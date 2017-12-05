16:33 05 декабря

Египет получил последнюю партию одноместных «Рафалей»

ВВС Египта приняли три последних одноместных истребителя «Рафаль EM», которые прибыли из Франции в конце ноября, сообщает ЦАМТО.

Египет получил последнюю партию одноместных «Рафалей»


Контракт от 2015 года на 24 многоцелевых истребителя «Рафаль» предусматривает поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов «Рафаль DM» и 8 одноместных «Рафаль EM». Стоимость сделки оценивается в 3,6 млрд. евро.


«Первая партия из трех двухместных самолетов была поставлена ВВС Египта в июле 2015 года, еще три – в январе 2016 года. Летные испытания первого одноместного "Рафаль" для ВВС Египта начались в июле прошлого года. Первые три одноместных истребителя ВВС Египта приняли 4 апреля 2017 года. Еще два одноместных самолета прибыли в страну 26 июля 2017 года», – говорится в материале.

Египетские ВВС уже использовали французские истребители в боевых условиях, в частности в конце мая они применялись в операции против боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) в Ливии.

Сообщается, что египетские истребители «Рафаль» вооружены «ракетами MICA (Missile d'Interception, de Combat et d'Autodefense) класса «воздух-воздух», КР SCALP (Systeme de Croisiere Autonome a Longue Portte), ПКР AM-39, а также модульными боеприпасами класса «воздух-земля» AASM (Armement Air-Sol Modulaire)».

На текущий момент на вооружении ВВС Египта также имеются истребители МиГ-21MF/UM, F-16A/B/C/D, F-4E «Фантом, F-7B, «Альфа Джет», «Мираж-2000EM/BM», «Мираж-5SDE/SDD/E2».

Использованы фотографии: ЦАМТО / Julien Chierici
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Комментарии 12

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:40
    На текущий момент на вооружении ВВС Египта также имеются истребители МиГ-21MF/UM, F-16A/B/C/D, F-4E «Фантом, F-7B, «Альфа Джет», «Мираж-2000EM/BM», «Мираж-5SDE/SDD/E2».
    лучше брали бы МИГ-29
    Angel_and_Demon
    1. nik-karata Сегодня, 13:44
      Кто платит, тот девушку и танцует. Выбор за тем, кто платит.
      nik-karata
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:23
        Цитата: nik-karata
        Кто платит, тот девушку и танцует. Выбор за тем, кто платит.

        а по моему тут выбор за тем - кто девушку затанцевал
        Angel_and_Demon
    2. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:32
      Цитата: Angel_and_Demon
      лучше брали бы МИГ-29

      Они взяли. И потом, по заданию запада - о****али на весь мир.

      Молодой_Коммунист
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:36
        вот эксперты как раз западные, а Индия берет
        Angel_and_Demon
    3. Ил-18 Сегодня, 15:57
      Цитата: Angel_and_Demon
      На текущий момент на вооружении ВВС Египта также имеются истребители МиГ-21MF/UM, F-16A/B/C/D, F-4E «Фантом, F-7B, «Альфа Джет», «Мираж-2000EM/BM», «Мираж-5SDE/SDD/E2».
      лучше брали бы МИГ-29

      Контракт был на МиГ-29М2. По одним данным 46, по жизнерадостным около 50. И "индийских" вариантов что-то не встречал
      Ил-18
  2. DEZINTO Сегодня, 13:46
    А с кем Египет собрался воевать? причём в небе?
    хммм...
    DEZINTO
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:09
      Наверное с Израилем....Они тут вчера проявили озабоченность.....
      Соломон Кейн
    2. роман66 Сегодня, 14:10
      почему только в небе - там же перечислено и пкр и крылатые ракета и по земле бомбежки кидать . многоцелевой он( Рафаль, не Египет)
      роман66
  3. 72jora72 Сегодня, 14:31
    Цитата: nik-karata
    Кто платит, тот девушку и танцует. Выбор за тем, кто платит.

    А платят саудовцы.
    72jora72
  4. 320423 Сегодня, 15:07
    Вопрос, а на миг-21 можно свп-24 присобачить. че нашим оборонщикам заказ на модернизацию миг, да и египтянам всяк с мигов дешевле бомбить бармалеев, чем с рафалей
    320423
  5. Viktorfi Сегодня, 15:41
    Где-то вроде писали, что спонсор покупки Саудовская Аравия и/или ОАЭ, которые против шиитского террора и попытки шиитской оси в главе с Ираном осесть и в Ливане и Сирии и против террористов Хамас, которые хоть и не шииты, но поддерживают связь с террористами Хизбалла совершали теракты против Египта и помогают игил между Сектором Газа и Синайским полуостровом против Египта.

    Россия вместе с Ираном и террористами Хизбалла в одной оси .
    США тогда как раз после переворота вроде уменьшили помощь Египту пытаясь на него надавить и заказ ушёл Франции.
    Конечно Египет и у России купит, но спонсор решает и ему виднее.а если Россия скидку сделает или сама оплатит, то вообще в Египте порадуются..
    Viktorfi
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