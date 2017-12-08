14:52 08 декабря

Власти ДНР заявили о подготовке Киева к боевым действиям

Украинские силовики активно готовятся к новым столкновениям в Донбассе в ближайшее время, заявил журналистам замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, "активизация боевых действий может начаться с 8 по 15 декабря" или же в январе — об этом свидетельствуют документы, полученные от источников в Службе безопасности Украины.

Власти ДНР заявили о подготовке Киева к боевым действиям



Басурин обратил внимание на запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы в зоне военной операции. Разведка ДНР нашла у линии соприкосновения две 152-миллиметровые установки "Акация", а также одиннадцать артустановок калибра не менее 120 миллиметров. Кроме того, обнаружена реактивная система залпового огня "Град".

Замкомандующего подчеркнул, что миссия ОБСЕ за прошедшую неделю не нашла в местах хранения 241 единицу тяжелого вооружения ВСУ.

Представитель командования также заметил, что украинские силовики пополняют запасы боеприпасов и активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения.

Если раньше нами фиксировался один случай применения БПЛА в сутки на всем фронте, то в настоящее время это три-четыре раза в сутки в зоне ответственности каждой из бригад ВСУ
— сказал Басурин.

Он добавил, что в СБУ изучают возможность отключения сотовой связи в 50-километровой зоне от линии соприкосновения.

Как утверждает Басурин, все эти признаки указывают на подготовку Киева "к войне". В связи с этим в ДНР призвали мировое сообщество осудить действия украинских властей и "не допустить развязывания нового витка" конфликта, передает РИА Новости


Использованы фотографии: http://ua-open.in.ua/
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Комментарии 17

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  1. Комментарий был удален.
    1. сибиралт Сегодня, 14:01
      Сейчас многое зависит, какая будет зима в Куеве. winked
      сибиралт
      1. MoJloT Сегодня, 14:13
        Да предсказать какая будет зима проще, чем управленческие решения киевской хунты.
        MoJloT
      2. Chertt Сегодня, 14:16
        У меня крепнет ощущение, что и на западе и на Украине решили, что единственным, для них приемлемым вариантом, будет, если Россия оккупирует Украину, где ей придется наводить порядок, заниматься экономикой, восстанавливать инфраструктуру и.т.д И при этом бандеровцы будут нас ненавидеть. А запад вводить новые санкции
        Chertt
      3. 210окв Сегодня, 14:18
        А там какая ни кинь(зима)..Всюду клин.Галантерейщик готовится слопать кардинала Рошен'е..А война идёт своим чередом и от Киева и зимы не зависит.Она проклятая от Кремля зависит.
        Цитата: сибиралт
        Сейчас многое зависит, какая будет зима в Куеве. winked
        210окв
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:20
      Последние кадры со сбитого беспилотника украинских карателей, который корректировал огонь по территории ДНР. Данное видео демонстрирует грубые нарушения Минских договоренностей с позиций ВСУ. Фактически украинские силовики доказали, что грубо нарушают режим прекращения огня - обстрелы везут из запрещенных вооружений, которые должны быть отведены на установленные дистанции от ЛБС. Применяют беспилоткики для корректировки огня, когда в зоне "АТО" разрешено выполнять полеты только СММ ОБСЕ. К счастью, каждый вражеский беспилотник ждет одна участь - быть уничтоженным армией ДНР.
      https://www.facebook.com/backandalive/videos/9399
      45502829554/
      Владыка Ситх
  2. solzh Сегодня, 13:47
    Украинские силовики активно готовятся к новым столкновениям в Донбассе в ближайшее время

    Укровермахт постоянно готовится, только толку от этого, по сопатки получат легко и просто.
    solzh
    1. Джедай Сегодня, 14:02
      Цитата: solzh
      по сопатки получат легко и просто.

      Получат, но не так "легко и просто" - укровермахт нынче не тот, что в 2014 году был, причастные не дадут соврать.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 14:05
        Добрый день Максим! hi , да они совсем другие и могут натворить бед.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 14:06
          Привет, Виктор! hi
          Цитата: Идущий
          они совсем другие и могут натворить бед

          О том и речь веду.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:09
            Они действительно качественно изменились , только с мотивацией проблемы.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 14:14
              Цитата: Идущий
              Они действительно качественно изменились

              Причём в лучшую (с точки зрения боеготовности) сторону.
              Цитата: Идущий
              только с мотивацией проблемы

              Вот это осталось неизменным всё с того же 2014-го года.
              Джедай
      2. solzh Сегодня, 14:06
        Согласен, что они уже не те, что в 2014, но согласитесь и Донбасс то же не тот.
        solzh
        1. Джедай Сегодня, 14:08
          Цитата: solzh
          но и Донбасс то же не то

          Это несомненно. Но я предпочитаю переоценить противника, нежели недооценить его.
          Джедай
  3. Кокос Сегодня, 14:02
    Мишико придет к власти и тогда точно будет большая братоубийственная война.а пока очередные пугалки recourse recourse
    Кокос
  4. anjey Сегодня, 14:10
    если бы не вездесущная и всюду сующая америка(сша) ,не было бы такого конфликта в природе - Украина -Россия, Крым был бы украинским ,как и Донбасс и россияне с удовольствием бы прогуливались по Крещатику,а украинцы по Красной площади,чего делим люди-человеки?Вся проблема в агрессивной политике сша -создающей антироссийский лагерь вокруг России,что ж Украина ты так мелко купилась на зеленые бумажки и сказки о свободе???
    anjey
  5. Керенский Сегодня, 14:22
    Периодичность подобных заявлений и подобных "новостей" уже не удивляет. Все готовятся, а сил реальных нет у сторон. Линия обороны крепнет, совершенствуется в инженерном отношении и на её прорыв требуется всё больше сил и средств. А в прорыв надо ещё что-то вводить.
    Керенский
  6. лысова Сегодня, 14:27
    Сколько можно трындеть об этом. с обоих сторон только пиздёшь -админ прости назрело.
    лысова
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