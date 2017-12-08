14:49 08 декабря

За неделю ВКС РФ нанесли более 1,3 тыс. ударов по объектам террористов в Сирии

Минобороны опубликовало инфографику активности российских ВКС в Сирии за прошедшую неделю, сообщает РИА Новости.



Согласно данным военного ведомства, за неделю самолеты российских ВКС в Сирии «совершили около 550 боевых вылетов и нанесли более 1,3 тысячи ударов по объектам международных террористических группировок».


Агентство напоминает, что вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, в ходе войны погибли более 220 тысяч человек. Россия по просьбе президента Башара Асада начала контртеррористическую операцию в стране в сентябре 2015-го. При поддержке ВКС сирийским правительственным силам удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. Недавно Минобороны РФ заявило о полном разгроме группировки ИГ (запрещена в РФ) в САР.

В настоящее время рассматривается вопрос о выводе части российского контингента с территории арабской республики. В тоже время, в САР по-прежнему будут функционировать авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, продолжит свою работу российский Центр по примирению враждующих сторон.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Chertt Сегодня, 10:26
    80-90 вылетов за сутки. У них там что Сталинградская битва и наши части обороняются из последних сил ?
    Или кто то, по ошибке, умножил в несколько раз
    Chertt
    1. MadCat Сегодня, 10:30
      ну нужно же уничтожить все сараи... то есть командные центры в округе.
      MadCat
      1. Чёрный Сегодня, 10:34
        1300 ударов!!!...МО определилось бы, так мы уже победили или ещё нет? bully
        Чёрный
        1. Chertt Сегодня, 10:41
          Где, они там столько сараев нашли?. У меня одна версия. Это учение. Инженерные части ВС РФ строят, ВКС РФ метко разносит нах
          Chertt
        2. Piramidon Сегодня, 10:48
          Цитата: Чёрный
          МО определилось бы, так мы уже победили или ещё нет? bully

          Сообщалось о победе над игил. А сколько там еще всяких нусров и умеренно-неумеренных?
          Piramidon
        3. сибиралт Сегодня, 11:02
          Конец года. Нужно составлять финансовый отчет по использованию боеприпасов. Отсюда и цифры. lol
          сибиралт
        4. ЮБОРГ Сегодня, 12:27
          Пора доверять президенту, раз он сказал победили, значит победили, а МО просто ещё не поняли что победили и видимо бомбит мирняк. laughing soldier
          ЮБОРГ
    2. Шура пермский Сегодня, 10:30
      Зато орут о полной победе… просто помимо иг там еще отморозков хватает
      Шура пермский
      1. Ami du peuple Сегодня, 10:38
        Цитата: Шура пермский
        Зато орут о полной победе…
        Шура! Утилизацию старых боеприпасов и обучение летно-подъемного и инженерно-технического состава ВКС никто не отменял. yes Пусть лучше мужики в теплой Сирии задачи отрабатывают, чем на полигонах зимней России. Плюс боевые, командировочные, выслуга и тэдэ.
        Ami du peuple
    3. 210окв Сегодня, 10:50
      Это называется..Террористы закончились.. request
      Цитата: Chertt
      80-90 вылетов за сутки. У них там что Сталинградская битва и наши части обороняются из последних сил ?
      Или кто то, по ошибке, умножил в несколько раз
      210окв
    4. Стирбьорн Сегодня, 10:54
      Цитата: Chertt
      80-90 вылетов за сутки. У них там что Сталинградская битва и наши части обороняются из последних сил ?
      Или кто то, по ошибке, умножил в несколько раз

      с учетом того, что там больше 30 самолетов никогда не было, одновременно - в Великую Отечественную больше 3-х за сутки не выполняли, вроде бы и то, в период самых ожесточенных боев
      Стирбьорн
      1. MoJloT Сегодня, 11:53
        80-90 вылетов это не много, тем более часть вылетов это "свободная охота". К примеру войска коалиции в Ираке (1991), делали вылетов в 10 раз больше - 800-900 в сутки.
        MoJloT
        1. басмач Сегодня, 12:14
          Знаток авиации, Вы хоть представляете, что такое "боевой вылет". Это не на полигон слетать ( а у нас он былв 50 км, на всё про всё 25 мин)..Предполетная- 2ч как минимум, подготовка к повторному. , сам полет и отработка по цели- минимум 4 часа ( да и то вряд ли, 5-6ч ближе). У нас на Су-17М4 повторная занимала около 25-30 мин с учётом подвески 1-й П-50-75 и зарядки пушки ( а если с С-5, то дольше) и это при том, что летали на один и тот же полигон, т.е без постановки задачи, планово.
          басмач
          1. MoJloT Сегодня, 14:09
            И? Суть вашего комментария ?
            MoJloT
        2. Стирбьорн Сегодня, 13:27
          Ну вы не сравнивайте состав группировки коалиции в Ираке и наши 2-3 эскадрильи
          Цитата: MoJloT
          2600 боевых самолетов и самолетов обеспечения. 116 тысяч боевых вылетов в зоне конфликта. Десятки авиабаз на Ближнем Востоке, включая гражданские аэропорты в регионе от ОАЭ до Египта, — все было заставлено авиатехникой, слетевшейся со всех концов Земли. https://topwar.ru/41083-kak-kuyutsya-pobedy-opera
          ciya-burya-v-pustyne.html
          Стирбьорн
          1. MoJloT Сегодня, 14:10
            Состав разный, но действия сравнивать, анализировать, изучать... Надо!
            MoJloT
    5. Sovetskiy Сегодня, 11:54
      Цитата: Chertt
      80-90 вылетов за сутки. У них там что Сталинградская битва и наши части обороняются из последних сил ?

