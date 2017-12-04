14:51 04 декабря

Какое наказание попросил прокурор для подсудимого Улюкаева?

Сегодня сторона обвинения на процессе в отношении бывшего министра экономического развития России выступила с запросом к суду о степени наказания в отношении Алексея Улюкаева. По запросу государственного обвинителя, Улюкаев за совершённые (по мнению обвинения) преступления должен отправиться на 10 лет в колонию. Помимо этого прокурор требует выплаты Улюкаевым в казну штрафа в размере полумиллиарда рублей.

Какое наказание попросил прокурор для подсудимого Улюкаева?


Прокурор Борис Непорожный отметил, что считает все представленные доказательства вины в совершении Алексеем Улюкаевым коррупционных преступлений исчерпывающими. РИА Новости приводит заявление прокурора:
В судебном заседании были исследованы соответствующие доказательства.



В Замоскворецком суде Москвы сегодня проходят прения сторон, после чего суд может вынести окончательный вердикт по одному из самых громких коррупционных дел за все последние годы в Российской Федерации. Впервые на скамье подсудимых оказывается человек, который являлся министром федерального правительства.

Сам Алексей Улюкаев себя виновным не признаёт, предпочитая рассказывать журналистам о своих любимых книгах и сыпать метафорами и крылатыми фразами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. nikolaev Сегодня, 13:23
    штраф-штрафом, а конфискацию имущества куда заныкали?
    nikolaev
    1. nikolaev Сегодня, 13:24
      просто , понимашь, какое-то неуважение к масштабам. И опять-таки рубли - да господин и валюты такой не знает, это просто оскорбление даже где-то там. Пол-миллиарда долляров - это ДА!
      nikolaev
      1. Шура пермский Сегодня, 13:29
        да уж... в России всё ещё составами воровать выгоднее,чем велосипед... прав был антибиотик в одном известном сериале...
        Шура пермский
        1. volodya Сегодня, 13:33
          Пилу ему в руки,до конца жизни! И другим таким же!
          volodya
          1. Lars971A Сегодня, 13:58
            Лучше лобзик и пускай бревна на доски распускает............
            Lars971A
      2. nikolaev Сегодня, 13:33
        есть предложение: кормить тонко чувствующую натуру не грубой тюремной пищей, а деликатесами по внутренним рыночным тюремным ценам, так сказать заниматься по специальности - поднимать экономику страны снизу в настоящих рыночных условиях
        nikolaev
        1. LiSiCyn Сегодня, 14:18
          Думаете, не сможет себе позволить ? Я думаю, еще и на девочек, с сауной хватит...
          LiSiCyn
        2. nikolaev Сегодня, 14:50
          да, и желательно, чтобы соратники по камере помогли ему наконец дно найти (думаю, подсказывать не надо "где")
          nikolaev
    2. den3080 Сегодня, 13:25
      так это как раз стоимость имущества, которое у него нашли.
      den3080
      1. НасРать Сегодня, 13:29
        Стрелочник Улюкаев - сакральная жертва, принесенная на алтарь народного гнева к власти... И ведь не "подкапаться" теперь - Идет не при миримая борьба с коррупцией!!! laughing
        Сечин, Чубайс, Кудрин и прочие - это подтвердят!!! bully
        А народ?....Народ в экстазе! Терзает брошенную кость! bully

        Назовите хоть одного, из этой верховной банды, кого нельзя было бы осудить за то же, за что судили Улюкаева? wassat
        НасРать
        1. Deadушка Сегодня, 13:45
          Цитата: НасРать
          Сечин, Чубайс, Кудрин и прочие - это подтвердят!!!

          Как-то уж Вы их всех в кучу то...
          Это боги из разных вселенных request
          Deadушка
          1. НасРать Сегодня, 14:44
            Цитата: Deadушка

            Как-то уж Вы их всех в кучу то...


            Некогда мне, дерьмо сортировать ...
            НасРать
    3. ВадимЖивов Сегодня, 13:27
      Поддерживаю конфискацию оставить трусы а робу дадут negative
      ВадимЖивов
    4. Topotun Сегодня, 13:28
      А чтобы оплатить штраф в 500 млн ему придется малость имущество сдать.... Хотя кто знает сколько и где у него лежит.....
      Topotun
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:32
        [quote]Какое наказание попросил прокурор для подсудимого Улюкаева?[/quote.] валяй ЕР,мы привыкли..
        Дедкастарый
    5. Зяблицев Сегодня, 13:32
      "Уважаемый" человек - только отправка на Мальдивы, за государственный счет!Вы посмотрите в его честные глаза - эти глаза не могут врать... laughing
      Зяблицев
    6. Tusv Сегодня, 13:46
      Цитата: nikolaev
      штраф-штрафом, а конфискацию имущества куда заныкали?

