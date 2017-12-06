14:31 06 декабря

Франция получила двенадцатый самолет «Атлас»

Минобороны Франции сообщило о приемке 12-го самолета военно-транспортной авиации A-400M «Атлас», произведенного Airbus Defence and Space, сообщает ЦАМТО.

Франция получила двенадцатый самолет «Атлас»


Это первый борт, который оснащен двумя контейнерными системами для дозаправки других самолетов в воздухе.


По данным ресурса, «первый изготовленный для французских ВВС компанией Airbus Defence and Space A-400M был официально передан МО Франции 30 сентября 2013 года, 11-ый серийный самолет «Атлас» был принят в январе 2017 года».

В общей сложности Франция должна получить 50 самолетов A-400M.

Как отмечается в материале, A-400M является тактическим самолетом ВТА и «не имеет прямых конкурентов на мировом рынке». Он оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями, способен выполнять взлет и посадку с коротких неподготовленных взлетно-посадочных полос.

Дальность полета с грузом в 20 т составляет 3970 миль (6388 км), с 30 тоннами – 2820 миль (4537 км), перегоночная дальность – до 5512 миль (8869 км).

С максимальной полезной нагрузкой 37 т A-400M «может транспортировать широкий спектр военной техники нестандартного размера, включая два вертолета AH-64 "Апач", один CH-46 "Чинук", одну ПУ ЗРК "Пэтриот", одну СГ M-109 плюс грузовые поддоны и расчет, два бронетранспортера M-113 и 30 человек десанта, одну ББМ VBCI и 10 человек десанта, один тяжелый экскаватор плюс грузовые поддоны и персонал», сообщает издание.

Использованы фотографии: ЦАМТО / twitter.com
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Комментарии 7

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  1. san4es Сегодня, 12:39
    Airbus Defence and Space A-400M
    san4es
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:29
      единственное,что могу сказать,по этому самолёту,так это то,что там наверняка в "кабинете",всякие нычки,ящички,бардачки,выдвижные "перчаточники",и прочая хрень, под помаду и пудру.и ..да-под туфли ,под сиденьем. yes
      Дедкастарый
  2. Завод 117 Сегодня, 12:41
    Куда им столько?В бывшие свои колонии "Иностранный легион" возить?
    Завод 117
    1. san4es Сегодня, 12:50
      Цитата: Завод 117
      Куда им столько?В бывшие свои колонии "Иностранный легион" возить?

      ...Беженцев обратно отправлять fellow
      san4es
  3. rocket757 Сегодня, 13:04
    С морды АН 70, который укропы п-р-о-с- - -и.
    Похоже и МРИЮ туда же.
    rocket757
    1. Servisinzhener Сегодня, 14:27
      Да, уж очень он похож на АН-70 no
      Servisinzhener
  4. К0щей Сегодня, 13:41
    «не имеет прямых конкурентов на мировом рынке»

    ну да, ИЛы то в косвенных, т.к. таскают гораздо больше)))
    К0щей
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