Ващиковский: Ангельское терпение Польши в отношении Украины заканчивается
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о том, что «ангельское терпение» Варшавы в отношении Украины заканчивается. По словам Ващиковского, Польша дала Украине много времени, чтобы исправить своё отношение к радикальным националистам. Напомним, что речь идёт о требованиях польских властей к официальному Киеву по отказу от героизации бандеровцев и поощрения их нынешних последователей.
РИА Новости приводит заявлении главы польского МИД:
Напомним, что Польша также выражает протест против запрета на въезд на Украину, введённый Киевом в отношении некоторых польских общественных деятелей. Кроме того, Польшу беспокоит отказ Украины от проведения эксгумации останков поляков, погибших на Западной Украине в годы Второй мировой войны.
Ващиковский отметил, что пока действия Польши в ответ на украинские демарши существенно «мягче» действий, например, Венгрии.
РИА Новости приводит заявлении главы польского МИД:
Мы продемонстрировали Киеву наше ангельское терпение. Мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет относительно наших предложений не было ответа или реакция была негативной. Мы видим проблемы, но намеренно не разглашаем их. Мы разговаривали с партнёрами с Украины, и они просили не делать этого. Украинская сторона объяснила свою просьбу тем, что утечка подобной информации будет «на руку России».
Напомним, что Польша также выражает протест против запрета на въезд на Украину, введённый Киевом в отношении некоторых польских общественных деятелей. Кроме того, Польшу беспокоит отказ Украины от проведения эксгумации останков поляков, погибших на Западной Украине в годы Второй мировой войны.
Ващиковский отметил, что пока действия Польши в ответ на украинские демарши существенно «мягче» действий, например, Венгрии.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/WitoldWaszczykowski
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