого. Они с 90-х металлолом собирают на экспорт.
        Клебер
        1. cniza Сегодня, 13:07
          Больно дорогой металлолом получается , а вообще это их дело.
          cniza
          1. Клебер Сегодня, 13:14
            Если бы они считали деньги - политика была бы другой.
            Клебер
          2. Дедкастарый Сегодня, 13:15
            В Эстонию поступила очередная партия бронетехники, закупленной в Нидерландах
            с эстонской расторопностью,покаааа ониии поймууут в чём деллллло,можно списывать будет.
            Дедкастарый
      3. Комментарий был удален.
  2. Клебер Сегодня, 12:35
    Эстония так в крупнейший в мире музей армейского антиквариата превратится.
    Клебер
    1. cniza Сегодня, 12:45
      Больше на свалку смахивает.
      cniza
    2. Джедай Сегодня, 12:47
      И в нужник для НАТОвских солдат.
      Джедай
      1. Клебер Сегодня, 12:51
        Цитата: Джедай
        И в нужник для НАТОвских солдат.


        Прибалтика так и так будет общеевропейским гальюном.
        Клебер
        1. Джедай Сегодня, 12:54
          И пусть троебалты не жалуются - сами этого хотели. Вот и получите и кушайте, не обляпайтесь!
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 13:09
            Надо по меньше на них обращать внимание и они заглохнут в с своих болотах и хуторах.
            cniza
            1. Клебер Сегодня, 13:13
              Цитата: cniza
              Надо по меньше на них обращать внимание и они заглохнут в с своих болотах и хуторах.


              Когда рядом кто то орёт, то подсознание на крик поворачивает голову. Да и нельзя прекратить обращать внимание, они же не так поймут.
              Клебер
            2. Джедай Сегодня, 13:13
              А там и вымрут потихоньку, как мамонты.
              Джедай
      2. Идущий Сегодня, 13:15
        Эх какие были республики при СССР и во что они сейчас превратились.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:18
          Зато русских "оккупантов" прогнали со своей территории. fool
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:20
            А вместе с "оккупантами" ушли и мозги.
            Идущий
            1. Клебер Сегодня, 13:22
              Сомневаюсь, что они были.
              Клебер
  3. sibiryk Сегодня, 12:40
    Интересно как...
    БМП CV9035 произведены в Швеции на предприятии BA Systems Hagglunds AB.
    а закуплены
    .... в Нидерландах ...
    это чего получается, голландцы зарабатывают на "гордых" , но "независимых" собратьях по ЕС belay
    sibiryk
    1. rocket757 Сегодня, 13:01
      Я так предполагаю, что спихивание Б/У в маленькие, но гордые страны союзников, эт общегейропейский трэнд!
      rocket757
  4. ioan-e Сегодня, 13:44
    Цитата: cniza
    Зачем им деньги тратить ? , что они хотят , при помощи этого вооружения , осуществить от кого защититься или на кого напасть?

    Великий темный отец с Вашингтона сказал - 2%!
    ioan-e
  5. BAI Сегодня, 14:14
    Бортовая экранировка очень сильно Т-5 напоминает.
    BAI
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