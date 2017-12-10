20:48 10 декабря

В Ливане протестующие прорываются к американскому посольству

Демонстранты сломали ограждение и ворота периметра безопасности перед посольством Соединенных Штатов в городе Аукар на северной окраине Бейрута, передает РИА Новости сообщение члена политотдела компартии Ливана Омара Диба.



Несколько демонстрантов сломали ограждение и ворота оцепления безопасности перед посольством. Чтобы быть точными – это не ворота посольства, это ворота кордона безопасности. Посольство еще далеко. Парней задержали. Но многие ребята пытаются прорваться дальше,
рассказал Омар Диб.


Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию к посольству США в Аукаре, выступая против решения Дональда Трампа по Иерусалиму. Демонстранты сожгли израильский флаг и чучело с фотографией Трампа и продолжают скандировать антиамериканские лозунги.

Президент США ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город

По словам Диба, среди митингующих есть пострадавшие от слезоточивого газа.

Есть много людей, пострадавших от газа, в основном удушье. Мы пока не располагаем точными цифрами пострадавших. Несколько ребят задержаны стражами порядка. Ребята вступают в столкновения и отходят, и идут вновь. Это демонстрация нашей позиции против решения Трампа и не только, а также против всей политики США, лояльной Израилю,
сообщил он.

К дипмиссии США продолжают прибывать люди – представители левого движения и религиозных общин. Полиция и армейские подразделения пытаются блокировать все дороги, ведущие к посольству, и продолжают применять спецсредства в столкновениях с демонстрантами, предпринимая попытки оттеснить их от периметра безопасности.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 59

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  1. Подрезчик Сегодня, 17:35
    Вот и результаты американских советников Трампа в "мыльных пузырях"...Это только начало! Сидел бы миллиардером, толку было бы больше...
    Подрезчик
    1. Logall Сегодня, 17:37
      Тёзка, что вы? Они же просто ''Спасибо'' сказать... За всё!
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 17:42
        Саня, когда хотят поблагодарить - двери не выносят. wink lol
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 18:41
          Доброго всем вечера! hi , а сколько их ещё ждет впереди.
          Идущий
          1. Татьяна Сегодня, 19:15
            Ну ребята! drinks Когда читаю вас, иногда просто умираю со смеху! love
            Прямо крылаты фразы! good
            Джедай
            когда хотят поблагодарить - двери не выносят.
            Это точно! laughing
            Татьяна
            1. Джедай Сегодня, 19:16
              Татьяна, приветствую! love
              Цитата: Татьяна
              Когда читаю вас, иногда умираю со смеху!

              А я ещё и на машинке вышивать умею... feel
              Джедай
          2. Джедай Сегодня, 19:17
            Виктор, доброго вечера! hi
            Цитата: Идущий
            а сколько их ещё ждет впереди.

            На всех послов не хватит, так что - в очередь! lol
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 19:34
              У них выбор не велик , но посольства понесут найбольшие потери.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 20:01
                Что заслужили - то и не мешало бы получить, так будет справедливо.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 20:02
                  Максим, у полосатых переоцененное чувство , что их не убьют.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 20:06
                    Однако "исключительность" их нифига не защищает - дохнут как и выращенные ими бармалеи. yes
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 20:08
                      И при этом искренне удивляются , что такого не должно быть.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 20:12
                        Пусть на том свете своему рогатому хозяину жалуются.
                        Джедай
            2. Идущий Сегодня, 20:15
              Цитата: Джедай
              Пусть на том свете своему рогатому хозяину жалуются.

              Не благодарный он не принимает жалоб , только души ему подавай.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 20:17
                Так ведь сами выбирали, убогие. fool
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 20:28
                  Мне кажется , что выбрали за них и пнули в эту сторону.
                  Идущий
      2. Черный_Ватник Сегодня, 17:45
        Создадут хаос на очередном куске ближнего востока. Им то нормально. Плюс очередная питательная среда для ручных террористов будет.
        Черный_Ватник
        1. Стас Снежин Сегодня, 18:13
          Объявить Вашингтон столицей Венесуэлы..
          Стас Снежин
      3. Подрезчик Сегодня, 17:46
        Цитата: Logall
        Тёзка, что вы? Они же просто ''Спасибо'' сказать... За всё!

        Саш, приветствую от души! hi Эдакое горячее восточное "спасибо"? laughing
        Подрезчик
    2. 79807420129 Сегодня, 18:01
      Цитата: Подрезчик
      Вот и результаты американских советников Трампа в "мыльных пузырях"...

