В Рязани прошли тренировочные сборы по водолазной подготовке военнослужащих подразделений ВДВ РФ и ССО РБ

Ранее, к нам приезжали военные атташе многих стран, и были удивлены масштабам и количеству разнообразных тренажёров

Идея создания и разработка тира и некоторых других тренажёров принадлежит водолазным специалистам нашего десантного училища и Воздушно-десантных войск

Впервые на базе Рязанского ВВДКУ им генерала армии В.Ф. Маргелова российские и белорусские военнослужащие провели сборы в учебно-тренировочном комплексе «Водолазный». Данный комплекс обладает единственной в мире учебно-материальной базой, оснащение которой позволяет проводить подготовку специалистов практически по всем водолазным квалификациям, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФОтмечается, что в течение десяти дней десантники двух стран отработали навыки подводной стрельбы и рукопашного боя с применением оружия и специальных средств водолазного снаряжения, стоящих на вооружении подразделений инженерной разведки ВДВ– сказал начальник кафедры инженерного обеспечения и водолазной подготовки училища полковник Александр Грушка- добавил полковник.В ходе совместных тренировок российские и белорусские военнослужащие обменялись опытом по действиям в нештатных ситуациях и способам взаимодействия групп при передаче условных и визуальных сигналов под водой. В рамках практических занятий десантники использовали водолазное снаряжение замкнутого цикла дыхания «Амфора», позволяющее водолазу скрытно перемещаться под водой в течение нескольких часов.