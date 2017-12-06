14:31 06 декабря

Титов попросит президента разрешить сбежавшим предпринимателям вернуться на родину

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов готовит для Владимира Путина список российских бизнесменов, скрывающихся в Лондоне от правосудия, и попросит разрешить им вернуться на родину при условии возмещения нанесенного ущерба, передает РИА Новости.



Как рассказал Титов, институт уполномоченного «занимается проблемами розыска и уголовного преследования бизнесменов» и сейчас хочет «начать диалог с властью». По словам омбудсмена, участвуя в бизнес-форуме в Лондоне, он общался с российскими предпринимателями, которых разыскивает Интерпол из-за уголовного преследования в России.


Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России,
сказал Титов агентству.

По его словам, те, кто уехал, «лишь не хотели попасть в СИЗО», и это является «наверное, их единственным грехом».

Омбудсмен сообщил, что после анализа жалоб предпринимателей он намерен обратиться к президенту с просьбой «решить вопрос пофамильно». Кроме того, он намерен ходатайствовать об «исключении опальных предпринимателей из списка Интерпола», а также о разрешении возвратиться в РФ при условии возмещения предполагаемого ущерба, который они могли нанести государству.

При этом Титов отметил, что многие из сбежавших предпринимателей «вряд ли что-то нарушили».

Между Россией и Британией отсутствует соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам, поэтому часто запросы российских правоохранителей игнорируются, а решения судов не исполняются. Среди сбежавших в Великобританию предпринимателей – экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, который проходит в РФ по делу о похищении экспедитора, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, а также экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, экс-владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов и другие.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 68

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  1. Венд Сегодня, 10:18
    На ворованное вернут пусть + компенсацию и пусть возвращаются, с остальными деньгами и вкладывают их в российское производство.
    Венд
    1. Джедай Сегодня, 10:22
      hi
      Цитата: Венд
      На ворованное вернут пусть + компенсацию и пусть возвращаются, с остальными деньгами и вкладывают их в российское производство.

      Вот только как бы не получилось так, что многие вернутся с целью наворовать ещё больше...
      Джедай
      1. Венд Сегодня, 10:24
        Цитата: Джедай
        hi
        Цитата: Венд
        На ворованное вернут пусть + компенсацию и пусть возвращаются, с остальными деньгами и вкладывают их в российское производство.

        Вот только как бы не получилось так, что многие вернутся с целью наворовать ещё больше...

        Думаю за ними будут после возвращения пристально наблюдать. Особо не по безобразничаешь. laughing
        Венд
        1. Джедай Сегодня, 10:27
          Может и так, время покажет... Но большие у меня сомнения что "крадуны" вернутся с кривой дорожки на праведную стезю.
          Джедай
          1. volodya Сегодня, 10:48
            Как воровали,так и будут воровать! Этих вряд ли исправишь. Что же им в дерьмократическом обчестве не понравилось?
            volodya
            1. Джедай Сегодня, 10:50
              Цитата: volodya
              Что же им в дерьмократическом обчестве не понравилось?

              Так боятся что на Западе их вчистую "раскулачат".
              Джедай
              1. Ныробский Сегодня, 11:16
                Цитата: Джедай
                Цитата: volodya
                Что же им в дерьмократическом обчестве не понравилось?

                Так боятся что на Западе их вчистую "раскулачат".

                Ага. Там говорят бутик открылся с брендом "Шарфик Березовского", который должны носить "бизнесмены" из России, дабы их хитрую физиономию из далека видно было. Почему то носить не хотят...
                Ныробский
                1. Джедай Сегодня, 11:17
                  Цитата: Ныробский
                  Почему то носить не хотят...

