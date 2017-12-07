ВВС Израиля объявили свои F-35I достигшими боеготовности
Первые два F-35I («Адир») сели в Израиле чуть менее года назад, 12.12.16. Уже тогда было заявлено, что ВВС планируют сделать самолет боеготовым в течение года. И вот 6 декабря истребитель был объявлен боеготовым, сообщает bmpd.
Такой статус «Адирам» был присвоен по итогам различных проверок и испытаний, известных как «Бикорет hа-Кширут», («Проверка готовности»).
Как отметил командир 140-й эскадрильи, эксплуатирующей «Адиры», подполковник Йотама, «проверка экзаменовала все аспекты боеготовности самолета, летчиков и эскадрильи, как в вопросах подготовки к вылету на земле, так и выполнение заданий разных видов в воздухе».
Кроме того, проверялась способность водящих в состав ВВС структур эксплуатировать F-35I в боевой обстановке. Причем, «для максимальной реализации потенциала самолета 5-го поколения ВВС должны были приспособить себя к "Адир", а не наоборот», говорится в материале.
В 2018 г. должны прибыть еще 9 истребителей. Поставки первых 33-х машин должны завершиться в 2021 году.
«Объявление самолета боеготовым не означает завершение процесса его абсорбции в ВВС, по сути, это только начало. Предстоит еще много испытаний, выработка тактики для различных типов боевых заданий, подготовка новых летчиков и техников», – заключает автор.
Такой статус «Адирам» был присвоен по итогам различных проверок и испытаний, известных как «Бикорет hа-Кширут», («Проверка готовности»).
Как отметил командир 140-й эскадрильи, эксплуатирующей «Адиры», подполковник Йотама, «проверка экзаменовала все аспекты боеготовности самолета, летчиков и эскадрильи, как в вопросах подготовки к вылету на земле, так и выполнение заданий разных видов в воздухе».
Кроме того, проверялась способность водящих в состав ВВС структур эксплуатировать F-35I в боевой обстановке. Причем, «для максимальной реализации потенциала самолета 5-го поколения ВВС должны были приспособить себя к "Адир", а не наоборот», говорится в материале.
В 2018 г. должны прибыть еще 9 истребителей. Поставки первых 33-х машин должны завершиться в 2021 году.
«Объявление самолета боеготовым не означает завершение процесса его абсорбции в ВВС, по сути, это только начало. Предстоит еще много испытаний, выработка тактики для различных типов боевых заданий, подготовка новых летчиков и техников», – заключает автор.
Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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