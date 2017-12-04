18:32 04 декабря

Китайский авианосец собственной постройки готов к ходовым испытаниям

Авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые выйдет в море и приступит к ходовым испытаниям уже в декабре этого года. Как сообщил в понедельник информационный портал Sina, основные работы над кораблем уже завершены.

По данным портала, недавно на корабль была установлена радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) 346A, которыми оснащаются эсминцы проекта 052D. 3 декабря над авианосцем были замечены клубы дыма, что может говорить о запуске силовой установки. Как указывает Sina, корабль выйдет в море 10 декабря или до конца этого месяца.

Китайский авианосец собственной постройки готов к ходовым испытаниям



Авианосец является первым кораблем подобного класса, полностью построенным в Китае. Он пока не получил названия, но известен в китайских СМИ как "Шаньдун" или проект 001А. Корабль был спущен на воду 26 апреля текущего года и первоначально должен быть передан военным, по некоторым оценкам, не ранее чем в 2020 году. Однако, по данным гонконгских СМИ, Пекин намерен ускорить этот процесс и поставить авианосец на вооружение ВМС НОАК уже к концу 2018 года.

С 2012 года КНР располагает единственным действующим авианосцем "Ляонин", который был выполнен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины в 1998 году. Корабль проекта 001А сооружался по принципу "Ляонина", но имеет несколько большие габариты и ряд модификаций.

В феврале гонконгские СМИ сообщали о том, что Китай одновременно ведет строительство и своего третьего авианосца - проект 002, который представляет из себя совершенно новую разработку. По оценкам специалистов, на нем будут установлены паровые катапульты, в то время как на "Ляонине" и проекте 001A предусмотрен только взлет самолетов с трамплина. Корабль будет оснащен обычной силовой установкой, а его водоизмещение составит около 85 тыс. тонн, передает ТАСС

Использованы фотографии: https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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Комментарии 51

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  1. Кроу Сегодня, 17:43
    Так хочется чтобы там одни неполадки были! Из-за зависти, что ли?
    Ай да китайцы, ай да китаянки дети!
    Кроу
    1. Клебер Сегодня, 17:46
      Цитата: Кроу
      Так хочется чтобы там одни неполадки были! Из-за зависти, что ли?


      Зря ты так. Авианосцы Китая явно не против России будут задействованы в случае начала чехарды.
      Клебер
      1. Zibelew Сегодня, 17:48
        Цитата: Клебер
        Авианосцы Китая явно не против России будут задействованы в случае начала чехарды

        У нас скоро на Тихом океане кораблей 1 ранга не останется. Все уже на один причал помещаются.
        Zibelew
        1. Клебер Сегодня, 17:50
          А китайские авианосцы то тут с какого боку?
          Клебер
        2. Геркулесыч Сегодня, 17:52
          Тагерьян hi -нам не привыкать, мы чуть что любого супостата шапками закидаем! Уверен, если спросить у китайцев, зачем им нужны авианосцы, они нехорошо глядя на спрашивающего, покрутят пальцем у виска!
          Геркулесыч
          1. Zibelew Сегодня, 18:04
            Цитата: Геркулесыч
            нам не привыкать, мы чуть что любого супостата шапками закидаем

            Особенно с иконой Святого Николы Цусимского, хранителя нашего флота.
            Zibelew
            1. Клебер Сегодня, 18:18
              Ага, "шапки побережём, мы их иконами закидаем" ... что то очень знакомое. )))
              Клебер
      2. Кроу Сегодня, 17:48
        Чехарда, Как вы выразились, начнётся на территории Евразийского континента! Никак североамериканского...
        Им же, китайцам, авианосцы для других междоусобиц нужны!
        Кроу
        1. Клебер Сегодня, 17:52
          Евразийского континента. А поточнее?
          Клебер
          1. Pirogov Сегодня, 17:59
            Цитата: Клебер
            Евразийского континента. А поточнее?

            На Украине в Прибалтике в Калининграде . Что просто так матрасы щупальца свои протянули.!?
            Pirogov
            1. Клебер Сегодня, 18:11
              Цитата: Pirogov
              Цитата: Клебер
              Евразийского континента. А поточнее?

              На Украине в Прибалтике в Калининграде . Что просто так матрасы щупальца свои протянули.!?


              Китайские авианосцы против Украины, Прибалтики и Калининграда? АЛЛО Вы чё там курите????
              Клебер
      3. svp67 Сегодня, 17:51
        Цитата: Клебер
        Зря ты так. Авианосцы Китая явно не против России будут задействованы в случае начала чехарды.

