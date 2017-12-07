12:22 07 декабря

КНДР: Война на полуострове становится неизбежной

В Пхеньяне сделали заявление по поводу ситуации на полуострове в связи с масштабными американо-южнокорейскими военными учениями. Напомним, что накануне американские военные самолёты поразили цели всего в нескольких км от границы КНДР – на специальном полигоне в Республике Корея.

В Центральном телеграфном агентстве КНДР заявили о том, что действия США говорят о неизбежности войны на Корейском полуострове. Такое заявление сделано со ссылкой на МИД республики. Отмечено, что США таким образом осуществляют подготовку к вторжению в КНДР.




Из заявления:
Кроме того, о неизбежности войны на Корейском полуострове говорит непрекращающаяся воинственная риторика Соединённых Штатов.

Напомним, что совместные учения контингентов США и Южной Кореи продлятся до 8 декабря. В Вашингтоне назвали эти маневры самыми масштабными за всё последнее время. В них принимают участия сухопутные, воздушные и морские силы США и Республики Корея. При этом в Вашингтоне и Сеуле заявили, что эти учения стали ответом на северокорейское ракетное испытание. Речь об испытании, после которого Пхеньян объявил о завершении формирования ракетно-ядерных сил в стране.

Использованы фотографии: ЦТАК
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Комментарии 31

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  1. Greenwood Сегодня, 05:40
    КНДР нужно наращивать ракетный арсенал. Чем больше у них на вооружении будет МБР и ракет средней дальности, тем более весомо будут звучать их доводы в "диалоге" с ООН, США и прочими...
    Greenwood
    1. Злой543 Сегодня, 05:49
      Пусть громче говорят, чтобы и в МОК услышали, а то они олимпиаду захотели.
      Злой543
      1. Ami du peuple Сегодня, 06:40
        Цитата: Злой543
        ...а то они олимпиаду захотели
        Зато это будет первая в истории ядерная олимпиада (чёрный юмор)
        Ami du peuple
        1. Вежливый Лось Сегодня, 07:15
          Цитата: Ami du peuple
          Зато это будет первая в истории ядерная олимпиада (чёрный юмор)

          Не дай бог, конечно, такому случиться, но может на фоне этих воинственных заявлений нашему олимпийскому комитету следует официально, с большой помпой, запретить нашим спортсменам ехать на ОИ в ЮК, даже если МОК умолять будет, в связи с огромной угрозой жизни. Мутко даже оговориться может, типа: "Мы не пустим наших спортсменов в Хиросиму..." В общем нагнать жути. А потом посмотреть какая у остальных будет явка на ОИ.
          Вежливый Лось
          1. Звездочка Сегодня, 09:37
            Цитата: Вежливый Лось
            Цитата: Ami du peuple
            Зато это будет первая в истории ядерная олимпиада (чёрный юмор)

            Не дай бог, конечно, такому случиться, но может на фоне этих воинственных заявлений нашему олимпийскому комитету следует официально, с большой помпой, запретить нашим спортсменам ехать на ОИ в ЮК, даже если МОК умолять будет, в связи с огромной угрозой жизни. Мутко даже оговориться может, типа: "Мы не пустим наших спортсменов в Хиросиму..." В общем нагнать жути. А потом посмотреть какая у остальных будет явка на ОИ.


            Дааа если и будет война, то в олимпийские игры в самый раз. Ответный удар по Ю. Корее будет означать по всему миру....
            Скверная ситуация надо байкотировать олимпиаду....
            А по поводу личных желаний спортсменов ехать на олимпиаду вот и посмотрим кто патриот, а кто за деньги, карьеру, личную славу и т. д. готов мать родную продать.
            Ведь у нас в стране есть очень много людей например ученых которые не едут за кордон хоть там для них и лучшие условия предлагают.
            Звездочка
          2. LiSiCyn Сегодня, 10:58
            Все правильно делают !!! Надо, все делать "в тихаря".. В январе, " килейно" , предупредить спортсменов об опасности нахождения в регионе... И, о не возможности, эстренной эвакуации, в случае начала боевых действий. После того, как все " ети", соберутся в одну кучу.. Даем команду Ыну, и пошли родимые... Не , не по людям (мы же не звери).. Что бы над япами пролетели... К стати, наши если поедут.. Могут , под шумок и медалей прихватить. Пока другие, будут штурмовать отходящии "поезда"... laughing
            .
            LiSiCyn
        2. Paranoid50 Сегодня, 10:44
          Цитата: Ami du peuple
          это будет первая в истории ядерная олимпиада (