                  Некоторые тешат себя надеждой что их не знают в лицо.
                  Джедай
                  1. Владимир16 Сегодня, 13:01
                    Судя по комментариям выше чиновники и мусора добились своего - предпринимателей у нас в стране люто ненавидят.
                    Между тем именно мусора и чиновники отжимают бизнес у предпринимателей и сажают многих в сизо по надуманным делам. Цель одна - отжать бизнес.
                    Так, что продолжайте тупо ненавидеть предпринимателей и возрадуйтесь мусорам у которых находят миллиарды. Да и находят лишь потому, что не поделились вовремя.
                    Улюкаев вам вместо иконы. hi
                    Бюджет не предприниматели разворовывают. Но кто об этом думать будет? Ненависть затмила разум. love
                    Владимир16
            2. Кент0001 Сегодня, 12:16
              Вообще-то государственные деньги воруют чиновники (им статусу положено). Там воры другого план и за многими иные общеуголовные деяниия. Белых и пушистых там нет, поэтому Титов минимум юлит с формулировками. Жаль их там не посадили, может начнут во Франции?
              Кент0001
      2. антивирус Сегодня, 10:37
        дым отечества им сладок и приятен
        зачем так строго к токсикоманам-наркоманам.
        уже следующее поколение пришло и старых могут отодвинуть не пустить к кормушке
        антивирус
      3. Ванёк Сегодня, 10:56
        Цитата: Джедай
        как бы не получилось


        Украдут то-же, что вернут... Ну-у может ещё чуток. И чо им сюда возвращаться.

        Магистр, hi
        Ванёк
        1. Джедай Сегодня, 11:03
          Ванёк, привет! hi
          Цитата: Ванёк
          Украдут то-же, что вернут... Ну-у может ещё чуток. И чо им сюда возвращаться

          Ссыкотно им там, боятся что последние "кровные" отберут. Вот и придумали способ "кровные" сохранить и приумножить. negative
          Джедай
      4. Лелёк Сегодня, 12:54
        Цитата: Джедай
        Вот только как бы не получилось так, что многие вернутся с целью наворовать ещё больше..


        hi . А нам оно надо? Эти скаунды пополнят 5-ю колонну перед выборами. Пусть возвратят наворованное, тогда Россия отзовёт судебное преследование, а возврата на территорию РФ и возобновления гражданства не разрешать. Умерла, так умерла... . yes
        Лелёк
        1. Джедай Сегодня, 12:57
          Лев, моё почтение! hi Эти проворовавшиеся "олигархи" согласятся только в обмен на амнистию и возврат в Россию вернуть украденное. negative
          Джедай
          1. Лелёк Сегодня, 13:41
            Цитата: Джедай
            Эти проворовавшиеся "олигархи" согласятся только в обмен на амнистию и возврат в Россию вернуть украденное.


            Может быть я не правильно спросил? А ОНИ нам надо? stop
            Лелёк
            1. Джедай Сегодня, 13:51
              Я правильно понял вопрос. Они нам не нужны. Но в Вашем комментарии было:
              Цитата: Лелёк
              Пусть возвратят наворованное, тогда Россия отзовёт судебное преследование, а возврата на территорию РФ и возобновления гражданства не разрешать.

              На что я и ответил:
              Цитата: Джедай
              Эти проворовавшиеся "олигархи" согласятся только в обмен на амнистию и возврат в Россию вернуть украденное.

              wink
              Джедай
    2. роман66 Сегодня, 10:25
      минуточку! наворованное,да, вернуть, но черт возьми, если уголовка, то почему же не тюрьма? потому. что "ребята хорошие"?
      роман66
      1. Ванёк Сегодня, 10:51
        Цитата: роман66
        потому. что


        Потому , что*

        Минуточку!.. Это вопрос, или? Я больше к "утверждение".
        Ванёк
    3. майор Юрик Сегодня, 10:30
      Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол....


      Эти хорошие парнишки растащили всю страну,которую теперь собирают по частям. Быстро кончилось наворованное,теперь опять на Родину зарытое в огороде откапывать! Приезжайте,гости "дорогие", мы добрые, дадим еще поворовать вволю! belay
      майор Юрик
    4. ПалБор Сегодня, 10:30
      Цитата: Венд
      На ворованное вернут пусть + компенсацию и пусть возвращаются, с остальными деньгами и вкладывают их в российское производство.

