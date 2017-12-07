12:16 07 декабря

Ситуация в Сирии

САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ (группировка запрещена в РФ) провинцию Дейр-эз-Зор, при взрывах мин ИГ в Ракке погибло четыре человека. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На юго-западе провинции Дамаск продолжились боестолкновения сирийской армии с антиправительственными группировками. По данным местного источника, правительственные войска нанесли ракетные удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в районах Магар аль-Мир и недалеко от Бейт Джинна. Также военные действия были зафиксированы в районе стратегической высоты Тель Бардая.


В южной части провинции Алеппо продолжились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической коалиции под руководством «ан-Нусры». ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районах населенных пунктов Хамидия, Таль Ахмар, Абу Духур, Сияла, Рамла и Ар-Рашидия. Бригады турецкой армии продолжили артиллерийский обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Африн. YPG, со своей стороны, нанесли удары по позициям ВС Турции в районе населенного пункта Булбуль, расположенного недалеко от сирийско-турецкой границы.

Вчера утром стало известно, что сирийская армия под прикрытием ВКС РФ освободила от террористов ИГ несколько поселений на западном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Элитное подразделение правительственных войск Сирии «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ преодолели сопротивление ИГ и достигли Абу-Кемаля. В стратегическом городе бригады генерала Сухейля соединились с дислоцированными там подразделениями Сирийской арабской армии (САА). В конце дня появилась информация о том, что САА под прикрытием российской авиации полностью освободила от террористов западное побережье Евфрата. Как заявили в Минобороны РФ, силы группировки ИГ полностью разгромлены на восточном и западном берегах реки Евфрат.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов подконтрольной «ан-Нусре» коалиции на востоке провинции Идлиб. Российская авиация атаковала опорные пункты исламистов в районах Абу Дали, Аль-Штейб и Аль-Балил.

Утром в городе Ракка прогремел взрыв. Мина, оставленная боевиками при отступлении, сдетонировала на одной из площадей в самом сердце административного центра региона. В результате инцидента погибли три мирных жителя. Еще одно устройство взорвалось в районе городской электростанции, там погиб один человек.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносили удары по укрепрайонам «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Балиль, Умм Турекея, Умм Хазим и Абу Дали на северо-востоке провинции Хама. Также на территории провинции продолжались бои между САА и террористическими формированиями. Правительственные войска выбили террористов с юго-восточного склона холма Тель-Рахьян. Также сирийские военные продвигаются к стратегической высоте со стороны населенного пункта Рахаджан.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Сергей уи Сегодня, 09:23
    Путин сказал, что всех победили fellow
    Сергей уи
    1. AVA77 Сегодня, 09:24
      Теперь будем добивать. laughing
      AVA77
  2. лом123 Сегодня, 09:25
    америкосы остались wassat
    лом123
    1. AVA77 Сегодня, 09:28
      Теперь будем добивать. wassat
      AVA77
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:29
      лом123 Сегодня, 09:25 Новый
      америкосы остались wassat

      ... надо и их, словами AVA77 Сегодня, 09:24, "добить"...
      a.s.zzz888
  3. megadeth Сегодня, 09:47
    Надо срочно выдавливать американский контингент из САР. Но смотря на "ответные действия" нашего правительства, на беспредел запада (захват посольств с ДСП... документами, олимпиадой и т.д.), то ждать стоит только болтовни о нашей озабоченности. Заплатим из своего бджета за восстановление Сирии, а через два года уйдем из страны вместе с Асадом. Лучше бы ДНР и ЛНР помогли как Сирии, и восстановили..я бы первый свою бы "огромную" пенсию перечислил..
    megadeth
  4. Чёрная вода Сегодня, 09:49
    Осталось дождаться доклада амеров что они всех победили )))) СОВСЕМ.....поулыбаться ))))...и опять за работу согласно полётного задания на сегодня ))).....эх жаль что нельзя над амеровской базой поздравительные открытки разбросать )))......исключительно поздравительные.....
    Чёрная вода
  5. Миханище Сегодня, 09:59
    Будем теперь добивать! Ведь сказал Путин, что победили всех. Остались америкосы,
    Миханище
  6. МЮД Сегодня, 10:13
    К данной статье не хватает карты, для наглядности.
    МЮД
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