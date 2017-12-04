Какое наказание попросил прокурор для подсудимого Улюкаева?
Сегодня сторона обвинения на процессе в отношении бывшего министра экономического развития России выступила с запросом к суду о степени наказания в отношении Алексея Улюкаева. По запросу государственного обвинителя, Улюкаев за совершённые (по мнению обвинения) преступления должен отправиться на 10 лет в колонию. Помимо этого прокурор требует выплаты Улюкаевым в казну штрафа в размере полумиллиарда рублей.
Прокурор Борис Непорожный отметил, что считает все представленные доказательства вины в совершении Алексеем Улюкаевым коррупционных преступлений исчерпывающими. РИА Новости приводит заявление прокурора:
В Замоскворецком суде Москвы сегодня проходят прения сторон, после чего суд может вынести окончательный вердикт по одному из самых громких коррупционных дел за все последние годы в Российской Федерации. Впервые на скамье подсудимых оказывается человек, который являлся министром федерального правительства.
Сам Алексей Улюкаев себя виновным не признаёт, предпочитая рассказывать журналистам о своих любимых книгах и сыпать метафорами и крылатыми фразами.
Прокурор Борис Непорожный отметил, что считает все представленные доказательства вины в совершении Алексеем Улюкаевым коррупционных преступлений исчерпывающими. РИА Новости приводит заявление прокурора:
В судебном заседании были исследованы соответствующие доказательства.
В Замоскворецком суде Москвы сегодня проходят прения сторон, после чего суд может вынести окончательный вердикт по одному из самых громких коррупционных дел за все последние годы в Российской Федерации. Впервые на скамье подсудимых оказывается человек, который являлся министром федерального правительства.
Сам Алексей Улюкаев себя виновным не признаёт, предпочитая рассказывать журналистам о своих любимых книгах и сыпать метафорами и крылатыми фразами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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