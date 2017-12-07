Вашингтон передал Киеву 40 санитарных автомобилей
Украина получила от США 40 бронированных (на самом деле небронированных) медицинских автомобилей M1152 HMMWV. Сертификаты на соответствующие автомобили президент Украины Петр Порошенко передал представителям ВСУ во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает блог dambiev.
В свою очередь, посол США на Украине Мари Йованович, также присутствовавшая на мероприятии, отметила, что с первого дня независимости, США поддерживают Украину в защите суверенитета.
Все автомобили сразу же разъедутся по боевым бригадам в зоне АТО. И с первого дня будут работать на украинскую армию и украинских воинов,сказал Порошенко.
В свою очередь, посол США на Украине Мари Йованович, также присутствовавшая на мероприятии, отметила, что с первого дня независимости, США поддерживают Украину в защите суверенитета.
Здесь, в Яворове, подготовка украинских воинов продолжается. Силы США, Украины и стран-союзников совместно работают плечо к плечу над созданием программы подготовки. И это только одна из частей помощи в размере 800 млн долларов, предоставляемой США в целях подготовки и боевого оснащения,сказала она.
Кареты скорой помощи – символ нашей непрерывной, постоянной поддержки для улучшения способности Украины беречь ее самый ценный ресурс – отважных и верных мужчин и женщин, защищающих свободу своего государства,добавила дипломат.
Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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