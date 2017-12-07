Браудер: Путин желает коррумпировать Запад
По мнению главы «Hermitage Capital Management» Уильяма Браудера, Путин «клептократ» и хочет «коррумпировать международные организации». Путин желает Западу зла, уважать его нельзя, и мириться с ним тоже нельзя. Об этом делец рассказал CNN.
Давая интервью журналистке CNN, Уильям Браудер заявил, что с президентом России примириться нельзя. Интервью цитирует сайт «ИноТВ».
По словам Браудера, Россия жульничала на Олимпийских играх в Сочи, и это «привело к решению МОК о её отстранении». Но это «лишь одна из очень многих сфер, где жульничает Россия». Она творит свои жульнические дела и в международной политике: вмешивается в американские и британские выборы, жульничает «в сфере международных финансов» и т. д.
Что до Международного олимпийского комитета, то Путин с ним «ничего не может сделать». «И это одна из причин, — объясняет Браудер, — почему, с одной стороны, он больше всего хочет коррумпировать международные организации, а с другой стороны, он чувствует себя наиболее беспомощным, когда они действуют против него».
Уильям Браудер не постеснялся дать характеристику В. В. Путину:
Белый дом занимает сегодня крайне жёсткую позицию по отношению к России, управляемой Путиным: «Послушайте речь Рекса Тиллерсона, с которой он выступил на прошлой неделе, он крайне жёстко высказался по поводу России. Никки Хейли занимает очень жёсткую позицию по России. Генерал Мэттис занимает очень жёсткую позицию по России».
В конце интервью мистер Браудер позволил себе дать несколько советов президенту Трампу. Тоже по поводу Путина. «Но если бы Трамп прислушивался ко мне по вопросу Путина и отличался непредвзятостью, то я бы сказал, что Владимир Путин — это человек, который желает нам зла, — отметил Браудер. — Он [Путин] нам не друг. И самое важное: мы не можем примириться с ним. Владимира Путина нельзя урезонить. Этого человека необходимо сдерживать. И если Трамп именно такой человек, за которого он себя выдаёт, то ему следует быть крайне жёстким по отношению к Путину, сдерживать его и не позволять ему влезать на Украину, не позволять ему устраивать возню в Сирии, не позволять ему взламывать наши выборы и жульничать на Олимпиаде…»
Странные вещи, заметим, мистер Браудер сказал на тему Белого дома и «жёсткой» позиции команды Трампа в отношении Путина. Если уж все ставленники Трампа настроены «крайне жёстко» против Путина, то отчего же сам Трамп такой «предвзятый»? Так говорится просто потому, что CNN — это канал, симпатизирующий не республиканцам, а демократам, и любит приглашать соответствующих политике редакции персонажей. Там были бы рады победе на выборах-2016 Хиллари Клинтон, а не Дональда Трампа. Поэтому мистер Трамп, который ни в малейшем смысле не является и не может являться партнёром России хоть в чём-то, по-прежнему с подачи тамошних журналистов бичуется. Не имеет значения, о чём или о ком идёт речь в интервью: если Путина изобразят мировым злодеем, то Трампа выставят возле него начинающим плохишом.
У. Браудер. Фото: World Economic Forum. Источник
Давая интервью журналистке CNN, Уильям Браудер заявил, что с президентом России примириться нельзя. Интервью цитирует сайт «ИноТВ».
По словам Браудера, Россия жульничала на Олимпийских играх в Сочи, и это «привело к решению МОК о её отстранении». Но это «лишь одна из очень многих сфер, где жульничает Россия». Она творит свои жульнические дела и в международной политике: вмешивается в американские и британские выборы, жульничает «в сфере международных финансов» и т. д.
Что до Международного олимпийского комитета, то Путин с ним «ничего не может сделать». «И это одна из причин, — объясняет Браудер, — почему, с одной стороны, он больше всего хочет коррумпировать международные организации, а с другой стороны, он чувствует себя наиболее беспомощным, когда они действуют против него».
Уильям Браудер не постеснялся дать характеристику В. В. Путину:
«Я знаю Владимира Путина лучше, чем многие другие. Он — хладнокровный убийца, преступник, клептократ, и это не тот человек, которого мы должны уважать».
Белый дом занимает сегодня крайне жёсткую позицию по отношению к России, управляемой Путиным: «Послушайте речь Рекса Тиллерсона, с которой он выступил на прошлой неделе, он крайне жёстко высказался по поводу России. Никки Хейли занимает очень жёсткую позицию по России. Генерал Мэттис занимает очень жёсткую позицию по России».
В конце интервью мистер Браудер позволил себе дать несколько советов президенту Трампу. Тоже по поводу Путина. «Но если бы Трамп прислушивался ко мне по вопросу Путина и отличался непредвзятостью, то я бы сказал, что Владимир Путин — это человек, который желает нам зла, — отметил Браудер. — Он [Путин] нам не друг. И самое важное: мы не можем примириться с ним. Владимира Путина нельзя урезонить. Этого человека необходимо сдерживать. И если Трамп именно такой человек, за которого он себя выдаёт, то ему следует быть крайне жёстким по отношению к Путину, сдерживать его и не позволять ему влезать на Украину, не позволять ему устраивать возню в Сирии, не позволять ему взламывать наши выборы и жульничать на Олимпиаде…»
Странные вещи, заметим, мистер Браудер сказал на тему Белого дома и «жёсткой» позиции команды Трампа в отношении Путина. Если уж все ставленники Трампа настроены «крайне жёстко» против Путина, то отчего же сам Трамп такой «предвзятый»? Так говорится просто потому, что CNN — это канал, симпатизирующий не республиканцам, а демократам, и любит приглашать соответствующих политике редакции персонажей. Там были бы рады победе на выборах-2016 Хиллари Клинтон, а не Дональда Трампа. Поэтому мистер Трамп, который ни в малейшем смысле не является и не может являться партнёром России хоть в чём-то, по-прежнему с подачи тамошних журналистов бичуется. Не имеет значения, о чём или о ком идёт речь в интервью: если Путина изобразят мировым злодеем, то Трампа выставят возле него начинающим плохишом.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru