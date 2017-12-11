Грузия закупит французские ЗРК «Мистраль»

Французские зенитно-ракетные комплексы «Мистраль» появятся в грузинской армии со следующего года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.Военное сотрудничество Грузии и Франции основывается на соглашениях 2015 года.По данным тбилисского еженедельника «Палитра недели» («Квирис палитра»), Грузия также получит из Франции мобильные радиолокаторы.Ранее сообщалось, что госдепартамент США разрешил продать Грузии противотанковые ракетные комплексы Javelin и командные пусковые установки на сумму 75 млн долларов, а вслед за этим грузинская армия может получить еще и «стингеры» и дроны для усиления ПВО«Мистраль» (фр. Mistral) — переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника. Разработан во Франции. В 1987 г. принят на вооружение сухопутных войск Франции. Система управления: инфракрасная пассивная головка самонаведения. В 2000 году принят на вооружение и поставляется собственным вооруженным силам и на экспорт усовершенствованный вариант ПЗРК «Мистраль 2». Обе модификации стоят на вооружении 25 стран мира.Масса (пусковой установки) - 20 кг; масса ( ракеты ) - 17 кг; длина ( ракеты) - 1,8 м; дальность стрельбы - 500-6000 м; масса боевой части - 3 кгТип боевой части: осколочная с готовыми (приблизительно 1800 шт.) осколками сферической формы из вольфрамового сплава. Взрыватель - неконтактный лазерный