КНДР: Война на полуострове становится неизбежной

Кроме того, о неизбежности войны на Корейском полуострове говорит непрекращающаяся воинственная риторика Соединённых Штатов.

В Пхеньяне сделали заявление по поводу ситуации на полуострове в связи с масштабными американо-южнокорейскими военными учениями. Напомним, что накануне американские военные самолёты поразили цели всего в нескольких км от границы КНДР – на специальном полигоне в Республике Корея.В Центральном телеграфном агентстве КНДР заявили о том, что действия США говорят о неизбежности войны на Корейском полуострове. Такое заявление сделано со ссылкой на МИД республики. Отмечено, что США таким образом осуществляют подготовку к вторжению в КНДР.Из заявления:Напомним, что совместные учения контингентов США и Южной Кореи продлятся до 8 декабря. В Вашингтоне назвали эти маневры самыми масштабными за всё последнее время. В них принимают участия сухопутные, воздушные и морские силы США и Республики Корея. При этом в Вашингтоне и Сеуле заявили, что эти учения стали ответом на северокорейское ракетное испытание. Речь об испытании, после которого Пхеньян объявил о завершении формирования ракетно-ядерных сил в стране.