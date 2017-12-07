Бондарев: В Сирии наступает этап мирного урегулирования

Наступает этап мирного урегулирования ситуации в Сирии и восстановления страны

Недобитые боевики остались, и они рассредоточились, затаились. Многие из них имеют ещё и вооружение, и деньги. То есть могут вести партизанскую войну на смежных территориях, постепенно кочуя по всему миру. Необходимо усилить контроль за направлениями вероятной миграции остатков сирийских радикальных исламистов: Ираком, Турцией, Египтом.

Наконец, возвращение эстетического облика этому некогда красивейшему государству с удивительной архитектурой, а также «реанимация» социального сектора. Уровень жизни за время войны, понятное дело, резко упал

Сильно пошатнулся иммунитет жителей. Люди болеют, умирают от инфекций и недоедания. Россия оказывает Сирии регулярную гуманитарную помощь, осуществляет поставки продовольственных грузов и партий медикаментов. Не всем хватает. Надо сейчас мобилизовать все гражданские ресурсы для возвращения страны к нормальной жизни. А с поддержанием порядка в Сирии справятся правительственные войска при поддержке российских ВКС, размещённых на базе в Хмеймиме»

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в среду заявил о начале мирного урегулирования ситуации в Сирии.— сказал сенатор.Однако, по его словам, сейчас одной из самых важных задач остается препятствование разрастанию терроризма в арабской республике.- заявил БондаревГоворя о Сирии, он отметил, что на очереди – разминирование территории, восстановление инфраструктуры, коммуникаций, промышленных и энергетических предприятий.- добавил парламентарий.Сенатор отметил необходимость мобилизовать все гражданские ресурсы для возвращения страны к нормальной жизни.- приводит слова Бондарева его пресс-служба