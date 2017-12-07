18:02 07 декабря

Вашингтон передал Киеву 40 санитарных автомобилей

Украина получила от США 40 бронированных (на самом деле небронированных) медицинских автомобилей M1152 HMMWV. Сертификаты на соответствующие автомобили президент Украины Петр Порошенко передал представителям ВСУ во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает блог dambiev.



Все автомобили сразу же разъедутся по боевым бригадам в зоне АТО. И с первого дня будут работать на украинскую армию и украинских воинов,
сказал Порошенко.




В свою очередь, посол США на Украине Мари Йованович, также присутствовавшая на мероприятии, отметила, что с первого дня независимости, США поддерживают Украину в защите суверенитета.



Здесь, в Яворове, подготовка украинских воинов продолжается. Силы США, Украины и стран-союзников совместно работают плечо к плечу над созданием программы подготовки. И это только одна из частей помощи в размере 800 млн долларов, предоставляемой США в целях подготовки и боевого оснащения,
сказала она.

Вашингтон передал Киеву 40 санитарных автомобилей


Кареты скорой помощи – символ нашей непрерывной, постоянной поддержки для улучшения способности Украины беречь ее самый ценный ресурс – отважных и верных мужчин и женщин, защищающих свободу своего государства,
добавила дипломат.


Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 28

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:09
    босячий подгон в виде хаммеров 80-90 ых годов))) зачем утилизировать,если можно сбагрить технику соседям ))) одно что колёса наворонили)))
    Шура пермский
    1. Венд Сегодня, 15:16
      Цитата: Шура пермский
      босячий подгон в виде хаммеров 80-90 ых годов))) зачем утилизировать,если можно сбагрить технику соседям ))) одно что колёса наворонили)))

      Да вы что! Это же самое что ни на есть летальное оружие! laughing
      Венд
      1. фигвам Сегодня, 15:20
        Вашингтон передал Киеву 40 санитарных автомобилей

        А что планируются большие потери?
        фигвам
        1. iaroslav.mudryi Сегодня, 17:32
          Да, планируются...Ответка будет жесткой и неизбежной....
          (статья отсюда https://news-front.info/2017/12/07/obstrely-mezhd
          u-pyankami-kak-prazdnuyut-den-vsu-na-donbasse-bas
          urin/?utm_source=warfiles.ru)

          ОБСТРЕЛЫ МЕЖДУ ПЬЯНКАМИ: КАК ПРАЗДНУЮТ «ДЕНЬ ВСУ» НА ДОНБАССЕ — БАСУРИН
          Дата публикации: 07 декабря 2017, 14:16

          «Как это принято на Украине, в праздничные дни украинские террористы усиливают огонь по территории ДНР, — рассказывает замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин, — Не стал исключением и вчерашний день – «День ВСУ», в честь которого эти нелюди выпустили, в общей сложности, 311 мин калибром 120-мм и 82-мм по нашим населенным пунктам».

          При этом Басурин отмечает, что команды на применение артиллерии отдают лично командиры бригад, в зонах ответственности которых находятся населенные пункты, а минометный огонь открывается, как правило, по решению командиров батальонов, а то и командиров рот ВСУ.
          «Согласно полученным данным нашей разведки, стало известно, что район Жабичево обстреливался минометами с позиций 3-й мотопехотной роты 34-го батальона 57-й бригады, -говорит Басурин, — Причем обстрел начался в продолжался до полуночи. Приказ на применение минометов отдал лично командир 3-й роты 34-го батальона 57-й бригады Змеул О.В. В это время, нам известно, он был уже пьян».
          А когда на позиции прибыл командир 34 батальона Шпанко, чтобы поздравить личный состав, то обстрелы только усилились. И оба, Шпанко и Змеул, продолжили пьянствовать, в перерывах занимаясь корректировкой обстрелов мирного поселка.
          iaroslav.mudryi
    2. 210окв Сегодня, 15:17
      Без особых вложений переделывается в катафалк.Мастер Безенчук
      Цитата: Шура пермский
      босячий подгон в виде хаммеров 80-90 ых годов))) зачем утилизировать,если можно сбагрить технику соседям ))) одно что колёса наворонили)))
      210окв
      1. роман66 Сегодня, 15:29
        только перекрасить!
        роман66
    3. Hammerlock Сегодня, 15:28
      это больше на гробовозы похоже
      Hammerlock
    4. gm9019 Сегодня, 15:28
      дык, всё равно продадут кому-нибудь! На Украине не останется такая красота)) lol
      gm9019
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:09
    Вроде как на авито и юле уже есть в продаже wassat
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 15:26
      И кому они нужны?Расход+расходники..Переделать в шмаровозку?Или все же перековаться в гробовых дел мастера..?См. коммент выше.
      Цитата: Геркулесыч
      Вроде как на авито и юле уже есть в продаже wassat
      210окв
  3. san4es Сегодня, 15:10
    Вашингтон передал Киеву 40 санитарных автомобилей

