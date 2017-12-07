12:17 07 декабря

Браудер: Путин желает коррумпировать Запад

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По мнению главы «Hermitage Capital Management» Уильяма Браудера, Путин «клептократ» и хочет «коррумпировать международные организации». Путин желает Западу зла, уважать его нельзя, и мириться с ним тоже нельзя. Об этом делец рассказал CNN.

Браудер: Путин желает коррумпировать Запад

У. Браудер. Фото: World Economic Forum. Источник


Давая интервью журналистке CNN, Уильям Браудер заявил, что с президентом России примириться нельзя. Интервью цитирует сайт «ИноТВ».


По словам Браудера, Россия жульничала на Олимпийских играх в Сочи, и это «привело к решению МОК о её отстранении». Но это «лишь одна из очень многих сфер, где жульничает Россия». Она творит свои жульнические дела и в международной политике: вмешивается в американские и британские выборы, жульничает «в сфере международных финансов» и т. д.

Что до Международного олимпийского комитета, то Путин с ним «ничего не может сделать». «И это одна из причин, — объясняет Браудер, — почему, с одной стороны, он больше всего хочет коррумпировать международные организации, а с другой стороны, он чувствует себя наиболее беспомощным, когда они действуют против него».

Уильям Браудер не постеснялся дать характеристику В. В. Путину:

«Я знаю Владимира Путина лучше, чем многие другие. Он — хладнокровный убийца, преступник, клептократ, и это не тот человек, которого мы должны уважать».


Белый дом занимает сегодня крайне жёсткую позицию по отношению к России, управляемой Путиным: «Послушайте речь Рекса Тиллерсона, с которой он выступил на прошлой неделе, он крайне жёстко высказался по поводу России. Никки Хейли занимает очень жёсткую позицию по России. Генерал Мэттис занимает очень жёсткую позицию по России».

В конце интервью мистер Браудер позволил себе дать несколько советов президенту Трампу. Тоже по поводу Путина. «Но если бы Трамп прислушивался ко мне по вопросу Путина и отличался непредвзятостью, то я бы сказал, что Владимир Путин — это человек, который желает нам зла, — отметил Браудер. — Он [Путин] нам не друг. И самое важное: мы не можем примириться с ним. Владимира Путина нельзя урезонить. Этого человека необходимо сдерживать. И если Трамп именно такой человек, за которого он себя выдаёт, то ему следует быть крайне жёстким по отношению к Путину, сдерживать его и не позволять ему влезать на Украину, не позволять ему устраивать возню в Сирии, не позволять ему взламывать наши выборы и жульничать на Олимпиаде…»

Странные вещи, заметим, мистер Браудер сказал на тему Белого дома и «жёсткой» позиции команды Трампа в отношении Путина. Если уж все ставленники Трампа настроены «крайне жёстко» против Путина, то отчего же сам Трамп такой «предвзятый»? Так говорится просто потому, что CNN — это канал, симпатизирующий не республиканцам, а демократам, и любит приглашать соответствующих политике редакции персонажей. Там были бы рады победе на выборах-2016 Хиллари Клинтон, а не Дональда Трампа. Поэтому мистер Трамп, который ни в малейшем смысле не является и не может являться партнёром России хоть в чём-то, по-прежнему с подачи тамошних журналистов бичуется. Не имеет значения, о чём или о ком идёт речь в интервью: если Путина изобразят мировым злодеем, то Трампа выставят возле него начинающим плохишом.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 56
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Vard Сегодня, 08:13 Новый
    Мама дорогая... это мы их испортим? Всё что у нас плохого, пришло с запада... это надеюсь ни кто оспаривать не будет...
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    Vard
    1. Goha Meister Сегодня, 08:16 Новый
      На портале хватает либройдов, которые с вами поспорят :)
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      Goha Meister
      1. Logall Сегодня, 08:31 Новый
        Кто, например?
        Я при любом удобном случае ругаю наши ''неподкупные'' власти. Но и Россию на растерзание Западной шушеры не дам!
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        Logall
        1. Captain Nemo Сегодня, 08:45 Новый
          Кск Вы смеете? laughing Ругать? Сюдя ж столько шушеры, ура-патриотической, набежало, затопчут wassat
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          Captain Nemo
          1. Logall Сегодня, 08:47 Новый
            Не соглашусь:
            В статье про Путина, я, стихотворение выложил... Плюсуют!
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            Logall
            1. Orionvit Сегодня, 10:31 Новый
              Цитата: Logall
              В статье про Путина, я, стихотворение выложил... Плюсуют!

