В Ливане протестующие прорываются к американскому посольству

Несколько демонстрантов сломали ограждение и ворота оцепления безопасности перед посольством. Чтобы быть точными – это не ворота посольства, это ворота кордона безопасности. Посольство еще далеко. Парней задержали. Но многие ребята пытаются прорваться дальше,

Есть много людей, пострадавших от газа, в основном удушье. Мы пока не располагаем точными цифрами пострадавших. Несколько ребят задержаны стражами порядка. Ребята вступают в столкновения и отходят, и идут вновь. Это демонстрация нашей позиции против решения Трампа и не только, а также против всей политики США, лояльной Израилю,