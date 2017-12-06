Титов попросит президента разрешить сбежавшим предпринимателям вернуться на родину

Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России,

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов готовит для Владимира Путина список российских бизнесменов, скрывающихся в Лондоне от правосудия, и попросит разрешить им вернуться на родину при условии возмещения нанесенного ущерба, передает РИА Новости Как рассказал Титов, институт уполномоченного «занимается проблемами розыска и уголовного преследования бизнесменов» и сейчас хочет «начать диалог с властью». По словам омбудсмена, участвуя в бизнес-форуме в Лондоне, он общался с российскими предпринимателями, которых разыскивает Интерпол из-за уголовного преследования в России.сказал Титов агентству.По его словам, те, кто уехал, «лишь не хотели попасть в СИЗО», и это является «наверное, их единственным грехом».Омбудсмен сообщил, что после анализа жалоб предпринимателей он намерен обратиться к президенту с просьбой «решить вопрос пофамильно». Кроме того, он намерен ходатайствовать об «исключении опальных предпринимателей из списка Интерпола», а также о разрешении возвратиться в РФ при условии возмещения предполагаемого ущерба, который они могли нанести государству.При этом Титов отметил, что многие из сбежавших предпринимателей «вряд ли что-то нарушили».Между Россией и Британией отсутствует соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам, поэтому часто запросы российских правоохранителей игнорируются, а решения судов не исполняются. Среди сбежавших в Великобританию предпринимателей – экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, который проходит в РФ по делу о похищении экспедитора, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, а также экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, экс-владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов и другие.