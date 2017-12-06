10:00 06 декабря

Артиллеристы ЗВО получили станции разведки «Зоопарк»

Артиллеристы общевойсковой армии Западного округа, дислоцированные в Московской области, получили новые станции наземной артиллерийской разведки «Зоопарк», сообщает пресс-служба ЗВО.

Артиллеристы ЗВО получили станции разведки «Зоопарк»


Поступление новых образцов вооружения и военной техники в бригаду и армию создает запас для развития армии в учебно-боевом отношении,
приводит пресс-служба слова командующего армией ЗВО генерал-майора Александра Перязева.


По его словам, «этот комплекс может следить за беспилотными летательными аппаратами противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона, что помогает осуществить беспрерывный канал подачи информации, а главное точный и своевременный».

Станции «широко применяются при проведении занятий по контрбатарейной стрельбе (артиллерийских дуэлях), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневой позиции артбатареи условного противника и уничтожить ее», говорится в релизе.

Сообщается, что «уникальность контрбатарейной радиолокационной станции РЛС разведки и контроля стрельбы "Зоопарк" заключается в возможности одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиции противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Teberii Сегодня, 09:53
    Отличная техника,нужная на современной войне.
    Teberii
  2. svp67 Сегодня, 09:53
    «этот комплекс может следить за беспилотными летательными аппаратами противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона, что помогает осуществить беспрерывный канал подачи информации, а главное точный и своевременный».
    Вот тут мой мозг "завис"... Сведения о вражеских БПЛА, в первую очередь, должны поступать на ПУ начальника ПВО района... И совершенно не понятно, как сведения о координатах вражеского БПЛА, помогают осуществлять беспрерывный канал подачи информации, а главное точный и своевременный
    svp67
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