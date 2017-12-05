11:07 05 декабря

Ващиковский: Ангельское терпение Польши в отношении Украины заканчивается

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о том, что «ангельское терпение» Варшавы в отношении Украины заканчивается. По словам Ващиковского, Польша дала Украине много времени, чтобы исправить своё отношение к радикальным националистам. Напомним, что речь идёт о требованиях польских властей к официальному Киеву по отказу от героизации бандеровцев и поощрения их нынешних последователей.

РИА Новости приводит заявлении главы польского МИД:
Мы продемонстрировали Киеву наше ангельское терпение. Мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет относительно наших предложений не было ответа или реакция была негативной. Мы видим проблемы, но намеренно не разглашаем их. Мы разговаривали с партнёрами с Украины, и они просили не делать этого. Украинская сторона объяснила свою просьбу тем, что утечка подобной информации будет «на руку России».


Ващиковский: Ангельское терпение Польши в отношении Украины заканчивается



Напомним, что Польша также выражает протест против запрета на въезд на Украину, введённый Киевом в отношении некоторых польских общественных деятелей. Кроме того, Польшу беспокоит отказ Украины от проведения эксгумации останков поляков, погибших на Западной Украине в годы Второй мировой войны.

Ващиковский отметил, что пока действия Польши в ответ на украинские демарши существенно «мягче» действий, например, Венгрии.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/WitoldWaszczykowski
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Комментарии 22

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  1. САИД Сегодня, 06:45
    Пауки зашевелились.
    САИД
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:48
      Пауки давно уже тандемом ходят. Просто они имеют разногласия по одному щекотливому вопросу -кто кого должен съесть, и за что!
      Геркулесыч
      1. Тралл Сегодня, 06:52
        Когда уже гибридные польские террористические войска вторгнутся на Украину? smile
        Тралл
        1. антивирус Сегодня, 07:40
          там дир-р ж\д поляк, вроде и качают бабло незаметно все 4 года
          антивирус
          1. Dashout Сегодня, 10:59
            Ну, хохлы, запасайтесь вазелином...
            Dashout
        2. avt Сегодня, 09:48
          Цитата: Тралл
          Когда уже гибридные польские террористические войска вторгнутся на Украину?

          Ну как раз
          Цитата: Тралл
          гибридные польские

          уже там давно , практически с самого начала активной фазы боёв., с момента создания нацбатов как минимум.
          avt
    2. Logall Сегодня, 06:48
      Цитата: САИД
      Пауки зашевелились.

      Свиньи, почём голодные! Начинают у слабых собратьев уши есть...
      Logall
    3. volodya Сегодня, 06:54
      Цитата: САИД
      Пауки зашевелились.

      Заклятые друзья скоро будут жрать друг друга!
      volodya
    4. Ami du peuple Сегодня, 07:09
      Цитата: САИД
      Пауки зашевелились.
      Мне не пауки, а жаба с гадюкой вспомнились и их сексуальные отношения bully
      Ami du peuple
    5. 210окв Сегодня, 07:29
      Ага..С" ангельским терпением" теперь друг друга поносить будут...А как же европейская толерантность?А,ляхи?Придется пожертвовать,ведь полосатые спросят вас за недопустимость гнобления свидомитов..
      Цитата: САИД
      Пауки зашевелились.
      210окв
    6. антивирус Сегодня, 07:44
      при любых раскладах нам нужны:
      1 контроль дельты Дуная
      2. Закарпатье--контроль перевалов и Треугольник в Словакию, Венгрию,Румынию
      3. Путь из варяг в греки -- через Киев или западнее
      4. дублер Новороссийска-- Одесса или др

      это только геополитика, есть еще экономика и культура+ безопасность РБ
      антивирус
    7. Primoos Сегодня, 08:05
      Будут и дальше терпеть, терпилы вечные. Ради сытого счастья пин.достанских нигеров ещё и не такое придется бздышекам терпеть.
      Primoos
  2. iliitchitch Сегодня, 06:49
    В палате №6 растёт напряг , хотя там все с одним диагнозом - зоологическая русофобия .
    iliitchitch
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    «ангельское терпение» Варшавы в отношении Украины заканчивается
    Да скорее бы уже закончилось. Хотя тут палка о двух концах - полякам очень нравится положение на Украине и ее нападки на Россию, но при этом польская "гордость" граничащая с завышенным самомнением не позволяет молчать о бандеризации. Поэтому крупных скандалов до разрыва отношений ждать не стоит.
    rotmistr60
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:51
    Ага, интонации меняются... А я уж было подумал, пшеки стали считать украинцев за людей... laughing особенно "бандерлогов".
    Горный стрелок
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:51
    Слишком много соседи укроины ей позволили в националистическом плане, посему, если снова произойдет нечто вроде Одессы 2, как минимум, так уж пусть не удевляются -сами укроинский национализм подкармливали откровенной русофобией.
    Геркулесыч
  6. Masya Masya Сегодня, 07:07
    "ангельское терпение" заканчивается, осталось неангельское... и будут терпеть, лишь бы в пику России...
    Украинская сторона объяснила свою просьбу тем, что утечка подобной информации будет «на руку России».
    Masya Masya
  7. Клебер Сегодня, 07:15
    Польша сделала ещё один шажок к возвращению Лемберга под свою юрисдикцию.
    Клебер
  8. Victor_B Сегодня, 07:16
    И тут, на третий день, Зоркий Сокол неожиданно обнаружил, что в его камере нет наружной стены...
    Victor_B
  9. rocket757 Сегодня, 07:39
    Загрызутся, ну и фиг с ними ... "друзья" достойные друг друга.
    rocket757
  10. Александр War Сегодня, 07:49
    Ващиковский: Ангельское терпение Польши в отношении Украины заканчивается laughing чо он брешит ,тут на центральных наших каналах в России поляки и укро нацисты братья не разлей вода
    Александр War
  11. Лганхи Сегодня, 09:25
    Скорей бы уж поляки вторглись на 404 и вернули себе Волынь и Галицию!
    Лганхи
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