      А Вы не слышали? Минобороны РФ заявило о полном разгроме группировки ИГ (запрещена в РФ) в САР.
      Получается террористов там вроде как уже нет, но 1,3 тысячи ударов по объектам международных террористических группировок нанесли. Где то политтехнологи накосячили).
      Sovetskiy
      1. FalconD Сегодня, 12:04
        ГШ опять свои действия с говорящими головами не согласовывает
        FalconD
      2. MoJloT Сегодня, 12:15
        Да торопятся они, сильно торопятся.
        MoJloT
  2. MadCat Сегодня, 10:28
    Это до или после "полной победы над ИГ"?
    MadCat
    1. Комментарий был удален.
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:32

    по 78 вылетов в день, каждый час по десять самолетов при 8-часовом рабочем дне...нормально ...
    З5 боевых самолетов задействовано...а каков износ техники...сколько ставится на ремонт после этого? ...каков расход горючки,боеприпаса успевают ли пополнять запас их...когда успевают свежие разведданные доводить до летного состава?...успевает ли летный состав отдохнуть?есть ли замена уставшим или больным?

    куча вопросов еще есть... what
    Тот же ЛЕХА
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:38
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:32 куча вопросов еще есть... what

      hi ! ...потому и называют эту операцию в Сирии "уникальной герасимовой"... по фамилии НШ МО РФ... и в самом деле тут есть чему удивляться, и гордиться нашими штабистами, которые не только на картах умеют "гадать"...
      a.s.zzz888
      1. tchoni Сегодня, 11:22
        Гордится пока особо нечем, а краснеть от стыда перестать уже можно. 100 вылетов за сутки - это нормальный летный день американского авианосца...
        tchoni
    2. FalconD Сегодня, 12:03
      Про 8 часовой рабочий день не уверен...
      FalconD
  4. sergo1914 Сегодня, 10:37
    При такой интенсивности налетов откуда там еще террористы? Там лунный пейзаж должен быть.
    sergo1914
  5. sa-ag Сегодня, 10:37
    Это за год наверное
    sa-ag
  6. Zubr Сегодня, 10:45
    Хорошо потрудились. Сейчас ещё идёт мониторинг территории с безпилотников, вертушками, сколько недобитков шарахается. Думаю, ещё не одна сотня будет боевых вылетов.
    Zubr
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:46
    Да успокойтесь, не ломайте головы над арифметикой. Во-первых удар не означает один вылет. За вылет самолет может нанести несколько ударов по нескольким целям. Во-вторых не исключается возможность опечатки. И в третьих - может какой-то своеобразный расчет количества ударов у МО.
    rotmistr60
  8. игорка357 Сегодня, 10:56
    Пусть ребята учатся,утилизируют боеприпасы..жалко вам что-ли?Игил почти раздолбили,остались всякие шабаты, ашшаш харамы да нусры... laughing
    игорка357
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:10
      Пусть ребята учатся,утилизируют боеприпасы

      Да это правильно...обычных бомб на складах в РОССИИ скопилось большое количество...утилизировать их на месте дорого а в СИРИИ ими можно утрамбовать в песок все подразделения ИГИЛ и АН-НУСРЫ до ИРАКА включительно...хватит еще на одну кампанию.
      Тот же ЛЕХА
  9. BAI Сегодня, 11:41
    Так ведь "очистили" Сирию по словам генштаба. И как все это понимать?
    BAI
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:55
      Игиловцы как клопы...потравишь а где нибудь в щели копошатся десяток другой таких клопов и таких щелей в СИРИИ полно.
      Тот же ЛЕХА
    2. FalconD Сегодня, 12:02
      Так ландшафт выровнять теперь надо)
      FalconD
  10. voyaka uh Сегодня, 11:59
    Может это включает Т-22?
    А каждый ФАБ - удар по террористам. Сбросил бомбер своии 8 ФАБ-500 - восемь ударов по террористам.
    Тогда получится 1300 за неделю.
    voyaka uh
    1. tchoni Сегодня, 12:29
      Вы не далеки от истины. На каждый вылет назначается 1-3 цели. Ну и разного рода вертолетчики-штурмовики при оказании непосредственной поддержки обычно докладывают что то вроде : "обнаружил 7 целей, атаковал 5"... Грубо говоря сколько заходов сделал - столько ударов и нанес. Но, это немного компенсируется разного рода истребителями, которые летают " на сопровождение"
      tchoni
  11. FalconD Сегодня, 12:01
    Территорию Сирии очистили от террористов или нет???

    Видимо да.., но теперь ландшафт выравнивают
    FalconD
  12. лысова Сегодня, 13:03
    Всего около 40-ка,а такого сделали - спасибо и поклон им - чистейшего неба вам!!! И не забывайте, Вас, дома ждут и переживают, а у кого нет ждёт Россия даже я лично - удачи,Вам.
    лысова
  13. Ментат Сегодня, 14:24
    Цитата: ЮБОРГ
    Пора доверять президенту, раз он сказал победили, значит победили, а МО просто ещё не поняли что победили и видимо бомбит мирняк. laughing soldier

    Откуда вы такие берётесь, с альтернативным наполнением черепной коробки? Какой ещё «бомбят мирняк», совсем ум за разум заехал?
    Заявлено было о победе над ИГ, которое являлось основной деструктивной силой. Однако кроме этой группировки в Сирии присутствуют: Аль Каида в разных видах, SDF, Исламский фронт, Нур аль-Дин аль-Зинки (если от них что-то осталось), Сирийская туркменская армия, Армия моджахедов, Шам Легион, Фронт Асала-ват-Тамия, Альвия аль-Фуркан и ещё куча мелких банд.
    Ментат
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