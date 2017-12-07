22:55 07 декабря

Новые претензии посла США к властям Украины

Посольство США выступило с очередными претензиями к действующим украинским властям. Напомним, что несколько дней назад посол США в Киеве Мари (Мэри) Йованович призвала украинские власти отказаться от экономической блокады Донбасса и восстановить выплаты пенсий и социальных пособий на неподконтрольных территориях. Сегодня американское посольство выступает с претензиями по невразумительной борьбе с коррупцией.

Новые претензии посла США к властям Украины


В американской дипломатической миссии отметили, что власти Украины должны создать Национальные антикоррупционные суды.
Из заявления посольства в официальном микроблоге Твиттер:

Ждём дальнейших шагов Украины в создании Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендации Венецианской комиссии.


Украинские власти перекладывают ответственность за нерешённый вопрос по созданию антикоррупционных судов друг на другу. Президент видит проблему в Раде, Рада тычет пальцем на президента, при этом одно из требований протестующих в центре Киева (а это именно требования об антикоррупционных судах) так и остаётся невыполненным.

Между тем, на Украине продолжается откровенная борьба ведомств, которые призваны бороться не друг с другом, а с коррупцией и прочей преступностью. Как заявляют украинские политологи, руководители силовых структур и крупных парламентских фракций решили усилить противодействие Национальному антикоррупционному бюро, несмотря на то, что НАБУ поддерживается и США, и Евросоюзом.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Ego cogito ergo sum Сегодня, 18:33
    Любимая игрушка надоедать начинает хозяину?
    Ego cogito ergo sum
    1. Хантер Сегодня, 18:37
      Ждём дальнейших шагов Украины в создании Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендации Венецианской комиссии.

      ЕБН в 90-х тоже исполнял все их рекоминдации..Итог все мы знаем, чуть кровью не захлебнулись ,но успели сохранить Россию и основной потенциал!
      Хантер
      1. Чёрный Сегодня, 19:03
        Пецюндер уже пятачком чует, что дело ШВАХ laughing...так чтооо...каждый уастрюлеголовый патриот, визжавший от счастья про самые честные в мире выборы на которых избрали Петра, должен уяснить, что если положить депозит в банк Петра, Путин не нападет! Срочно все на банкомайдан! Несем сбережения Петру! wassat
        Чёрный
        1. Segel Сегодня, 20:00
          А если нет денег,можно совсем не беспокоиться тогда?
          Segel
      2. vovanpain Сегодня, 19:19
        В американской дипломатической миссии отметили, что власти Украины должны создать Национальные антикоррупционные суды.

        Не даром Мишку снимали с крыши,тот тоже про антикоррупционные суды орал,да Петюня не завидно твое положение.
        как Карлссона снимали с крыши. fellow
        vovanpain
        1. Балу Сегодня, 19:38
          Цитата: vovanpain
          В американской дипломатической миссии отметили, что власти Украины должны создать Национальные антикоррупционные суды.

          Не даром Мишку снимали с крыши,тот тоже про антикоррупционные суды орал,да Петюня не завидно твое положение.
          как Карлссона снимали с крыши. fellow

          Какой качественный шифер на крыше, наверное со времен СССР. Мишка-шатун вроде и не сопротивляется... Наверное агенты кремля передали шифровку, а миха обдумывает дальнейший план действий. Раду брать или начать по ленински:банк, почта, вокзал, телеграф...
          Балу
          1. Идущий Сегодня, 20:18
            Спектакль продолжает набирать обороты.
            Идущий
        2. роман66 Сегодня, 19:51
          а чего ж в рыло-то не сунули ни разу? непрофессионально как-то
          роман66
          1. Идущий Сегодня, 20:19
            В кино бить запрещено ну если только понарошку.
            Идущий
          2. LSA57 Сегодня, 20:31
            Цитата: роман66
            а чего ж в рыло-то не сунули ни разу?

            фашингтонский обком не разрешил
            LSA57
        3. 210окв Сегодня, 19:57
          По крыше слона водили..
          Цитата: vovanpain
          В американской дипломатической миссии отметили, что власти Украины должны создать Национальные антикоррупционные суды.

          Не даром Мишку снимали с крыши,тот тоже про антикоррупционные суды орал,да Петюня не завидно твое положение.
          как Карлссона снимали с крыши. fellow
          210окв
          1. Alekseits Сегодня, 20:06
            Простыл бедняга по крыше в одном пиджачке бегаючи. Теперь лечится. Боится, наверное, как бы не помереть от лечения- то.
            Alekseits
    2. maxim947 Сегодня, 18:38
      Любимая игрушка надоедать начинает хозяину?

      Да нет, просто делают вид что "озабочены", им чем там хуже, тем лучше.
      maxim947
    3. 210окв Сегодня, 18:40
      Нет,просто надо сделать апгрейд..
      Цитата: Ego cogito ergo sum
      Любимая игрушка надоедать начинает хозяину?
      210окв
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:59
        Цитата: 210окв
        Нет,просто надо сделать апгрейд..