      Конечно.Наручники могут сами ещё в самолёте надеть,если прилюдного позора боятся.
      ПалБор
    5. Chertt Сегодня, 10:31
      Как рассказал Титов "Они нормальные ребята[b][/b], но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России,"[i][/i]
      Выражение "нормальные ребята" - Оставим на совести Титова. Насколько я знаю, Президент. несколько раз объявлял амнистии, таким беглецам, особой реакции от них не было. А сей час эти падали зашевелились, так как пошли слухи, что всех русских/советских, решили на западе по прижать, местные власти
      Chertt
    6. x.andvlad Сегодня, 10:35
      Конечно, Титов делает то, что должен делать, но поговорка "сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит" относится к большинству т.н. бизнесменов, которые напоминают больше хапуг. Их главная задача - нахапать, и свалить. Эти "нормальные ребята" еще не сполна нахапали, но уже свалили. Если не хапали бы, то и сваливать было бы незачем.
      x.andvlad
    7. To be or not to be Сегодня, 10:44
      Когда им "их хозяйство в дверь зажали" и стало больно и они могут потерять все в демократической Англии - они стали хорошими и запросились домой .Что им сейчас мешает вернуть непосильным трудом заработанное в России! Просто взять и вернуть..Все так просто....
      To be or not to be
    8. Stas157 Сегодня, 10:55
      Цитата: Венд
      На ворованное вернут пусть + компенсацию

      Это не ко всем относится. Далеко не все воры, наоборот их на родине обобрали. Чичваркина, вообще голого оставили, весь бизнес отобрали(кстати Евросеть была первая, а потом просела без Чичваркина). А на обидах Чичваркина хорошо сыграли либералы и русофобы. А, Павел Дуров, российский Марк Цукерберг? Да таких в Америке на руках носят! А в России бизнес отжимают! Теперь ВК владеет уголовник Усманов, а выдающийся программист Дуров же живет за кордоном и творит уже не в России...
      Stas157
    9. 23424636 Сегодня, 12:39
      вы вообще понимаете о чем базар ? Никогда мусара бабло не возвращают потерпевшим ,это закон. Что касается амнистии выведенных активов ,то думаю здесь проста надо создать некую территорию типо порт франс для действий в условиях когда долбодятлы типо Греф& Co не могут решать проблемы. Ну пусть это будет банковская сеть в Крыму или прямое железнодорожное с Донецком или посылки ДН Р или прямые переводы в Донецк и Kуганск - тем где близорукие из Москвы не чирикают Просто пацанам надо дать направление и сказать что в этом месте у вас 10 лет амнистия развивайтесь и суетитесь-.мы вас трогать не будем ?!
      23424636
  2. den3080 Сегодня, 10:24
    Да да. Верните контрабандиста Чичваркина, всё состояние которого заработано исключительно благодаря коррупционным схемам.
    Верните супер талантливую бизнесменшу Батурину, старик Батурин по ней соскучился и ея придворного банкира г-на Бородина...
    Пугачёва банкирку верните... и всем полная амнистия, для начала. А потом кредиты от государства под 0% годовых ... в качестве подъёмных и возвращать кредиты не надо.
    fellow
    den3080
    1. Stas157 Сегодня, 11:00
      Цитата: den3080
      Верните контрабандиста Чичваркина, всё состояние которого заработано исключительно благодаря коррупционным схемам.

      Нет уже никакого состояния у контрабандиста. Да и не возможно быть контрабандистам без сговора с чиновниками, с таможней. Так в России никто по другому бизнес и не делает. А для власти это очень удобно! В любой момент можно компромат вытащить.
      Stas157
  3. Витас Сегодня, 10:26
    Наказания без вины не бывает!

