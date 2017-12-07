12:15 07 декабря

Бондарев: В Сирии наступает этап мирного урегулирования

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в среду заявил о начале мирного урегулирования ситуации в Сирии.

Наступает этап мирного урегулирования ситуации в Сирии и восстановления страны
— сказал сенатор.

Бондарев: В Сирии наступает этап мирного урегулирования



Однако, по его словам, сейчас одной из самых важных задач остается препятствование разрастанию терроризма в арабской республике.

Недобитые боевики остались, и они рассредоточились, затаились. Многие из них имеют ещё и вооружение, и деньги. То есть могут вести партизанскую войну на смежных территориях, постепенно кочуя по всему миру. Необходимо усилить контроль за направлениями вероятной миграции остатков сирийских радикальных исламистов: Ираком, Турцией, Египтом.
- заявил Бондарев

Говоря о Сирии, он отметил, что на очереди – разминирование территории, восстановление инфраструктуры, коммуникаций, промышленных и энергетических предприятий.

Наконец, возвращение эстетического облика этому некогда красивейшему государству с удивительной архитектурой, а также «реанимация» социального сектора. Уровень жизни за время войны, понятное дело, резко упал
- добавил парламентарий.

Сенатор отметил необходимость мобилизовать все гражданские ресурсы для возвращения страны к нормальной жизни.

Сильно пошатнулся иммунитет жителей. Люди болеют, умирают от инфекций и недоедания. Россия оказывает Сирии регулярную гуманитарную помощь, осуществляет поставки продовольственных грузов и партий медикаментов. Не всем хватает. Надо сейчас мобилизовать все гражданские ресурсы для возвращения страны к нормальной жизни. А с поддержанием порядка в Сирии справятся правительственные войска при поддержке российских ВКС, размещённых на базе в Хмеймиме»
- приводит слова Бондарева его пресс-служба

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. Миханище Сегодня, 10:44
    Молодцы наши! Чётко отработали по бармалеям. Поздравляю в очередной раз!
    Миханище
    1. GRF Сегодня, 10:51
      Цитата: Миханище
      Молодцы наши! Чётко отработали по бармалеям. Поздравляю в очередной раз!


      Опухоль вырезали,
      А что будет делаться по ее непоявлению?
      Иль вырезать легче?
      GRF
      1. Шура пермский Сегодня, 11:00
        Не согласен,взрывы и террор продолжатся… к моему великому сожалению…
        Шура пермский
    2. vovanpain Сегодня, 10:54
      Наступает этап мирного урегулирования ситуации в Сирии и восстановления страны

      Я бы не зарекался what что бы именно мирное урегулирование было нужно матрасников урегулировать сначала. yes
      vovanpain
      1. GRF Сегодня, 11:52
        Цитата: vovanpain
        Наступает этап мирного урегулирования ситуации в Сирии и восстановления страны

        Я бы не зарекался what что бы именно мирное урегулирование было нужно матрасников урегулировать сначала. yes


        Начинается этап мирной попытки выдворения сга из Сирии...
        GRF
  2. Egorovich Сегодня, 10:56
    Вот когда от полосатой нечисти Сирия очистится, вот тогда и наступит этап мирного урегулирования, а пока только басмачей пошинковали.
    Egorovich
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:57
    Сенатор отметил необходимость мобилизовать все гражданские ресурсы для возвращения страны к нормальной жизни.

    ... Россия будет помогать... да и китайцы готовы, походу не за просто так... wink
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    Процесс урегулирования и восстановления затянется тоже на долгие годы под взрывы и стрельбу ушедших в подполье. Да и как договариваться с теми кто еще вчера с оружием в руках воевал против сирийской армии, а их идейные вдохновители сидят по заграницам и ждут когда их призовут к власти.
    rotmistr60
  5. akribos Сегодня, 11:36
    Какой к чёрту конец. США, что просто так Иерусалим признали? Только всё начинается!
    akribos
  6. Лелёк Сегодня, 11:47
    Наступает этап мирного урегулирования ситуации в Сирии и восстановления страны

    Ну, это вряд ли. Во всяком случае не завтра (по крайней мере - пока коалиция США не уберётся с территории этой страны).
    Лелёк
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