              Я не плюсовал. Стихотворение прочёл, проблемы понятны. но как то гаденько. Приезжайте сюда, на украину, и тогда поймёте, что такое настоящие проблемы, или хотя бы вспомните 90-е. Побежите голосовать за Путина, двумя руками.
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              Orionvit
              1. BerBer Сегодня, 10:42 Новый
                Действительно зажрались. У людей память короткая. Ругаете Путина - предложите альтернативу. Политика дело грязное и Путину по сути приходится "нужники чистить", - как при этом быть чистеньким.
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                BerBer
                1. Татьяна Сегодня, 10:51 Новый
                  По мнению главы «Hermitage Capital Management» Уильяма Браудера, Путин «клептократ» и хочет «коррумпировать международные организации».
                  Ой! Ну, чья бы корова мычала?! Но только не британская о Путине в России в противовес глобалистом США и коллективного Запада!
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                  Цитировать Жалоба
                  Татьяна
                  1. Татьяна Сегодня, 11:05 Новый
                    По словам Браудера, Россия жульничала на Олимпийских играх в Сочи, и это «привело к решению МОК о её отстранении». Но это «лишь одна из очень многих сфер, где жульничает Россия». Она творит свои жульнические дела и в международной политике: вмешивается в американские и британские выборы, жульничает «в сфере международных финансов» и т. д.

                    Интересные дела! Спортивная провокационная эпопея с псевдодоказательствами якобы массового применения допингов у российских олимпийцев ещё не закончена (ещё спортсмены в суд подавать будут), а уже британские глобалисты всех мастей на Западе политические дивиденды "собирают" против Путина и России уже на всём политическом поле!
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                    Татьяна
                  2. Ил-18 Сегодня, 11:16 Новый
                    Где-то в конце 90-х слушал занимательную передачу по какому-то из "вражеских голосов". В FM диапазоне, заметьте! Речь в ней шла о внутрироссийких силах, стремящихся задушить успешно развивающуюся в стране демократию. Я вцепился ушами в этот эфир: сейчас мне покажут на тех, кого надо поддерживать. Увы, запомнилось только то, что эти, не обозначенные никак конкретно, силы не дают российским властям(ельцинским laughing ) остановить вывоз капитала, который просто огромен. И эта страшная агрессия деньгами(fool ) через 20-30 лет разложит элиты демократического мира: подкупом, скупкой ценных активов, финансированием нужных политических сил и т.д. И под ноги уже тоталитарной России (crying) первой упадёт Европа, а ещё через сколько-то лет остальной демократический мир.
                    А вы тут: либеалы-патриоты. Запад всех знает, и не доверяет никому ( angry).
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                    Ил-18
                  3. BerBer Сегодня, 12:14 Новый
                    Хорошеньки авторитеты у "запада". США по моему даже гражданства его лишили.
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                    BerBer
              2. Комментарий был удален.
          2. SOF Сегодня, 09:11 Новый
            Цитата: Captain Nemo
            Кск Вы смеете? laughing Ругать? Сюдя ж столько шушеры, ура-патриотической, набежало, затопчут wassat

            ...что ж вы так скромно?
            Ну ка.....рубаните правду в поддержку слов товарища Браудера.
            ...про клептократсво, к примеру....
            Могу предложить начало: "Мы, прогрессивное население России, в подтверждение мнения западного сообщества, обличаем......."
            ...грязненько, правда, в данном топе отмечаться, но что поделаешь.....песни-то у вас похожие.
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            SOF
            1. КОСМОС Сегодня, 11:27 Новый
              Цитата: SOF
              песни-то у вас похожие.

              «Я знаю Владимира Путина лучше, чем многие другие. Он — хладнокровный убийца, преступник, клептократ, и это не тот человек, которого мы должны уважать».

              то я бы сказал, что Владимир Путин — это человек, который желает нам зла, — отметил Браудер. — Он [Путин] нам не друг.

              И самое важное: мы не можем примириться с ним. Владимира Путина нельзя урезонить. Этого человека необходимо сдерживать

              Браудеру Путин не нравиться, США тоже не нравиться, Европе и Украине тоже, местные "патриоты", коммунисты тоже против него, либералам, Навальному и его детям, всем кто последний хрен с солью доедает, тоже против и даж Баба яга. Все против Путина! fool wassat laughing До здравствует Путин! good drinks fellow
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              КОСМОС
          3. Orionvit Сегодня, 10:28 Новый
            Цитата: Captain Nemo
            Сюдя ж столько шушеры, ура-патриотической, набежало, затопчут

