08:54 11 декабря

Эрдоган: Израиль - террористическое государство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал наиболее резкое заявление в отношении Израиля за все последние годы. По словам Эрдогана, Израиль является террористическим государством, оккупирующим существенную часть территорий Палестины.

По словам Эрдогана, власти Израиля неадекватно реагируют на желание палестинцев жить в собственном суверенном государстве, для которого главным городом тоже является Иерусалим «даже с религиозной точки зрения». Президент Турции заявил, что израильские власти натравливают на протестующих палестинцев военизированные патрули, для которых нет запрета на применение оружия.

В ходе своей речи Эрдоган показал несколько карт палестинских территорий за время существования государства Израиль и отметил, как израильская территория расширились за счёт территорий Палестины, которую сам Израиль так и не готов призвать независимым государством.


Эрдоган: Израиль - террористическое государство


Кроме того, Эрдоган снова раскритиковал решение американского президента по признанию Иерусалима столицей Израиля, отметив, что президент США поддался желанию устроить самопиар и разжёг новый пожар палестино-израильского конфликта.

На обвинения со стороны Эрдогана ответил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам Нетаньяху, именно Турция является террористическим государством, так как уничтожает населённые пункты с курдским населением и способствует разжиганию конфликта ещё и в районе сектора Газа.

Нетаньяху:
Не нужно нам читать лекции о морали, когда сама Турция бомбит курдские деревни и оказывает Ирану помощь по обходу санкций.

После этого Нетаньяху обратился к палестинцам с предложением признать Иерусалим столицей Израиля.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 47

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:12
    Обменялись говнюки любезностями !
    ФЕОДОР
    1. сибиралт Сегодня, 07:29
      Болтать мало, надо с любыми террористами бороться! belay
      сибиралт
    2. Michael67 Сегодня, 07:30
      Ты смотри! Реджеп Тайип прозрел!
      Ой. Что это я? Не прозрел. За помидоры переживает, вот и признал террориста. Хотя сам такой же террорист. Но за помидоры ещё и не такое признаешь!
      Michael67
    3. Primoos Сегодня, 08:07
      Цитата: ФЕОДОР
      Обменялись говнюки любезностями !

      Эрдоган конечно ещё тот ушлепок, но тут он прав. Израиль террористическое государство. Из песни слова не выкинешь.
      Primoos
  2. Krasnodar Сегодня, 06:16
    Эрдогана, как всегда, заносит. Зря Натаньяга согласился компенсации за грохнутых турецких "миротворцев" выплачивать.
    Krasnodar
    1. Ширьонай Сегодня, 06:53
      Никакие компенсации за погибших турецких исламских террористов не превратят исламского экстремиста Пердогана в умеренного. В этом плане было понятно , что миллионы, выброшенные Израилем на компенсации - выброшены на ветер. " черного кобеля Пердогана не отмоешь добела"( русско-еврейская народная пословица). На месте россиян я бы тоже никогда не забывал Пердогану погибшего летчика с СУ-24.
      Ширьонай
      1. Антианглосакс Сегодня, 07:48
        Цитата: Ширьонай
        На месте россиян я бы тоже никогда не забывал Пердогану погибшего летчика с СУ-24.

        Никому ничего не забудем, многочисленные пакости Израиля тоже. По существу Пердоган - прав.
        Антианглосакс
      2. Primoos Сегодня, 08:09
        Цитата: Ширьонай
        Никакие компенсации за погибших турецких исламских террористов не превратят исламского экстремиста Пердогана в умеренного. В этом плане было понятно , что миллионы, выброшенные Израилем на компенсации - выброшены на ветер. " черного кобеля Пердогана не отмоешь добела"( русско-еврейская народная пословица). На месте россиян я бы тоже никогда не забывал Пердогану погибшего летчика с СУ-24.

        Будь ты лучше на своем, иудейском, месте. Так всем будет спокойней. И западлянки свои мелкие здесь не рассыпай. Без сопливых разберемся.
        Primoos
      3. Маз Сегодня, 08:19
        F
        Цитата: Ширьонай
        Никакие компенсации за погибших турецких исламских террористов не превратят исламского экстремиста Пердогана в умеренного. В этом плане было понятно , что миллионы, выброшенные Израилем на компенсации - выброшены на ветер. " черного кобеля Пердогана не отмоешь добела"( русско-еврейская народная пословица). На месте россиян я бы тоже никогда не забывал Пердогану погибшего летчика с СУ-24.

