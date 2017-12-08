Власти ДНР заявили о подготовке Киева к боевым действиям

Если раньше нами фиксировался один случай применения БПЛА в сутки на всем фронте, то в настоящее время это три-четыре раза в сутки в зоне ответственности каждой из бригад ВСУ

Украинские силовики активно готовятся к новым столкновениям в Донбассе в ближайшее время, заявил журналистам замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.По его словам, "активизация боевых действий может начаться с 8 по 15 декабря" или же в январе — об этом свидетельствуют документы, полученные от источников в Службе безопасности Украины.Басурин обратил внимание на запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы в зоне военной операции. Разведка ДНР нашла у линии соприкосновения две 152-миллиметровые установки "Акация", а также одиннадцать артустановок калибра не менее 120 миллиметров. Кроме того, обнаружена реактивная система залпового огня "Град".Замкомандующего подчеркнул, что миссия ОБСЕ за прошедшую неделю не нашла в местах хранения 241 единицу тяжелого вооружения ВСУ.Представитель командования также заметил, что украинские силовики пополняют запасы боеприпасов и активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения.— сказал Басурин.Он добавил, что в СБУ изучают возможность отключения сотовой связи в 50-километровой зоне от линии соприкосновения.Как утверждает Басурин, все эти признаки указывают на подготовку Киева "к войне". В связи с этим в ДНР призвали мировое сообщество осудить действия украинских властей и "не допустить развязывания нового витка" конфликта, передает РИА Новости