            Слушая подобных "аналитиков" , вроде Уильяма Браудера, хочется выдвинуть лозунг, "Путина в президенты пожизненно". А как умрёт, подумать о выборах нового. А то, эта возня с "демократическими процедурами и ценностями", откровенно достала. Да, и побольше полномочий президенту, а то он даже с собственным правительством, ничего не может сделать.
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            Orionvit
      2. Million Сегодня, 09:16 Новый
        нет,дураков,или даже не дураков,а тех,которые не хотят думать и анализировать-больше.
        Не каждый кто против Путина-либераст
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        Million
        1. rocket757 Сегодня, 11:02 Новый
          Предположим ни ВВП, ни власть нашу не люблю ... впрочем коммунисты и либералы не лучше.
          Только против ВВП голосовать не буду, потому, что за КОГО, просто нет и эта ситуация создана и тем и другими.
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          rocket757
          1. Million Сегодня, 12:02 Новый
            да,выборы без выбора.
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            Million
    2. dsk Сегодня, 08:44 Новый
      Цитата: Vard
      ни кто оспаривать не будет

      Да, "чья бы корова мычала".
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      dsk
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:18 Новый
    Россия жульничала на Олимпийских играх в Сочи. Но это «лишь одна из очень многих сфер, где жульничает Россия». Она творит свои жульнические дела и в международной политике: вмешивается в американские и британские выборы, жульничает «в сфере международных финансов» и т. д
    такая могучая, а в ВАДЕ не могла пожульничать - а то бы все были отдопингованы !
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    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 08:23 Новый
      Очередной бред очередной говорящей головы, которая американские грехи экстраполирует на Россию. Банально, скучно, не убедительно... negative
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      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 08:31 Новый
        Эх плачут по нему кандалы.
        Ответить
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        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 08:36 Новый
          Да там таких как Браудер - пруд пруди! На всех кандалов не напасёшься - лучше сразу гильотина.
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          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 08:37 Новый
            А может кандалы , пусть хоть пользу нам принесут , у нас много строек , в нелюбимых для них местах. lol
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            Идущий
            1. Logall Сегодня, 08:40 Новый
              Виктор, Макс, Володя, доброго утра!
              Цитата: Идущий
              А может кандалы , пусть хоть пользу нам принесут , у нас много строек , в нелюбимых для них местах. lol

