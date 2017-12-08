Минобороны РФ намерено развивать отношения с военным ведомством Китая по всем направлениям

Важную роль в двусторонних связях играют особо доверительные отношения между руководителями России и Китая. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя участвовал в форуме «Один пояс, один путь», который прошел в мае в Пекине. В июле состоялся визит председателя КНР товарища Си Цзиньпина в Россию. В ноябре прошли содержательные переговоры лидеров на полях саммита АТЭС в Дананге

Нацелены на дальнейшее развитие отношений между нашими военными ведомствами по всем направлениям. Уверен, что сегодняшняя встреча будет этому способствовать

Минобороны РФ нацелено на дальнейшее развитие отношений с военным ведомством Китая по всем направлениям, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Чжан Юсей, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФСергей Шойгу поздравил Чжан Юся с назначением на эту должность и выразил уверенность, что его «солидный опыт кадрового офицера будет содействовать развитию Народно-освободительной армии Китая».Министр обороны России напомнил, что в прошлом году торжественно отмечалось 15-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.— отметил глава российского военного ведомства.Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия уделяет пристальное внимание реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.— заключил Министр обороны России.В свою очередь Чжан Юся также отметил хорошее развитие российско-китайского сотрудничества и выразил надежду на установление хороших личных рабочих и дружеских отношений в дальнейшем.Накануне с Чжан Юся встречался Президент России Владимир Путин. Глава государства заверил, что стратегическое партнерство с Китаем остается важнейшим направлением внешней политики РФ.