    И как говорили в НКВД -
    Витас
  4. Hariton Laptev Сегодня, 10:28
    Не чего им тут делать! Ни кто не знает кто с ними там работал и как им там мозги промыли. А получить под боком еще одну пятую колонну из миллиардеров думаю ни кому не захочется.
    Hariton Laptev
  5. Waroc Сегодня, 10:28
    Вор должен сидеть в тюрьме!
    Waroc
  6. senima56 Сегодня, 10:29
    Долги надо отдавать!
    senima56
  7. Livonetc Сегодня, 10:29
    Разрешить конечно надо.
    Далее провести доследование.
    Ну а потом на свободу с читой совестью.
    Совершивших же уголовно наказуемое преступление, согласно действующего законодательства, в изоляцию от общества.
    Livonetc
  8. новичок Сегодня, 10:30
    даже не знаю как реагировать на слова Титова. с одеой стороны _ пусть вернут гос.ву всё до копейки, вернут обманутым гражланам, до единого всё с компенсацией и утраченной выгодой (ведь так это называется у них, спекулянтов), а дальше будем посмотреть. но в любом случае_ все действия через суд, однозначно, с публичным освещением. ну а слова Титова, о “невиновности“ и “нормальности“ ентих, наводят на мысль: он работает над правами бизнесменов (такие, кстачи честные, тоже есть), или над реабилитацией казнокрадов, разхитителей. в общем сложно как то.
    новичок
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:30
    ...которых разыскивает Интерпол
    И не как не может найти в Лондоне.
    Они нормальные ребята,
    Наверное что-то засвербило ниже поясницы у "нормальных ребят" причем сильно, коль решили возместить убытки и вернуться в Россию.
    rotmistr60
    1. новичок Сегодня, 10:36
      а засвербило то, что старушка Тереза, подумывает выдать компенсацию за брексит деньгами наших бегунов, вот и думают, раз всё пропало, почему бы это не провернуть как покояние и вернувшись опять сколотить бизнез афёру.
      новичок
    2. Соломон Кейн Сегодня, 10:41
      Появилась прямая и явная угроза....Ага! Таки у этих ребят, "офигенная любовь" к Родине проснулась? Страх и еще раз страх движет данными субъектами...
      Последнее время поползли слухи, что ВВП стал, как это говорится, "чрезвычайно токсичен" к российскому финансовому бомонду...Вот и засуетились демоны у нас и за бугром..
      Соломон Кейн
      1. новичок Сегодня, 10:43
        дай Бог, что б таксичность у Верховного больше не покидала его.
        новичок
  10. JonnyT Сегодня, 10:32
    В Лондоне грошей нема, да и видимо счета на наворованным под угрозой вот и потянуло на Родину заниматься любимым делом -воровать и воровать. А можно и не воровать - дал денег (взятку), откупился и живи себе безбедно, имение прикупил да и холопов душ 300 - красота! Такого в Лондоне никогда не будет

    Умиляет просто "Они все нормальные ребята" и в списки интерпола попали по недоразумению, кристально чистые и оклеветанные люди, ну как таких не вернуть то?
    JonnyT
  11. Корсар0304 Сегодня, 10:34
    Категорически против подобного решения. Предавший единожды предаст еще раз (и не раз). А выделять силы и средства чтобы дополнительно еще присматривать за "бизнесменами" (читай - жуликами, обворовавшими народ) - расточительство чистой воды.
    В стране есть великое множество "чистых" бизнесменов - лучше дайте им возможность работать.
    Корсар0304
  12. sibiryk Сегодня, 10:35
    Очень важная новость для ВОЕННОГО обозрения
    sibiryk
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:45
      А по статье нет желания хоть что-то прокомментировать? Вы не скучайте, пробегитесь по другим рубрикам, их несколько, в т.ч. "Вооружение", "История".
      rotmistr60
      1. sibiryk Сегодня, 13:42
        Спасибо за совет, именно так и поступаю
        sibiryk
  13. Ратник-80 Сегодня, 10:37
    За побег обычно срок накидывают а этим амнистия за сидения в лондонах ! stop и главное здесь что и другим будет сигнал ,воруй скока хочеш всегда можно за бугром отсидется ,а там потом поимут и простят
    Ратник-80
  14. Million Сегодня, 10:37
    "Они нормальные ребята"-весомый аргумент для Гаранта!
    Million
  15. Миханище Сегодня, 10:39
    Как Путин решит - так и правильно будет. Не нашего ума дело, они сами разберутся. Нас не спросят.
    Наша доблесть в поддержании их мнения.
    Миханище
  16. К-50 Сегодня, 10:41
    "Деньги на бочку"!!! В бюджет то есть. если нет уголовно наказуемых претензий, то ради всех Богов, живите спокойно, но НЕ ВОРУЙТЕ!!!
    Только вот вряд ли удержатся. sad
    К-50
  17. demo Сегодня, 10:43
    Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России,
    сказал Титов агентству.
    По его словам, те, кто уехал, «лишь не хотели попасть в СИЗО», и это является «наверное, их единственным грехом».    [i][/i]

    Вот тебе и омбудсмен при Президенте РФ.
    Не плохие ребята, но возбуждены уголовные дела. И в СИЗО не хотят.
    А кто хочет?

