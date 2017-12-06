ВКС РФ получат очередной спецсамолёт марки "Ил" в начале 2018 года

Работы по модернизации спецсамолёта семейства "Ил" находятся на завершающей стадии. В первом квартале 2018 года он будет передан Воздушно-космическим силам (ВКС)

В частности, в 2016 году проведена первая серийная модернизация Ил-22, и министерство обороны получило два постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП

Модернизация Ил-20 также ведется

Экспериментальный машиностроительный завод (ЭМЗ) имени Мясищева передаст Минобороны РФ очередной модернизированный самолёт специального назначения семейства "Ил" в первом квартале следующего года, сообщили в оборонно-промышленном комплексе в среду.- сказал собеседник агентства.Он не стал уточнять о каком именно типе самолёта идёт речь и о его предназначении, отметив, что в процессе модернизации на борту машины, в частности, устанавливается новейший радиотехнический комплекс.Основной объем работ ЭМЗ приходится на модернизацию самолётов спецназначения модификаций Ил-20 и Ил-22, сказал собеседник агентства.- сказал он, отметив, что аппаратура комплекса позволяет эффективно бороться с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами противовоздушной обороны, а также пилотируемой и беспилотной авиацией противника.- сказал собеседник агентства, уточнив, что модернизация касается не собственно летательных аппаратов, а бортового радиоэлектронного оборудования, передает "Интерфакс-АВН"