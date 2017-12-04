Артиллеристы ЗВО получили около десятка гаубиц "Мста-С"
Новое артиллерийское соединение общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированное в Московской области, получило около десятка гаубиц "Мста-С", сообщили в понедельник в пресс-службе округа.
Впервые новая техника примет участие в боевых стрельбах во время полевого выхода весной 2018 года.
2С19М2 «Мста-С» - 152-мм дивизионная самоходная гаубица, созданная для поражения открыто расположенных и защищенных целей, живой силы, бронированной и небронированной техники и других объектов противника. Максимальная дальность стрельбы достигает 29 км.
В кратчайшие сроки представители бригады завершили прием боевой техники у представителей оборонно-промышленного комплекса и осуществили ее постановку на вооружение. Для ее эксплуатации отдельные экипажи прошли соответствующее переобучение- заявил командующий общевойсковой армией округа генерал-майор Александр Перязев, которого цитирует пресс-служба.
Впервые новая техника примет участие в боевых стрельбах во время полевого выхода весной 2018 года.
2С19М2 «Мста-С» - 152-мм дивизионная самоходная гаубица, созданная для поражения открыто расположенных и защищенных целей, живой силы, бронированной и небронированной техники и других объектов противника. Максимальная дальность стрельбы достигает 29 км.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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