    В России бывает, и не редко, невиновные сидят. И долго.
    Но в основной массе, все таки, виновны.
    А бывает и виновные не сидят.
    Но это уж специфика нашей Родины. Такая она у нас. С "басманным правосудием".
    demo
  18. ПРАВОкатор Сегодня, 10:44
    "Единожды предавшему-кто Тебе поверит"
    ????
    ПРАВОкатор
  19. Million Сегодня, 10:45
    Возникает вопрос: а нам то они нафига,эти правильные пацаны?
    Million
  20. Million Сегодня, 10:48
    Об народе кто нибудь бы позаботился:

    Я камень в ваш бросаю огород,
    В красивых галстуках тупые остолопы!
    За что вы так не любите народ,
    Кормящий ваши «праведные» ж. пы?

    Я кто? Я рядовая медсестра.
    Живу, кормлю детей на 10.300.
    И нет уже надежды на Христа.
    Все чаще вспоминаю коммунистов…

    Учитель, врач — там гордость и почет…
    Передовик завода — честь и слава.
    И на курорт, и в санаторий каждый год
    Страна своих рабочих посылала.

    А я сижу и плачу. Как мне жить?
    Я не лентяй, я — гражданин России!
    Учу детей я Родину любить,
    Но вот за что — им объяснить не в силах…

    До пенсии отец мой не дожил…
    Кормил семью, не выдержал нагрузки…
    И в пенсионный фонд всегда платил!
    Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!

    А мама, два инфаркта пережив,
    Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
    В итоге кукиш с маслом получив…
    За что нас государство так калечит?

    Святой и голозадый наш народ
    Сдает копейки детям на спасенье,
    А» батюшка» на джипе нам поет,
    Желает всем вселенского терпенья.

    Дочурка хочет петь и танцевать,
    Учиться в школе на одни пятерки…
    Но что ей мама-медик может дать?
    Раз в месяц мясо… Как же это горько!

    Могучая, великая страна,
    Ты непоколебимая держава…
    Так что же ты не ценишь ни хрена
    Простых людей, создавших твою славу?
    (с)
    Million
  21. turbris Сегодня, 10:48
    Тут не все так просто, даже с этим Чичваркиным, в их судьбе большое участие приняли коррумпированные судьи, следователи, таможенники и милиция, помните дело против высоких чинов в московском уголовном розыске? Чем они занимались - элементарным рейдерством, т.е. отъемом бизнеса и денег у более или менее успешных бизнесменов. Конечно и сами бизнесмены закон нарушали, но если бизнесмену сам таможенник предлагает канал поставки все тех же мобильных телефонов в обход таможни, а потом через год на этого бизнесмена заводят уголовное дело и начинают отжимать фирму, то тут не все так уж однозначно по закону.
    turbris
  22. мыслитель Сегодня, 10:50
    Есть желающие вернуться из Лондонграда, какие проблемы, явка с повинной и все дела. Здесь, очевидно, под разрешением, подразумевается амнистия.
    мыслитель
  23. zivXP Сегодня, 10:58
    Обратной дороги нет.
    Согласен вернуть все до копейки, отсидеть за преступления - так всегда может приехать. А по другому никак - закон должен быть равным для всех.
    zivXP
    1. vladimirvn Сегодня, 11:29
      К сожалению это не так. Кого то за воровство миллионов простят, а кого то, за неуплату налогов посадят.
      Цитата: zivXP
      закон должен быть равным для всех.
      vladimirvn
  24. Egorovich Сегодня, 10:59
    Воры, мошенники, коррупционеры, казнокрады и вся остальная шушера, скрывающаяся на Западе должна сидеть на нарах с возможно большими сроками и никак иначе.
    Egorovich
  25. BecmepH Сегодня, 11:04
    список российских бизнесменов, скрывающихся в Лондоне от правосудия
    которых разыскивает Интерпол из-за уголовного преследования в России.
    Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России,
    многие из сбежавших предпринимателей «вряд ли что-то нарушили»
    Бесят такие вот титовы. Их преследуют за уголовные преступления и при этом они вряд ли что нарушили.
    Такие вот сидят в правительстве. И как мне к ним относиться после таких слов? Они уже не стесняются прилюдно обелять преступников
    BecmepH
  26. ЗВС Сегодня, 11:06
    На кого Титов работает и сколько ему сбежавшие олигархи отслюнявили за это обращение? Олигархи почувствовали, что на Западе их награбленным в России деньгам приходит трындец, у них эти деньги просто отберут там. Тперь решили спрятать деньги в России? И, видимо, у них есть полное основание, что эти деньги власть не отберет у них. ))))
    ЗВС
  27. askort154 Сегодня, 11:07
    А как с политическими убеждениями ? Помнится, Чичваркин грязью Россию поливал, только так. Я предлагаю такой вариант - вначале ущерб возместить, перевести в банк РФ (деньги), а по прилёту в РФ, браслеты получить (стулья). yes
    askort154
  28. Вежливый Лось Сегодня, 11:20
    и попросит разрешить им вернуться на родину при условии возмещения нанесенного ущерба