        А мы не забудем как Ф16 взлетел с неконтролируемого Турцией Инджерлика База НАТО и ведомый натовским пилотом сбил наш Су-24, по наводке американских радаров. И не забудем как ваша страна и элита прыгала от радости - надеялись на войну между Россией и Турцией. Обломилось. Не забудем как ваши ВВС влетели в Пальмиру , где работали наши саперы, хотя мы с вами договорились о сотрудничестве. Как там Арон Профессор и Вояка выразились ? Око за око? Зуб за зуб? Ага. Кто старое помянет тому глаз вон , а кто забудет - тому два.. Молитесь на Россию, только она может помирить Израиль с арабами. А вы всё гадите в Сирии. Теперь Ждите очередного мирного судна в Газу от Султана всех османов. А может и целую флотилию. Мы вас предупреждали, что земля очень круглая. Там на бирже шекель с 3,4 ушёл на 3,5 за бакс. Это случайность? Или на антифаду намёк?
        Маз
        1. Krasnodar Сегодня, 08:27
          Цитата: Маз
          F
          Цитата: Ширьонай
          Никакие компенсации за погибших турецких исламских террористов не превратят исламского экстремиста Пердогана в умеренного. В этом плане было понятно , что миллионы, выброшенные Израилем на компенсации - выброшены на ветер. " черного кобеля Пердогана не отмоешь добела"( русско-еврейская народная пословица). На месте россиян я бы тоже никогда не забывал Пердогану погибшего летчика с СУ-24.

          А мы не забудем как Ф16 взлетел с неконтролируемого Турцией Инджерлика База НАТО и ведомый натовским пилотом сбил наш Су-24, по наводке американских радаров. И не забудем как ваша страна и элита прыгала от радости - надеялись на войну между Россией и Турцией. Обломилось. Не забудем как ваши ВВС влетели в Пальмиру , где работали наши саперы, хотя мы с вами договорились о сотрудничестве. Как там Арон Профессор и Вояка выразились ? Око за око? Зуб за зуб? Ага. Кто старое помянет тому глаз вон , а кто забудет - тому два.. Молитесь на Россию, только она может помирить Израиль с арабами. А вы всё гадите в Сирии. Теперь Ждите очередного мирного судна в Газу от Султана всех османов. А может и целую флотилию. Мы вас предупреждали, что земля очень круглая. Там на бирже шекель с 3,4 ушёл на 3,5 за бакс. Это случайность? Или на антифаду намёк?

          А Вы в курсе, что Банк Израиля постоянно шекель понижает к доллару, т.к. это выгодно экспортерам? ))
          Производить за дешёвые шекели, продавать за дорогие доллары.
          И это уже со времён Стэнли Фишера длится.
          И чем Израиль гадит в Сирии? Долбит Асада с Хизбаллой? )))
          России от этого холодно чи жарко?
          Krasnodar
    2. Moskovit Сегодня, 07:16
      Зря Нетаньяху подарки брал да лодки немецкие покупал. Повезло ему, друг Трамп такую темку подкинул, не до откатов сейчас).
      Moskovit
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:16
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал наиболее резкое заявление в отношении Израиля за все последние годы.


    Конец Эрдогану... what жди в гости гостей из МОССАДА или ЦРУ ...какой нибудь Мевлют Мерт Алтынташ скоро встанет за твоей спиной...все произойдет в восточном стиле...больно не будет.
    Тот же ЛЕХА
    1. Комментарий был удален.
    2. SarS Сегодня, 08:02
      Так у Эрдогана и так главный враг (проповедник Гюлен - турецкий еврей).
      SarS
      1. Krasnodar Сегодня, 08:13
        Цитата: SarS
        Так у Эрдогана и так главный враг (проповедник Гюлен - турецкий еврей).

        Который проповедует Ислам. Но еврей ))))
        Krasnodar
  4. midivan Сегодня, 06:20
    recourse А еще говорят - ворон ворону глаз не выклюет laughing
    midivan
  5. Познающий Сегодня, 06:25
    Ну по- крайней мере откровенно, без экивоков. Хотя имхо, турки от "детей Моисея" в этом вопросе не лучше.
    Познающий
  6. Ажылдаптыр Сегодня, 06:26
    Тоже заявление..
    Это не заявление а констатация факта.
    Ажылдаптыр
  7. Николай Р-ПМ Сегодня, 06:31
    Только Сирия как кажется готовится перестать быть главной горячей точкой планеты, как с легкой подачи патлатого президента исключительной страны набирает обороты новый ураган человеческого противостояния. Управляемый хаос, так они это называют.
    Николай Р-ПМ
  8. Евродав Сегодня, 06:32
    Молодец, "прозревший" Эрдоган! Мелочь,а приятно! Вон как засуетился черношляпочник с Краснодара! Значит в точку!
    Евродав
    1. Ажылдаптыр Сегодня, 06:43
      Этот ч.......с Краснодара, вовремя подсуетился.И прибежал в Краснодар.
      Скоро и другие в ермолках и лапсердаках прибегут.
      Ажылдаптыр
      1. Krasnodar Сегодня, 06:54
        Цитата: Ажылдаптыр
        Этот ч.......с Краснодара, вовремя подсуетился.И прибежал в Краснодар.
        Скоро и другие в ермолках и лапсердаках прибегут.

