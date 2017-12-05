В Киеве предложили оскорбление «евромайдана» карать тюремным сроком

Есть глубокое убеждение, за оскорбление и порицание "Революции достоинства" (она же "евромайдан") давно нужно вводить уголовную ответственность. Слишком высокая цена была возложена за ту победу, цена человеческой жизни, крови украинских патриотов, я уже молчу о том, что десятки тысяч активистов Майдана и сегодня продолжают защищать нашу землю в зоне проведения активных боевых действий,

Здесь должны быть реальные правовые механизмы… Я надеюсь, что ситуация будет решена в нормальном правовом поле,