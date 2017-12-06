09:59 06 декабря

В Финляндии отмечают столетие независимости

Сегодня финны отмечают столетие независимости своего государства, праздничные мероприятия начались уже накануне, в центре Хельсинки подняты 100 национальных флагов, сообщает РИА Новости.



Агентство напоминает, что Парламент Великого княжества Финляндского провозгласил независимость от России 6 декабря 1917 года, а 31 декабря государственную независимость страны признал Совет народных комиссаров Советской России во главе с Лениным.


Центральными событиями дня станут военный парад и традиционный приём у президента страны. Трансляция обоих событий пройдет по государственным телеканалам.

«Военный парад в честь столетия независимости пройдёт примерно в 400 километрах от столицы, в городе Куопио (центр провинции Северное Саво). Парад Сил обороны страны с участием тысячи солдат и 48 единиц военной техники начнётся в 13 часов. Одновременно с шествием над городом пролетят 24 истребителя», – говорится в сообщении.

Торжественный прием в Президентском дворце начнется в 19 часов. По данным агентства, на него «приглашены 1900 человек – деятели культуры, спорта, экономики, политики, послы зарубежных миссий». Гостей угостят традиционными финскими блюдами разных лет, а залы дворца будут украшены сине-белыми цветами. Прием продлится до 23 часов.

Во всех соборах Финляндии пройдут праздничные богослужения, а вход во все музеи Хельсинки будет бесплатным.

Кульминацией праздника станет фейерверк, который будет организован во всех городах страны. В столице салют запустят в 22 часа над Южной гаванью.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Комментарий был удален.
    1. Logall Сегодня, 08:46
      Мне кажется, что я вас узнал!
      Logall
      1. Комментарий был удален.
    2. Uncle Lee Сегодня, 08:51
      Цитата: Генерал Kраснов
      спасибо

      Не вас ли, генерал, вздернули в 1947 году ?
      Uncle Lee
      1. Джедай Сегодня, 09:09
        Володя, привет! hi Я что-то пропустил? Никак финский патриот/российский либераст выступил, судя по удалённым коментам? wink
        Джедай
        1. svp67 Сегодня, 09:23
          Цитата: Джедай
          Никак финский патриот/российский либераст выступил, судя по удалённым коментам?

          Вы ничего не пропустили. Человек, под ником "генерал Краснов" коммунистов клянет, видимо жалея, что настоящий Краснов не успел продать Финляндию немцам...
          svp67
          1. Джедай Сегодня, 09:28
            hi Спасибо за пояснения. А то, что коммунистов клянёт - нетрудно было догадаться по ответу на его первый комментарий с фото Новодворской. yes
            Джедай
        2. Uncle Lee Сегодня, 09:24
          Макс привет ! hi Какой-то тролллль вылез под ником Генерал Краснов. Но его быстро укоротили. Он был свеженький, сегодняшний, всего два коммента. За что и забанили ! С чем я согласен !
          Uncle Lee
          1. Джедай Сегодня, 09:30
            Это да, я тоже считаю что правильно его уконтропупили. Ждём от него в либерастной прессе статейки о зажимании свободы слова на ВО. wink lol
            Джедай
            1. Uncle Lee Сегодня, 09:33
              Да кому он нужен.....
              Uncle Lee
              1. Джедай Сегодня, 09:37
                Как кому? Западным плательщикам грантов. yes
                Джедай
                1. Uncle Lee Сегодня, 09:39
                  На эту мелочевку и цента не дадут !
                  Uncle Lee
                  1. Джедай Сегодня, 09:41
                    Это уж пусть его кураторы решают: стоит он выеденного гроша или ломаного яйца. wassat
                    Джедай
                    1. Uncle Lee Сегодня, 09:52
                      Да и пес с ним !
                      Uncle Lee
  2. Zug Сегодня, 08:45
    Мы дали эту независимость-провозгласили они? хохма-ленин эту независимость им на блюдце преподнес-хоть бы вспомнили нашего лысого парня.А им этого мало показалось-объявили северную Карелию своей и поскакали к нам в 18 в поход-аж до Петрозаводска допрыгали,потом в 22 году-второй поход,впрочем Польшу как признали независимой тоже к нам за землями направилась-и все и Финляндия и польша по их словам-Великие страны!
    Zug
    1. Идущий Сегодня, 09:06
      Пусть радуются , а что то Польша помалкивает.
      Идущий
  3. Чёрная вода Сегодня, 08:47
    А американцы уже подарили им военную базу на круглую дату?
    Чёрная вода
    1. shark Сегодня, 08:53
      Пока нет, но обещают. Как же демократии и без их базы? Непорядок
      shark
  4. Миханище Сегодня, 08:59
    Всё правильно, всё путём! Ещё не раз отберём наши, исконно русские земли.
    И нечего на Ленина и Сталина катить - в тот момент поступили правильно. Надо будет - и Москву отдадим и всю землю, хоть китайцам, хоть дагестанцам. Не нашего это ума дело, там наверху лучше нас знают. Наше дело, как прозвенит труба - взять верный калаш и в освободительный поход. Уже скоро...уже скоро!!!
    Миханище
    1. vovanpain Сегодня, 09:10
      Цитата: Миханище
      Надо будет - и Москву отдадим и всю землю, хоть китайцам, хоть дагестанцам. Не нашего это ума дело, там наверху лучше нас знают.

      Не позорь Виталика,то ли клон,то ли клоун,второе вероятнее.
      vovanpain
      1. Опасный Сегодня, 09:28
        а где его надоевшее всем "хе-хе"?))
        Опасный
    2. svp67 Сегодня, 09:26
      Цитата: Миханище
      Ещё не раз отберём наши, исконно русские земли.

      А вот тут можно по подробнее, это с каких пор земли новгородских данников, "чуди белоглазой", вдруг стали исконно нашими?
      svp67
  5. Немезида Сегодня, 09:00
    А стоило отделяться от России, чтобы потом валяться пьяными на улицах Питера?!
    Немезида
    1. РУСС Сегодня, 09:19
      Цитата: Немезида
      А стоило отделяться от России, чтобы потом валяться пьяными на улицах Питера?!

      Не аргумент.
      РУСС
    2. svp67 Сегодня, 09:31
      Цитата: Немезида
      А стоило отделяться от России, чтобы потом валяться пьяными на улицах Питера?!

      Они пьют на свои, честно заработанные, а не в кредит, принося в бюджет Питера и России, так необходимую валюту. И любое такое отделение это всегда борьба желаний и возможностей. У России, тогда возможностей просто не хватило.
      svp67
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 09:05
    Ну, что ж... С праздником соседей.
    Вождь краснокожих
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:36
    Кульминацией праздника станет фейерверк

    "После казни танцы!" (х/ф Каин XVIII ).
    rotmistr60
  8. мыслитель Сегодня, 09:47
    С чем и поздравляем финнов. При всех изгибах истории не забывают кто им дал независимость, работает музей Ленина в Тампере, памятники не валят и даже установили новый, в Турку.
    мыслитель
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