        Этот ч, дорогуша, левой рукой из Вас котлету на раз два три сделает..))))
        И побегут в РФ толпами и табунами, из страны со средней пенсией в 1500$ в месяц...
        Krasnodar
        1. Ажылдаптыр Сегодня, 06:57
          Какой грозный ч.....Хе хе.
          Что по учёбе в школе,не припомню таких еврейчиков.
          Тоже когда-то уехали в израиль.И вернулись также пряча глаза.
          Как подбитые четвероногие...
          Ажылдаптыр
          1. Krasnodar Сегодня, 07:04
            Цитата: Ажылдаптыр
            Какой грозный ч.....Хе хе.
            Что по учёбе в школе,не припомню таких еврейчиков.
            Тоже когда-то уехали в израиль.И вернулись также пряча глаза.
            Как подбитые четвероногие...

            Глаза прятали, когда говорили, что нету денег Вам на пиво одолжить? )))
            Krasnodar
            1. Ажылдаптыр Сегодня, 07:15
              Когда такие как ты и тебе подобные уезжали из России.То бывало они смеялись и громко декламировали Лермонтова.
              А потом....по приезду обратно прятали свои миндалевидные глаза.
              Но жалко что мы такой народ добрый.Что многое вам забываем.
              Ажылдаптыр
              1. Krasnodar Сегодня, 07:20
                Цитата: Ажылдаптыр
                Когда такие как ты и тебе подобные уезжали из России.То бывало они смеялись и громко декламировали Лермонтова.
                А потом....по приезду обратно прятали свои миндалевидные глаза.
                Но жалко что мы такой народ добрый.Что многое вам забываем.

                Вот я только двух таких знаю, что в Россию переехали. Один по бизнесу, ещё один по семейным обстоятельствам, как и я. Зато Вы знаете толпы ... )))
                Krasnodar
                1. Ажылдаптыр Сегодня, 07:27
                  И почём Рабинович,
                  вы нынче родину
                  продаете?
                  Ажылдаптыр
                  1. Krasnodar Сегодня, 07:32
                    Цитата: Ажылдаптыр
                    И почём Рабинович,
                    вы нынче родину
                    продаете?

                    Если че, сам куплю.
                    Есть предложения? )))
                    Krasnodar
                    1. Ажылдаптыр Сегодня, 07:36
                      РОДИНА,у меня одна.Есть и будет.
                      Это у тебя их две.
                      И одну ты продал.
                      Ваш брат меняет родины как носки.
                      Где теплей,там и родина.
                      Для тебя сейчас теплей в Краснодаре.
                      Там и родина.
                      Припрет тебя,сбежишь в Австралию.
                      И там у тебя будет родина.
                      Ажылдаптыр
                      1. Krasnodar Сегодня, 07:41
                        Цитата: Ажылдаптыр
                        РОДИНА,у меня одна.
                        Это у тебя их две.
                        И одну ты продал.
                        А теперь приехал на проданую родину.
                        Не зря иуда у тебя в родне.

                        1) Сомневаюсь, что Вы где бы то не было востребованны
                        2) Вы про Молдавскую ССР? Ох продал ))))
                        3) В отличие от Вас, у меня в роду и Иисус, и апостолы. Не только Иуда Ис Кариот. )))
                        Krasnodar
    2. Krasnodar Сегодня, 06:44
      Цитата: Евродав
      Молодец, "прозревший" Эрдоган! Мелочь,а приятно! Вон как засуетился черношляпочник с Краснодара! Значит в точку!

      Почему засуетился? Мне просто приятно вспоминать, как израильтяне грохнули 9 турецких "миротворцев", поданных Эрдогана, за то, что они попытались прорвать блокаду Газы...
      А Вы наверное переживали за своих друзей...))))
      Krasnodar
    3. Ширьонай Сегодня, 07:42
      Э
      Цитата: Евродав
      Молодец, "прозревший" Эрдоган! Мелочь,а приятно! Вон как засуетился черношляпочник с Краснодара! Значит в точку!



