За неделю ВКС РФ нанесли более 1,3 тыс. ударов по объектам террористов в Сирии
Минобороны опубликовало инфографику активности российских ВКС в Сирии за прошедшую неделю, сообщает РИА Новости.
Согласно данным военного ведомства, за неделю самолеты российских ВКС в Сирии «совершили около 550 боевых вылетов и нанесли более 1,3 тысячи ударов по объектам международных террористических группировок».
Агентство напоминает, что вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, в ходе войны погибли более 220 тысяч человек. Россия по просьбе президента Башара Асада начала контртеррористическую операцию в стране в сентябре 2015-го. При поддержке ВКС сирийским правительственным силам удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. Недавно Минобороны РФ заявило о полном разгроме группировки ИГ (запрещена в РФ) в САР.
В настоящее время рассматривается вопрос о выводе части российского контингента с территории арабской республики. В тоже время, в САР по-прежнему будут функционировать авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, продолжит свою работу российский Центр по примирению враждующих сторон.
Согласно данным военного ведомства, за неделю самолеты российских ВКС в Сирии «совершили около 550 боевых вылетов и нанесли более 1,3 тысячи ударов по объектам международных террористических группировок».
Агентство напоминает, что вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, в ходе войны погибли более 220 тысяч человек. Россия по просьбе президента Башара Асада начала контртеррористическую операцию в стране в сентябре 2015-го. При поддержке ВКС сирийским правительственным силам удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. Недавно Минобороны РФ заявило о полном разгроме группировки ИГ (запрещена в РФ) в САР.
В настоящее время рассматривается вопрос о выводе части российского контингента с территории арабской республики. В тоже время, в САР по-прежнему будут функционировать авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, продолжит свою работу российский Центр по примирению враждующих сторон.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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