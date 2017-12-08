14:52 08 декабря

С территории Польши за пьянство выдворены три военнослужащих и капеллан из контингента НАТО

Трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО выдворены из Польши за пьянство, передает РИА Новости сообщение загребского издания Jutarnji list.



Ранее появилась неофициальное сообщение, что один представитель хорватского контингента в Польше из состава военной полиции не прошел тест на алкоголь на входе на базу Бемово-Пиские и был на время задержан польской военной полицией, а затем выдворен из республики.


Минобороны подтвердило факт произошедшего, однако уточнило, что участников инцидента было четверо. Все они возвращались на базу в нетрезвом состоянии.

Сообщаем, что трое военнослужащих вооруженных сил Хорватии и армейский капеллан за оскорбление чести мундира возвращены в Республику Хорватию из Республики Польши. Военнослужащие возвращены 23 октября 2017 года, а капеллан – 9 ноября 2017 года по приказу начальника Генштаба. В отношении военнослужащих начато дисциплинарное расследование,
приводит издание официальный ответ военного ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как хорватский контингент НАТО был направлен в Польшу в середине октября. Издание добавило, что на смену «веселой четверке» в Польшу были направлены другие военнослужащие и капеллан.

По данным СМИ, проштрафившийся католический священник ранее трижды участвовал в миссиях НАТО в Афганистане и Косово.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:16
    Вот так попы у них… и они нам про пьяство тыкают ??? Смешные европейцы
    Шура пермский
    1. Джедай Сегодня, 11:18
      Трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО выдворены из Польши за пьянство

      Не умеют пить хорваты, хоть вроде и славяне...
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 11:34
        Максим hi И капеллан!?А!Он их благословил..Или раскурочили церковное винишко?Ну тогда за растрату..
        Цитата: Джедай
        Трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО выдворены из Польши за пьянство

        Не умеют пить хорваты, хоть вроде и славяне...
        210окв
    2. Зяблицев Сегодня, 11:27
      В другой новости уже вспоминал Швейка, и тут капеллан - фельдкурат Кац... laughing
      Зяблицев
    3. сибиралт Сегодня, 11:41
      Событие мирового значения, однако. Ну, выпили мужики и что? lol
      сибиралт
      1. Ил-18 Сегодня, 12:17
        - Пан офицер! А деньги?
        - Хорватские офицеры денег не берут!
        Может, польской женщине с пониженной социальной ответственностью (с Украины приехавшей) не заплатили, она и настучала.
        Ил-18
    4. ЮБОРГ Сегодня, 12:23
      Не надо смеяться над большой европейской семьёй, это дети солнца, они не понимают что творят, их надо пожалеть и посочувствовать. Варварская Польша злоупотребляет своими полномочиями и не Польше указывать высшей европейской нации и тем паче не стоило высылать солдат которые прибыли защитить польский народ от агрессии России и русского Вани. Забыли что ли, как некогда ещё 30 лет назад в шкурах медвежьих как русские бегали и дубинами размахивали с небритыми рожами. laughing drinks
      ЮБОРГ
  2. Teberii Сегодня, 11:16
    Капеллан, то куда полез-это все происки русских разведчиц.
    Teberii
  3. Ил-18 Сегодня, 11:17
    Бухающий капеллан, это очень демократично. Я бы сказал, либерально. Даже как-то водворение его кажется несколько жестоким. lol
    Хотя, это хорваты. Во время Великой Отечественной войны немало хорватских пилотов пропало без вести на Восточном фронте, решили, что погибли в воздушном бою. После войны нашлись в Советском плену вместе с целехонькими самолетами. Южные люди, темперамент такой.
    Ил-18
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:21
    Трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО выдворены из Польши за пьянство
    Чтобы показать свою принципиальность на хорватских в/сл много смелости и политической воли не требуется. Интересно, а с американцами поступили так же? Мне кажется, что замяли бы конфликт и тихонько спустили на тормозах. В этом случае польский гонор и принципиальность пришлось бы засунуть в одно место.
    rotmistr60
    1. Вежливый Лось Сегодня, 11:57
      Цитата: rotmistr60
      В этом случае польский гонор и принципиальность пришлось бы засунуть в одно место.

