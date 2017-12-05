21:16 05 декабря

Поставки модернизированного "Ночного охотника" в войска начнутся через год

Первые поставки в войска модернизированных "Ночных охотников" Ми-28 НМ начнутся в конце следующего года, сообщает холдинг "Вертолеты России".

В настоящее время на предприятии ведется подготовка к производству модернизированного вертолета Ми-28НМ, призванного внести существенный вклад в повышение боевых возможностей подразделений армейской авиации. Он начнет поступать в войска в конце 2018 года
- сказал ТАСС управляющий директор входящего в холдинг ростовского предприятия "Роствертол" Петр Мотренко.

Поставки модернизированного "Ночного охотника" в войска начнутся через год



Ми-28НМ - модернизированная версия Ми-28Н, который состоит на вооружении как российской армии, так и в вооруженных силах зарубежных государств.

По словам разработчиков, модернизированный "Охотник" - принципиально новая машина с улучшенными тактико-техническими, летными и боевыми характеристиками. Новый вертолет получил радар кругового обзора и новую систему управления. Для модернизированного "Ночного охотника" создаются улучшенные лопасти несущего винта - они увеличат крейсерскую скорость машины на 13 процентов, а максимальную - на 10. Модернизированный Ми-28Н способен разгоняться до 340 километров в час.

Кроме того, на новом вертолете установлена более совершенная навигационная аппаратура. которая отвечает за определение скорости, угла сноса и высоты. Этот комплекс позволяет автоматически выдерживать курс даже если все навигационные системы "Охотника" выйдут из строя.

Использованы фотографии: Сергей Венявский/ РИА Новости
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Комментарии 18

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  1. Logall Сегодня, 18:00
    Поставки через год, А когда недостатки устранят? Электронику, проводку, очки и т.д. и т.п....
    Logall
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:14
      Как говорится, если в процессе эксплуатации недостатки будут выявлены, будут думать об их устранении. Вот так вот примерно мне сказал один инженеров с завода! sad
      Геркулесыч
      1. Logall Сегодня, 18:21
        Дай бог, Витальевич, дай бог, что будут думать. Получается, что приняли на вооружение с косяками...
        Я тебе там чуть инфы про склады оставил...
        Logall
        1. Геркулесыч Сегодня, 18:42
          Логалл -Александр! hi Я там буду так сказать "на недельке, " есть с кем по этой теме побеседовать, а то вроде чудные вещи слышал, желаю инфу уточнить! По результатам отпишусь обязательно! !! hi
          Геркулесыч
    2. Ин100грамм Сегодня, 18:30
      Цитата: Logall
      А когда недостатки устранят? Электронику, проводку, очки и т.д. и т.п.

      Там же написано в статье
      По словам разработчиков, модернизированный "Охотник" - принципиально новая машина с улучшенными тактико-техническими, летными и боевыми характеристиками. Новый вертолет получил радар кругового обзора и новую систему управления.

      Характеристики пока не раскрыли, состав оборудования тоже. Рано выводы делать
      Ин100грамм
      1. Logall Сегодня, 18:37
        За неделю? Чушь! Тем более про очки - ''смерть пилота'' ни слова! И про другие, недавно выявленные, недоделки...
        Logall
        1. Muvka Сегодня, 18:47
          Вообще-то модификация НМ уже не один год разрабатывается...
          Muvka
    3. Николай Грек Сегодня, 19:08
      Цитата: Logall
      Поставки через год, А когда недостатки устранят? Электронику, проводку, очки и т.д. и т.п....

      не совсем в тему, но наткнулся на такую новость!!! feel feel

      Выполненный в рамках программы ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) истребитель Су-57 (а вернее, его прототипы) до последнего времени испытывали с т. н. «двигателем первого этапа», или АЛ-41Ф1. В очень широком смысле он являет собой дальнейшее развитие концепции советского двигателя АЛ-31Ф, который установлен на истребителе Су-27. При всех своих достоинствах АЛ-41Ф1 не отвечает требованиям, предъявленным к пятому поколению. Именно поэтому к «Изделию 30» приковано такое внимание.

      Сейчас сразу несколько авторитетных источников заявили, что наконец-то состоялся первый полет Су-57 с новым двигателем. Никакой официальной информации по этому поводу нет. Согласно имеющимся данным, самолет взлетел утром 5 декабря. Новые двигатели установлены на прототипе Т-50-2 (бортовой номер 052). Это второй летный прототип, выполненный в рамках программы ПАК ФА. Он впервые поднялся в небо 3 марта 2011 года.

      http://in24.org/technology/29853?utm_source=warfi
      les.ru
      Николай Грек
    4. ЮБОРГ Сегодня, 19:13
      По моему про электронику и очки "смерть пилоту", это бред приснившийся бывшему начальнику, внезапно прозревшему, что это всё говно.

      Да, фото нового Ми-28НМ вот, не то что нам представили в статье. Ушёл нос Мики Мауса.
      ЮБОРГ
    5. НЕКСУС Сегодня, 21:13
      Цитата: Logall
      Поставки через год, А когда недостатки устранят? Электронику, проводку, очки и т.д. и т.п....

      По сути своей Охотник в Сирии прошел войсковые испытания,равно как и другие машины,которые побывали там. По итогам этих самых испытаний,выявленные недостатки и недочеты будут исправляться. Нормальная работа по совершенствованию ударных комплексов и арсенала.
      Единственный вопрос меня все таки тревожит,это очки. Никогда они мне не нравились. Может что-то вроде забрала как в шлемах с экраном?...не знаю...а то пилот с этими очками выглядит мягко скажу ,глупо.
      НЕКСУС
  2. Magic Archer Сегодня, 18:08
    Надо делать как китайцы.Или воровать а потом делать собственные аналоги либо нанимать зарубежных спецов.Раз сами пока не можем
    Magic Archer
    1. assa67 Сегодня, 18:14
      а чем,простите,"аллигатор",то бишь"охотник"плох?...прекрасно себя рекомендует уже многие годы...или вы знаете идеальную машину?...просветите hi
      assa67
    2. Геркулесыч Сегодня, 18:16
      Варовать у кого? Идея то была хорошая, а вот с ее реализацией и вышел эдакий мегакосяк!
      Геркулесыч
  3. ИмПерц Сегодня, 18:09
    Это хорошо что улучшили ТТХ.
    Когда будут нормальные приборы ночного видения???
    ИмПерц
  4. assa67 Сегодня, 18:10
    "радар,новая система управления"и т.д....устраняют....и снова не сказано сколько заказано МО...или это военная тайна?
    assa67
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:12
    А редуктор заднего винта, останется тот же ненадежный, излишне сложный, и с низким ресурсом?
    Геркулесыч
  6. FalconD Сегодня, 19:02
    А на картинке пока просто Н-модификация
    FalconD
  7. Романенко Сегодня, 20:24
    Ми-28 наверное самая спорная машина КБ.
    Столько родимых пятен как у него наверное почти ни одна машина не имеет.
    Его техническая история чем-то напоминает анабазис Ту-22 - Ту-22М и т.д. вплоть до Ту-22 М3, тернистый путь превращения металла в самолет.
    Интересно Ми-28НМ поднимется наконец до уровня надежной машины?
    Пожалуй в настоящее время F-35 готовится перехватить эту "эстафетную палочку" и направился по тому же маршруту.
    Романенко
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