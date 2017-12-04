В Эстонию поступила очередная партия бронетехники, закупленной в Нидерландах
В эстонский порт Палдиски доставлены 10 закупленных в Нидерландах боевых машин пехоты CV9035 и три машины поддержки на базе танка Leopard 1, передает Интерфакс сообщение пресс-службы военного ведомства республики.
В пресс-службе отметили, что «закупки совершены на основе 10-летней программы развития государственной обороны на 2013-2022 годы».
«Поступившая бронетехника будет направлена в распоряжение базирующейся в военном городке Тапа 1-й пехотной бригады», – говорится в релизе.
Техника будет эксплуатироваться батальоном разведки, в котором с нынешнего года началась подготовка экипажей. Обучением личного состава занимаются инструкторы их Нидерландов и Финляндии.
БМП CV9035 произведены в Швеции на предприятии BA Systems Hagglunds AB.
В 2014 году Эстония закупила у Нидерландов 44 БМП CV 9035 и 6 танков, которые поступят в Эстонию до конца 2018 года. Первые 12 БМП и одна машина поддержки прибыли в республику в октябре 2016 года.
В пресс-службе отметили, что «закупки совершены на основе 10-летней программы развития государственной обороны на 2013-2022 годы».
«Поступившая бронетехника будет направлена в распоряжение базирующейся в военном городке Тапа 1-й пехотной бригады», – говорится в релизе.
Техника будет эксплуатироваться батальоном разведки, в котором с нынешнего года началась подготовка экипажей. Обучением личного состава занимаются инструкторы их Нидерландов и Финляндии.
БМП CV9035 произведены в Швеции на предприятии BA Systems Hagglunds AB.
В 2014 году Эстония закупила у Нидерландов 44 БМП CV 9035 и 6 танков, которые поступят в Эстонию до конца 2018 года. Первые 12 БМП и одна машина поддержки прибыли в республику в октябре 2016 года.
Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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