      Там похоже Иванка Трамп рулит,а папаша только щеки надувает и указы подписывает. hi
      79807420129
      1. Подрезчик Сегодня, 18:24
        Влад, добрый вечер! hi Иванка с мужем, Джерад Кушнер кажется...А щеки-да, когда вижу Трампа по телеку, иногда кажется, что он просто "играет на публику"... hi
        Подрезчик
        1. Идущий Сегодня, 18:43
          Он достиг своей вершины и упивается , а на то что он рушит миропорядок , так ему не долго осталось жить...
          Идущий
      2. stalkerwalker Сегодня, 18:25
        Цитата: 79807420129
        Иванка Трамп рулит

        Могу себе только представить, что б было, если в дочерях у Трампа оказались сёстры Кардашьян...
        wassat
        stalkerwalker
    3. Primoos Сегодня, 18:23
      Цитата: Подрезчик
      Вот и результаты американских советников Трампа в "мыльных пузырях"...Это только начало! Сидел бы миллиардером, толку было бы больше...

      Трамп сейчас каааак даст ракетой! А то и двумя! Ума палата! Удивительный долбохлеб. Оказался глупее ушастого негра, промокашка.
      Primoos
  2. Джедай Сегодня, 17:36
    Демонстранты сломали ограждение и ворота периметра безопасности перед посольством Соединенных Штатов в городе Аукар на северной окраине Бейрута

    Ну нифига себе! Это они что - посла линчевать собираются, как у же было? wink
    Джедай
    1. Подрезчик Сегодня, 17:38
      Цитата: Джедай
      Ну нифига себе! Это они что - посла линчевать собираются, как у же было? wink

      Да, Макс! hi "Раздувая огонь, готовься к пожару!"
      Подрезчик
      1. Джедай Сегодня, 17:39
        Саня, ты вот не знаешь, почему я не огорчён такой новостью? feel wink soldier
        Джедай
        1. Подрезчик Сегодня, 17:43
          Потому, что ты справедливый! Я знаю... hi
          Подрезчик
        2. Диванный Хенераль Сегодня, 17:43
          Джедай
          Могу предположить...
          Когда пинают матрасню, всегда радостно. А тут еще выполняют "твою работу да чужими руками" - радостно вдвойне.
          Диванный Хенераль
      2. pvv113 Сегодня, 17:47
        Так может помочь чем-то надо? Могу литров пять бензина выделить wink
        pvv113
        1. Подрезчик Сегодня, 17:57
          Володя hi , выдели десять! good Ради такого дела-не жадничай!!! wink laughing
          Подрезчик
          1. pvv113 Сегодня, 17:59
            Пройду по гаражам, думаю мужики на благое дело не пожалеют и тонну wink
            pvv113
            1. Касым Сегодня, 18:16
              Моторного масла еще надо. Смешиваете с бензой и получаете коктейль Молотова.
              А если серьезно, то подставил Трамп своих мусульманских союзников. Как себя вести тому Сауду на саммите в Турции? Можно всех мусульманских монархов и лидеров купить-заинтересовать, но как быть с улицей!? Она любого монарха проклянет, кто будет заигрывать со штатами. Для мусульман БВ теперь РФ выглядит предпочтительнее в роли арбитра. Она учитывает ближневосточные реалии, а ВВП держит слово. Проиграл Запад, а это решение Трампа только усугубляет положение США на БВ. И по какой причине Трамп это сделал, понять не могу? hi
              Касым
              1. pvv113 Сегодня, 18:25
                Цитата: Касым
                подставил Трамп своих мусульманских союзнико

                Да и сам подставился
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 19:40
                  Такое впечатление , что ему все по барабану ...
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 19:43
                    Может не от большого ума? Кто-то уже высказался, что наши хакеры не того выбрали laughing
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 19:50
                      Он не глупый , но он заточен под другие функции.
                      Идущий
                      1. pvv113 Сегодня, 20:00
                        Я и не говорю, что болван, но с адекватностью и понятием причинно-следственных связей - явные нарушения
                        pvv113
                2. Идущий Сегодня, 20:03
                  Цитата: pvv113
                  Я и не говорю, что болван, но с адекватностью и понятием причинно-следственных связей - явные нарушения


