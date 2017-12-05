16:42 05 декабря

Как американцам стали известны секреты советской «ядерной артиллерии»

Самоходная 203-мм пушка 2С7 «Пион» долгое время считалась одной из самых мощных в мире. Такие орудия относились к «атомной артиллерии» и предназначались для применения тактических ядерных боеприпасов, пишет Вестник Мордовии.

Как американцам стали известны секреты советской «ядерной артиллерии»


«Пионами» комплектовались артиллерийские бригады особой мощности резерва Верховного Главнокомандования.


«Созданное в 70-е годы с использованием узлов и агрегатов танков Т-80 и Т-72 это суперорудие могло поражать цели на дистанции в 37 км обычными снарядами. В начале 90-х сообщалось, что активно-реактивные снаряды могут бить на 55 км. Сейчас во всех справочниках фигурирует цифра в 47 км. Пушка за две минуты может осуществить три выстрела. Масса снаряда достигает 110 кг», – говорится в материале Льва Романова.



В конце 80-х такие орудия были поставлены в рамках Варшавского договора в Польшу и Чехословакию. Первая обзавелась 8 самоходными пушками, вторая 12-ю. После распада ЧССР «Пионы» достались чешской армии.

И когда эти страны перешли под влияние США и НАТО, они открыли им все секретные документы, предоставили для изучения всю имеющуюся у них технику. Бывшие противники детально смогли изучить эту мощную самоходную пушку.



К настоящему времени польские и чешские самоходки официально сняты с вооружения и находятся в музеях, а одна попала даже в частную коллекцию в США – в музей бронетехники Жака Литтлфилда.

Использованы фотографии: toadmanstankpictures.com
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Комментарии 29

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  1. Kars Сегодня, 13:23
    Обычное 8 дюймовое орудие.главное спец боеприпас.а его врядли Чехии передавали.
    Kars
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:26
      Потому и не стоит поставлять наше современное оружие натовским странам , как говорится как волка не корми он все равно в лес смотрит , сегодня за руку здоровается а завтра нож в спину всадит .
      Spartanez300
      1. DimerVladimer Сегодня, 14:45
        Почему нет?
        Оружие имеет свойства устаревать.
        Если на проданное вооружение (но не технологию) можно разработьть более современное вооружение - то этот путь не исключается. Фактически зарубежные покупатели, спонсируют разработку новейших российских вооружений - и это правильно.
        DimerVladimer
    2. The_Lancet Сегодня, 13:29
      «Созданное в 70-е годы с использованием узлов и агрегатов танков Т-80 и Т-72 это суперорудие могло поражать цели на дистанции в 37 км обычными снарядами. В начале 90-х сообщалось, что активно-реактивные снаряды могут бить на 55 км. Сейчас во всех справочниках фигурирует цифра в 47 км. Пушка за две минуты может осуществить три выстрела. Масса снаряда достигает 110 кг»

      Выглядит мощно.
      «Пион»

      У всех советских самоходных орудий имеются названия цветков или есть исключения? winked
      И когда эти страны перешли под влияние США и НАТО, они открыли им все секретные документы, предоставили для изучения всю имеющуюся у них технику. Бывшие противники детально смогли изучить эту мощную самоходную пушку.

      Наверное детально изучили и поняли что нашей армии это не нужно.Как раньше так и сейчас.
      Нет необходимости в таких громоздких и дорогих в эксплуатации орудиях
      The_Lancet
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:48
        Цитата: The_Lancet
        У всех советских самоходных орудий имеются названия цветков или есть исключения? winked

        Почти у всех. 2с1 - Гвоздика,2с3 - Акация,2с4 -Тюльпан и т.д. Исключение - 2с19 Мста-с(Мста - река),2с6 Тунгуска,ЗСУ(Тунгуска -река). Ну,Коалиция пока не в войсках. Да,гостей встречаем с цветами на берегу реки. Welcome! yes
        Нет необходимости в таких громоздких и дорогих в эксплуатации орудиях
        Ну,по сравнению с вашими, у нас по принципу "дёшево и сердито".
        Paranoid50
        1. Владимир16 Сегодня, 14:22
          Цитата: The_Lancet
          нашей армии это не нужно.Как раньше так и сейчас.

          Вашей армии нужен напалм да яо, дабы жечь мирное население тысячами.
          Как раньше так и сейчас.

          А как только ваша армия отпор мало-мальский получит, так сразу солдаты мчаться домой и ну митинговать с плакатами антивоенными. Или в политику макейнами работать - слюной брызгать на весь мир.
          Владимир16
        2. SOF Сегодня, 14:44
          Почти у всех. 2с1 - Гвоздика,2с3 - Акация,2с4 -Тюльпан и т.д. Исключение - 2с19 Мста-с(Мста - река),2с6 Тунгуска,ЗСУ(Тунгуска -река). Ну,Коалиция пока не в войсках. Да,гостей встречаем с цветами на берегу реки. Welcome!