    Это что? Такой немудреный способ пополнить госбюджет? Отличная попытка, минфин! Но они же, хоть и вороватые, а все-таки бизнесмены, а не де..лы. Им предлагается вернуть наворованное и спать спокойно... на вокзале, в парке, на теплотрассе. Да и, честно говоря, приглашение вернуться на родину (не на Родину) звучит как-то неубедительно.
    Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов готовит для Владимира Путина список российских бизнесменов

    Не иначе, как перед выборами на ходу подметки рвет полноумоченный.
    те, кто уехал, «лишь не хотели попасть в СИЗО», и это является «наверное, их единственным грехом».

    Аллилуйя! Агнцы непорочные.
    Вежливый Лось
  29. ядро Сегодня, 11:23
    что то бизнес вне Родины не получается, а деньги уварованные дома быстро заканчиваются, ведь там налоги не чета Российским 40-60%. мне кажется пусть сидят там куда уехали.
    ядро
  30. vladimirvn Сегодня, 11:27
    Адвокат блатной элиты, по команде, подал голос. Типа амнистия перед выборами.
    vladimirvn
  31. HMR333 Сегодня, 11:41
    а зачем кто хоте уже вернулся ! зачем что бы опять мутить воду мало вам либералов не всебе!
    HMR333
  32. rocket757 Сегодня, 11:56
    В ж-ж-ж-у клюнул жареный петух!
    Только честных, законопослушных там нет! и на счёт, вернуть награбленное, типа поступить по чесноку, для них эт пустой звук!
    Вопрос - Чем они будут\ хотят заниматься?
    Ответ - а не послать их всех ... туда, Предполагаю, они и сами понимают, куда мы хотим их послать!
    rocket757
  33. Лексус Сегодня, 12:19
    Цитата: Джедай
    hi
    Цитата: Венд
    На ворованное вернут пусть + компенсацию и пусть возвращаются, с остальными деньгами и вкладывают их в российское производство.

    Вот только как бы не получилось так, что многие вернутся с целью наворовать ещё больше...

    А то! Или кто-то думает, что по Родине соскучились?
    Лексус
  34. LUCKY777 Сегодня, 13:14
    Граждане коммерсы, на первый второй рассчитайсь! Всех кто своровал больше вагона - попрошу пройти в первое окошко для получения амнистии, остальные - на нары, бездарь должен сидеть в тюрьме, и повышать свою квалификацию!
    LUCKY777
  35. Стирбьорн Сегодня, 13:17
    Все ясно - кандидат в президенты от беглого олигархата! Собчак от шоу-бизнесса, Путин от правящей власти, Жириновский от ЛДПР...от народа будет интереcно?!
    Стирбьорн
  36. Инок Сегодня, 14:00
    Либерал - он везде либерал,тока для себя, что у нас, что в Лондоне. Тока нашему народу с этого пшик, Разве пополнят и без того не малую 5-ю колонну.
    Инок
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