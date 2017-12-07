Порошенко раскрыл боевые потери ВСУ в Донбассе

Более 2,7 тысячи украинских военных, в том числе почти 2,4 тысячи из состава вооруженных сил Украины отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена,

Президент Петр Порошенко выступил с утверждением, что за время проведения операции в Донбассе погибли более 2,7 тыс. сообщает Взгляд со ссылкой на сайт главы государства.сказал Порошенко.Напомним, в конце октября Генштаб ВС Украины заявил, что с начала военной операции в Донбассе «безвозвратные потери силовиков составили 2 333 человек, еще 8 377 военнослужащих получили травмы и ранения». В прошлом году вследствие боевых действий погибло 212 военнослужащих, а санитарные потери составили 1 тыс. 277 человек.Ранее глава Генштаба Виктор Муженко сообщил, что главной задачей Вооруженных сил Украины в 2018 году останется «наращивание боевых и оперативных возможностей»Подводя итоги уходящего года, в ведомстве заявили, что на «потенциально опасных направлениях» были развернуты дополнительные части ВСУ, были отработаны вопросы защиты от различных угроз.