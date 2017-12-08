14:47 08 декабря

У Дамасских ворот в Иерусалиме начались столкновения

Столкновения израильской полиции и протестующих мусульман начались у Дамасских ворот в Иерусалиме, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.

Группа протестующих заблокировала улицу около Старого города, конная полиция пытается их разогнать. Протестующие кидают в полицию бутылки. Толпа пытается прорвать ограждение у Дамасских ворот.

У Дамасских ворот в Иерусалиме начались столкновения



Несколько активистов пострадали, их увезли на скорой. К месту столкновений прибыли дополнительные силы полиции.

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера вызвало массовые протесты палестинцев — во многих городах начались беспорядки.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.

Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.

Использованы фотографии: https://twitter.com/arwaCNN
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Комментарии 10

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  1. Шура пермский Сегодня, 14:38
    Трампушка одним росчерком пера замутил пекло…
    Шура пермский
    1. Лесс Сегодня, 14:40
      Очередная провокация со стороны штатов работает на "ура".
      Лесс
      1. Чёрный Сегодня, 14:44
        Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля
        Вот, что интересно, а если я попрошу Трампа нашу станицу признать столицей мира, - он подпишет? Ведь всё равно ведь пристукнутый, почему бы не воспользоваться. what laughing
        Чёрный
        1. Shahno Сегодня, 14:46
          Не подпишет. У вас там пяток важных для мира людей не отметились.
          Shahno
    2. Chertt Сегодня, 14:44
      По моему, очень предсказуемо
      Chertt
  2. Евродав Сегодня, 14:41
    Сейчас набежит свора, заблажат... Не виноватыееее мыыыы... Вечные ....
    Евродав
  3. Shahno Сегодня, 14:43
    Свора прибежала. Враг не пройдет. Мы взяли ответственность. Дай бог.
    Shahno
    1. Chertt Сегодня, 14:47
      Цитата: Shahno
      Мы взяли ответственность. Дай бог.

      Уважаю, мы в свое время, так Крым вернули, правда в отличии от Израильтян, ни у кого разрешения не спрашивали
      Chertt
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:44
    Вот же натворил дел! Рыжий клоун! Все, кто погибнет в этих столкновениях, будут на его совести... Хотя о чем это я? Совесть и Трамп. Это оксюморон...
    Горный стрелок
  5. MoJloT Сегодня, 14:44
    Явная провокация. По решению ООН западная часть Иерусалима еврейская, восточная арабская. Трампу достаточно было объявить о признании ЗАПАДНОГО Иерусалима столицей Израиля и серьезных последствий можно было бы избежать.
    MoJloT
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