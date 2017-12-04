18:31 04 декабря

Артиллеристы ЗВО получили около десятка гаубиц "Мста-С"

Новое артиллерийское соединение общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированное в Московской области, получило около десятка гаубиц "Мста-С", сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

Артиллеристы ЗВО получили около десятка гаубиц "Мста-С"


В кратчайшие сроки представители бригады завершили прием боевой техники у представителей оборонно-промышленного комплекса и осуществили ее постановку на вооружение. Для ее эксплуатации отдельные экипажи прошли соответствующее переобучение
- заявил командующий общевойсковой армией округа генерал-майор Александр Перязев, которого цитирует пресс-служба.


Впервые новая техника примет участие в боевых стрельбах во время полевого выхода весной 2018 года.

2С19М2 «Мста-С» - 152-мм дивизионная самоходная гаубица, созданная для поражения открыто расположенных и защищенных целей, живой силы, бронированной и небронированной техники и других объектов противника. Максимальная дальность стрельбы достигает 29 км.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 15:38
    Когда уж Коалицию-СВ начнут отправлять в войска то...
    НЕКСУС
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:27
      Спросите рака на горе, когда он соловьем зальется в художественом свисте? ?? sad
      Геркулесыч
  2. Владыка Ситх Сегодня, 15:39
    Видео к новости
    Владыка Ситх
  3. капрал Сегодня, 15:39
    Коалиция...коалиция....денег нет, но вы держитесь.
    капрал
    1. astronom1973n Сегодня, 16:07
      Это к чему сказано?
      astronom1973n
      1. капрал Сегодня, 16:13
        Цитата: astronom1973n
        Это к чему сказано?

        К тому, что последние лет шесть на этом ресурсе разговоров было про "Коалицию" с вагон и маленькую тележку.
        И тут
        новая техника ..... «Мста-С»

        Хотя...мне из новых ИС-3 нравится wassat
        капрал
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:11
          Выше видео скинул, посмотрите, что в ней новое.
          Владыка Ситх
    2. Кент0001 Сегодня, 18:08
      с языка сняли((((
      Кент0001
  4. НЕКСУС Сегодня, 15:44
    Мсте бы пушечку,чтоб била километров на 50-55,и тогда цены бы ей не было ...
    НЕКСУС
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:25
      Андрей -может быть, нужна не суперпушка, а именно снаряды с такой дальностью полета? Вот почему наши активно -реактивные снаряды летят на меньшую дистанцию, чем натовские? Вот какую проблему нужно решать.
      Геркулесыч
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:27
        Цитата: Геркулесыч
        Вот почему наши активно -реактивные снаряды летят на меньшую дистанцию, чем натовские?

        Проблема проста как мир...у нас пороха худшего качества чем западные.Об этом я уже писал.
        НЕКСУС
        1. assa67 Сегодня, 16:52
          не долго с порохами маяться-наши оборонщики придумали супер порох из конопли...не шутка,по-моему по "звезде" передача была...прикольные снаряды получатся laughing
          assa67
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:41
            Цитата: assa67
            не долго с порохами маяться-наши оборонщики придумали супер порох из конопли...не шутка,по-моему по "звезде" передача была...прикольные снаряды получатся laughing

            Про это говорили еще 2 года назад...и где этот порох? Равно как и порох на основе льна...наши пушки,стрелковое оружие и тд не хуже западного,а под час и лучше,но мы проигрываем в качестве порохов,что обнуляет все потуги наших оружейников.
            НЕКСУС
      2. Одиссей Сегодня, 16:36
        Цитата: Геркулесыч
        Вот какую проблему нужно решать.

        Прежде всего нужно решать проблему с современными АСУ,боевыми информационными системами дающими информацию в реальном времени,и.т.д.
        Что толку в новых орудиях и снарядах когда неясно куда стрелять ?
        Одиссей
  5. Bronevick Сегодня, 17:11
    Хватит говорить про Коалицию и Армату, они ещё очень долго будут мелкосерийными образцами для парадов и выставок.
    Bronevick
Картина дня