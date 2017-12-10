11:21 10 декабря

Украинские телезрители проголосовали за возвращение Януковича

Более 90 % зрителей украинского канала NewsOne проголосовали за возвращение к власти свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича, сообщает РИА Новости.



Опрос проводился вчера вечером в эфире программы «Субъективные итоги с Анной Герман».


Телезрителям задали вопрос: «Если бы перед вами сейчас стоял выбор – выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?».

В голосовании приняли участие 47181 человек. Из них 92% предпочли власть, которая была до «евромайдана».

Что же касается Петра Порошенко, то за него отдали свои голоса лишь 8 %.

Деятельность NewsOne вызывает недовольство у нынешней власти. Напомним, 3 декабря неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала в Киеве, заявив о несогласии с его политикой. Они потребовали извинений от владельца канала, внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева, который публично назвал «евромайдан» госпереворотом.

Руководство телеканала обратилось к Порошенко и главе МВД Авакову с просьбой о защите от «псевдоактивистов». Порошенко, комментируя ситуацию, назвал недопустимым давление на любое СМИ, но выразил неодобрение оценкой Мураева. В свою очередь Аваков, призвал националистов разблокировать здание телеканала, а владельцев медиаресурса – «прекратить провоцировать людей».

Использованы фотографии: YouTube-канал NewsOne
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Комментарии 44

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  1. Михаил177 Сегодня, 08:20
    Значит скоро будут бить стёкла в NewsOne.
    Михаил177
    1. Сергей-svs Сегодня, 08:29
      - Вступимо в Європу -заживемо як пани! Всім нам пенсію дадуть - десять тисяч євро! Німець буде працювати, а ми будемо танцювати! yes
      Перевод для безграмотной ваты, незнающей вЯликую и мАгучую «мову»: - Вступим в Европу и заживем как паны! Всем нам пенсию дадут - десять тысяч евро! Немец будет работать, а мы будем танцевать! tongue
      P.S. Завидуй вата: БезВиз - НАШ! СУГС! Пошёл я рабо….тьфу,…. танцювати, а то хАрЯограф уже ругается…
      laughing laughing laughing
      Сергей-svs
      1. LSA57 Сегодня, 10:34
        Цитата: Сергей-svs
        Немец будет работать, а мы будем танцевать!

        щазззззз
        LSA57
        1. Shurik70 Сегодня, 11:13
          ЭТА РУССКИЕ ХАКЕРЫ подделали результаты опроса!!!
          Вот!
          wassat
          Shurik70
        2. Reptiloid Сегодня, 11:17
          Голосовали за Януковича теперь? Думают, что вернись он, всё вернётся, что было до войны, до Майдана!Само-собой как будто!
          Reptiloid
      2. iliitchitch Сегодня, 11:15
        Цитата: Сергей-svs
        - Вступимо в Європу -заживемо як пани!

        Хохлы просто русский язык испохабили . Вот и все достижения бывшей самой продвинутой республики СССР . С МОВОЙ в голове толку не бывать . План австро-венгерского геншаба удался . Покойся с миром , украина , сало у нас и в Тамбове-Курске-Брянске не хужее . Если чО , и бацка подгонит .
        iliitchitch
  2. Chertt Сегодня, 08:22
    Зря Порошенко Мураева пытался нагнуть. Мураев с***ка верткая, и не бедная. Жди ответочку
    Chertt
    1. федоров Сегодня, 08:39
      Вполне нормальный,адекватный и образованный мужик. Харьковщина его поддерживает даже очень.
      федоров
      1. Chertt Сегодня, 08:51
        Цитата: федоров
        Вполне нормальный,адекватный и образованный мужик

        Слушал выступления Мураева, у меня сложилось такое же мнение. Почему у него не Украине такие не высокие рейтинги ?
        Chertt
        1. Pirogov Сегодня, 10:15
          Цитата: Chertt
          Слушал выступления Мураева, у меня сложилось такое же мнение. Почему у него не Украине такие не высокие рейтинги ?

          Хорошие у Мураева рейтинги у нас в Запорожье его тоже поддерживают многие , просто нужно понимать кто проводит все эти опросы и как они искажают факты.
          Pirogov
    2. dauria Сегодня, 10:04
      Зря Порошенко Мураева пытался нагнуть. Мураев с***ка верткая, и не бедная.


      Был у нас телеканал НТВ. Был Гусинский. Тоже верткий и не бедный. Только у нас даже название НТВ менять не стали. Действительно , зачем ? laughing
      Парадокс . Или народная примета. Как только власть становится сильной - каюк "свободе слова". И наоборот . Расчирикались "свободные" СМИ - готовь зубы на полку. recourse
      dauria
      1. Dart2027 Сегодня, 10:37
        Цитата: dauria
        Парадокс . Или народная примета. Как только власть становится сильной - каюк "свободе слова".

