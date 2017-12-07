18:02 07 декабря

СМИ: шиитское ополчение в Ираке пригрозило США атакой из-за решения по Иерусалиму

Иракское ополчение «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба» заявило, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля может стать основанием для атаки на войска США.

СМИ: шиитское ополчение в Ираке пригрозило США атакой из-за решения по Иерусалиму


Лидер ополчения Акрам аль-Кааби в своем заявлении назвал решение Трампа «глупым» и добавил, что это «будет сильным импульсом для того, чтобы убрать этот субъект (Израиль) из тела исламской нации», а также «законной причиной для атаки на американские силы», передает Reuters.


Решение Трампа по поводу Иерусалима станет легальным предлогом для того, чтобы атаковать американских военных
- сказал он. Аль-Кааби также назвал этот шаг США "открытой агрессией в отношении народа Палестины и вопиющим нарушением международных норм".

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля". Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 22

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  1. GaLe Сегодня, 14:49
    ну а дальше угроз дело в любом случае не пойдет,потому что знают,что в случае чего янки их за такое размажут,тут помидорами не отделаешься))
    GaLe
    1. Шура пермский Сегодня, 14:54
      вывод один-сша и израиль беспредельщики и провокаторы... точно будет новый виток кровопролития...
      Шура пермский
      1. Джедай Сегодня, 15:03
        Цитата: Шура пермский
        вывод один-сша и израиль беспредельщики и провокаторы... точно будет новый виток кровопролития...

        Собственно, чего и добиваются... negative
        Джедай
        1. volodya Сегодня, 15:24
          Такое ощющение, что Трамп хочет разворошить весь этот муравейник! Мало ему северной Кореи!
          volodya
        2. hydrox Сегодня, 15:30
          Цитата: Джедай
          Собственно, чего и добиваются...

          Заявление Трампа, понятно, совершенно идиотическое, но при этом допускает ТОЛЬКО один вариант развития событий - тот, что предлагаете Вы.
          Но неужели этот трампишка собирается у шиитов выиграть в пользу евреев?
          Или эта риторика только для того, чтобы остаться в Сирии и стравить не только курдов с арабами, но и шиитов с суннитами? А ну, как они объединятся и совместно напихают Израилю полную ... огурцов?
          Вообще-то вариант беспроигрышный, если Россия не вмешается ... слишком часто мы портим юсам их игру на БВ.
          hydrox
          1. Джедай Сегодня, 15:57
            Цитата: hydrox
            Но неужели этот трампишка собирается у шиитов выиграть в пользу евреев?
            Или эта риторика только для того, чтобы остаться в Сирии и стравить не только курдов с арабами, но и шиитов с суннитами? А ну, как они объединятся и совместно напихают Израилю полную ... огурцов?

            Я задумался именно над подобным вариантом. wink
            Цитата: hydrox
            Вообще-то вариант беспроигрышный, если Россия не вмешается ... слишком часто мы портим юсам их игру на БВ.

            А Россия станет вмешиваться?
            Джедай
    2. Alexey RA Сегодня, 15:37
      Цитата: GaLe
      ну а дальше угроз дело в любом случае не пойдет,потому что знают,что в случае чего янки их за такое размажут,тут помидорами не отделаешься))

      Уверены? Это же, похоже, очередная "дочка" Хезболлы. Их головная контора в своё время рванула в Бейруте грузовики у казарм миротворцев, отправив на тот свет 241 американского и 58 французских военнослужащих.
      Alexey RA
    3. Антианглосакс Сегодня, 15:59
      Цитата: GaLe
      ну а дальше угроз дело в любом случае не пойдет,потому что знают,что в случае чего янки их за такое размажут,тут помидорами не отделаешься))

      Кого размажут - пустынный ветер? Думаю, что это не пустые угрозы, будет перегруппировка разнонаправленных сил и не в пользу сшг и Израиля.
      Антианглосакс
    4. Karayakupovo Сегодня, 17:06
      Они террористам развязали ещё больше руки. Что, армия США будет воевать с террористами -одиночниками?
      Karayakupovo
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:54
    Ну, так докажите слова свои делом, или вообще лучше помолчите, а то все обещания только на публику, и нет не малейшего желания их выполнять!
    Геркулесыч
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:56
    А если трамп бабла даст вам, да земли подрежит побольше -чужой, правда, он из бяк перейдет в разряд хороших? ???? wassat
    Геркулесыч
    1. GAF Сегодня, 15:02
      Цитата: Геркулесыч
      А если трамп бабла даст вам, да земли подрежит побольше -чужой, правда, он из бяк перейдет в разряд хороших? ??

      Для быстроиспеченного генерала - не мелковато?
      GAF
      1. Комментарий был удален.
      2. Геркулесыч Сегодня, 15:42
        Что не слава богу? В чем я не прав -сколько стран врали России, что они на ее стороне, пока мы их деньгами кормили, а сша надбавили цену, и на корню их перекупили! Для лейтенанта -толстовато. ...Вы меня поняли хорошо! !!!
        Геркулесыч
    2. Alexey RA Сегодня, 15:54
      Цитата: Геркулесыч
      А если трамп бабла даст вам, да земли подрежит побольше -чужой, правда, он из бяк перейдет в разряд хороших? ????

      А это уж как Тегеран скажет. smile
      Alexey RA
  4. solzh Сегодня, 15:02
    Теперь у США враги вместо игила шииты. И будут американцы вновь делать вид борьбы, но только теперь с террористами шиитами. Даже ничего создавать не надо, место игил займёт организация Харакат Хезболла Ан-Нуджаба
    solzh
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 15:07
    Маразм америки крепчает.Трамп открыл "ящик Пандоры".Что-то будет нелицеприятное.
    ВЕРЕСК
  6. den3080 Сегодня, 15:10
    осталось ещё разок палку шевельнуть... и все примирение в Сирии - коту под хвост, что и требовалось совершить.
    den3080
  7. Аслан Исаевич Арсамеков Сегодня, 15:15
    Американцы ведут глупую политику вместо того чтобы в 21 веке обустраивать свою страну утишать волнения среди населения они занимаются тем что тратят деньги на ПЕНТАГОН , НАТО и ведение войн в азиатских странах.
    Аслан Исаевич Арсамеков
  8. demo Сегодня, 15:16
    Да. Президенту Америки ума не занимать!
    Ни при каких обстоятельствах.
    demo
    1. hydrox Сегодня, 15:38
      Цитата: demo
      Да. Президенту Америки ума не занимать!

      Да никто ему и не займёт:: никто не захочет помереть, дожидаясь возврата займа (отдавать-то трампишке нечем!!), а там !бабах! - и трампа нету!
      hydrox
  9. Egorovich Сегодня, 15:19
    Отстойные матрасники и их закадычные друзья(евреи) всячески разжигают незатухающий пожар войны на БВ.
    Egorovich
    1. Ажылдаптыр Сегодня, 15:26
      Этот пожар войны
      израиль и уничтожит.
      Останется там выжженная и
      оплавившаяся земля.
      Да ещё и с дикой радиацией.
      Ну а что?
      лейба бронштейн тоже мечтал,
      сделать из России пустыню.
      Так что взаимно...
      Ажылдаптыр
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