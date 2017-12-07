18:04 07 декабря

ВВС Израиля объявили свои F-35I достигшими боеготовности

Первые два F-35I («Адир») сели в Израиле чуть менее года назад, 12.12.16. Уже тогда было заявлено, что ВВС планируют сделать самолет боеготовым в течение года. И вот 6 декабря истребитель был объявлен боеготовым, сообщает bmpd.

ВВС Израиля объявили свои F-35I достигшими боеготовности


Такой статус «Адирам» был присвоен по итогам различных проверок и испытаний, известных как «Бикорет hа-Кширут», («Проверка готовности»).


Как отметил командир 140-й эскадрильи, эксплуатирующей «Адиры», подполковник Йотама, «проверка экзаменовала все аспекты боеготовности самолета, летчиков и эскадрильи, как в вопросах подготовки к вылету на земле, так и выполнение заданий разных видов в воздухе».



Кроме того, проверялась способность водящих в состав ВВС структур эксплуатировать F-35I в боевой обстановке. Причем, «для максимальной реализации потенциала самолета 5-го поколения ВВС должны были приспособить себя к "Адир", а не наоборот», говорится в материале.

В 2018 г. должны прибыть еще 9 истребителей. Поставки первых 33-х машин должны завершиться в 2021 году.



«Объявление самолета боеготовым не означает завершение процесса его абсорбции в ВВС, по сути, это только начало. Предстоит еще много испытаний, выработка тактики для различных типов боевых заданий, подготовка новых летчиков и техников», – заключает автор.


Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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Комментарии 35

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  1. Esoteric Сегодня, 14:51
    ВВС Израиля объявили свои F-35I достигшими боеготовности

    А с птицами заключили мирный договор? belay
    Esoteric
    1. Арон Заави Сегодня, 14:54
      Цитата: Esoteric
      ВВС Израиля объявили свои F-35I достигшими боеготовности

      А с птицами заключили мирный договор? belay

      Это вряд ли. Если F-16/15 бились от столкновений с птицами и от других технических причин то и F-35 от этого совершенно не застрахован. Обычная техника ,пусть и более продвинутая чем предшественники, а значит аварии к сожалению будут.
      Арон Заави
      1. Chertt Сегодня, 16:22
        Цитата: Арон Заави
        а значит аварии к сожалению будут.

        Почему к "сожалению" Дай Яхве, аппарат катапультирования не заклинит, Правоверный иудей, останется жив.
        Chertt
        1. GRF Сегодня, 16:49
          А после катапультирования пилота он вернется сам на базу?
          GRF
          1. Chertt Сегодня, 17:03
            Цитата: GRF
            А после катапультирования пилота он вернется сам на базу?

            А..я, таки вас поймал, там чуть пилот не погиб, а вы о самолете думаете, который шекелей стоит, и кто вы после этого, по национальности wink
            Chertt
    2. Incvizitor Сегодня, 17:57
      С сирийскими "С 200" ми птицами laughing
      Incvizitor
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:55
    В свете того,что Израиль систематически наносит ракетные удары по территории Сирии,интересно будет посмотреть ,как себя проявят эти Ф-35 при противодействии сирийских ПВО,которые начали сбивать ракеты Израиля. При этом,не удивлюсь,если Иран закупить партию С-400 в ближайшее время.
    НЕКСУС
    1. Краповый32 Сегодня, 14:59
      Заодно проверят насколько он незаметен на самом деле.
      Краповый32
    2. ПРАВОкатор Сегодня, 15:00
      Думаю Ирану не продадут.Уж очень жёсткая у них риторика. Бук могут продать,даже обновленный.
      ПРАВОкатор
    3. stone Сегодня, 15:25
      Начали сбивать пока только на словах сирийских официальных СМИ. А они (СМИ) сбивают израильские не только ракеты, но и самолеты давно и в больших количествах lol
      stone
    4. Chertt Сегодня, 16:28
      Цитата: НЕКСУС
      ,интересно будет посмотреть ,как себя проявят эти Ф-35

      Сей час, на границе с Израилем, резко вырастет количество серьезных, молчаливых мужчин с грузовиками разнообразного оборудования
      Chertt
  3. Арон Заави Сегодня, 14:58
    Цитата: НЕКСУС
    В свете того,что Израиль систематически наносит ракетные удары по территории Сирии,интересно будет посмотреть ,как себя проявят эти Ф-35 при противодействии сирийских ПВО,которые начали сбивать ракеты Израиля. При этом,не удивлюсь,если Иран закупить партию С-400 в ближайшее время.

    Если бы сирийцы остатки хоть одной сбитой ракеты показали. winked Их конечно сбить можно,железо оно и железо, но вот сирийцы что то темнят.
    Арон Заави
    1. ПРАВОкатор Сегодня, 15:02
      Если сирийцы что-то сбили,то это уже давно разбирают в России.
      ПРАВОкатор
      1. Арон Заави Сегодня, 15:04
        Цитата: ПРАВОкатор
        Если сирийцы что-то сбили,то это уже давно разбирают в России.

        Это сколько угодно, но фотографии сбитых в реальных б/д целей это же прекрасная реклама , так почему бы не опубликовать несколько снимков?
        Арон Заави
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:07
      Цитата: Арон Заави
      Если бы сирийцы хоть остатки хоть одной сбитой ракеты показали. Их конечно сбить можно,железо оно ижелезо, но вот сирийцы что то темнят.