                  Вообще мимо проходят.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 20:06
                    "Свистят они, как пули у виска" и не задерживаются lol
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 20:09
                      Ага , ка чайник со свистком , но без воды.
                      Идущий
    2. Sergey53 Сегодня, 18:11
      Повторенье, мать ученья. С первого раза им видно не доходит.
      Sergey53
  3. MOSKVITYANIN Сегодня, 17:36
    Смерть американской военщине...воот....
    MOSKVITYANIN
  4. Александр 3 Сегодня, 17:42
    Весь мусульманский мир оценил политику США. И все просто (любят) американцев.
    Александр 3
  5. HAM Сегодня, 17:54
    Трамп сделал PR-ход:как же великая и могучая Америка признаёт факт столицы Израиля,следовательно,все ОБЯЗАНЫ также признать это!!Вот только дружба с головой не его конёк,что израильтянам станет легче если пойдёт большая заваруха!?Время всё равно ВСЁ расставит по своим местам,без спешки..
    HAM
  6. voyaka uh Сегодня, 18:03
    Когда-то была христианская франкоязычная страна... Бейрут называли
    "маленьким Парижем Ближнего востока". crying
    Превратилась в зоопарк-хизбалятину... sad
    voyaka uh
    1. Krasnodar Сегодня, 18:10
      Цитата: voyaka uh
      Когда-то была христианская франкоязычная страна... Бейрут называли
      "маленьким Парижем Ближнего востока". crying
      Превратилась в зоопарк-хизбалятину... sad

      В зоопарк они превратились ещё в начале 70-х, когда после "Чёрного Сентября" палестинские банды во главе с Арафатом бежали из Иордании в Сирию, оттуда в Ливан. Тогда и началась Гражданская война, разбой и т.д.
      Krasnodar
      1. voyaka uh Сегодня, 18:30
        Э... мне рассказывали русские израильтяне, которые в 1982-м
        доехали на Бейрута на самоходках, как их поразили женщины
        с модными прическами в модельных платьях с декольте, пьющие из хрустальных бокалов
        шампанское во французских кафе. И это арабские женщины в арабской стране!
        К ним обращались на ломаном французском: "пардон, не могли бы
        подвинуть свой ситроен, нам надо танк перегнать в соседний квартал".
        Говорят, чувствовали себя полными пр_и_д_урками.
        voyaka uh
        1. Krasnodar Сегодня, 18:49
          Цитата: voyaka uh
          Э... мне рассказывали русские израильтяне, которые в 1982-м
          доехали на Бейрута на самоходках, как их поразили женщины
          с модными прическами в модельных платьях с декольте, пьющие из хрустальных бокалов
          шампанское во французских кафе. И это арабские женщины в арабской стране!
          К ним обращались на ломаном французском: "пардон, не могли бы
          подвинуть свой ситроен, нам надо танк перегнать в соседний квартал".
          Говорят, чувствовали себя полными пр_и_д_урками.

          Думаю, в христианских кварталах Бейрута до сих пор такая же картина. Страна многоконфессиональная, но именно Гражданская война началась там с приходом палестинцев.
          Krasnodar
          1. shkiper83 Сегодня, 19:51
            Я был в ливане проездом в 2009 году. Сообственно говоря,поездка по побережью от Трипполи до Бейрута. Страна поразила количеством кафе,отелей, публичных мест. Такое райское место,Но почти везде не было света, как сказал таксист из за авиаударов Израиля. Я был приятно удивлен окружающим видом. Хотелось бы мира этой земле.
            shkiper83
  7. Sergey53 Сегодня, 18:06
    ВАУ. Как сказала однажды Клинтон с блестящими от удовольствия увиденного, просматривая кадры убийства Каддафи.
    Sergey53
  8. Sergey53 Сегодня, 18:12
    Цитата: Sergey53
    Повторенье, мать ученья. С первого раза им видно не доходит.

    Цитата: Sergey53
    Ну нифига себе! Это они что - посла линчевать собираются, как у же было?
    Sergey53
  9. Rusland Сегодня, 18:36
    Ату его, ату. Посла на гиляку, посольский дом разобрать по кирпичику, архив передать в особый отдел базы ВКС в Сирии.
    Rusland
  10. Гильятон Сегодня, 18:49
    Вот она истинная морда США - заварить кашу, и, в кусты! am Ну расхлебывайте теперь!!! soldier
    Гильятон
    1. Rusland Сегодня, 19:08
      Похоже за их мордой пришли.
      Rusland
  11. К-50 Сегодня, 19:15
    У меня такой впечатление, что Трамп вступает во все возможные "лепёшки" этнических и конфессиональных противоречий. Ну или ему это подсказывают, или подталкивают. what
    К-50
  12. prior Сегодня, 19:26
    Волна "благодарности" американцам покатилась по арабскому миру.
    prior
  13. Bakht Сегодня, 19:46
    With today's decision, my Administration reaffirms its longstanding commitment to building a future of peace and security in the Middle East.
    В соотвествии с сегодняшним решением, моя Администрация подтверждет свое стремление к построению будущего мира и безопасности на Ближнем Востоке.
    ---
    Странные у него представления о мире и безопасности.
    Bakht
  14. alfa19638 Сегодня, 20:39
    Сжечь его на !!!
    alfa19638
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