        Китай из тех друзей, которых за хобот, да в музей... И пока у нас нет на ТОФе своих авианосцев, то эта новость не сильно радует...
        svp67
        1. Идущий Сегодня, 17:56
          Вот именно , Китай это временный партнер.
          Идущий
        2. Pirogov Сегодня, 17:57
          Цитата: svp67
          Китай из тех друзей, которых за хобот, да в музей... И пока у нас нет на ТОФе своих авианосцев, то эта новость не сильно радует..

          На ТОФ хотя бы пяток новых Эсминцев ,а Вы уже на Авианосцы замахнулись .
          Pirogov
        3. НЕКСУС Сегодня, 17:57
          Цитата: svp67
          И пока у нас нет на ТОФе своих авианосцев, то эта новость не сильно радует...

          Нам не авианосцы строить надо сейчас,а эсминцы Лидер и легкие эсминцы,даже в варианте проекта 22350М. На кой нам сейчас авианосец? У нас ударных соединений с кораблями первого ранга раз два и обчелся.И то эти корабли уже возрастом под 40 лет. Я говорю о кораблях первого ранга.
          НЕКСУС
          1. svp67 Сегодня, 18:11
            Цитата: НЕКСУС
            Нам не авианосцы строить надо сейчас,а эсминцы Лидер

            Только не "Лидеры", с ЯСУ. Мы "Орланов" сейчас по единице восстанавливаем. Нужны хотя бы ЭМ с обычными СУ.
            svp67
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:19
              Цитата: svp67
              Только не "Лидеры", с ЯСУ

              ЯСУ для Лидеров уже есть и она стоит на ледоколе Арктика-это РИТМ-200. В чем проблема? Или проще модернизировать Нахимова лет 8 ,чтоб потом горлопанить на всех углах,что у нас самый мощный в мире не авианосный корабль в мире,а то что их будет! всего два,это будем скромно умалчивать.
              Лидер с ЯСУ необходим. Парк крейсеров у нас уже не молодой ,и так или иначе их надо заменять.
              А по эсминцам с ГТУ...Сарычи списывают,а на замену у нас что? Один Горшков,который достругать не можем?
              Каракурты водоизмещением в 800 тонн строим по 2 года.Позорище.
              НЕКСУС
              1. svp67 Сегодня, 18:22
                Цитата: НЕКСУС
                ЯСУ для Лидеров уже есть и она стоит на ледоколе Арктика. В чем проблема?

                В цене. Их надо как минимум штук восемь (расчеты не мои, но людей которые знают, для чего нужны "Лидеры"), а значить они сожрут весь бюджет флота, на строительство. И даже если их построим, им нужен эскорт, его то из каких кораблей создавать будем.
                "Лидеры" нужны, но после появления у нас хотя бы парочки УДК.
                svp67
                1. НЕКСУС Сегодня, 18:30
                  Цитата: svp67
                  В цене.

                  В цене говорите...ну да...а скажите,во сколько стране обходится модернизация того же Нахимова? Вообще мне очень смешно читать разговоры,что у нас денег нет. Парни,вы себя то слышите?В САМОЙ БОГАТОЙ И ОГРОМНОЙ СТРАНЕ В МИРЕ НЕТ ДЕНЕГ!
                  Цитата: svp67
                  а значить они сожрут весь бюджет флота, на строительство

                  Ну Орланы то с Атлантами едет ведь куда меньше вместе с Кузей...в принципе модернизировать все что угодно можно до посинения. Очень хорошее дело,когда надо ОСВОИТЬ пару тройку лярдов мимо казны.
                  Цитата: svp67
                  И даже если их построим, им нужен эскорт, его то из каких кораблей создавать будем.

                  Я уже говорил,есть проект фрегата 22350М. Чем вам не легкий эсминец то?
                  НЕКСУС
        4. Клебер Сегодня, 17:58
          Цитата: svp67
          Цитата: Клебер
          Зря ты так. Авианосцы Китая явно не против России будут задействованы в случае начала чехарды.

          Китай из тех друзей, которых за хобот, да в музей... И пока у нас нет на ТОФе своих авианосцев, то эта новость не сильно радует...


          Да России лучше вообще друзей не иметь, так спокойней живётся. Только я не могу уловить Вашу мысль .... Китай что авиацию с авианосцев на Приморский край будет запускать?
          Клебер
          1. svp67 Сегодня, 18:14
            Цитата: Клебер
            Китай что авиацию с авианосцев на Приморский край будет запускать?

            Может и там, но у нас же не одним Приморьем Дальний Восток ограничивается, Сахалин, Курилы, Камчатка... Там много мест, где могут авианосцы действовать. С одной оговоркой, не этого типа. Эти "заточены" на прикрытие своих корабельных групп и первичной поддержки десантов. А главное, для чего их у нас готовили, так это прикрытие районов развертывания ПЛАРБ.
            svp67
        5. НЕКСУС Сегодня, 18:01
          Цитата: svp67
          эта новость не сильно радует...

