С территории Польши за пьянство выдворены три военнослужащих и капеллан из контингента НАТО
Трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО выдворены из Польши за пьянство, передает РИА Новости сообщение загребского издания Jutarnji list.
Ранее появилась неофициальное сообщение, что один представитель хорватского контингента в Польше из состава военной полиции не прошел тест на алкоголь на входе на базу Бемово-Пиские и был на время задержан польской военной полицией, а затем выдворен из республики.
Минобороны подтвердило факт произошедшего, однако уточнило, что участников инцидента было четверо. Все они возвращались на базу в нетрезвом состоянии.
Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как хорватский контингент НАТО был направлен в Польшу в середине октября. Издание добавило, что на смену «веселой четверке» в Польшу были направлены другие военнослужащие и капеллан.
По данным СМИ, проштрафившийся католический священник ранее трижды участвовал в миссиях НАТО в Афганистане и Косово.
Ранее появилась неофициальное сообщение, что один представитель хорватского контингента в Польше из состава военной полиции не прошел тест на алкоголь на входе на базу Бемово-Пиские и был на время задержан польской военной полицией, а затем выдворен из республики.
Минобороны подтвердило факт произошедшего, однако уточнило, что участников инцидента было четверо. Все они возвращались на базу в нетрезвом состоянии.
Сообщаем, что трое военнослужащих вооруженных сил Хорватии и армейский капеллан за оскорбление чести мундира возвращены в Республику Хорватию из Республики Польши. Военнослужащие возвращены 23 октября 2017 года, а капеллан – 9 ноября 2017 года по приказу начальника Генштаба. В отношении военнослужащих начато дисциплинарное расследование,приводит издание официальный ответ военного ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как хорватский контингент НАТО был направлен в Польшу в середине октября. Издание добавило, что на смену «веселой четверке» в Польшу были направлены другие военнослужащие и капеллан.
По данным СМИ, проштрафившийся католический священник ранее трижды участвовал в миссиях НАТО в Афганистане и Косово.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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