          Всё когда-то случается впервые. Вот и новые виды спорта появляются. Танковый биатлон утвердился, теперь очередь за баллистической атлетикой(лёгкая- ср.дальности, тяжёлая - межконтинентальная). Заявки поданы,участники готовы. yes
          Paranoid50
      2. BABAY22 Сегодня, 07:38
        Могу ошибаться. Но что то уж слишком мягко в Кремле официально отреагировали на решение МОК. Не готовят ли в Москве наш ответ Чемберлену?
        Что то мне говорит о том, что этой олимпиады вообще не будет.
        BABAY22
      3. Ren Сегодня, 11:27
        Цитата: Злой543
        Пусть громче говорят, чтобы и в МОК услышали, а то они олимпиаду захотели.

        России нужно срочно заключить союзнический договор с Северной Кореей. Ыну сразу же нужно объявить ультиматум о выводе оккупационных войск с территории всего полуострова Кореи в срок до 01.02.2018 г. В случае не вывода к указанному сроку, Северная Корея оставляет за собой право выкинуть оккупантов с использованием всех имеющихся средств. am
        No Russia No Games!!!
        Ren
    2. сибиралт Сегодня, 06:39
      Да не полезут американцы в КНДР, если не хотят потерять Южную и Японию.
      сибиралт
      1. 34 регион Сегодня, 09:57
        сибиралт, 06:39.
        ***Да не полезут американцы в КНДР, если не хотят потерять Южную и Японию.*** Боюсь тут ты глубоко ошибаешься. Вспомни войну 08.08.08. Ведь начали в олимпиаду. Чужими руками, но начали. Что и кто может им помешать в этот раз? А ЮК и Япония для США конкуренты и разменная монета. Да и война для ЮК с Японией даже желательна для бизнеса США. Очень выгодное для них мероприятие. Сплошные плюшки!
        34 регион
  2. BecmepH Сегодня, 05:53
    Корейцы сами напрашиваются...
    BecmepH
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:36
      Когда у твоих границ постоянные масштабные учения, недалеко от страны три американские авианосные группировки, да еще президент и его представитель в ООН постоянно сыпят угрозами, то задумаешься о том кто нарывается. Если бы у КНДР не было сегодня ни одной ядерной боеголовки, то Сша давно бы начали войну.
      rotmistr60
    2. To be or not to be Сегодня, 09:26
      Корейцы?
      Саддам Хусейн сам напрашивался .?
      Каддафи сам напрашивался?
      Или Корейский не знает .что запад под улюлюканье из белого дома и ними сделал ??
      To be or not to be
  3. Волька Сегодня, 05:54
    главное КНДР не купиться на провокации, не стоит совершать резких движений, терпение, и еще раз терпение, у кого крепче нервы тот и будет победителем в навязываемой янки обстановке... янки не умеют воевать с сильными, зато пугало отменное
    Волька
    1. 34 регион Сегодня, 10:04
      Волька, 05:54
      ***главное КНДР не купиться на провокации *** Как раз провокации очень легко будет устроить во время олимпиады. И при общем шухере можно будет гнуть свою политику. Кто в горячке будет разбираться?
      34 регион
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:00
    Риторика обычная, ничего нового. Да вот только полосатоухие никак не поймут, что чем страшнее рычит ихний тигр, тем меньше на него реагируют. А амерам всерьёз боязно... Впервые они имеют дело с противником, который их не боится. Да ещё и грозит ответить, да так, что впервые за много лет угроза может "прилететь" на "священную" территорию США.
    Уж очень смело ведёт себя КНДР. Может, это все таки Китай? В лучших традициях Лао Дзы?
    Подкармливает и вооружает потихоньку, "Размывает" гегемонию гегемона?
    Горный стрелок
    1. 34 регион Сегодня, 10:06
      Горный стрелок, 06:00. *** Подкармливает и вооружает потихоньку, "Размывает" гегемонию гегемона? *** Если это реально так, то правильно делают. КНДР для Китая аналогична нашей окраине которую мы тупо сдали США. hi
      34 регион
  5. spolo Сегодня, 06:03
    США не сбивают северокорейские баллистические ракеты, потому что они не способны это сделать.
    Америка не может сбить баллистические ракеты. Об этом пишет обозреватель портала Defense One Джо Сиринсьоне.
    Автор отмечает, что в ходе последнего пуска баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», состоявшегося в середине сентября, ракета пролетела 3700 км и прошла на высоте в 770 км над японским островом Хоккайдо.
    Сиринсьоне подчеркивает, что в действительности у США нет в данном регионе боевых средств противоракетной обороны, которые могли бы уничтожить ракету на такой высоте.
    Так, многофункциональные боевые информационно-управляющие системы Aegis, установленные на кораблях ВВС США, находящихся у берегов Японии, не могут сбить ракету на такой высоте. То же касается систем ПРО THAAD, развернутых в Южной Корее и Гуаме.
    Вместе с тем эксперт подчеркивает, что единственная возможность, чтобы северокорейская ракета была сбита, — это развернуть корабли, оснащенные Aegis, непосредственно в территориальных водах КНДР, однако даже в этом случае им придется «гоняться» за ракетами, и эту «гонку» они вряд ли выиграют.
    spolo
    1. 34 регион Сегодня, 10:08
      spolo, 06:03. А зачем сбивать ракеты на высотах? Не проще сбить при пуске и при подлёте?
      34 регион
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:07
    Единственный способ предотвратить войну, так это Китаю и России офицеально выйти из режима санкций против КНДР, и заявить что мы разворачиваем возле наших границ с400, и будет сбивать все подряд, что может даже на один метр залететь в наше воздушное пространство.
    Геркулесыч
    1. синоби Сегодня, 06:32
      Не знаю как там обстоят дела у китайцев, но наши системы уже года два как развёрнуты. И все заявления по этому поводу ещё год назад были сделаны.
      синоби
    2. Titsen Сегодня, 06:42
      Цитата: Геркулесыч
      и заявить что мы разворачиваем возле наших границ с400, и будет сбивать все подряд,