      В нашем Дридесятом Царстве это по умолчанию. Вопрос. Сколько в бюджет
      Tusv
    7. Svarog Сегодня, 13:58
      Просит прокурор 10, пока следствие идет-пройдет года два, потом Улюкаев заплатит штраф и суд, учитывая заслуги перед отечеством и т.п даст 4 года, останется отсидеть 2 года, через год выйдет по УДО, если конечно не разговориться)
      Svarog
    8. НЕКСУС Сегодня, 14:06
      Цитата: nikolaev
      штраф-штрафом, а конфискацию имущества куда заныкали?

      Такие дела конечно с конфискацией надо впаивать...а 10 лет,не маловато ли? При этом очень интересен на фоне этого дела вопрос Сердюкова и его выдры Васильевой.
      За такое казнократство и взяточничество надо не по 10 лет давать,а как за измену Родине,либо 25 либо пожизненно.
      НЕКСУС
  2. TRex Сегодня, 13:24
    Ничего себе... как красиво товарищ Сечин подставил товарища Улюкаева. Жаль - фигурантов мало. Все они "товарищи по бизнесу", что из Роснефти, что из "Газпрема", что из Роснано...
    Завидую товарищам из Китая - ставят к стенке своих уродов, только шуба заворачивается...
    TRex
    1. Клебер Сегодня, 13:29
      Цитата: TRex
      Завидую товарищам из Китая - ставят к стенке своих уродов, только шуба заворачивается...


      У них зам министра приговорили к смертной казни спустив на него 120 голодных собак.
      Клебер
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:42
        Цитата: Клебер
        Цитата: TRex
        Завидую товарищам из Китая - ставят к стенке своих уродов, только шуба заворачивается...


        У них зам министра приговорили к смертной казни спустив на него 120 голодных собак.

        снимаю шляпу!
        Дедкастарый
  3. weksha50 Сегодня, 13:27
    "Улюкаев за совершённые (по мнению обвинения) преступления должен отправиться на 10 лет в колонию. Помимо этого прокурор требует выплаты Улюкаевым в казну штрафа в размере полмиллиарда рублей"...

    Вот как-то всё время обходят вопрос о полной конфискации имущества у обвиняемого и его родни... Чтобы не создавать прецедент...
    А сколько можно было бы вернуть денег в казну ... Дык жаль - другие Улюкаевы бы разворовали... angry
    weksha50
    1. Офицер запаса Сегодня, 13:34
      "...должен отправиться на 10 лет в колонию..."

      Не ожидал. Что, первый министр из будущего "правительства в изгнании" уже есть? Кто следующий? А то у них там на заседаниях кворума не будет.
      Офицер запаса
      1. Дедкастарый Сегодня, 14:00
        Цитата: Офицер запаса
        "...должен отправиться на 10 лет в колонию..."

        Юлия Кантемир‏
        @neznayka78
        Не верю я в аресты чиновников. Когда они из окон выпадали или находились застреляными у подъездов, как то надежнее выглядело.
        12:36 - 2 мар. 2017 г.
        Дедкастарый
  4. ваняватный Сегодня, 13:28
    дайте ему пояс шахида и верните в правительство ...
    ваняватный
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:58
      Цитата: ваняватный
      дайте ему пояс шахида и верните в правительство ...

      Ага,"отмычку" из дядьки решили сделать ... yes Только,Сергей Викторович,Вы в этот момент позовите на перекур Сергея Кужугетовича, ладно? laughing
      Paranoid50
      1. ваняватный Сегодня, 14:09
        а он еще ходит на заседания этих ,, экономистов ,,? человек то занятой ...
        ваняватный
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:12
          Цитата: ваняватный
          человек то занятой ..

          Бывает,мелькает иногда на "планёрках". yes
          Paranoid50
  5. Джедай Сегодня, 13:28
    Сегодня сторона обвинения на процессе в отношении бывшего министра экономического развития Украины выступила с запросом к суду о степени наказания в отношении Алексея Улюкаева.

    belay Я не верю своим глазам! Исправьте, редакторы!
    Джедай
    1. den3080 Сегодня, 13:31
      Да всё правильно... там он полставки подрабатывал wink laughing
      den3080
      1. Джедай Сегодня, 13:33
        А! Так вот она - истинная причина задержания Улюкаева: какзачок-то засланный! lol
        Джедай
    2. Геркулесыч Сегодня, 13:35
      Не волнуйтесь, сообщение из недалекого будущего laughing
      Геркулесыч
      1. Джедай Сегодня, 13:37
        По-моему, он там не нужен - в Украине своим хапугам не хватает. lol
        Джедай
        1. Orionvit Сегодня, 14:27
          Цитата: Джедай
          По-моему, он там не нужен - в Украине своим хапугам не хватает.

