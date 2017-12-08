У Дамасских ворот в Иерусалиме начались столкновения
Столкновения израильской полиции и протестующих мусульман начались у Дамасских ворот в Иерусалиме, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.
Группа протестующих заблокировала улицу около Старого города, конная полиция пытается их разогнать. Протестующие кидают в полицию бутылки. Толпа пытается прорвать ограждение у Дамасских ворот.
Несколько активистов пострадали, их увезли на скорой. К месту столкновений прибыли дополнительные силы полиции.
Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера вызвало массовые протесты палестинцев — во многих городах начались беспорядки.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.
Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.
Группа протестующих заблокировала улицу около Старого города, конная полиция пытается их разогнать. Протестующие кидают в полицию бутылки. Толпа пытается прорвать ограждение у Дамасских ворот.
Несколько активистов пострадали, их увезли на скорой. К месту столкновений прибыли дополнительные силы полиции.
Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера вызвало массовые протесты палестинцев — во многих городах начались беспорядки.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.
Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.
Использованы фотографии: https://twitter.com/arwaCNN
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