      Где деньги, Зин!
      Titsen
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:00
        В оффшорах, а американкой мукулатуре. ..Спросите набибулину, кудрина -может быть эти агенты влияния госдепа вам точно скажут, и даже номера считов дадут!
        Геркулесыч
    3. 34 регион Сегодня, 10:20
      Геркулесыч, 06:07
      ***Единственный способ предотвратить войну, так это Китаю и России официально выйти из режима санкций против КНДР, и заявить что мы разворачиваем возле наших границ С-400, и будет сбивать все подряд, что может даже на один метр залететь в наше воздушное пространство.*** Да уж! Уже разместили наши эс-сотые в Сирии. Что то никто от них не пострадал. Наверно прекратили бомбить Сирию? А кто тогда пуляет по сирийской территории? А может наши эс-сотые надувные? А что?! Мало в России надувательств?! Вот нам тут говорят что весь мир боится Путина. И со страху мир бьёт по инвалидам-спортсменам, по дипломатам и смачно ударяет по олимпийцам! Это всё от страха перед Путиным? Вот кто из читателей способен со страха давать оплеухи? Кто из читателей из страха способен ввести санкции? Может Запад совсем не боится Путина и держит его за другого? Я вполне серьёзно. Если Запад боится Путина, почему он его постоянно нагибает? Или Путин сам подставляется? Почему Путин как Макаревич, прогибается? Кого путает Путин? Себя, страну, Запад???
      34 регион
  7. лысова Сегодня, 06:36
    Между нами девками говоря (мужиками) - Америка КНДР ссыт они привыкли искать вассалов. Но не на тех нарвались и это приятно. Эта гадость понимает,если что то похоронит сама себя - в туалет ходят по жиденькому и мышц у них совсем нет. Обленились - привыкли за чужой счёт. negative
    лысова
  8. синоби Сегодня, 07:14
    Войны не будет. Ударами с воздуха дело не решится, нужна наземная операция. Местность полуострова не располагает к быстрой маневренной войне, а по другому американцы воевать не умеют. Разучились. И похоже что с коалицией у них не вытанцовывается, желающих стать пушечным мясом нет. Пускать в мясорубку своих солдат не станут ибо потери будут гораздо выше прописанных в их доктрине 10% одномоментных разовых потерь.А у Ына есть возможность и желание эти потери организовать. Пат. Нужно садится за переговоры и начинать торг.Чего собственно и добивается Ын.
    синоби
  9. unignm Сегодня, 09:20
    блин, такое чувство что учения там не заканчиваются
    unignm
    1. 34 регион Сегодня, 10:29
      unign, 09:20
      ***блин, такое чувство что учения там не заканчиваются*** А может амерцы там того, боятся? Ведь страшно получить по зубам. Ын конечно молодец! Не зря учился на Западе. Он понял всю гнилую сущность Запада. И это упрёк России. Наши так и не поняли и продолжают молится на эту тухлятину (Запад).
      34 регион
  10. Старый26 Сегодня, 10:49
    Цитата: Геркулесыч
    Единственный способ предотвратить войну, так это Китаю и России офицеально выйти из режима санкций против КНДР, и заявить что мы разворачиваем возле наших границ с400, и будет сбивать все подряд, что может даже на один метр залететь в наше воздушное пространство.

