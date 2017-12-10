В Ливане протестующие прорываются к американскому посольству
Демонстранты сломали ограждение и ворота периметра безопасности перед посольством Соединенных Штатов в городе Аукар на северной окраине Бейрута, передает РИА Новости сообщение члена политотдела компартии Ливана Омара Диба.
Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию к посольству США в Аукаре, выступая против решения Дональда Трампа по Иерусалиму. Демонстранты сожгли израильский флаг и чучело с фотографией Трампа и продолжают скандировать антиамериканские лозунги.
Президент США ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город
По словам Диба, среди митингующих есть пострадавшие от слезоточивого газа.
К дипмиссии США продолжают прибывать люди – представители левого движения и религиозных общин. Полиция и армейские подразделения пытаются блокировать все дороги, ведущие к посольству, и продолжают применять спецсредства в столкновениях с демонстрантами, предпринимая попытки оттеснить их от периметра безопасности.
Несколько демонстрантов сломали ограждение и ворота оцепления безопасности перед посольством. Чтобы быть точными – это не ворота посольства, это ворота кордона безопасности. Посольство еще далеко. Парней задержали. Но многие ребята пытаются прорваться дальше,рассказал Омар Диб.
Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию к посольству США в Аукаре, выступая против решения Дональда Трампа по Иерусалиму. Демонстранты сожгли израильский флаг и чучело с фотографией Трампа и продолжают скандировать антиамериканские лозунги.
Президент США ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город
По словам Диба, среди митингующих есть пострадавшие от слезоточивого газа.
Есть много людей, пострадавших от газа, в основном удушье. Мы пока не располагаем точными цифрами пострадавших. Несколько ребят задержаны стражами порядка. Ребята вступают в столкновения и отходят, и идут вновь. Это демонстрация нашей позиции против решения Трампа и не только, а также против всей политики США, лояльной Израилю,сообщил он.
К дипмиссии США продолжают прибывать люди – представители левого движения и религиозных общин. Полиция и армейские подразделения пытаются блокировать все дороги, ведущие к посольству, и продолжают применять спецсредства в столкновениях с демонстрантами, предпринимая попытки оттеснить их от периметра безопасности.
Использованы фотографии: РИА Новости
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