          Китаю не до России. У него гемороя хватает и с Индией и с США и с Японией. А у двух последних флот не в пример нашему обновляется регулярно. А японский флот на ТОФе считается вообще самым молодым и он все пополняется новыми кораблями.
          НЕКСУС
          1. Клебер Сегодня, 18:04
            Против Индии и Японии самолёты с штатных аэродромов долетят ....
            Клебер
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:09
              Цитата: Клебер
              Против Индии и Японии самолёты с штатных аэродромов долетят ....

              А Япония и Индия-это не Гандурас или Гвинея...вот в чем загвоздка.
              НЕКСУС
          2. svp67 Сегодня, 18:15
            Цитата: НЕКСУС
            Китаю не до России.

            Пока, не до нас. История показывает, что у быстро развивающихся государств, рано или поздно возникают трения со всеми соседями.
            svp67
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:23
              Цитата: svp67
              Пока, не до нас. История показывает, что у быстро развивающихся государств, рано или поздно возникают трения со всеми соседями.

              Вот потому я и говорю,что пока им не до нас,нам нужна серия эсминцев Лидер с Цирконами. И фрегаты в хорошей серии проектов 22350 и 22350М. Особенно последние.
              НЕКСУС
            2. Клебер Сегодня, 18:30
              Соседи разные бывают. Одно дело Филлипины, другое дело Россия с ЯО. У США вон против КНДР рука не поднимается.
              Клебер
        6. cerbuk6155 Сегодня, 18:04
          А он нам в друзья не набивается. И правит там ком.партия а не дикие либералы капитализма. По ним сразу видно кто и куда идет а кто только пищит и устраивает показуху. soldier
          cerbuk6155
          1. Клебер Сегодня, 18:15
            Цитата: cerbuk6155
            А он нам в друзья не набивается. И правит там ком.партия а не дикие либералы капитализма. По ним сразу видно кто и куда идет а кто только пищит и устраивает показуху. soldier


            С авианосцев перепрыгнули на политические партии. Приплыли.
            Клебер
      4. MadCat Сегодня, 18:19
        Цитата: Клебер
        Зря ты так. Авианосцы Китая явно не против России будут задействованы в случае начала чехарды.

        при условии хотябы паритета по вооружениям, со слабаками разговор у этих деятелей короткий.
        MadCat
        1. Клебер Сегодня, 18:26
          Цитата: MadCat
          Цитата: Клебер
          Зря ты так. Авианосцы Китая явно не против России будут задействованы в случае начала чехарды.

          при условии хотябы паритета по вооружениям, со слабаками разговор у этих деятелей короткий.


          Финиш .... Китайские авианосцы для нападения на Россию. Со своих штатных аэродромов бомбадировщики ну никак до России не смогут долететь.
          Клебер
    2. vovanpain Сегодня, 17:59
      Да молодцы китайцы,захотели сделали,а мы......ну че мы,завидуем однако.
      vovanpain
  2. 1331М Сегодня, 17:44
    Молодцы,что тут скажешь...И возможности,и желание есть.Даже как-то порадовался сейчас за них.
    1331М
  3. san4es Сегодня, 17:45
    "Шаньдун" или проект 001А

    san4es
  4. НЕКСУС Сегодня, 17:54
    Мои поздравления китайской стороне.Что тут не говори,а большие молодцы китайцы. Технологический и технический рывок на лицо. 20 лет назад об этом и никто не мог подумать.
    А нам бы не слюни пускать ,глядя на эти авианосцы,что у Китая,что у США,а скорейшим образом закладывать серию эсминцев Лидер и доделывать Циркон.
    НЕКСУС
    1. donavi49 Сегодня, 17:59
      Зачем закладывать серию эсминцев - если под них ничего нет? Для начала надо фрегат до работоспособности довести. Переброску луча осилить. С энергетикой решить. Когда % освоенных типов будет достаточен, тогда и про эсминец можно говорить. Если его сейчас заложить - то хорошо если к 25-30 году он будет готов. Причем большую часть времени он будет стоять в ожидании поставок/чертежей/доработок.

      Китайцы же строят полноценный океанский флот. От фрегатов и эсминцев, до ДКВД и авианосцев, не забывая и корабли снабжения. 9 октября спустили на воду второй быстроходный корабль снабжения КУГ/АУГ в океанской зоне (по 50к+ тонн водоизмещения).
      donavi49
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:03
        Цитата: donavi49
        Для начала надо фрегат до работоспособности довести.