              Заодно и проблему с гастарбайтерами решим...
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              Logall
              1. kartalovkolya Сегодня, 09:19 Новый
                Да зачем этой мерзостью поганить Святую землю Руси,арендовать или купить у атошников (что те сделают с превеликим удовольствием , типа: бизнес и ничего личного ) полевые крематории и вся недолга!
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                kartalovkolya
              2. Идущий Сегодня, 09:43 Новый
                Привет Александр! hi да с гастарбайтерами мы бы расстались.
                Ответить
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                Идущий
            2. Джедай Сегодня, 08:40 Новый
              На кого хватит - в кандалы, остальных - к стенке. bully
              Ответить
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              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 09:40 Новый
                Уж мы постараемся.
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                Идущий
          2. Uncle Lee Сегодня, 08:39 Новый
            https://publizist.ru/blogs/25/21827/-?utm_source=
            politobzor.net Проханов о Собчак. Интересно...
            Ответить
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            Uncle Lee
      2. kartalovkolya Сегодня, 09:22 Новый
        Да это не бред коллега,а обычная реакция негодяя почувствовавшего приближающееся возмездие за свои преступления и только...
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        kartalovkolya
        1. Джедай Сегодня, 09:24 Новый
          hi Когда предчувствуют возмездие - каяться в грехах надо, а не валить всё с больной головы на здоровую.
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          Джедай
  3. igorra Сегодня, 08:27 Новый
    Именной ледоруб по Браудеру плачет. Западный менталитет не подразумевает ответственность за свои слова, вот и не боятся кары. Так бы парочку прихлопнуть, остальные пошумели бы и в следущий раз призадумались.
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    igorra
  4. Фрол Сегодня, 08:28 Новый
    «Я знаю Владимира Путина лучше, чем многие другие. Он — хладнокровный убийца, преступник, клептократ, и это не тот человек, которого мы должны уважать».
    А Путин знает,что Браудер его знает?
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    Фрол
    1. To be or not to be Сегодня, 09:05 Новый
      " А Путин знает,что Браудер его знает?"
      Весь мир знает Путина .Ну и что??
      А Браудер знает Путина лучше .чем весь мир. Это уже к врачу ..к психиатру Классика!!!
      А за такие слова надо бы в суд ВВП подать на Браудера .
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      To be or not to be
    2. kartalovkolya Сегодня, 09:15 Новый
      Если бы это было так,то этот Браудер давно был бы съеден червями в каком нибудь подмосковном овраге!
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      kartalovkolya
  5. dzvero Сегодня, 08:29 Новый
    Странные они. Протухшего яйца нельзя испортить...
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    dzvero
  6. василий50 Сегодня, 08:30 Новый
    В США официально законодатели получают взятки за проталкивание законов. Во всей Европе официально существуют откаты, они и в контрактах прописываются.
    Недавно в Англии был скандал с продажей мест за обеденным столом рядом с королевой. Вся суть скандала только в том что кто то из королевской семьи продал больше мест чем было положено.
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    василий50
    1. den3080 Сегодня, 09:06 Новый
      на Западе собой торгуют в полный рост, не только королева. Все британские премьер-министры берут бабки за обед с собой)) любой более-менее значащий политик торгует собой, и это в большинстве случаев - единственный источник дохода))
      Дэвид Кэмерон как-то оскандалился, типа выручка от его обеда (с лохами) должна была в копилку партии пойти, а он не поделился и открысил лишнего...
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      den3080
  7. HAM Сегодня, 08:32 Новый
    Это уже хамство через чур!!!
    Какая нибудь "Вики" должна рассказать о связях браудера с обезьяной,ну,не может он быть белым и пушистым,и подтвердить,наконец,что Трамп -москвич...пусть отмываются.
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    HAM
  8. Ретвизан 8 Сегодня, 08:48 Новый
    Владимир Владимирович, надо бы чтобы пацан за базар ответил, а то эти ребята совсем страх потеряли ! Уже на кого хотят и что хотят "лают"!
    Что-то совсем страх потеряли!
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    Ретвизан 8
  9. Познающий Сегодня, 08:49 Новый
    Ей-ей это двуногое "трясет" от страха..водки ему стакан полный и к лгбтшникам, пусть в знакомой среде усБакаевается.
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    Познающий
  10. Neserg Сегодня, 08:54 Новый
    Ой да что ж тут не понятного
    У нас выборы на носу.
    "Они же не вмешиваются в наши выборы"
    Через подконтрольные СМИ
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    Neserg
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 09:01 Новый
    Браудера понесло, фраерок "берега попутал " Путина оскорбляет, Трампу советы дает. Чудило, спустись с небес на землю, ты же ни кто и звать тебя ни как!
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    Ретвизан 8
  12. LVMI1980 Сегодня, 09:07 Новый
    жульничает «в сфере международных финансов»

    - "хакеры" были
    - "допинг" был
    -"оккупация" была
    Финансы --это новое слово
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    LVMI1980
  13. kartalovkolya Сегодня, 09:12 Новый
    Что-то или вообще ВСЁ в Мире стало " с ног на голову":это же с каких пор нас да и всех остальных учит порядочности прожжённый международный мошенник и ворюга,провокатор по которому в России давно плачет камера в "Матросской тишине"? Похоже дела у Запада,в лице их лидера США, хуже "дальше чем некуда" и они что возомнили "нагнуть" Россию с помощью беглых мошенников,обокравших нас на сотни миллиардов или они думают о том,что их авторитет спасет псих и беглый наркоторговец Родченко? Но ничего у вас "господа хорошие" из этого не получится: вы из века в век из года в год лезли то поодиночке,то всей оравой на Святую Русь и каждый раз получали достойный отпор и очень долго после этого зализывали свои раны,так будет и на этот раз! Мы РУССКИЕ и с нами и за нас сам БОГ,а вы порождение дьявола и его верные слуги,которые так ничего и не поняли,ПРАВДУ ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ! Только наш великий человек А.В.Суворов сказал:"Я русский-какой восторг!" А кто хотя бы раз сказал такое о вашем мерзком западе? Можно только сдохнуть от своего собственного яда,в конце - концов как тот скорпион ужалите сами себя!
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    kartalovkolya
  14. mavrus Сегодня, 09:16 Новый
    Ну хорошо ещё что этот педрёныш не обвинил в сексуальных домогательствах... А мог бы... "Хладнокровый убийца, преступник, клептократ и ещё он мне руку на коленку положил..."
    Вот тогда бы точно вся Россия за Собчак проголосовала.
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    mavrus
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 10:03 Новый
    «Я знаю Владимира Путина лучше, чем многие другие. Он — хладнокровный убийца, преступник, клептократ, и это не тот человек, которого мы должны уважать».

