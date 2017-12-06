Франция получила двенадцатый самолет «Атлас»
Минобороны Франции сообщило о приемке 12-го самолета военно-транспортной авиации A-400M «Атлас», произведенного Airbus Defence and Space, сообщает ЦАМТО.
Это первый борт, который оснащен двумя контейнерными системами для дозаправки других самолетов в воздухе.
По данным ресурса, «первый изготовленный для французских ВВС компанией Airbus Defence and Space A-400M был официально передан МО Франции 30 сентября 2013 года, 11-ый серийный самолет «Атлас» был принят в январе 2017 года».
В общей сложности Франция должна получить 50 самолетов A-400M.
Как отмечается в материале, A-400M является тактическим самолетом ВТА и «не имеет прямых конкурентов на мировом рынке». Он оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями, способен выполнять взлет и посадку с коротких неподготовленных взлетно-посадочных полос.
Дальность полета с грузом в 20 т составляет 3970 миль (6388 км), с 30 тоннами – 2820 миль (4537 км), перегоночная дальность – до 5512 миль (8869 км).
С максимальной полезной нагрузкой 37 т A-400M «может транспортировать широкий спектр военной техники нестандартного размера, включая два вертолета AH-64 "Апач", один CH-46 "Чинук", одну ПУ ЗРК "Пэтриот", одну СГ M-109 плюс грузовые поддоны и расчет, два бронетранспортера M-113 и 30 человек десанта, одну ББМ VBCI и 10 человек десанта, один тяжелый экскаватор плюс грузовые поддоны и персонал», сообщает издание.
Это первый борт, который оснащен двумя контейнерными системами для дозаправки других самолетов в воздухе.
По данным ресурса, «первый изготовленный для французских ВВС компанией Airbus Defence and Space A-400M был официально передан МО Франции 30 сентября 2013 года, 11-ый серийный самолет «Атлас» был принят в январе 2017 года».
В общей сложности Франция должна получить 50 самолетов A-400M.
Как отмечается в материале, A-400M является тактическим самолетом ВТА и «не имеет прямых конкурентов на мировом рынке». Он оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями, способен выполнять взлет и посадку с коротких неподготовленных взлетно-посадочных полос.
Дальность полета с грузом в 20 т составляет 3970 миль (6388 км), с 30 тоннами – 2820 миль (4537 км), перегоночная дальность – до 5512 миль (8869 км).
С максимальной полезной нагрузкой 37 т A-400M «может транспортировать широкий спектр военной техники нестандартного размера, включая два вертолета AH-64 "Апач", один CH-46 "Чинук", одну ПУ ЗРК "Пэтриот", одну СГ M-109 плюс грузовые поддоны и расчет, два бронетранспортера M-113 и 30 человек десанта, одну ББМ VBCI и 10 человек десанта, один тяжелый экскаватор плюс грузовые поддоны и персонал», сообщает издание.
Использованы фотографии: ЦАМТО / twitter.com
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