          ...забыли 2С9 НОНА - (имя или муз. интервал);
          не серийная 2С31 ВЕНА (город или кров. сосуд)
          Да и Акация - все же дерево. laughing
          SOF
          1. Paranoid50 Сегодня, 15:38
            Цитата: SOF
            Да и Акация - все же дерево. laughing

            Сойдёмся на середине - куст. laughing Да я,собственно,так ,"по верхам", для ланцетника. yes Даже не представляю реакцию,если выкатить ВЕСЬ перечень наших названий,опять же за ВЕСЬ период, от "Катюши" до "Нахлебника". wassat
            Paranoid50
      2. Svarog51 Сегодня, 15:44
        Были ещё "Конденсатор" и "Трансформатор", те вообще жуткие монстры с линкоровскими калибрами. Так то. good
        Svarog51
        1. Paranoid50 Сегодня, 15:54
          Цитата: Svarog51
          Были ещё "Конденсатор"

          Да,сейчас у нас в Музее Артиллерии стоит. Ух,зверь... fellow
          Paranoid50
        2. san4es Сегодня, 16:16
          Здорова Серёг...Смотри кино wink ...Полигон про "Пион" soldier
          san4es
  2. Комментарий был удален.
  3. vovanpain Сегодня, 13:25
    Да уж с распадом СССР и Варшавского Блока западу очень многое досталось через страны бывшего соцлагеря. request А предатель до сих пор живет. negative
    vovanpain
    1. роман66 Сегодня, 13:33
      не дай бог помрет. еще и горбачев-центр на нашу голову появится!
      роман66
      1. Идущий Сегодня, 13:44
        Цитата: vovanpain
        А предатель до сих пор живет. negative


        Заметь , совсем не плохо живет.
        Идущий
        1. askort154 Сегодня, 13:55
          Идущий.....Заметь , совсем не плохо живет.

          Он стал лучше жить, только после съёмок в рекламе. wink
          askort154
          1. Идущий Сегодня, 13:58
            Конечно , только после рекламы , а как ещё легализовать "30 серебряников".
            Идущий
          2. роман66 Сегодня, 14:02
            надеюсь геморрой и простатит не оставляют его в покое!
            роман66
      2. Rostislav Сегодня, 15:04
        Лучше так, - дай Бог помрет, и не дай Бог, чтобы Горбачев-центр появился.
        Rostislav
  4. polkovnik manuch Сегодня, 13:35
    В Санкт-Петербурге во дворе музея артиллерии стоит . Бывшие "союзнички" много чего НАТОвцам сдали , а что с них взять ,-"гейропейцы"!
    polkovnik manuch
    1. инженер74 Сегодня, 13:47
      Самое неприятное, что, как только ветер переменется, эти "союзнички" ломанутся обратно, причем со всем натовским железом...
      инженер74
      1. Sauron80 Сегодня, 14:31
        Так США им вооружение поставляю из серии возьми боже, что нам не гоже.
        Sauron80
      2. Макаров Сегодня, 14:34
        в ваших фантазиях этот ветер сам по себе переменится? Это я просто уточняю...
        Макаров
        1. инженер74 Сегодня, 15:54
          Вспомните, сколько раз ветер уже менялся... Или, думаете, "Конец истории"? laughing
          инженер74
  5. Симон Сегодня, 14:19
    Да! Это говорит, что не было и нет друзей и союзников у России, кроме собственной армии, флота и ВКС! soldier
    Симон
  6. Симон Сегодня, 14:26
    Цитата: Kars
    Обычное 8 дюймовое орудие.главное спец боеприпас.а его врядли Чехии передавали.

    Главное, технология изготовления этого орудия и боеприпасов! Разберут по"косточкам" и все изучат. request
    Симон
    1. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:36
      Цитата: Симон
      Главное, технология изготовления этого орудия и боеприпасов! Разберут по"косточкам" и все изучат.

      И узнают сакральные технологические тайны 50-летней давности, которые до сих пор не знают? К чему тревога - это не армата, а труба, произведенная в 70-х, на такого же возроста шасси.
      Молодой_Коммунист
      1. Керенский Сегодня, 15:18
        это не армата, а труба, произведенная в 70-х, на такого же возраста шасси.

        Абсолютно с Вами согласен. И передали её лет 25 назад.... "Новость" однако!
        Керенский
  7. Симон Сегодня, 14:30
    Цитата: Spartanez300
    Потому и не стоит поставлять наше современное оружие натовским странам , как говорится как волка не корми он все равно в лес смотрит , сегодня за руку здоровается а завтра нож в спину всадит .

    Ну, как не поставлять? В Сирии Т-90, то же боевикам попал, а в Индии на нашу арендованную ими лодку, американцев пустили! Вот вам и доверяй! request recourse
    Симон
  8. мыслитель Сегодня, 16:29
    ... а одна попала даже в частную коллекцию в США – в музей бронетехники Жака Литтлфилда.

    К сожалению такого музея уже нет
    Умер Литтлфилд еще в 2009 году. Наследников его коллекция волновала лишь с финансовой точки зрения – поскольку ее содержание требовало немалых денег. Но все же музей Литтлфилда просуществовал еще несколько лет, пока нынешней зимой не было принято окончательное решение об его распродаже.
    17 июля 2014 г
    https://motor.kz/post/nasledie-littlfilda-dorogog
    o-stoit-22858/
    мыслитель
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