        Я ниже писал о проекте фрегата 22350М ...Шойгу заявлял,что фрегаты проектов 22350 и 22350М станут хребтом наших флотов. И где это?
        А фрегат проекта 22350М по сути-это легкий эсминец.
        НЕКСУС
    2. Кент0001 Сегодня, 18:19
      На что закладывать? На выведенные за бугор деньги? На купленные трйджерис? А наши корабельные движки работают нормально, или они работают также как и ракеты летают? И еще очень много вопросов. Нормального флота у нас еще очень долго не будет, если он вообще когда нибудь появится. Хоть АПЛ строим, и то хорошо.
      Кент0001
  5. Чичиков Сегодня, 17:56
    Рыночная экономика в связке с социализмом, сильной централизованной властью, под руководством КПК, в действии! И почему у "азиатских тигров", независимо от политического строя, все получается? Вроде бы и не тайна!
    Чичиков
    1. Кент0001 Сегодня, 18:22
      Они казнакрадов расстреливают. И их элита - патриоты, а не продажные тва...,контролируемые из-за океана- ну вы поняли.
      Кент0001
  6. ul_vitalii Сегодня, 17:58
    Насыпной остров будут охранять, проплывающим амерам сквозь зубы будут улыбаться.
    ul_vitalii
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:59
    А мы на сайте спорим , до хрипоты , копья ломаем, хотя та же Сирия показала -стране как минимум пара авианосцев нужны еще вчера до зареза! Товарищи-господа, которые станут от имени страны кричать, что авианосцы нам не нужны -вам лично их не предлогают, а за страну не отвечайте! !!!
    Геркулесыч
  8. cerbuk6155 Сегодня, 18:00
    Цитата: Кроу
    Так хочется чтобы там одни неполадки были! Из-за зависти, что ли?
    Ай да китайцы, ай да китаянки дети!

    Мы для Китая давно стали не старшим братом а младшим. И это есть правда. Сами себя гробим а не США и не Европа. soldier
    cerbuk6155
  9. К-50 Сегодня, 18:09
    Обычная силовая установка это видимо ГТУ и/или дизели?
    Насколько они их раскачали, чтобы 85 килотонн водоизмещения с приличной скоростью перемещать? recourse
    К-50
    1. donavi49 Сегодня, 18:29
      Котлы. Только продвинутые. На Варяге/Ляолине - с повышенным ресурсом и компьютерным управлением. На тип-001А - еще более улучшенные, как по параметрам, так и по автоматизации. На их 956 обновленный идет промежуточный вариант. На Кузю - ближе к Варягу/Ляолиню пойдут.

      Вот кстати по 956 дело идет довольно плохо. Медленно. Неспешно работают. Но основное вооружение уже впилили. Выкинули балочные Штили, поставив ВПУ + дополнили их своим комплексом ближнего действия (аналог RIM-116). Обещают до осени 2018 сдать обновленный эсминец и взять следующий.
      donavi49
  10. Симон Сегодня, 18:22
    Интересно, как он себя покажет? Наверно многое с "Варяга" они слизали. yes
    Симон
  11. Симон Сегодня, 18:25
    Цитата: cerbuk6155
    Цитата: Кроу
    Так хочется чтобы там одни неполадки были! Из-за зависти, что ли?
    Ай да китайцы, ай да китаянки дети!

    Мы для Китая давно стали не старшим братом а младшим. И это есть правда. Сами себя гробим а не США и не Европа. soldier

    Да, что они у нас слизали, а что украли - это точно! yes
    Симон
  12. Ментат Сегодня, 18:26
    Цитата: vovanpain
    Да молодцы китайцы,захотели сделали,а мы......ну че мы,завидуем однако.

    Чему? Авианосцу по советскому проекту, посыпанному нафталином? Или заявлениям, что «проектируется такоое, прям с паровой катапультой»?
    В данный момент авианосцы для России — распыление средств и неоптимальные траты.
    К тому же сферы их применения на сегодня нет. Вся зона интересов, где возможно силовое воздействие, покрывается без них прекрасно.
    Ментат
  13. Симон Сегодня, 18:27
    Цитата: Геркулесыч
    А мы на сайте спорим , до хрипоты , копья ломаем, хотя та же Сирия показала -стране как минимум пара авианосцев нужны еще вчера до зареза! Товарищи-господа, которые станут от имени страны кричать, что авианосцы нам не нужны -вам лично их не предлогают, а за страну не отвечайте! !!!

    Вполне согласен, но им нужны еще корабли охранения, ну и несколько подлодок.
    Симон
  14. Berkut24 Сегодня, 18:28
    Копия далеко не самого лучшего советского решения.
    Berkut24
  15. Ментат Сегодня, 18:29
    Цитата: Геркулесыч
    Сирия показала -стране как минимум пара авианосцев нужны еще вчера до зареза!

    Зачем? Опишите сценарий применения.
    Ментат
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