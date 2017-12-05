11:09 05 декабря

Спустя 70 лет государственные награды нашли своих героев

Кадровые органы Центрального военного округа, территория которого достигает половины России, продолжают поиск военнослужащих, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. 4 декабря в военном комиссариате Саратовской области состоялась торжественная передача дочерям и внучкам красноармейцев Николая Путина и Прокопия Самойлова удостоверений к государственным наградам, к которым они были представлены более 70 лет назад, говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в адрес "Военного Обозрения"

Спустя 70 лет государственные награды нашли своих героев


Лейтенант Путин был посмертно представлен к Ордену Отечественной войны II степени за мужество и стойкость, проявленное в 1943 году в боях под Ленинградом за Синявинские высоты. В момент контратаки немцев численно превосходящими силами стойко отразил несколько контратак, после чего забросал наседавших гитлеровцев гранатами, с криками "Ура" с группой бойцов бросился в рукопашную схватку, увлекая своим примером бойцов. Будучи раненым, не покинул поле боя, пока не выполнил задачу, прочно закрепившись на достигнутом рубеж
- говорится в его наградном листе.


Сержант Самойлов был представлен к медали «За отвагу» в 1944 году, когда он в бою с фашистскими захватчиками уничтожил четыре крупнокалиберных пулемета и сжёг бронемашину. Но медаль так и не была вручена. В 1970 году Прокопий Семенович умер, так и не узнав о своей награде.

В пресс-службе отмечают, что только в 2017 году 14 ветеранов получили фронтовые ордена и медали, еще 182 реликвии переданы родственникам солдат и офицеров Великой Отечественной войны, не доживших до этого дня. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 11

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  1. Клебер Сегодня, 08:57
    В 1945 надо было начинать искать, а не спустя десятилетия.
    Клебер
    1. vovanpain Сегодня, 09:10
      Цитата: Клебер
      В 1945 надо было начинать искать, а не спустя десятилетия.

      Ну вообще то и раньше начали,моему деду орден Отечественной Войны в 1964 году вручили,хотя представление на него было в 1944 году,при штурме Варшавы.Но дед тяжело ранен был,госпиталь,его награда таки нашла героя. hi
      vovanpain
      1. Клебер Сегодня, 09:44
        Цитата: vovanpain
        моему деду орден Отечественной Войны в 1964 году вручили,хотя представление на него было в 1944 году,


        Ровно два десятилетия орден искал героя, слишком долго.
        Клебер
        1. vovanpain Сегодня, 09:57
          Цитата: Клебер
          Ровно два десятилетия орден искал героя, слишком долго.

          Так ведь нашел же и таких историй,ведь сотни тысяч,после войны и так неразбериха жуткая была,живые искали живых и мертвых,восстанавливать страну надо было,но ведь находят ведь и слава Богу Коллега! hi
          vovanpain
    2. Primoos Сегодня, 09:59
      Мой дед по отцу скончался от ранений в 59 году, а награду его вдова, моя бабушка, получила в 61 году. Дед по матери получил второй орден Отечественной войны аж в 79 году. НИКТО НЕ ЗАБЫТ! НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! Это не просто слова.
      Primoos
  2. Джедай Сегодня, 09:05
    Лучше поздно, чем никогда. Награды нашли своих Героев! good
    Джедай
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
      Привет, старина! hi ... согласен с тобой, мой пост почтим совпал с твоим...
      a.s.zzz888
      1. Джедай Сегодня, 09:31
        И тебе привет! hi Это значит что мыслим в одном направлении ! drinks
        Джедай
    2. Геркулесыч Сегодня, 09:29
      Джедай -вообще то никогда не поздно! Главное -не прекращать поиск до конца!
      Геркулесыч
  3. Симон Сегодня, 09:18
    Честь и слава павшим героям! Еще одна страничка прошлой войны стала закрыта. Теперь награды павших героев будут храниться у их родственников. soldier
    Симон
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:23
    Награда ДОЛЖНА найти Героя, рано или поздно...
    a.s.zzz888
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