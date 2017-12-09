Демократия строгого режима

Во время холодной войны звучало: «Он, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын»*. Как показывает анализ, США военными средствами оказывают содействие диктаторам всего мира, называя это «продвижением демократии», а потом ханжески удивляются, почему все идет из рук вон плохо.На протяжении большей части своей истории власти США постоянно объясняли или оправдывали вмешательство во внутренние дела других государств тем, что их военные интервенции по всему миру якоб, направлены на «продвижение демократии» и «разрушение злобных диктаторских режимов». И хотя использование этих фраз на протяжении многих лет вряд ли истощилось, истеблишмент был вынужден признать, что усилия по продвижению демократии не принесли желаемых плодов.Например, в журнале Foreign Policy была опубликована статья «Почему Америка так неудачлива в продвижении демократии в других странах?» (http://foreignpolicy.com/2016/04/25/why-is-america-so-bad-at-promoting-d...). В ней гарвардский профессор Стивен М. Уолт отмечает, что усилия США по продвижению демократии за рубежом по большей части заканчивались провалом, а примерно четверть демократических государств за последние 30 лет «деградировала». И хотя в провале попыток распространения демократии Уолт винит «темную историю военных интервенций», другой, более свежий анализ (https://medium.com/@richwhitney/us-provides-military-assistance-to-73-pe...) показывает – подлинной причиной этой беспокоящей тенденции является не то, что демократию продвигали «не тем путем», а то, что ее никогда и не продвигали вовсе.Рич Уитни, адвокат и писатель, сравнил рейтинговую систему организации Freedom House (https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2016/methodology) в том, что касается политических прав, со списком стран, которым власти США оказывают содействие в военной подготовке (https://2009-2017.state.gov/t/pm/rls/rpt/fmtrpt/2016/index.htm), военной помощи (https://2009-2017.state.gov/documents/organization/252735.pdf) и продаже вооружений (http://www.dsca.mil/sites/default/files/fiscal_year_series_-_30_septembe...). Как заявил Уитни, целью было определить, действительно ли власти США, как об этом широко заявляется, на глобальном уровне выступают против диктаторских режимов и борются за демократию. Его независимый анализ показывает, что действия США на самом деле противоположны намерениям. Вашингтон предоставляет военную помощь 36 диктаторским режимам из 49 «официально зарегистрированных». Другими словами, более 73 процентов диктаторских режимов мира в настоящее время получают военную помощь от Соединенных Штатов.Для анализа Уитни применил общепринятое определение диктаторского режима: «Система власти, при которой один человек или небольшая группа обладает абсолютной властью в государстве, управляя таким образом всей государственной политикой и основными процессами, что оставляет народ бесправным и неспособным к изменению этих решений или к замене тех, кто находится во власти, любым способом, кроме революции или государственного переворота». Он выбрал ежегодные доклады организации Freedom House «О состоянии свободы в мире», сочтя его лучшим источником, предоставляющим полный список диктаторских режимов и «свободных» обществ. Уитни, однако отмечает, что у организации, претендующей на статус «независимой», наличествует «определенная предвзятость в пользу интересов класса, правящего в США».Предвзятость Freedom House’а делает анализ Рича Уитни вообще убийственным. Организация финансируется (https://freedomhouse.org/content/freedom-house-annual-reports) комбинацией из западных государственных и негосударственных источников, включая фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса. Таким образом, систематизация этой организацией различных государств на «диктаторские режимы» и «открытые общества» аналогична тому, как их же классифицирует Госдепартамент США. Оно и понятно, ведь известно, что этим на самом деле диктаторским режимам Госдеп оказывает денежную поддержку в нарушение всех клятв в верности делу продвижения демократии за рубежом.Более того, многие из государств, на которые Freedom House навесил ярлык «диктаторский режим», являются конкурентами Соединенных Штатов и, таким образом, их клеймят как «диктатуры», если даже таковыми они и не являются. Например, и на Иран, и на Сирию навесили ярлык «диктаторские режимы», хотя в этом году в Иране были проведены демократические выборы, а сирийский президент Башар Асад был переизбран в 2014 году, когда за него отдали голоса 88,7 процента (https://journal-neo.org/2015/12/20/bashar-al-assad-the-democratically-el...). Россия – извечный соперник, конкурент и противник Соединенных Штатов, также согласно Freedom House является «диктаторским режимом», несмотря на то, что выборы там проводятся регулярно. Если эти три страны удалить из списка Freedom House, окажется, что США поддерживают свыше 78 процентов по-настоящему диктаторских режимов.Но кроме того, имеются другие определенно недемократические государства, которые в огромных объемах получают от США военную помощь и которые не включены в доклады Freedom House в качестве «диктаторских» и таким образом исключены из анализа Рича Уитни. Например, Израиль получает военную помощь в объемах, превышающих 10 миллионов долларов в день (http://ifamericaknew.org/stat/usaid.html), несмотря на то, что все палестинцы, проживающие внутри границ этого государства, лишены гражданских прав и существуют в условиях концентрационных лагерей или военно-оккупационного режима.И хотя этот анализ собственных данных государственных властей и прозападной «исследовательской» организации демонстрирует поддержку Соединенными Штатами диктаторских режимов по всему миру, вряд ли подобные откровения изменят что-либо в поведении США с точки зрения долгосрочных перспектив. Ибо для США поддерживать диктаторов, конечно же, не является чем-то новым или необычным. Многие диктаторы времен холодной войны, как бы деспотичны они ни были, особенно в странах Латинской Америки и Азии, приводились к власти при полной поддержке со стороны властей США с целью позволить Соединенным Штатам «сдерживать» коммунизм и советское влияние.Так что «продвижение демократии» никогда не преследовало заявленных целей. Ими всегда можно было замаскировать имперское завоевание тех стран, которые отказывались покоряться требованиям властей США. По этой причине известные военные интервенции последних десятилетий – особенно в Афганистане, Ираке и Ливии – были проданы американской общественности под знаком необходимости «восстановить» демократию и «вырвать контроль из рук злобных диктаторов». Эту версию по-прежнему используют для оправдания операций по «смене режима» в иностранных государствах и это притом что собственный образ США как «самой демократичной страны мира» давно разорван в клочья.