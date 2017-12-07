18:00 07 декабря

В Рязани прошли тренировочные сборы по водолазной подготовке военнослужащих подразделений ВДВ РФ и ССО РБ

Впервые на базе Рязанского ВВДКУ им генерала армии В.Ф. Маргелова российские и белорусские военнослужащие провели сборы в учебно-тренировочном комплексе «Водолазный». Данный комплекс обладает единственной в мире учебно-материальной базой, оснащение которой позволяет проводить подготовку специалистов практически по всем водолазным квалификациям, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

В Рязани прошли тренировочные сборы по водолазной подготовке военнослужащих подразделений ВДВ РФ и ССО РБ


Отмечается, что в течение десяти дней десантники двух стран отработали навыки подводной стрельбы и рукопашного боя с применением оружия и специальных средств водолазного снаряжения, стоящих на вооружении подразделений инженерной разведки ВДВ


Ранее, к нам приезжали военные атташе многих стран, и были удивлены масштабам и количеству разнообразных тренажёров
– сказал начальник кафедры инженерного обеспечения и водолазной подготовки училища полковник Александр Грушка

Идея создания и разработка тира и некоторых других тренажёров принадлежит водолазным специалистам нашего десантного училища и Воздушно-десантных войск
- добавил полковник.

В ходе совместных тренировок российские и белорусские военнослужащие обменялись опытом по действиям в нештатных ситуациях и способам взаимодействия групп при передаче условных и визуальных сигналов под водой. В рамках практических занятий десантники использовали водолазное снаряжение замкнутого цикла дыхания «Амфора», позволяющее водолазу скрытно перемещаться под водой в течение нескольких часов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 14:49
    Сколько не смотрел разные видео про водолазов, везде вооружены старым АПС.
    АДС все таки поступает на вооружение или только на бумаге?
    Черный_Ватник
    1. Джедай Сегодня, 14:53
      Фото к статье архивное? Или АДС решили не использовать? Всё равно ведь
      десантники двух стран отработали навыки подводной стрельбы

      а для этого и старый-добрый АПС вполне подходит. wink
      А серьёзно - это очень хорошо: вот такие совместные тренировки. good
      Джедай
      1. Черный_Ватник Сегодня, 14:55
        Мне просто уже не первый год было бы очень любопытно почитать об АДС не только в статейках википедии. Все таки аппарат действительно уникален, если заявленные ттх соответствуют
        Черный_Ватник
        1. Джедай Сегодня, 15:00
          Уважаемый Чёрный Ватник! Педивикии верить нужно только с оглядкой. Хватает статей и на серьёзных оружейных порталах об АДС, с видео использования в том числе. hi
          Джедай
          1. Черный_Ватник Сегодня, 15:03
            Как говорил классик:
            Черный_Ватник
            1. Джедай Сегодня, 15:04
              Если возникнут затруднения - пишите мне в личку : дам ссылки. wink
              Джедай
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:52
    То есть, если эта учебная база единственная в мире , то там наверняка учатся китайцы, турки, янки, финны, шведы, израильтяне, и вообще все у кого есть в наличии водолазный костюм, я правильно понял смысл написанного? ??
    Геркулесыч
  3. Миханище Сегодня, 14:56
    Молодцы наши! И белорусы молодцы! Утёрли нос штатникам - всем известно, что наши водолазы лучшие - ныряют глубже и форма наших водолазов более обтекаемая, что улучшает обтекаемость наших водолазов.
    Ещё во времена СССР наши водолазы были лучшие. А сейчас и подавно.
    Миханище
  4. Mestny Сегодня, 15:05
    Ну точно. Готовятся к заброске на украинский фронт.
    Mestny
    1. den3080 Сегодня, 15:23
      в донские степи
      ну или отражать атаку американского флота на побережье Белоруссии.

      А так-то класс! Комплекс смотрится отлично, я бы понырял там, и с аквалангом и с ребризером и апноэ. Супер.
      den3080
    2. igordok Сегодня, 15:25
      Цитата: Mestny
      Ну точно. Готовятся к заброске на украинский фронт.

      Врят-ли,там только мелководное Белорусское море. Лучше - уж на Кубу. Там сосед вредный.
      igordok
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