Как американцам стали известны секреты советской «ядерной артиллерии»
Самоходная 203-мм пушка 2С7 «Пион» долгое время считалась одной из самых мощных в мире. Такие орудия относились к «атомной артиллерии» и предназначались для применения тактических ядерных боеприпасов, пишет Вестник Мордовии.
«Пионами» комплектовались артиллерийские бригады особой мощности резерва Верховного Главнокомандования.
«Созданное в 70-е годы с использованием узлов и агрегатов танков Т-80 и Т-72 это суперорудие могло поражать цели на дистанции в 37 км обычными снарядами. В начале 90-х сообщалось, что активно-реактивные снаряды могут бить на 55 км. Сейчас во всех справочниках фигурирует цифра в 47 км. Пушка за две минуты может осуществить три выстрела. Масса снаряда достигает 110 кг», – говорится в материале Льва Романова.
В конце 80-х такие орудия были поставлены в рамках Варшавского договора в Польшу и Чехословакию. Первая обзавелась 8 самоходными пушками, вторая 12-ю. После распада ЧССР «Пионы» достались чешской армии.
И когда эти страны перешли под влияние США и НАТО, они открыли им все секретные документы, предоставили для изучения всю имеющуюся у них технику. Бывшие противники детально смогли изучить эту мощную самоходную пушку.
К настоящему времени польские и чешские самоходки официально сняты с вооружения и находятся в музеях, а одна попала даже в частную коллекцию в США – в музей бронетехники Жака Литтлфилда.
«Пионами» комплектовались артиллерийские бригады особой мощности резерва Верховного Главнокомандования.
«Созданное в 70-е годы с использованием узлов и агрегатов танков Т-80 и Т-72 это суперорудие могло поражать цели на дистанции в 37 км обычными снарядами. В начале 90-х сообщалось, что активно-реактивные снаряды могут бить на 55 км. Сейчас во всех справочниках фигурирует цифра в 47 км. Пушка за две минуты может осуществить три выстрела. Масса снаряда достигает 110 кг», – говорится в материале Льва Романова.
В конце 80-х такие орудия были поставлены в рамках Варшавского договора в Польшу и Чехословакию. Первая обзавелась 8 самоходными пушками, вторая 12-ю. После распада ЧССР «Пионы» достались чешской армии.
И когда эти страны перешли под влияние США и НАТО, они открыли им все секретные документы, предоставили для изучения всю имеющуюся у них технику. Бывшие противники детально смогли изучить эту мощную самоходную пушку.
К настоящему времени польские и чешские самоходки официально сняты с вооружения и находятся в музеях, а одна попала даже в частную коллекцию в США – в музей бронетехники Жака Литтлфилда.
Использованы фотографии: toadmanstankpictures.com
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