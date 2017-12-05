Спустя 70 лет государственные награды нашли своих героев

Лейтенант Путин был посмертно представлен к Ордену Отечественной войны II степени за мужество и стойкость, проявленное в 1943 году в боях под Ленинградом за Синявинские высоты. В момент контратаки немцев численно превосходящими силами стойко отразил несколько контратак, после чего забросал наседавших гитлеровцев гранатами, с криками "Ура" с группой бойцов бросился в рукопашную схватку, увлекая своим примером бойцов. Будучи раненым, не покинул поле боя, пока не выполнил задачу, прочно закрепившись на достигнутом рубеж

Кадровые органы Центрального военного округа, территория которого достигает половины России, продолжают поиск военнослужащих, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. 4 декабря в военном комиссариате Саратовской области состоялась торжественная передача дочерям и внучкам красноармейцев Николая Путина и Прокопия Самойлова удостоверений к государственным наградам, к которым они были представлены более 70 лет назад, говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в адрес "Военного Обозрения"- говорится в его наградном листе.Сержант Самойлов был представлен к медали «За отвагу» в 1944 году, когда он в бою с фашистскими захватчиками уничтожил четыре крупнокалиберных пулемета и сжёг бронемашину. Но медаль так и не была вручена. В 1970 году Прокопий Семенович умер, так и не узнав о своей награде.В пресс-службе отмечают, что только в 2017 году 14 ветеранов получили фронтовые ордена и медали, еще 182 реликвии переданы родственникам солдат и офицеров Великой Отечественной войны, не доживших до этого дня. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.