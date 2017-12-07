17:59 07 декабря

Порошенко раскрыл боевые потери ВСУ в Донбассе

Президент Петр Порошенко выступил с утверждением, что за время проведения операции в Донбассе погибли более 2,7 тыс. сообщает Взгляд со ссылкой на сайт главы государства.



Более 2,7 тысячи украинских военных, в том числе почти 2,4 тысячи из состава вооруженных сил Украины отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена,
сказал Порошенко.


Напомним, в конце октября Генштаб ВС Украины заявил, что с начала военной операции в Донбассе «безвозвратные потери силовиков составили 2 333 человек, еще 8 377 военнослужащих получили травмы и ранения». В прошлом году вследствие боевых действий погибло 212 военнослужащих, а санитарные потери составили 1 тыс. 277 человек.

Ранее глава Генштаба Виктор Муженко сообщил, что главной задачей Вооруженных сил Украины в 2018 году останется «наращивание боевых и оперативных возможностей»

Подводя итоги уходящего года, в ведомстве заявили, что на «потенциально опасных направлениях» были развернуты дополнительные части ВСУ, были отработаны вопросы защиты от различных угроз.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 16:22
    Это боевые 200-е..А бытовые,от пьянки,дури сколько полегло?А расходники из нацбатов?
    210окв
    1. Владыка Ситх Сегодня, 16:50
      А небоевые публиковали же пару мес назад. Что то в районе 10720 или как сказали военачальники ВСУ "Две бригад небоевых потерь".
      Владыка Ситх
      1. 210окв Сегодня, 17:05
        Усиленно аннигилируются ..Киборги мать их..Что тут скажешь.Технологии с эксплуатацией не стыкуются.. belayДобрый день Сергей.
        Цитата: Владыка Ситх
        А небоевые публиковали же пару мес назад. Что то в районе 10720 или как сказали военачальники ВСУ "Две бригад небоевых потерь".
        210окв
  2. ПРАВОкатор Сегодня, 16:22
    В итоге 10 тыс. человек..….Так какого пол страны в балаклавах бегают?
    ПРАВОкатор
  3. Клебер Сегодня, 16:27
    Они бы хоть открыли свою викепидию, вставили в поисковик Списки загиблих учасників російсько-української війни и то узнали бы больше, хоть там далеко не все.
    Клебер
  4. irbis0373 Сегодня, 16:29
    Ключевое слово "более". Он ведь не врёт, погиблоо наверняка побольше чем 2700
    irbis0373
    1. словак Сегодня, 17:56
      Официальное заявление ген.прокуратуры и МО Украины в сентябре- более 10 000
      словак
  5. Alex20042004 Сегодня, 16:52
    В укропии как-то вот так:

    Alex20042004
  6. polkovnik manuch Сегодня, 16:54
    Ему этого и хохлы не простят !
    polkovnik manuch
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