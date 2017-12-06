Артиллеристы ЗВО получили станции разведки «Зоопарк»

Поступление новых образцов вооружения и военной техники в бригаду и армию создает запас для развития армии в учебно-боевом отношении,

Артиллеристы общевойсковой армии Западного округа, дислоцированные в Московской области, получили новые станции наземной артиллерийской разведки «Зоопарк», сообщает пресс-служба ЗВО.приводит пресс-служба слова командующего армией ЗВО генерал-майора Александра Перязева.По его словам, «этот комплекс может следить за беспилотными летательными аппаратами противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона, что помогает осуществить беспрерывный канал подачи информации, а главное точный и своевременный».Станции «широко применяются при проведении занятий по контрбатарейной стрельбе (артиллерийских дуэлях), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневой позиции артбатареи условного противника и уничтожить ее», говорится в релизе.Сообщается, что «уникальность контрбатарейной радиолокационной станции РЛС разведки и контроля стрельбы "Зоопарк" заключается в возможности одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиции противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа».