19:21 08 декабря

Минобороны РФ намерено развивать отношения с военным ведомством Китая по всем направлениям

Минобороны РФ нацелено на дальнейшее развитие отношений с военным ведомством Китая по всем направлениям, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Чжан Юсей, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Сергей Шойгу поздравил Чжан Юся с назначением на эту должность и выразил уверенность, что его «солидный опыт кадрового офицера будет содействовать развитию Народно-освободительной армии Китая».

Минобороны РФ намерено развивать отношения с военным ведомством Китая по всем направлениям



Министр обороны России напомнил, что в прошлом году торжественно отмечалось 15-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Важную роль в двусторонних связях играют особо доверительные отношения между руководителями России и Китая. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя участвовал в форуме «Один пояс, один путь», который прошел в мае в Пекине. В июле состоялся визит председателя КНР товарища Си Цзиньпина в Россию. В ноябре прошли содержательные переговоры лидеров на полях саммита АТЭС в Дананге
— отметил глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия уделяет пристальное внимание реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Нацелены на дальнейшее развитие отношений между нашими военными ведомствами по всем направлениям. Уверен, что сегодняшняя встреча будет этому способствовать
— заключил Министр обороны России.

В свою очередь Чжан Юся также отметил хорошее развитие российско-китайского сотрудничества и выразил надежду на установление хороших личных рабочих и дружеских отношений в дальнейшем.

Накануне с Чжан Юся встречался Президент России Владимир Путин. Глава государства заверил, что стратегическое партнерство с Китаем остается важнейшим направлением внешней политики РФ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. Anarchist Сегодня, 15:18
    Побольше им новинок показывайте! Глазом моргнуть не успеете, как они уже не только скопировали, но и превзошли...
    Чего китайцы, в принципе, добиваются!
    Anarchist
    1. Хантер Сегодня, 15:30
      Китай своим "процвитанием" очень многим обязан СССР! Надеюсь совесть у них ,когда нибудь проснется..? Ведь фактически страна после ВОВ была разрушена и восстанавливалась и мы чуть ли не последнюю рубаху "братьям-китайцам " отдавали...
      А вместе мы бы таких делов в мире наворотили и никто бы нам не страшен был..Надеюсь сотрудничество будет взаимовыгодным во всех отношениях..
      Давай Шойгу действуй!
      Хантер
      1. Идущий Сегодня, 15:37
        Цитата: Anarchist
        Побольше им новинок показывайте! Глазом моргнуть не успеете, как они уже не только скопировали, но и превзошли...
        Чего китайцы, в принципе, добиваются!


        Бояться их надо и ухо востро держать , а на счет превзошли это ещё рановато
        Идущий
        1. Хантер Сегодня, 17:19
          Цитата: Идущий
          Бояться их надо и ухо востро держать , а на счет превзошли это ещё рановато

          Глаголите устами США и их вассалов -нашей либерастни...Они очень боятся союза Россия-Китай! Мы уже давно сотрудничаем , но скрытно..(так проще и без воплей западных))
          Вот такие дела у нас в штабе..хе хе
          Хантер
          1. Per se. Сегодня, 18:50
            Цитата: Хантер
            Они очень боятся союза Россия-Китай!
            Ну, разумеется, как раньше "шляпочная Европа" очень боялась союза СССР с братской немецкой рабочей национал-социалистической партией... Близко в теме к тексту от Шойгу... Ничему история не учит, как и мудрости древних "Союзу с сильнейшим никогда нельзя доверять" (Федр). Нашли "друзей" из которых те же англосаксы давно делают восточный вариант анти-России, как, в своё время, из нацисткой Германии. Странно и страшно, что как сами помогли окрепнуть Гитлеру, так сами же вскармливаем и укрепляем китайских националистов, в их не скрываемых претензиях на мировую гегемонию и жизненное пространство. Есть чудаки, которые верят, что Китай овечка, или что по дну его полчища пойдут к берегам США... Не надо враждовать с КНР, но и так заигрывать ни к чему.
            Per se.
      2. NF68 Сегодня, 15:41
        Цитата: Хантер
        Надеюсь совесть у них ,когда нибудь проснется..?


