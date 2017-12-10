Украинские телезрители проголосовали за возвращение Януковича
Более 90 % зрителей украинского канала NewsOne проголосовали за возвращение к власти свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича, сообщает РИА Новости.
Опрос проводился вчера вечером в эфире программы «Субъективные итоги с Анной Герман».
Телезрителям задали вопрос: «Если бы перед вами сейчас стоял выбор – выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?».
В голосовании приняли участие 47181 человек. Из них 92% предпочли власть, которая была до «евромайдана».
Что же касается Петра Порошенко, то за него отдали свои голоса лишь 8 %.
Деятельность NewsOne вызывает недовольство у нынешней власти. Напомним, 3 декабря неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала в Киеве, заявив о несогласии с его политикой. Они потребовали извинений от владельца канала, внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева, который публично назвал «евромайдан» госпереворотом.
Руководство телеканала обратилось к Порошенко и главе МВД Авакову с просьбой о защите от «псевдоактивистов». Порошенко, комментируя ситуацию, назвал недопустимым давление на любое СМИ, но выразил неодобрение оценкой Мураева. В свою очередь Аваков, призвал националистов разблокировать здание телеканала, а владельцев медиаресурса – «прекратить провоцировать людей».
Опрос проводился вчера вечером в эфире программы «Субъективные итоги с Анной Герман».
Телезрителям задали вопрос: «Если бы перед вами сейчас стоял выбор – выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?».
В голосовании приняли участие 47181 человек. Из них 92% предпочли власть, которая была до «евромайдана».
Что же касается Петра Порошенко, то за него отдали свои голоса лишь 8 %.
Деятельность NewsOne вызывает недовольство у нынешней власти. Напомним, 3 декабря неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала в Киеве, заявив о несогласии с его политикой. Они потребовали извинений от владельца канала, внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева, который публично назвал «евромайдан» госпереворотом.
Руководство телеканала обратилось к Порошенко и главе МВД Авакову с просьбой о защите от «псевдоактивистов». Порошенко, комментируя ситуацию, назвал недопустимым давление на любое СМИ, но выразил неодобрение оценкой Мураева. В свою очередь Аваков, призвал националистов разблокировать здание телеканала, а владельцев медиаресурса – «прекратить провоцировать людей».
Использованы фотографии: YouTube-канал NewsOne
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