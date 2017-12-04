Китайский авианосец собственной постройки готов к ходовым испытаниям

Авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые выйдет в море и приступит к ходовым испытаниям уже в декабре этого года. Как сообщил в понедельник информационный портал Sina, основные работы над кораблем уже завершены.По данным портала, недавно на корабль была установлена радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) 346A, которыми оснащаются эсминцы проекта 052D. 3 декабря над авианосцем были замечены клубы дыма, что может говорить о запуске силовой установки. Как указывает Sina, корабль выйдет в море 10 декабря или до конца этого месяца.Авианосец является первым кораблем подобного класса, полностью построенным в Китае. Он пока не получил названия, но известен в китайских СМИ как "Шаньдун" или проект 001А. Корабль был спущен на воду 26 апреля текущего года и первоначально должен быть передан военным, по некоторым оценкам, не ранее чем в 2020 году. Однако, по данным гонконгских СМИ, Пекин намерен ускорить этот процесс и поставить авианосец на вооружение ВМС НОАК уже к концу 2018 года.С 2012 года КНР располагает единственным действующим авианосцем "Ляонин", который был выполнен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины в 1998 году. Корабль проекта 001А сооружался по принципу "Ляонина", но имеет несколько большие габариты и ряд модификаций.В феврале гонконгские СМИ сообщали о том, что Китай одновременно ведет строительство и своего третьего авианосца - проект 002, который представляет из себя совершенно новую разработку. По оценкам специалистов, на нем будут установлены паровые катапульты, в то время как на "Ляонине" и проекте 001A предусмотрен только взлет самолетов с трамплина. Корабль будет оснащен обычной силовой установкой, а его водоизмещение составит около 85 тыс. тонн, передает ТАСС