18:29 06 декабря

ВКС РФ получат очередной спецсамолёт марки "Ил" в начале 2018 года

Экспериментальный машиностроительный завод (ЭМЗ) имени Мясищева передаст Минобороны РФ очередной модернизированный самолёт специального назначения семейства "Ил" в первом квартале следующего года, сообщили в оборонно-промышленном комплексе в среду.

ВКС РФ получат очередной спецсамолёт марки "Ил" в начале 2018 года


Работы по модернизации спецсамолёта семейства "Ил" находятся на завершающей стадии. В первом квартале 2018 года он будет передан Воздушно-космическим силам (ВКС)
- сказал собеседник агентства.


Он не стал уточнять о каком именно типе самолёта идёт речь и о его предназначении, отметив, что в процессе модернизации на борту машины, в частности, устанавливается новейший радиотехнический комплекс.

Основной объем работ ЭМЗ приходится на модернизацию самолётов спецназначения модификаций Ил-20 и Ил-22, сказал собеседник агентства.

В частности, в 2016 году проведена первая серийная модернизация Ил-22, и министерство обороны получило два постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП
- сказал он, отметив, что аппаратура комплекса позволяет эффективно бороться с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами противовоздушной обороны, а также пилотируемой и беспилотной авиацией противника.

Модернизация Ил-20 также ведется
- сказал собеседник агентства, уточнив, что модернизация касается не собственно летательных аппаратов, а бортового радиоэлектронного оборудования, передает "Интерфакс-АВН"


15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. san4es Сегодня, 18:05
    soldier Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot — «Лысуха») — самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером и другими датчиками.
    В подфюзеляжной гондоле находится антенна радиолокационной станции бокового обзора (РЛС БО) «Игла-1». Также на самолёте стояла станция детальной радиотехнической разведки «Квадрат-2» и аппаратура радиоперехвата УКВ диапазона «Вишня». В передней и средней части пассажирской кабины установлены кресла для 6 (впоследствии 8) операторов радиотехнических систем. Операторский состав возглавлял начальник бортового разведывательного комплекса (БРК). Лётный экипаж состоит из 5 человек. В хвосте самолёта оборудована комната отдыха с обычными сдвоенными пассажирскими креслами, буфет, гардероб и туалет.

    Еще одна модификация - как раз Ил-22ПП ("постановщик помех"), также известный под шифром программы "Порубщик" (изделие Л-415). Это самолет радиоэлектронной борьбы, оснащенный современной аппаратурой подавления, в частности боковыми антеннами и буксируемыми передатчиками, разматывающимися в полете на несколько сотен метров. Модернизацию по проекту ведет Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М.Мясищева в подмосковном Жуковском.
    Новый комплекс носит название "Порубщик" и имеет более высокие в сравнении с предыдущими подобными системами характеристики. Кроме того, при создании этой системы РЭБ были применены некоторые технические решения, которые значительно повысили ее боевые возможности. Главной особенностью "Порубщика" стала способность воздействовать лишь на сигналы с определенной частотой, не затрагивая другие.
    san4es
Картина дня