        Никакого парадокса. Это элементарная логика - любой власти нужно удерживаться на своем месте и те кто в этом мешает - это враги.
        Dart2027
  3. федоров Сегодня, 08:22
    Я бы так же выбрал прежнюю, хотя и не мешало бы посадить Яныка и компанию лет на 15 за "отжим" предлриятий и тупо дерибан бютжетных денег.
    федоров
    1. Pirogov Сегодня, 10:16
      Цитата: федоров
      Я бы так же выбрал прежнюю, хотя и не мешало бы посадить Яныка и компанию лет на 15 за "отжим" предлриятий и тупо дерибан бютжетных денег.

      Я бы посадил за то что сбежал ...УКА!
      Pirogov
    2. 79807420129 Сегодня, 10:18
      Цитата: федоров
      Я бы так же выбрал прежнюю, хотя и не мешало бы посадить Яныка и компанию лет на 15 за "отжим" предлриятий и тупо дерибан бютжетных денег.

      Кхм,выбрать что бы посадить?Интересный выбор однако. what Дело ваше конечно,но время назад не повернешь,раньше надо было думать. hi
      79807420129
      1. Dart2027 Сегодня, 10:36
        Неудивительно
        Dart2027
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:23
    Наивные. Они думают, если вернётся Янукович, то и $ станет по 8 гривен, и Крым с Донбассом "одумаются", а одуревшие от безнаказанности нацики превратятся в "вегетарианцев"...
    Горный стрелок
    1. Джедай Сегодня, 08:35
      В голосовании приняли участие 47181 человек. Из них 92% предпочли власть, которая была до «евромайдана».

      Что же касается Петра Порошенко, то за него отдали свои голоса лишь 8 %.

      После драки кулаками не машут. Нефиг было на майдане скакать, а теперь плакать. Хотели халявные труселя в кружавчиках и печеньки? Получите и распишитесь! negative
      Джедай
      1. avt Сегодня, 10:19
        Цитата: Джедай
        Хотели халявные труселя в кружавчиках и печеньки? Получите и распишитесь!

        Классика советской эстрады -,,Фа-а-а-рш невозможно провернуть наза-а-ад и пасту снова в тюбик не продавишь " bully
        Цитата: федоров
        Вполне нормальный,адекватный и образованный мужик. Харьковщина его поддерживает даже очень.

        bully Реальный там у вас Кушнарёв был , а этот ..... скажем так по правилам сайта - ,,Мы говорим -Мураев , подразумеваем -Кернес , говорим - Кернес , подразумеваем -Беня" bully Бойкий поц , реально не потонет , а может даже наследство Гепы получит ....включая Допу естесссно bully
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        А на экране не показали хитрованы...
        Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела.
        Ти ж мене, молодого, з ума розуму звела.

        Ну а эта пани Ганна возле Ссынуковича мордочкой торговать на ТВ стала , когда от большого ума ещё дедушка Бимбо , который сейчас ,,комитет спасения Руины" в России сгарбузовал ( на полноценное правительство в изгнании очканул), начал шашни с нациками в потугах загасить рейтинг Тимошенко -Григянц .
        avt
    2. alekc73 Сегодня, 09:58
      Наивности нет.Еще 8-10лет нищенства и "братья украинцы" вспомнят про Россию."Полюбят" за деньги,газ и помощь.
      alekc73
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:24
    А на экране не показали хитрованы... smile
    Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела.
    Ти ж мене, молодого, з ума розуму звела.

    Тот же ЛЕХА
  6. сибиралт Сегодня, 08:25
    Телезрители "ньюз ван" из Донецка предлагают Мураеву баллотироваться в президенты Украины. Он один из немногих телевизионщиков говорит на понятном языке.
    сибиралт
    1. Винни76 Сегодня, 10:27
      Теперь надо голосовалку поставить Путин и предыдущая преступная власть.
      Винни76
  7. Перейра Сегодня, 08:30
    Почему бы Янкуковичу не выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах?
    Перейра
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 09:10
      Почему бы Янкуковичу не выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах?

      Если не ошибаюсь, де-юре, он действующий президент.
      Razvedka_Boem
      1. Голован Джек Сегодня, 09:22
        Цитата: Razvedka_Boem
        Если не ошибаюсь, де-юре, он действующий президент.

        Ошибаетесь. После выборов, де-юре таки Порошенко request
        Голован Джек
      2. Ныробский Сегодня, 10:11
        Цитата: Razvedka_Boem
        Почему бы Янкуковичу не выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах?

        Если не ошибаюсь, де-юре, он действующий президент.

