Артиллеристы ЗВО получили около десятка гаубиц "Мста-С"

В кратчайшие сроки представители бригады завершили прием боевой техники у представителей оборонно-промышленного комплекса и осуществили ее постановку на вооружение. Для ее эксплуатации отдельные экипажи прошли соответствующее переобучение

Новое артиллерийское соединение общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированное в Московской области, получило около десятка гаубиц "Мста-С", сообщили в понедельник в пресс-службе округа.- заявил командующий общевойсковой армией округа генерал-майор Александр Перязев, которого цитирует пресс-служба.Впервые новая техника примет участие в боевых стрельбах во время полевого выхода весной 2018 года.2С19М2 «Мста-С» - 152-мм дивизионная самоходная гаубица, созданная для поражения открыто расположенных и защищенных целей, живой силы, бронированной и небронированной техники и других объектов противника. Максимальная дальность стрельбы достигает 29 км.