    ...Им не хватит
    san4es
    1. Masya Masya Сегодня, 15:20
      Цитата: san4es
      Им не хватит

      Об этом же подумала... на всех болезных маловато будет... wink
      Masya Masya
    2. hydrox Сегодня, 15:20
      Цитата: san4es
      ...Им не хватит


      Какое дальнее предвидение у американцев:: они правильно поняли, ЧТО укропейцам нужно больше - Джавелины или ржавые "санитарки"! laughing
      hydrox
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:11
    Говорят что на авито заняли столбец для продажи джавелинов, как только сша расщедрятся хоть на пяток, как минимум пару сразу же выстовят на продажу wassat .
    Геркулесыч
  5. demo Сегодня, 15:12
    Желаю чтобы эти машины никогда не простаивали.
    От всего сердца.
    demo
  6. Клебер Сегодня, 15:14
    Сквозь ветровое стекло клетка видна, значит психов с передка возить в тыл. Не в АТО их надо передавать, а закрепить за Радой, Правительством и Порошенко лично. Ну и один за Саакашвили.
    Клебер
    1. hydrox Сегодня, 15:22
      Цитата: Клебер
      Ну и один за Саакашвили.

      Михо сразу туда посадить и дверь заварить, а на окна решётки поставить! laughing
      hydrox
  7. den3080 Сегодня, 15:15
    ну почему вся техника переданная каклам так уродливо выглядит?
    не любят их американцы с британцами... как пасынки немилые, ей-богу.
    den3080
    1. sso-250659 Сегодня, 16:34
      Прынцып!!!! "На тебе Убоже, шо нам не гоже!!!!!!!!!!
      sso-250659
  8. grigorii Сегодня, 15:19
    Они им очень пригодятся.Ожидаются большие потери у этих тварей.
    grigorii
  9. Egorovich Сегодня, 15:23
    То что и нужно хохляндии, вывозить подбитых "киборгов" из будущих котлов. Пусть пока потренируются, недоделки.
    Egorovich
  10. dm_Россия Сегодня, 15:25
    Памперсами укомплектовали?
    dm_Россия
    1. dm_Россия Сегодня, 15:28
      И десяток пусть в Киеве оставят - там уже требуется давно в дурку из рады возить
      dm_Россия
  11. rocket757 Сегодня, 15:34
    Заботливые какие, партнёры.
    Но намёк то очень конкретный.
    Эх, что ж вы родные делаете ... могилизация молодёжи запрограммирована!
    rocket757
  12. igorra Сегодня, 15:46
    Почему посоль не по форме одета? Почему гражданская в пальто, на виду у самой мощной армии Европы и не побоюсь этого слова - второй, в целом мире, получившая от первой, катафалки в цвете хаки?
    igorra
  13. ul_vitalii Сегодня, 15:50
    Похмелятор на колесах. winked
    ul_vitalii
  14. Berkut24 Сегодня, 17:08
    Вашингтон передал Киеву 40 санитарных автомобилей

    Еще бы катафалков столько же. Пусть разорятся на обслуживании.
    Berkut24
  15. Topotun Сегодня, 17:26
    "Кареты скорой помощи – символ нашей непрерывной, постоянной поддержки для улучшения способности Украины беречь ее самый ценный ресурс – отважных и верных мужчин и женщин, защищающих свободу своего государства,"
    Звучит символично - символ поддержки страны кареты скорой помощи....
    Topotun
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