          Да уж, на украине не хватает, вот и Европа уже, денег на дерибан не даёт . Но Россия то по богаче будет, сколько ещё не украдено. 10 лет, министру, за воровство миллиардов? Это как то не серьёзно. Так что на фонаре нужно, на красной площади, прелюдно.
          Orionvit
    3. Deadушка Сегодня, 13:43
      Цитата: Джедай
      Я не верю своим глазам! Исправьте, редакторы!

      Приветствую hi
      Дык, не впервой "очевидное и невероятное" на сайте... которого не может быть(судя по заявлениям ответственных лиц) laughing
      Deadушка
      1. Джедай Сегодня, 13:49
        Виталий, привет! hi И смех, и грех... winked
        Джедай
  6. Гардамир Сегодня, 13:31
    Прокурор Борис Непорожный отметил, что считает все представленные доказательства вины в совершении Алексеем Улюкаевым коррупционных преступлений исчерпывающими
    А Сечин был? Суд он тоже угощал колбасками?
    Гардамир
    1. voyaka uh Сегодня, 13:49
      А может, и не колбасками! wink
      Кто знает теперь, что в его фирменных подарочных сумках: вино или доллары? laughing
      voyaka uh
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:32
    Вообще то не полмиллиарда рублей, а пять миллиардов долларов должна быть для него сумма штрафа, плюс пеня 20 процентов каждую неделю начисляться, пока не выплатит всю сумму полностью.
    Геркулесыч
  8. Геркулесыч Сегодня, 13:34
    Матушки светы -информация из будущего? ?Улюлюкашкин в России был министром экономического стопора страны, а когда же он вна укроине тот же пост занемал? ?? recourse
    Геркулесыч
    1. ВадимЖивов Сегодня, 13:39
      Он им по факсу советы давал за бабки tongue
      ВадимЖивов
  9. Alekseits Сегодня, 13:40
    Что обрадовались? Это же всего навсего "прокурор попросил." Я посмотрю, как вы "обрадуетесь" когда судья приговор огласит. lol
    Alekseits
    1. den3080 Сегодня, 13:46
      когда судья приговор огласит.

      общественное порицание, 20 тыс.руб штрафа и на поруки в Роснано, к Чубайсу по личному поручительству последнего.
      den3080
  10. Bort Radist Сегодня, 13:46
    Цитата: Alekseits
    Что обрадовались? Это же всего навсего "прокурор попросил." Я посмотрю, как вы "обрадуетесь" когда судья приговор огласит.

    Два года условна, за вычетом домашнего ареста. В конфискацию зачтут корзинку с вином и колбасой. yes
    Bort Radist
  11. Sergey53 Сегодня, 13:51
    Если лишнего не сказал, то будем ждать с условно досрочного.
    Sergey53
  12. kursk87 Сегодня, 13:52
    Таких как Улюкаев необходимо приговаривать к длительным срокам заключения. К сожалению во властных кругах таких Улюукаевых очень много. С такими надо бороться иначе страна постепенно скатиться до уровня " стран третьего мира"
    kursk87
  13. частное лицо Сегодня, 13:57
    Понять,простить и отпустить. Кто же его посадит если даже "ключевой" свидетель не явился, всё и так порешали и поделили.
    частное лицо
  14. andrej-shironov Сегодня, 14:16
    А где у нас там главный свидетель обвинения то?
    andrej-shironov
    1. Инжнер-сапер Сегодня, 14:38
      Цитата: andrej-shironov
      А где у нас там главный свидетель обвинения то?

      Да некогда ему ерундой всякой болтать! Государев человек!
      Инжнер-сапер
  15. Skarpzd Сегодня, 14:30
    условные. на время следствия. или оправдают.
    Skarpzd
  16. ДЕДПИХТО Сегодня, 14:35
    Цитата: andrej-shironov
    А где у нас там главный свидетель обвинения то?

    Некогда ему по судам бегать...стопари и икорницы за десятки тыщ/шт. закупает-в VIP камере пригодятся laughing
    ДЕДПИХТО
  17. serriy Сегодня, 14:35
    Народ. Ну что вы обсуждаете "казнокрада"!? lol
    Наказывают-то Улюкаева за то, что берега попутал! yes Взбрело в голову бедолаге Улюкаеву доить человека самого Путина - Сечина. Такой статьи в УК (как наезд на нужного человека) нет, ну и судят за взятку. Другим наука! yes
    serriy
  18. 16112014nk Сегодня, 14:36
    Прокурор требует штраф 500 миллионов рублей. Надо: "Штраф в у. е. по курсу ЦБ на день оплаты". Так чинушам антинародного пр-ва типа Улюкаева понятнее будет.
    16112014nk
  19. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:48
    Да ну на!!!))
    Прокурор каску одел?? Что то подсказывает,что давить будут, не слабо,на мужика
    Сибирский цирюльник
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