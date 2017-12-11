Эрдоган: Израиль - террористическое государство
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал наиболее резкое заявление в отношении Израиля за все последние годы. По словам Эрдогана, Израиль является террористическим государством, оккупирующим существенную часть территорий Палестины.
По словам Эрдогана, власти Израиля неадекватно реагируют на желание палестинцев жить в собственном суверенном государстве, для которого главным городом тоже является Иерусалим «даже с религиозной точки зрения». Президент Турции заявил, что израильские власти натравливают на протестующих палестинцев военизированные патрули, для которых нет запрета на применение оружия.
В ходе своей речи Эрдоган показал несколько карт палестинских территорий за время существования государства Израиль и отметил, как израильская территория расширились за счёт территорий Палестины, которую сам Израиль так и не готов призвать независимым государством.
Кроме того, Эрдоган снова раскритиковал решение американского президента по признанию Иерусалима столицей Израиля, отметив, что президент США поддался желанию устроить самопиар и разжёг новый пожар палестино-израильского конфликта.
На обвинения со стороны Эрдогана ответил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам Нетаньяху, именно Турция является террористическим государством, так как уничтожает населённые пункты с курдским населением и способствует разжиганию конфликта ещё и в районе сектора Газа.
Нетаньяху:
После этого Нетаньяху обратился к палестинцам с предложением признать Иерусалим столицей Израиля.
По словам Эрдогана, власти Израиля неадекватно реагируют на желание палестинцев жить в собственном суверенном государстве, для которого главным городом тоже является Иерусалим «даже с религиозной точки зрения». Президент Турции заявил, что израильские власти натравливают на протестующих палестинцев военизированные патрули, для которых нет запрета на применение оружия.
В ходе своей речи Эрдоган показал несколько карт палестинских территорий за время существования государства Израиль и отметил, как израильская территория расширились за счёт территорий Палестины, которую сам Израиль так и не готов призвать независимым государством.
Кроме того, Эрдоган снова раскритиковал решение американского президента по признанию Иерусалима столицей Израиля, отметив, что президент США поддался желанию устроить самопиар и разжёг новый пожар палестино-израильского конфликта.
На обвинения со стороны Эрдогана ответил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам Нетаньяху, именно Турция является террористическим государством, так как уничтожает населённые пункты с курдским населением и способствует разжиганию конфликта ещё и в районе сектора Газа.
Нетаньяху:
Не нужно нам читать лекции о морали, когда сама Турция бомбит курдские деревни и оказывает Ирану помощь по обходу санкций.
После этого Нетаньяху обратился к палестинцам с предложением признать Иерусалим столицей Израиля.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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