      Я думаю, что если бы на месте хорватов оказались п-сы или бритиши, то в этом случае попытка польской военной полиции задержать пьяных закончилась бы тем, что этот самый капеллан нам же на месте и благословил бы одноразовый брак задерживающих с задерживаемыми. При полном обоюдном согласии сторон (Вернее, одной стороны. Вторую бы никто не спрашивал).
      Вежливый Лось
  5. Vard Сегодня, 11:27
    Как то там в Польше напробовались мы польской вишнёвой настойки... хороша до изумления... пьётся как компот, а ноги потом не идут... Так что всё может быть...
    Vard
  6. Evgenijus Сегодня, 11:29
    С территории Польши за пьянство выдворены три военнослужащих и капеллан из контингента НАТО

    Скорее всего, надо писать трое ...
    Evgenijus
    1. Вежливый Лось Сегодня, 12:21
      Цитата: Evgenijus
      Evgenijus Сегодня, 11:29
      С территории Польши за пьянство выдворены три военнослужащих и капеллан из контингента НАТО

      Скорее всего, надо писать трое ...

      Ваш комментарий напомнил мне шутку про российский аналог "Виагры" крем "Три богатыря". Причем три - это глагол.
      Вежливый Лось
  7. Masya Masya Сегодня, 11:32
    Это неправильные натовцы, штатовцев надоть... wink
    Masya Masya
  8. Лесс Сегодня, 11:42
    Трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО выдворены из Польши за пьянство,
    Хорваты тоже... Польшу защищают от русской угрозы?
    Лесс
  9. Altona Сегодня, 11:46
    Это как это? Воинов света польским пинком выгнали? laughing laughing
    Altona
  10. demo Сегодня, 11:47
    Нормально служба идет. А тут и Рождество на носу.
    Представлю как эта публика нарежется.
    Вот бы они полякам и носы расквасили бы.
    Это было бы вообще - выше крыши.
    Что бы поляки и всякие там венгры знали - НАТО защищает их от русской угрозы.
    demo
  11. Altona Сегодня, 11:48
    Сообщаем, что трое военнослужащих вооруженных сил Хорватии и армейский капеллан за оскорбление чести мундира возвращены в Республику Хорватию из Республики Польши.
    -------------------------------
    Три с половиной человека, как я понял. laughing laughing
    Altona
  12. svp67 Сегодня, 11:55
    Ранее появилась неофициальное сообщение, что один представитель хорватского контингента в Польше из состава военной полиции не прошел тест на алкоголь на входе на базу Бемово-Пиские и был на время задержан польской военной полицией, а затем выдворен из республики.
    Ребятушки Прибалтика и Украина вас ждут...там вам можно ВСЁ...
    svp67
  13. Lester7777 Сегодня, 12:23
    Это, я извиняюсь, как набухаться-то надо, чтобы из Польши за пьянку выгнали?
    Lester7777
  14. Вольнопёр Сегодня, 12:47
    Трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО выдворены из Польши за пьянство

    Они не пьянствовали, они причащались. Просто переусердствовали в своей набожности.
    Вольнопёр
  15. лысова Сегодня, 13:14
    Ну что, запустили гидру, умывайтесь. Капелланы и малолетними не по брезгуют - толи ещё будет, за то какая охрана?! - Против соседа! - который самый дружелюбный - да просто охреннеть.
    лысова
  16. Ingvar0401 Сегодня, 13:21
    1994-1995 года, работал переводчиком на визитах иностранных кораблей к нам на Балтику. Самое страшное это были американцы - 40 человек с одной бутылки джина упивались в хлам. Приходилось останавливаться, чтобы они вышли и побл....ли.... Великая нация, гордый народ. Соседка спрашивает -"Иду с работы, из кустов торчат ноги. Присмотрелась, а это американец". Успокоил, сказал, что это нормально. Но, горячие техасские парни не угомонились - эти пришли в мою школу, 27 июня, на выпускной вечер. И начали лапать девченок за все подряд. Наваляли им, конечно, выпускники по полной. Забирал на уазике два побитых чуда.....Поделом...
    Ingvar0401
  17. Ныробский Сегодня, 13:39
    Пьющие натовцы во главе с попом расстригой - горе в "дружной" европейской семье. yes
    Ныробский
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