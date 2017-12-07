Новые претензии посла США к властям Украины

Ждём дальнейших шагов Украины в создании Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендации Венецианской комиссии.

Посольство США выступило с очередными претензиями к действующим украинским властям. Напомним, что несколько дней назад посол США в Киеве Мари (Мэри) Йованович призвала украинские власти отказаться от экономической блокады Донбасса и восстановить выплаты пенсий и социальных пособий на неподконтрольных территориях. Сегодня американское посольство выступает с претензиями по невразумительной борьбе с коррупцией.В американской дипломатической миссии отметили, что власти Украины должны создать Национальные антикоррупционные суды.Из заявления посольства в официальном микроблоге Твиттер:Украинские власти перекладывают ответственность за нерешённый вопрос по созданию антикоррупционных судов друг на другу. Президент видит проблему в Раде, Рада тычет пальцем на президента, при этом одно из требований протестующих в центре Киева (а это именно требования об антикоррупционных судах) так и остаётся невыполненным.Между тем, на Украине продолжается откровенная борьба ведомств, которые призваны бороться не друг с другом, а с коррупцией и прочей преступностью. Как заявляют украинские политологи, руководители силовых структур и крупных парламентских фракций решили усилить противодействие Национальному антикоррупционному бюро, несмотря на то, что НАБУ поддерживается и США, и Евросоюзом.