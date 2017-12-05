16:35 05 декабря

МИД ФРГ: Антироссийские санкции США угрожают немецким интересам

Новые антироссийские санкции США распространяются на проекты газопроводов с немецким участием, угрожая интересам Берлина, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме по внешней политике, который традиционно организует фонд имени Корбера.

Он призвал пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США и более уверенно отстаивать свои собственные интересы. По мнению Габриэля, при Трампе США "слабо" исполняют роль всемирно значимой политической силы". При этом Вашингтон начинает воспринимать Германию как "одного партнера из многих".

МИД ФРГ: Антироссийские санкции США угрожают немецким интересам



Безоговорочность, с которой мы воспринимаем и сохраняем роль США, несмотря на эпизодические разногласия, начинает разрушаться
— подчеркнул глава МИД.

По словам Габриэля, в будущем Германия должна более уверенно представлять собственные интересы и "проводить красные линии, за которые нельзя заходить партнерам".

В начале августа Трамп подписал закон, который, в частности, дает президенту право налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно. В документе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2", передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 17

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  1. Шура пермский Сегодня, 14:56
    обычно только у "бывших" такое прозрение,немцы сами писанулись на вассальную должность штатов,так что пусть наслаждаются своим положением...
    о мнению Габриэля, при Трампе США "слабо" исполняют роль всемирно значимой политической силы". При этом Вашингтон начинает воспринимать Германию как "одного партнера из многих".
    ахахаххаа,сша много кого на четвереньках держат...
    Шура пермский
    1. LSA57 Сегодня, 15:20
      Цитата: Шура пермский
      немцы сами писанулись на вассальную должность штатов

      1945 год. и компроматы практически на всех руководителей. меркель ярчайший пример
      LSA57
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:47
        Я чего-то не понял: данный персонаж УЖЕ ушел с поста или собирается его покинуть?
        Диванный Хенераль
  2. prior Сегодня, 15:01
    Начинает доходить.
    Всегда считалось, что до эстонцев доходит медленнее всего. А оказывается ......
    prior
    1. LSA57 Сегодня, 16:01
      Цитата: prior
      Всегда считалось, что до эстонцев доходит медленнее всего. А оказывается ......

      ой, дурной пример....
      https://www.youtube.com/watch?v=bSNc0AZpLOk
      LSA57
  3. Керенский Сегодня, 15:04
    Чего-то с санкциями перебор за последнее время. На кого только их не наложили.... Скромнее надо как-то.
    Керенский
    1. LSA57 Сегодня, 15:22
      Цитата: Керенский
      Чего-то с санкциями перебор за последнее время.

      да больше делать нечего. других рычагов нет. а это по шаблону
      LSA57
  4. irbis0373 Сегодня, 15:16
    Это всего лишь только слова.А вот когда от понимании антивирусом своей вассальской принадлежности немцы реально перейдут к отстаиванию именно своих собственных интересов - вот тогда будет норм.
    А пока данные ивысказывания - это не более чем слова и только.
    irbis0373
  5. dr.star75 Сегодня, 15:21
    Немцы будут отстаивать свои интересы. В будущем. Далеком будущем....
    dr.star75
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:48
      угу, и перед арабами, неграми - кого они там еще к себе завозят тоннами?
      Диванный Хенераль
      1. dr.star75 Сегодня, 16:02
        Тема арабов немного раздута в СМИ, наши тоже немного керосинчика подкинули, но немцы почти уже переварили их. А вот возразить СШа, тут им слабо.
        dr.star75
    2. Alekseits Сегодня, 15:57
      Немцев к тому времени уже не будет. Будут африканцы и азиаты.
      Alekseits
  6. askort154 Сегодня, 15:25
    В Германии МИД здравомыслящий. Штайнмайер придерживался подобных взглядов. Сейчас, официально, власть в Германии у Штайнмайера. Посмотрим, сможет ли здравый смысл, победить американскую, так надоевшую немцам, "опеку". Задушить "Северный поток - 2", американцам уже не удаётся. А это показатель !
    askort154
  7. BerBer Сегодня, 15:26
    Бедняга Зигмар. Он же теперь враг США.
    BerBer
  8. Сергей824 Сегодня, 15:40
    Ни о чем. Это не первый министр иностранных дел,который говорил подобное. И что? Искусство ради искусства. Одни слова,дала давай.
    Сергей824
  9. pvv113 Сегодня, 15:51
    в будущем Германия должна более уверенно представлять собственные интересы

    Долго же до немцев доходило, а мы над эстонцами смеемся
    pvv113
  10. SCHMEL Сегодня, 16:10
    По словам Габриэля, в будущем Германия должна более уверенно представлять собственные интересы и "проводить красные линии, за которые нельзя заходить партнерам".

    "Красные линии" говоришь? laughing "Красные линии" в Германии:
    SCHMEL
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