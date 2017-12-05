МИД ФРГ: Антироссийские санкции США угрожают немецким интересам

Безоговорочность, с которой мы воспринимаем и сохраняем роль США, несмотря на эпизодические разногласия, начинает разрушаться

Новые антироссийские санкции США распространяются на проекты газопроводов с немецким участием, угрожая интересам Берлина, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме по внешней политике, который традиционно организует фонд имени Корбера.Он призвал пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США и более уверенно отстаивать свои собственные интересы. По мнению Габриэля, при Трампе США "слабо" исполняют роль всемирно значимой политической силы". При этом Вашингтон начинает воспринимать Германию как "одного партнера из многих".— подчеркнул глава МИД.По словам Габриэля, в будущем Германия должна более уверенно представлять собственные интересы и "проводить красные линии, за которые нельзя заходить партнерам".В начале августа Трамп подписал закон, который, в частности, дает президенту право налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно. В документе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2", передает РИА Новости