        НЕКСУС
    4. сибиралт Сегодня, 20:01
      Пусть Трамп переименует Куев в Ньювашингтон, а потом дает ему советы. laughing А что? Одним росчерком пера Трамп отобрал у Палестины её столицу Иерусалим и отдал Израилю. От этого весь мир на уши встал! То-то еще будетbelay
      сибиралт
    5. Кент0001 Сегодня, 20:10
      Да они кого и где хочешь достанут, ..вот в сартире например...надоели они всем вот иищут американцы предлог как бы хохлов европе или нам сбагрить.
      Кент0001
  2. 210окв Сегодня, 18:38
    А это уже звоночек потроху..Беги,иначе галантерея тебя сожрёт!
    210окв
    1. volodya Сегодня, 19:26
      Цитата: 210окв
      А это уже звоночек потроху..Беги,иначе галантерея тебя сожрёт!

      volodya
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 20:47
        Во истину, уважаемый, во истину... Неспроста.
        КОТ БАЮН
  3. ded100 Сегодня, 18:45
    Беги петухан михо хозяин на власть ставит! wassat
    ded100
  4. паниковский Сегодня, 18:45
    Вот так? Даже невразумительная? Это чушь и профанация, там сплошная коррупция и хаос, а больше ничего.
    паниковский
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:03
    Скоро янки в открытую сами своих страптивых протеже будут массово отстреливать!
    Геркулесыч
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 19:08
    Опять плеснули масла в огонь.
    Косвенно подтвердив, что у нынешней власти проблемы с законом, поэтому люди не сидите дома, выходите на улицы присоединяйтесь к Саакашвили и свергайте коррумпированную власть.
    Ретвизан 8
    1. LeonidL Сегодня, 19:26
      На Украине отличная традиция одну коррумпированную власть сменять новой еще более коррумпированной ... наверное остановятся тогда, когда воровать уже больше нечего, когда весь чернозем вывезут, кругляк вырубят, заводу пустят на металлобрухт, ну а доблестный москитный флот сам по себе утонет от первого же шторма более трех баллов.
      LeonidL
  7. Симон Сегодня, 19:20
    В американской дипломатической миссии отметили, что власти Украины должны создать Национальные антикоррупционные суды. --- А где американцы раньше были! Устроили на Украине бардак, теперь разобраться не могут в своем "неуправляемом хаосе" fool
    Симон
    1. domnich Сегодня, 20:22
      Цитата: Симон
      А где американцы раньше были!



      Какие люди были раньше послами! Джон Теффт – специалист по развалу стран. Грузия (2005-2009) – успешно. Украина (2009-2013) – успешно. Россия (2014-2017) – облом (бывает).

      А теперь какая-то правильная женщина, которая свято верит в борьбу с коррупцией на Украине, увещевает бандитов выплачивать пенсии и пособия на Донбассе, прекратить экономическую блокаду. Сильно смахивает на то, что ее основная задача – работать на публику, причем не на украинскую. Не побоюсь этого слова – на мировую общественность, с целью создания положительного образа США. Складывается впечатление, что США на Украину «забили».
      domnich
      1. Идущий Сегодня, 20:24
        Вы думаете она свято верит или пусть сукин сын , но наш.
        Идущий
        1. domnich Сегодня, 20:37
          Забыл кавычки поставить "правильная женщина", а так все верно - работает на правительство США, его положительный облик, а на Украину плевать - цели в общем-то достигнуты. Ну и конечно о святости говорить не приходится...
          domnich
          1. Идущий Сегодня, 20:43
            А у меня впечатление , что они начали подозревать , что что то идет не по их сценарию.
            Идущий
  8. LeonidL Сегодня, 19:24
    Правильно! Только Веницианская комиссия и может править укакаиной ... кто же еще?
    LeonidL
  9. Симон Сегодня, 19:25
    Цитата: Ретвизан 8
    Опять плеснули масла в огонь.
    Косвенно подтвердив, что у нынешней власти проблемы с законом, поэтому люди не сидите дома, выходите на улицы присоединяйтесь к Саакашвили и свергайте коррумпированную власть.

    А, чем лучше Саакашвили, Порошенко request ! Хрен редьки не слаще! Один на воровался, теперь такой же к власти прется! То же видно поживится хочет на украинском народе.
    Симон
    1. Кент0001 Сегодня, 20:05
      Да пофиг кто лучше а кто хуже, пусть майданят с кастрюлями на голове, ну так чтоб нам поржать. И назовут они это революцией Замшелости и Развала. А там годков через 5 опять все по кругу (ну если кто доживет).Да и Кличка надо позвать, чтоб он речи толкал по 24 часа в сутки.
      Кент0001
  10. Симон Сегодня, 19:29
    Цитата: Геркулесыч
    Скоро янки в открытую сами своих страптивых протеже будут массово отстреливать!

    А зачем отстреливать? Отработал свое, а потом народу бросили на растерзание и новую куклу поставили. Короче одну марионетку сменили, на другую. Одна марионетка отработала, больше не нужна, поставили другую yes
    Симон
  11. Кент0001 Сегодня, 20:02
    Вот где вся суть хохлостана: Как заявляют украинские политологи, руководители силовых структур и крупных парламентских фракций решили усилить противодействие Национальному антикоррупционному бюро, несмотря на то, что НАБУ поддерживается и США, и Евросоюзом.. И мерикосы с эуеврапейцами хотят давать бабло этому жулью? ну если только с целью вогнать в неподъёмные долги лет так на 500.
    Кент0001
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