Ващиковский: Ангельское терпение Польши в отношении Украины заканчивается

Мы продемонстрировали Киеву наше ангельское терпение. Мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет относительно наших предложений не было ответа или реакция была негативной. Мы видим проблемы, но намеренно не разглашаем их. Мы разговаривали с партнёрами с Украины, и они просили не делать этого. Украинская сторона объяснила свою просьбу тем, что утечка подобной информации будет «на руку России».

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о том, что «ангельское терпение» Варшавы в отношении Украины заканчивается. По словам Ващиковского, Польша дала Украине много времени, чтобы исправить своё отношение к радикальным националистам. Напомним, что речь идёт о требованиях польских властей к официальному Киеву по отказу от героизации бандеровцев и поощрения их нынешних последователей. РИА Новости приводит заявлении главы польского МИД:Напомним, что Польша также выражает протест против запрета на въезд на Украину, введённый Киевом в отношении некоторых польских общественных деятелей. Кроме того, Польшу беспокоит отказ Украины от проведения эксгумации останков поляков, погибших на Западной Украине в годы Второй мировой войны.Ващиковский отметил, что пока действия Польши в ответ на украинские демарши существенно «мягче» действий, например, Венгрии.