    Так они и не собираются залетать в наше воздушное пространство, как и в китайское. А дальности у наших комплексов не хватит, чтобы прикрыть даже Пхеньян. ТАк что мы можем делать какие угодно заявления и они ничего не будут стоить. Мы разворачиваем систему ПВО на нашей территории? Американцы скажут - "да ради бога, молодцы. Надо себя прикрывать от неконтролируемого Ына". И наше заявление будет громким, но пуком в лужу.

    Цитата: spolo
    США не сбивают северокорейские баллистические ракеты, потому что они не способны это сделать.
    Америка не может сбить баллистические ракеты. Об этом пишет обозреватель портала Defense One Джо Сиринсьоне.
    Автор отмечает, что в ходе последнего пуска баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», состоявшегося в середине сентября, ракета пролетела 3700 км и прошла на высоте в 770 км над японским островом Хоккайдо.
    Сиринсьоне подчеркивает, что в действительности у США нет в данном регионе боевых средств противоракетной обороны, которые могли бы уничтожить ракету на такой высоте.
    Так, многофункциональные боевые информационно-управляющие системы Aegis, установленные на кораблях ВВС США, находящихся у берегов Японии, не могут сбить ракету на такой высоте. То же касается систем ПРО THAAD, развернутых в Южной Корее и Гуаме.
    Вместе с тем эксперт подчеркивает, что единственная возможность, чтобы северокорейская ракета была сбита, — это развернуть корабли, оснащенные Aegis, непосредственно в территориальных водах КНДР, однако даже в этом случае им придется «гоняться» за ракетами, и эту «гонку» они вряд ли выиграют.

    Извините, камрад. Но автор или д.урак или отрабатывает деньги за закуазную статью. Поскольку профан.

    Цитата: синоби
    Войны не будет. Ударами с воздуха дело не решится, нужна наземная операция. Местность полуострова не располагает к быстрой маневренной войне, а по другому американцы воевать не умеют. Разучились. И похоже что с коалицией у них не вытанцовывается, желающих стать пушечным мясом нет. Пускать в мясорубку своих солдат не станут ибо потери будут гораздо выше прописанных в их доктрине 10% одномоментных разовых потерь.А у Ына есть возможность и желание эти потери организовать. Пат. Нужно садится за переговоры и начинать торг.Чего собственно и добивается Ын.

    А им самим и не надо воевать. Ын в любом случае обрушит удар на Южную Корею, а те не будут сидеть и ждать, когда их начнут убивать уже северокорейские солдаты. Мясорубка начнется в любом случае. А вот то, что северокорейская армия окажется не в самом выгодном положении - это увы, факт имеет место. Авиации как таковой у нее нет. А господство в воздухе - это возможность безнаказанно уничтожать то, что на земле. И что добьются те же дивизии северокорейских ополченцев с легким стрелковым оружием и устаревшей броне и артиллерийской техникой когда их будут долбать сверху.
    Старый26
  11. Костадинов Сегодня, 11:04
    Цитата: Старый26
    А господство в воздухе - это возможность безнаказанно уничтожать то, что на земле. И что добьются те же дивизии северокорейских ополченцев с легким стрелковым оружием и устаревшей броне и артиллерийской техникой когда их будут долбать сверху.

    То же самое что добились в Корейской войне и во Вьетнаме их предшественики.
    Костадинов
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