Вашингтон передал Киеву 40 санитарных автомобилей

Все автомобили сразу же разъедутся по боевым бригадам в зоне АТО. И с первого дня будут работать на украинскую армию и украинских воинов,

Здесь, в Яворове, подготовка украинских воинов продолжается. Силы США, Украины и стран-союзников совместно работают плечо к плечу над созданием программы подготовки. И это только одна из частей помощи в размере 800 млн долларов, предоставляемой США в целях подготовки и боевого оснащения,

Кареты скорой помощи – символ нашей непрерывной, постоянной поддержки для улучшения способности Украины беречь ее самый ценный ресурс – отважных и верных мужчин и женщин, защищающих свободу своего государства,