      Это до чего же нужно евреев ненавидеть, чтобы прославлять Пердогана, отдавшего приказ об уничтожении российского СУ-24...
      Ширьонай
      1. Krasnodar Сегодня, 08:01
        Цитата: Ширьонай
        Э
        Цитата: Евродав
        Молодец, "прозревший" Эрдоган! Мелочь,а приятно! Вон как засуетился черношляпочник с Краснодара! Значит в точку!



        Это до чего же нужно евреев ненавидеть, чтобы прославлять Пердогана, отдавшего приказ об уничтожении российского СУ-24...

        Есть такое )))
        А о том, что он в Сирию ввёл войска, вообще не упоминается.
        Krasnodar
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
    По словам Эрдогана, Израиль является террористическим государством, оккупирующим существенную часть территорий Палестины.

    ... Эрдоган не далёк от истины, совсем не далёк... angry
    a.s.zzz888
    1. Segel Сегодня, 06:53
      Согласен,но...Сам прям белый и пушистый,можно подумать. laughing Как говорится,чья бы корова мычала.
      Segel
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
        Segel Сегодня, 06:53

        ... это так, но сейчас такой расклад нам на руку...
        a.s.zzz888
  10. Nix1986 Сегодня, 06:57
    Обе стороны друг друга стоят.
    Nix1986
  11. Геркулесыч Сегодня, 07:12
    Совсем как в мультфильме 12 месяцев lol -"ты собака, нет, ты собака " lol -облаили друг друга, типа обмена любезностями wassat
    Геркулесыч
    1. Krasnodar Сегодня, 07:16
      Цитата: Геркулесыч
      Совсем как в мультфильме 12 месяцев lol -"ты собака, нет, ты собака " lol -облаили друг друга, типа обмена любезностями wassat

      У них это давно. Эрдоган как то блокаду Газы грозился при личном присутствии на корабле турецких ВМФ прорвать под прикрытием грозной османской авиации. В Израиле поржали...
      Krasnodar
  12. anjey Сегодня, 07:17
    не нужно нам читать лекции о морали, когда сама Турция бомбит курдские деревни и оказывает Ирану помощь по обходу санкций.
    получается по израильски никакой морали и законности в мире нет,есть только произвол силы,очень по американски,тем более под их теплым крылышком,которые(сша ) и ядерное оружие помогли израилю заполучить....,а с ядерным террористом и разговаривать с позиции ядреной силы придется,не дай бог в будующем,они по другому не понимают....
    anjey
  13. MadCat Сегодня, 08:06
    Дешевка этот ваш пердоган, со своим пиаром он может взять огурец побольше и засунуть его себе поглубже laughing
    MadCat
    1. Krasnodar Сегодня, 08:14
      Цитата: MadCat
      Дешевка этот ваш пердоган, со своим пиаром он может взять огурец побольше и засунуть его себе поглубже laughing

      Помидор. Не огурец
      Krasnodar
  14. pvv113 Сегодня, 08:17
    По словам Эрдогана, Израиль является террористическим государством, оккупирующим существенную часть территорий Палестины

    Хоть Эрдоган и озвучил то, о чем многие стеснялись вслух сказать, но больше доверия он вызывать не стал
    pvv113
  15. rocket757 Сегодня, 08:20
    Нормальный такой торгаш с налетом исламского фундаментализма ... " братья мусульмане" эт его , родное. Ему выгодно играть в лидера "мусульмане против евреев", вот и вся подоплёка ... утверждать, что это ради помидорного бизнеса, эт совсем глупо. Нам от ентого ничего толкового ждать не приходиться, он ВРАГ, таковым и останется!!!
    rocket757
  16. Маз Сегодня, 08:25
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал наиболее резкое заявление в отношении Израиля за все последние годы.


    Конец Эрдогану... what жди в гости гостей из МОССАДА или ЦРУ ...какой нибудь Мевлют Мерт Алтынташ скоро встанет за твоей спиной...все произойдет в восточном стиле...больно не будет.

    Угу военные уже танки выводили на мост, теперь лечат рожи по тюрьмам. А мевлют может и не доехать - а нас традиционно хорошая агентурная сеть в Турции и даже Песков легко говорит на турецком...
    Маз
  17. Феникс_Львов Сегодня, 08:34
    Террорист террористов террористами обозвал, смешно!
    Феникс_Львов
  18. Yujanin. Сегодня, 08:42
    Его, конечно, иногда нехило заносит в сторону..
    Yujanin.
  19. gukoyan Сегодня, 08:44
    Хехехе)))
    Ну а по правде и те и те "хороши" так сказать)
    gukoyan
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