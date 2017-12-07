Ситуация в Сирии
САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ (группировка запрещена в РФ) провинцию Дейр-эз-Зор, при взрывах мин ИГ в Ракке погибло четыре человека. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На юго-западе провинции Дамаск продолжились боестолкновения сирийской армии с антиправительственными группировками. По данным местного источника, правительственные войска нанесли ракетные удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в районах Магар аль-Мир и недалеко от Бейт Джинна. Также военные действия были зафиксированы в районе стратегической высоты Тель Бардая.
В южной части провинции Алеппо продолжились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической коалиции под руководством «ан-Нусры». ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районах населенных пунктов Хамидия, Таль Ахмар, Абу Духур, Сияла, Рамла и Ар-Рашидия. Бригады турецкой армии продолжили артиллерийский обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Африн. YPG, со своей стороны, нанесли удары по позициям ВС Турции в районе населенного пункта Булбуль, расположенного недалеко от сирийско-турецкой границы.
Вчера утром стало известно, что сирийская армия под прикрытием ВКС РФ освободила от террористов ИГ несколько поселений на западном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Элитное подразделение правительственных войск Сирии «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ преодолели сопротивление ИГ и достигли Абу-Кемаля. В стратегическом городе бригады генерала Сухейля соединились с дислоцированными там подразделениями Сирийской арабской армии (САА). В конце дня появилась информация о том, что САА под прикрытием российской авиации полностью освободила от террористов западное побережье Евфрата. Как заявили в Минобороны РФ, силы группировки ИГ полностью разгромлены на восточном и западном берегах реки Евфрат.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов подконтрольной «ан-Нусре» коалиции на востоке провинции Идлиб. Российская авиация атаковала опорные пункты исламистов в районах Абу Дали, Аль-Штейб и Аль-Балил.
Утром в городе Ракка прогремел взрыв. Мина, оставленная боевиками при отступлении, сдетонировала на одной из площадей в самом сердце административного центра региона. В результате инцидента погибли три мирных жителя. Еще одно устройство взорвалось в районе городской электростанции, там погиб один человек.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносили удары по укрепрайонам «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Балиль, Умм Турекея, Умм Хазим и Абу Дали на северо-востоке провинции Хама. Также на территории провинции продолжались бои между САА и террористическими формированиями. Правительственные войска выбили террористов с юго-восточного склона холма Тель-Рахьян. Также сирийские военные продвигаются к стратегической высоте со стороны населенного пункта Рахаджан.
На юго-западе провинции Дамаск продолжились боестолкновения сирийской армии с антиправительственными группировками. По данным местного источника, правительственные войска нанесли ракетные удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в районах Магар аль-Мир и недалеко от Бейт Джинна. Также военные действия были зафиксированы в районе стратегической высоты Тель Бардая.
В южной части провинции Алеппо продолжились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической коалиции под руководством «ан-Нусры». ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районах населенных пунктов Хамидия, Таль Ахмар, Абу Духур, Сияла, Рамла и Ар-Рашидия. Бригады турецкой армии продолжили артиллерийский обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Африн. YPG, со своей стороны, нанесли удары по позициям ВС Турции в районе населенного пункта Булбуль, расположенного недалеко от сирийско-турецкой границы.
Вчера утром стало известно, что сирийская армия под прикрытием ВКС РФ освободила от террористов ИГ несколько поселений на западном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Элитное подразделение правительственных войск Сирии «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ преодолели сопротивление ИГ и достигли Абу-Кемаля. В стратегическом городе бригады генерала Сухейля соединились с дислоцированными там подразделениями Сирийской арабской армии (САА). В конце дня появилась информация о том, что САА под прикрытием российской авиации полностью освободила от террористов западное побережье Евфрата. Как заявили в Минобороны РФ, силы группировки ИГ полностью разгромлены на восточном и западном берегах реки Евфрат.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов подконтрольной «ан-Нусре» коалиции на востоке провинции Идлиб. Российская авиация атаковала опорные пункты исламистов в районах Абу Дали, Аль-Штейб и Аль-Балил.
Утром в городе Ракка прогремел взрыв. Мина, оставленная боевиками при отступлении, сдетонировала на одной из площадей в самом сердце административного центра региона. В результате инцидента погибли три мирных жителя. Еще одно устройство взорвалось в районе городской электростанции, там погиб один человек.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносили удары по укрепрайонам «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Балиль, Умм Турекея, Умм Хазим и Абу Дали на северо-востоке провинции Хама. Также на территории провинции продолжались бои между САА и террористическими формированиями. Правительственные войска выбили террористов с юго-восточного склона холма Тель-Рахьян. Также сирийские военные продвигаются к стратегической высоте со стороны населенного пункта Рахаджан.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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