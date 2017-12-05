Поставки модернизированного "Ночного охотника" в войска начнутся через год

В настоящее время на предприятии ведется подготовка к производству модернизированного вертолета Ми-28НМ, призванного внести существенный вклад в повышение боевых возможностей подразделений армейской авиации. Он начнет поступать в войска в конце 2018 года

Первые поставки в войска модернизированных "Ночных охотников" Ми-28 НМ начнутся в конце следующего года, сообщает холдинг "Вертолеты России".- сказал ТАСС управляющий директор входящего в холдинг ростовского предприятия "Роствертол" Петр Мотренко.Ми-28НМ - модернизированная версия Ми-28Н, который состоит на вооружении как российской армии, так и в вооруженных силах зарубежных государств.По словам разработчиков, модернизированный "Охотник" - принципиально новая машина с улучшенными тактико-техническими, летными и боевыми характеристиками. Новый вертолет получил радар кругового обзора и новую систему управления. Для модернизированного "Ночного охотника" создаются улучшенные лопасти несущего винта - они увеличат крейсерскую скорость машины на 13 процентов, а максимальную - на 10. Модернизированный Ми-28Н способен разгоняться до 340 километров в час.Кроме того, на новом вертолете установлена более совершенная навигационная аппаратура. которая отвечает за определение скорости, угла сноса и высоты. Этот комплекс позволяет автоматически выдерживать курс даже если все навигационные системы "Охотника" выйдут из строя.