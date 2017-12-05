Египет получил последнюю партию одноместных «Рафалей»
ВВС Египта приняли три последних одноместных истребителя «Рафаль EM», которые прибыли из Франции в конце ноября, сообщает ЦАМТО.
Контракт от 2015 года на 24 многоцелевых истребителя «Рафаль» предусматривает поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов «Рафаль DM» и 8 одноместных «Рафаль EM». Стоимость сделки оценивается в 3,6 млрд. евро.
«Первая партия из трех двухместных самолетов была поставлена ВВС Египта в июле 2015 года, еще три – в январе 2016 года. Летные испытания первого одноместного "Рафаль" для ВВС Египта начались в июле прошлого года. Первые три одноместных истребителя ВВС Египта приняли 4 апреля 2017 года. Еще два одноместных самолета прибыли в страну 26 июля 2017 года», – говорится в материале.
Египетские ВВС уже использовали французские истребители в боевых условиях, в частности в конце мая они применялись в операции против боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) в Ливии.
Сообщается, что египетские истребители «Рафаль» вооружены «ракетами MICA (Missile d'Interception, de Combat et d'Autodefense) класса «воздух-воздух», КР SCALP (Systeme de Croisiere Autonome a Longue Portte), ПКР AM-39, а также модульными боеприпасами класса «воздух-земля» AASM (Armement Air-Sol Modulaire)».
На текущий момент на вооружении ВВС Египта также имеются истребители МиГ-21MF/UM, F-16A/B/C/D, F-4E «Фантом, F-7B, «Альфа Джет», «Мираж-2000EM/BM», «Мираж-5SDE/SDD/E2».
Контракт от 2015 года на 24 многоцелевых истребителя «Рафаль» предусматривает поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов «Рафаль DM» и 8 одноместных «Рафаль EM». Стоимость сделки оценивается в 3,6 млрд. евро.
«Первая партия из трех двухместных самолетов была поставлена ВВС Египта в июле 2015 года, еще три – в январе 2016 года. Летные испытания первого одноместного "Рафаль" для ВВС Египта начались в июле прошлого года. Первые три одноместных истребителя ВВС Египта приняли 4 апреля 2017 года. Еще два одноместных самолета прибыли в страну 26 июля 2017 года», – говорится в материале.
Египетские ВВС уже использовали французские истребители в боевых условиях, в частности в конце мая они применялись в операции против боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) в Ливии.
Сообщается, что египетские истребители «Рафаль» вооружены «ракетами MICA (Missile d'Interception, de Combat et d'Autodefense) класса «воздух-воздух», КР SCALP (Systeme de Croisiere Autonome a Longue Portte), ПКР AM-39, а также модульными боеприпасами класса «воздух-земля» AASM (Armement Air-Sol Modulaire)».
На текущий момент на вооружении ВВС Египта также имеются истребители МиГ-21MF/UM, F-16A/B/C/D, F-4E «Фантом, F-7B, «Альфа Джет», «Мираж-2000EM/BM», «Мираж-5SDE/SDD/E2».
Использованы фотографии: ЦАМТО / Julien Chierici
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