    ... болотная плесень хочет стать травой... laughing
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    a.s.zzz888
  16. vladimirvn Сегодня, 10:15 Новый
    Путин только дрожжи подбрасывает. А уж г..на у них, своего с избытком.
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    vladimirvn
  17. Павел Цыбай Сегодня, 10:17 Новый
    Бред сивой кобылы, даже смех не вызвал, видать слабовато зажёг.
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    Павел Цыбай
  18. stimul69 Сегодня, 10:26 Новый
    Кость отобрали у щенка, вот и тявкает!
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    stimul69
  19. rotmistr60 Сегодня, 10:26 Новый
    «клептократ» и хочет «коррумпировать международные организации»
    И это говорит человек, который обокрал Россию на миллиарды. Всякая мерзота отлично зарабатывающая в России и получившая по рукам конечно обижена и оскорблена действиями ВВП. Это лишний пример того, что наказывать необходимо вовремя и не смотря на то, что иностранец.
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    rotmistr60
  20. BLADFROST Сегодня, 10:28 Новый
    Насколько же ты мерзок, Браудер! Судить тебя надо за ложь, убийства. Будь ты трижды проклят, мерзкое животное!
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    BLADFROST
  21. mikh-korsakov Сегодня, 11:01 Новый
    Мне непонятно стремление наших властей и сопутствующих им подхалимов объяснить удары по нам борьбой между республиканцами и демократами. Но и те, и другие просто хотят устранить конкурента, который они считают слабым, то есть Россию легко свалить. Что касается моего отношения к происходящему, то мне непонятны многие действия и высказывания Путина, мне непонятна наша экономическая политика, часто мне кажется, что Путин просто врет и виляет, как в случае с ОИ 2018. Но главное, что он компетентен и Крым не отдаст. Другие еще хуже. Жить не захочется, если победит Собчак. Поэтому я буду голосовать за Путина.
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    mikh-korsakov
  22. Altona Сегодня, 11:52 Новый
    Цитата: SOF
    Ну ка.....рубаните правду в поддержку слов товарища Браудера.
    ...про клептократсво, к примеру....

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    Я рубану с вашего позволения.
    1) Счётная палата в лице Голиковой озвучила цифру в 1,3 трлн рублей(22 млрд долларов) "неэффективного и нецелевого использования средств", что в переводе на русский означает,что деньги просто напросто присвоили. Может быть и не всю сумму, но для удобства возьмем эту цифру как нашу коррупционную "базу". Посмотрим теперь на США. Сегодня их госдолг составляет 20 трлн долларов. Из этих 20 трлн только Пентагон не может отчитаться за расходование, внимание(!!!) 8 трлн долларов, правда эта цифра за 20 лет примерно, при бюджете 500-600 млрд в год получается, что Пентагон вообще 70% средств пилит. Это только Пентагон, в других ведомствах США наверняка картинка примерно такая же. Всё же в сравнении познается. Мы капиталистическая держава, у нас все частное. Даже спортсмены теперь могут в частном порядке выступать.
    2) Что мы делаем во внутренней и внешней политике жестко связано с интересами газовых и нефтяных монополий. Война в Сирии велась в том числе и за интересы Газпрома и Роснефти. Внутренняя политика тоже самое. Мальчик Коля-с-Уренгоя за что каялся? За "Северный поток-2". Чтобы ему не препятствовали в Европе. ПрАстити нас немцы, мы вам газ хотим продавать. Монополизм тарифов и прочие вещи. Нежелание экспортеров платить пошлины и налоги ведет к тому, что их трясут с населения. ВТО - это тоже удобная калитка для экспортеров.
    3) Борьба либерах официальных с либерахами несистемными из той же оперы, борьба нанайских мальчиков. Доски маннергеймам и фанерка на мавзолее, все делается для раскола и запугивания народа, чтобы потом разным группам внушать всякую чушь. Вишенка на торте-игнор властью нашей Великой революции 1917 года.
    В общем вот так все примерно как я вижу. Но у нас "патриоты Путина" видят ситуацию несколько иначе. Я принимаю, что у нас кое-что улучшается и модернизируется,но ведь и на дворе давно уже не 1986 год.
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    Altona
  23. dzuar saubarag Сегодня, 11:53 Новый
    Коррупция как много в этом слове! Особенно, если учесть, что в САСШ институт лоббизма абсолютно легален, а эта штука посильнее "Фауста" Гётте будет!
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    dzuar saubarag
  24. olegator Сегодня, 11:58 Новый
    Коррумпировать Запад? Да этот самый Запад по сути и есть сама коррупция в чистом виде. Только словечко другое применяют, чтоб прятать эту суть - лоббизм.
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    olegator
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