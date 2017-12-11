Эрдоган: Израиль - террористическое государство

Не нужно нам читать лекции о морали, когда сама Турция бомбит курдские деревни и оказывает Ирану помощь по обходу санкций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал наиболее резкое заявление в отношении Израиля за все последние годы. По словам Эрдогана, Израиль является террористическим государством, оккупирующим существенную часть территорий Палестины.По словам Эрдогана, власти Израиля неадекватно реагируют на желание палестинцев жить в собственном суверенном государстве, для которого главным городом тоже является Иерусалим «даже с религиозной точки зрения». Президент Турции заявил, что израильские власти натравливают на протестующих палестинцев военизированные патрули, для которых нет запрета на применение оружия.В ходе своей речи Эрдоган показал несколько карт палестинских территорий за время существования государства Израиль и отметил, как израильская территория расширились за счёт территорий Палестины, которую сам Израиль так и не готов призвать независимым государством.Кроме того, Эрдоган снова раскритиковал решение американского президента по признанию Иерусалима столицей Израиля, отметив, что президент США поддался желанию устроить самопиар и разжёг новый пожар палестино-израильского конфликта.На обвинения со стороны Эрдогана ответил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам Нетаньяху, именно Турция является террористическим государством, так как уничтожает населённые пункты с курдским населением и способствует разжиганию конфликта ещё и в районе сектора Газа.Нетаньяху:После этого Нетаньяху обратился к палестинцам с предложением признать Иерусалим столицей Израиля.