        Они, китайцы, скажут что совесть это роскошь, а они пока люди бедные.
        NF68
      3. 210окв Сегодня, 15:44
        Я не совсем с Вами соглашусь.Тут еще и менталитет.Эта нация очень трудолюбива и въедлива по отношению к новым знаниям.Я их сравниваю с индусами.если бы не их раздолбайство эксклюзивное и кастовые взаимоотношения то и у них эффект будет.
        Цитата: Хантер
        Китай своим "процвитанием" очень многим обязан СССР! Надеюсь совесть у них ,когда нибудь проснется..? Ведь фактически страна после ВОВ была разрушена и восстанавливалась и мы чуть ли не последнюю рубаху "братьям-китайцам " отдавали...
        А вместе мы бы таких делов в мире наворотили и никто бы нам не страшен был..Надеюсь сотрудничество будет взаимовыгодным во всех отношениях..
        Давай Шойгу действуй!
        210окв
        1. Хантер Сегодня, 17:25
          Цитата: 210окв
          Я не совсем с Вами соглашусь.Тут еще и менталитет.Эта нация очень трудолюбива и въедлива по отношению к новым знаниям

          Все верно , китайцы народ древний , ао более нашего ..
          Но если их трудолюбие и мудрость соединить с русским бесстрашием и творческим потенциалом ! То тандем будем мощный и никто нам не будет указ ..Такие проекты можем осуществить во всех сферах жизнедеятельности ! Это прекрасно понимает запад и все делает чтобы этого союза небыло..
          Хантер
  2. Чёрный Сегодня, 15:18
    Минобороны РФ намерено развивать отношения с военным ведомством Китая по всем направлениям
    Да пусть развивает....лишь бы взасос целоваться не начали и песни про братский народ не сочиняли...laughing
    Чёрный
    1. Chertt Сегодня, 15:27
      Цитата: Чёрный
      лишь бы взасос целоваться не начали и песни про братский народ не сочиняли

      Золотые слова, а то нас Русских вечно заносит. Сотрудничаем, ну и хорошо, а свои интересы не забывать
      Chertt
  3. ИмПерц Сегодня, 15:25
    К сожалению...
    Если бы не 20-й съезд и кипучая деятельность Хрущёва...
    ИмПерц
    1. ИмПерц Сегодня, 15:26
      Цитата: ИмПерц
      К сожалению...

      ИмПерц
    2. Sergej1972 Сегодня, 15:51
      Мао официально одобрил решения 20 съезда. Пояснив, что Сталин был прав на 70% и на 30% ошибался. А вообще-то нынешнее китайское руководство очень далеко отошло от идей Мао.
      Sergej1972
      1. ИмПерц Сегодня, 17:06
        Цитата: Sergej1972
        Мао официально одобрил решения 20 съезда

        У меня другие сведения и другая точка зрения. Но если вы предоставите информацию, то может я её поменяю.
        Пока же:
        "Руководители КПСС осуждают нас, китайских коммунистов, за то, что мы выступаем в роли «защитников» Сталина. Да, мы защищаем Сталина. В условиях, когда Хрущёв фальсифицирует историю и полностью и огульно отрицает Сталина, вполне естественно, наш неотложный долг — встать на защиту Сталина во имя интересов международного коммунистического движения".
        ИмПерц
      2. ИмПерц Сегодня, 17:28
        Да, вы правы. На первом этапе КПК не стало давать оценок докладу Н. С. Хрущёва, чуть позже одобрительно высказалось о развенчивании культа личности и круто поменяло позицию после 1956 года. То, что я привёл в предыдущем комментарии это уже 1963 год.
        На данный момент КНР относится к Сталину и его наследию гораздо лучше нас. Впрочем как и к Мао.
        70% и 30% это как раз из китайской оперы:
        "В деятельности товарища Мао было 70 процентов правильного и 30 процентов ошибок. Такова официальная оценка Компартии КНР (КПК) роли Великого кормчего в истории. Правда, «оттенки черного» и возможная острота критики в партийных документах четко не прописаны. Зато аксиомой считается, что без Мао Цзэдуна не было бы современного Китая".
        Не было бы очернения Сталина и Китай бы крутился луной вокруг СССР. Это моя главная мысль.
        ИмПерц
  4. assa67 Сегодня, 15:28
    это сотрудничество пока взаимовыгодно...главное,как говорят сами китайцы нам "не потерять лицо"перед западными угрозами...пока мы сильны-будут уважать...в дадим слабину,те же китайцы сядут на шею и ножки свесят...
    assa67
    1. Хантер Сегодня, 16:41
      Цитата: assa67
      это сотрудничество пока взаимовыгодно...главное,как говорят сами китайцы нам "не потерять лицо"перед западными угрозами...пока мы сильны-будут уважать...в дадим слабину,те же китайцы сядут на шею и ножки свесят...

      Все верно написали..! У России два союзника всегда за нашу историю были и к этому нужно постоянно стремиться. soldier
      Иначе "все наши братья" нас будут рвать на клочья по радостные вопли "ату" запада..
      Хантер
      1. assa67 Сегодня, 16:55
        имеете ввиду армию и флот?. yes ...
        Цитата: ul_vitalii
        Кто бы сомневался, дружить нам больше не с кем.

        лучше вообще друзей не иметь,чем таких как наши западные"партнеры"
        assa67
  5. ul_vitalii Сегодня, 15:55
    Кто бы сомневался, дружить нам больше не с кем.
    ul_vitalii
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