        Не ошибаетесь ни разу))) Процедура отстранения президента уркаины от власти, прописанная в действующей Конституции Уркаины была осуществлена в очень "сокращённом" варианте и даже не по конституции. Посему все последующие действия существующих властей являются нелегитимными сиречь незаконными. Хунта в полном составе должна сесть на нары. Витька прийде - порядок навиде!laughing
        Ныробский
  8. Masya Masya Сегодня, 08:38
    Историю - вспять не повернуть!
    Но что-то делать надо ?!
    украина - скачкАми нашла свой путь...
    теперь хлебайте полной ложкой сами...
    Masya Masya
  9. юра яковлев Сегодня, 08:41
    Янукович может только шапки у прохожих в подворотне сбивать. Уж если и брать в презики кого-то, так нет лучше, чем Захарченко.
    юра яковлев
    1. ПалБор Сегодня, 09:51
      Цитата: юра яковлев
      Янукович может только шапки у прохожих в подворотне сбивать. Уж если и брать в презики кого-то, так нет лучше, чем Захарченко.

      Да не,Захарченко - генерал-губернатор Мало- и Новороссии.А президент - Владимир Владимирович Пу...ну вы поняли winked
      ПалБор
      1. ПалБор Сегодня, 09:55
        Я имею в виду именно восточную,южную и,частично,центральную Украину.Запад и юго-запад на финг не нужен,пусть их поляки и венгры жрут.
        Увы,это мечты,но я надеюсь,пока.
        ПалБор
    2. Alex Justice Сегодня, 10:35
      Я слышал Не в подворотне, а в сортирах. В сортирах безопаснее, больше времени убежать, пока пострадавший штаны одевает:)
      Alex Justice
  10. Iline Сегодня, 08:42
    Даже если учесть, что у этого канала своя аудитория, что, кстати, естественно, то данный опрос для Порошенко явная зрада.
    Хотя в предверии скорых выборов президента в(на) Украине все эти пляски вокруг этой личности вызывают улыбку. Ну уйдёт он потихоньку со всем награбленным подобно Яценюку, да и тому же Януковичу, будет себе жить припеваючи. А на Украине новый Майдан будет и придёт к власти очередной проходимец. Всё это уже мы проходили.
    С головой что-то надо делать народонаселению страны 404, а не бороться с ветряными мельницами.
    Iline
  11. Познающий Сегодня, 08:44
    А что сказка " Пятачок и Карлсон на пути в гейЕС" им уже надоела.,а... laughing
    Познающий
  12. Sergey53 Сегодня, 08:44
    Вот тебе и банду геть.Прошло всего-то ничего, а уже забыли про революцию достоинства, скакания на майдане. Вы как флюгер на крыше.
    Sergey53
  13. faiver Сегодня, 08:46
    ну за что боролись на то и напоролись...
    faiver
  14. igorra Сегодня, 09:00
    Небратья, как дети, всё в сказки верят. Но все русской крови, так что поиски правды продолжаются.
    igorra
  15. Zomanus Сегодня, 09:04
    Да за халяву они проголосовали.
    Когда Россия прощала и поддерживала.
    И не надо было стараться работать ради чего-то нового.
    А теперь вроде и подачки дают и возможности,
    да только вот напрягаться влом, проще разворовать.
    Zomanus
  16. prior Сегодня, 09:10
    Чем меньше становится украинцев, тем больше прозревших.
    Последний из оставшихся просто сбежит в Россию.
    prior
  17. СКАД Сегодня, 09:30
    Все оппозиционеры,включая Мураева заявляют о анексии или захвате Крыма Россией.Даже Усик бексер отрыто или прямо боится сказать правду.
    Что касается голосования,то мы хохлы заслужили дерьма полные чаши.
    СКАД
    1. Хантер Сегодня, 10:25
      Цитата: СКАД
      Что касается голосования,то мы хохлы заслужили дерьма полные чаши.

      Все мы бывшие граждане СССР заслужили то, что сейчас происходит..Увы ,как не горько это признавать..Даже воюем друг с другом

      Хватает Леонид Ильич, вот только в горле застряла и давимся ею под смех запада..
      Хантер
  18. Бензорез Сегодня, 10:25
    На мой провинциальный взгляд-Виктор Федорович был единственным более-менее вменяемым президентом. При нём и Азарове ситуация для простого народа пошла "в гору". Так нет же!.. Каким-то ушлепкам захотелось устроить революцию. И получили то, что получили.
    Бензорез
  19. ротмистр Сегодня, 10:42
    Думать надо было раньше. Нет, не по поводу Януковича, а по поводу голосования в 1991г.Когда кричали, что "мо....кали" съели наша сало.
    ротмистр
  20. БАРХАН Сегодня, 11:07
    Как неудобно получилось то...Пеця беги .Беги пока есть возможность.Бери пример с кролика.Коси под больного,падай в параличе,тряси ножкой,пускай слюну...И может быть ,как то,каким то чудом соскочишь с руины.Пеця пытайся унести-сохранить наворованное,прекрати жадничать.Спасайся Пеця,пока есть шанс!
    БАРХАН
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