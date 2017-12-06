В Финляндии отмечают столетие независимости
Сегодня финны отмечают столетие независимости своего государства, праздничные мероприятия начались уже накануне, в центре Хельсинки подняты 100 национальных флагов, сообщает РИА Новости.
Агентство напоминает, что Парламент Великого княжества Финляндского провозгласил независимость от России 6 декабря 1917 года, а 31 декабря государственную независимость страны признал Совет народных комиссаров Советской России во главе с Лениным.
Центральными событиями дня станут военный парад и традиционный приём у президента страны. Трансляция обоих событий пройдет по государственным телеканалам.
«Военный парад в честь столетия независимости пройдёт примерно в 400 километрах от столицы, в городе Куопио (центр провинции Северное Саво). Парад Сил обороны страны с участием тысячи солдат и 48 единиц военной техники начнётся в 13 часов. Одновременно с шествием над городом пролетят 24 истребителя», – говорится в сообщении.
Торжественный прием в Президентском дворце начнется в 19 часов. По данным агентства, на него «приглашены 1900 человек – деятели культуры, спорта, экономики, политики, послы зарубежных миссий». Гостей угостят традиционными финскими блюдами разных лет, а залы дворца будут украшены сине-белыми цветами. Прием продлится до 23 часов.
Во всех соборах Финляндии пройдут праздничные богослужения, а вход во все музеи Хельсинки будет бесплатным.
Кульминацией праздника станет фейерверк, который будет организован во всех городах страны. В столице салют запустят в 22 часа над Южной гаванью.
Агентство напоминает, что Парламент Великого княжества Финляндского провозгласил независимость от России 6 декабря 1917 года, а 31 декабря государственную независимость страны признал Совет народных комиссаров Советской России во главе с Лениным.
Центральными событиями дня станут военный парад и традиционный приём у президента страны. Трансляция обоих событий пройдет по государственным телеканалам.
«Военный парад в честь столетия независимости пройдёт примерно в 400 километрах от столицы, в городе Куопио (центр провинции Северное Саво). Парад Сил обороны страны с участием тысячи солдат и 48 единиц военной техники начнётся в 13 часов. Одновременно с шествием над городом пролетят 24 истребителя», – говорится в сообщении.
Торжественный прием в Президентском дворце начнется в 19 часов. По данным агентства, на него «приглашены 1900 человек – деятели культуры, спорта, экономики, политики, послы зарубежных миссий». Гостей угостят традиционными финскими блюдами разных лет, а залы дворца будут украшены сине-белыми цветами. Прием продлится до 23 часов.
Во всех соборах Финляндии пройдут праздничные богослужения, а вход во все музеи Хельсинки будет бесплатным.
Кульминацией праздника станет фейерверк, который будет организован во всех городах страны. В столице салют запустят в 22 часа над Южной гаванью.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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