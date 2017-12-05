В Киеве предложили оскорбление «евромайдана» карать тюремным сроком
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что «за оскорбление и порицание» «евромайдана» на Украине давно пора ввести уголовную ответственность, передает РИА Новости.
По его словам, «некоторые телеканалы и некоторые владельцы телеканалов ведут абсолютно антигосударственную деятельность». Вероятно, советник имел в виду депутата Рады Евгения Мураева, которому принадлежит телеканал NewsOne.
Напомним, в воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с его политикой и потребовав извинений от депутата Рады и собственника канала Евгения Мураева, который ранее назвал «евромайдан» «государственным переворотом».
Есть глубокое убеждение, за оскорбление и порицание "Революции достоинства" (она же "евромайдан") давно нужно вводить уголовную ответственность. Слишком высокая цена была возложена за ту победу, цена человеческой жизни, крови украинских патриотов, я уже молчу о том, что десятки тысяч активистов Майдана и сегодня продолжают защищать нашу землю в зоне проведения активных боевых действий,сказал Шкиряк в эфире канала «112 Украина».
По его словам, «некоторые телеканалы и некоторые владельцы телеканалов ведут абсолютно антигосударственную деятельность». Вероятно, советник имел в виду депутата Рады Евгения Мураева, которому принадлежит телеканал NewsOne.
Здесь должны быть реальные правовые механизмы… Я надеюсь, что ситуация будет решена в нормальном правовом поле,добавил Шкиряк.
Напомним, в воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с его политикой и потребовав извинений от депутата Рады и собственника канала Евгения Мураева, который ранее назвал «евромайдан» «государственным переворотом».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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