      А смысл? У сирийцев в данное время ну совсем нет задачи кого-то удивить или чем-то похвастаться. Их страна раздолблена в труху. Какие нафиг показы? 6 лет войны на своей территории. Миллионы убитых и еще больше беженцев...вы вообще о чем?
      НЕКСУС
      1. stone Сегодня, 15:36
        Да что вы говорите! Сами то верите? В наше время пропаганда самое мощное оружие, способное творить чудеса от поднятия боевого духа до заключения новых контрактов на оружие, которое сбило! Если бы что-то было у них, но демонстрировали не переставая и по всем каналам.
        Ну и Асаду конечно не до того, он ведь круглые сутки беженцами занимается! lol
        stone
    3. просто экспл Сегодня, 17:05
      а саудиты показали остатки хоть одной сбитой ракеты хуситов ?
      а то райтеон тут заявляли что пэтриты сбили больше сотни ракет , хотя ЛАГ заявляли всего о 7 десятках выпушенных ракет по ним .
      хотя то что сирийцы могли наврать допускаю , это ж арабы , а это уже диагноз .
      просто экспл
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:03
    От этого решения сии утюги красивее не станут! Как были они самолетами 4++ , так ими и остались! Тут один товарищ израильтянин доказывает что его ЭПР на уровне статистической погрешности, а как же тогда АФАР, который непрерывно излучает , или на израильских самолетах стоит веньер, регулирующий мощность излучения локатора -минимум это когда щекотно комарам и мухам, а максимум это когда луну на небе можно расколить до белого коления? ?? wassat
    Геркулесыч
  5. Altona Сегодня, 15:07
    Цитата: Арон Заави
    Обычная техника ,пусть и более продвинутая чем предшественники, а значит аварии к сожалению будут.

    -------------------------------------
    У вас просто вылеты некому освящать? hi laughing
    Altona
    1. vlad_vlad Сегодня, 15:28
      Цитата: Altona
      Цитата: Арон Заави
      Обычная техника ,пусть и более продвинутая чем предшественники, а значит аварии к сожалению будут.

      -------------------------------------
      У вас просто вылеты некому освящать? hi laughing


      одной фразой подколоть всех, включая роскосмос, зао рпц и евреев - ето зачет!
      vlad_vlad
    2. Altona Сегодня, 16:07

      Вот кстати еще кое-что новенькое об истребителе F-35. Геостратег на проводе. laughing laughing
      Altona
      1. просто экспл Сегодня, 17:09
        а боровому давно надо прописку дать на канатчиковой даче .
        просто экспл
  6. ПРАВОкатор Сегодня, 15:11
    По моему самый большой минус F-35 отсутствие сверхзвука без форсажа......???
    ПРАВОкатор
    1. BlackMokona Сегодня, 15:25
      У F-35 есть сверх звук без форсажа.
      BlackMokona
      1. ПРАВОкатор Сегодня, 15:55
        Я не верно написал.....
        AIR POWER AUSTRALIA .....истребитель Ф-35 не соответствует требованиям истребителя пятого поколения,так как из-за большого веса у него НЕТ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЁТА НА СВЕРХЗВУКОВОЙ СКОРОСТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРСАЖА.
        ПРАВОкатор
        1. voyaka uh Сегодня, 17:05
          Это неверно. У него небольшой крейсерский сверхзвук ( 1.2 МАХ ) БЕЗ ФОРСАЖА
          и на не большой дистанции (350 км) , но он это делает.
          Конечно, это значительно меньше, чем у Ф-22 ( 1.6 МАХ , 1500 км)
          voyaka uh
  7. роман66 Сегодня, 15:20
    а все-таки утюг он, как ни крути
    роман66
  8. Egorovich Сегодня, 15:30
    А F-35 готовы к встрече с С-200 сирийской ПВО!? Счет пока 1:0 в пользу С-200.
    Egorovich
    1. Арон Заави Сегодня, 15:34
      Цитата: Egorovich
      А F-35 готовы к встрече с С-200 сирийской ПВО!? Счет пока 1:0 в пользу С-200.

      fool request
      Арон Заави
      1. Egorovich Сегодня, 15:40
        Ты вроде на шлимазла не похож, или...?
        Egorovich
        1. Арон Заави Сегодня, 15:47
          Цитата: Egorovich
          Ты вроде на шлимазла не похож, или...?

          И даже на шлепера не похож. tongue
          Арон Заави
          1. Egorovich Сегодня, 15:52
            Ну тогда отнеси себя к "тысячному еврею", заслужил.
            Egorovich
    2. ПРАВОкатор Сегодня, 16:00
      F-35I дорогая американская игрушка,доведённая до ума израильскими инженерами (электроника).Мощность его двигателя реально впечатляет.Теперь понимаю зачем ему баки на 10 000 литров.
      ПРАВОкатор
  9. Архонт Сегодня, 15:59
    Я не знаю, каков реальный потенциал этого самолёта, но внешне он такой толстый, что похож на пингвина.
    Архонт
    1. voyaka uh Сегодня, 17:09
      Что поделать: внутренние отсеки для бомб и ракет sad .
      Но эта толщина фюзеляжа менее ухудшает аэродинамику, чем
      внешние подвески для оружия самолетов 4-го поколения.
      voyaka uh
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