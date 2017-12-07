СМИ: шиитское ополчение в Ираке пригрозило США атакой из-за решения по Иерусалиму

Решение Трампа по поводу Иерусалима станет легальным предлогом для того, чтобы атаковать американских военных

Иракское ополчение «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба» заявило, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля может стать основанием для атаки на войска США.Лидер ополчения Акрам аль-Кааби в своем заявлении назвал решение Трампа «глупым» и добавил, что это «будет сильным импульсом для того, чтобы убрать этот субъект (Израиль) из тела исламской нации», а также «законной причиной для атаки на американские силы», передает Reuters.- сказал он. Аль-Кааби также назвал этот шаг США "открытой агрессией в отношении народа Палестины и вопиющим нарушением международных норм".Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля". Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.