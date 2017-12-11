13:09 11 декабря

Грузия закупит французские ЗРК «Мистраль»

Французские зенитно-ракетные комплексы «Мистраль» появятся в грузинской армии со следующего года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Военное сотрудничество Грузии и Франции основывается на соглашениях 2015 года.

Грузия закупит французские ЗРК «Мистраль»



По данным тбилисского еженедельника «Палитра недели» («Квирис палитра»), Грузия также получит из Франции мобильные радиолокаторы.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США разрешил продать Грузии противотанковые ракетные комплексы Javelin и командные пусковые установки на сумму 75 млн долларов, а вслед за этим грузинская армия может получить еще и «стингеры» и дроны для усиления ПВО

«Мистраль» (фр. Mistral) — переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника. Разработан во Франции. В 1987 г. принят на вооружение сухопутных войск Франции. Система управления: инфракрасная пассивная головка самонаведения. В 2000 году принят на вооружение и поставляется собственным вооруженным силам и на экспорт усовершенствованный вариант ПЗРК «Мистраль 2». Обе модификации стоят на вооружении 25 стран мира.

Масса (пусковой установки) - 20 кг; масса ( ракеты ) - 17 кг; длина ( ракеты) - 1,8 м; дальность стрельбы - 500-6000 м; масса боевой части - 3 кг

Тип боевой части: осколочная с готовыми (приблизительно 1800 шт.) осколками сферической формы из вольфрамового сплава. Взрыватель - неконтактный лазерный

Использованы фотографии: ic.pics.livejournal.com
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Комментарии 28

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 12:11
    Грузия закупит французские ЗРК «Мистраль»
    а УДК "мистраль" не купит? wassat (я первый успел пошутить по этому поводу?)
    андрей юрьевич
    1. Идущий Сегодня, 12:19
      Французские зенитно-ракетные комплексы «Мистраль»


      У французов все военное называется "Мистраль".
      Идущий
      1. dik-nsk Сегодня, 12:23
        через грузию в украину в обмен на Мишу-галстукоеда? самим то им зачем, думаю желание лезть к абхазам у них надолго отбило 9 лет назад
        dik-nsk
      2. Chertt Сегодня, 12:52
        Про хор МО Грузии слышал, хорошо поют. А вот про армию Грузии ничего не слышал, я думал её по домам распустили request
        Chertt
    2. xetai9977 Сегодня, 12:38
      Можно узнать у знающих людей, без шуток и прибауток, которые ничего не значат, каковы особенности этого комплекса? Если 25 стран купили, то наверно неплохой комплекс.
      xetai9977
  2. Segel Сегодня, 12:12
    Зачем деньги переводить?Пусть хохлов позовут,те и задарма наши самолёты с удовольствием сбивать будут,как в 2008.
    Segel
    1. шура матросов Сегодня, 12:21
      Задарма и собака гавкать не будет. Да и сбивать чем-то надо (не камнями же) laughing
      шура матросов
  3. Teberii Сегодня, 12:12
    Что-то большая очень,пользоваться ей удобно.
    Teberii
    1. Джедай Сегодня, 12:24
      Расчёт ЗРК "Мистраль" - 2 человека. Так что справятся.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 12:29
        У грузин или хохлов будет три , плюс командир. lol
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:33
          Не удивлюсь что и зам.командира станет четвёртым. wassat
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 12:37
            А там и замполит подтянется. laughing
            Идущий
            1. андрей юрьевич Сегодня, 12:39
              Цитата: Идущий
              У грузин или хохлов будет три , плюс командир.

              это,уже партизанский отряд,с предателем.
              андрей юрьевич
            2. Джедай Сегодня, 12:40
              В результате получится зенитно-ракетная бригада по численности, но с одной ПУ. belay
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 12:43
                Главное , что бригада , а остальное не так важно.
                Идущий
  4. злой партизан Сегодня, 12:13
    Прочитал заголовок и чуть кофеем не подавился! belay Откуда у грызунов 1 млярд зелени? request Да еще и во множественном числе!! belay belay потом вчитался по-внимательнее и успокоился sad ...Но надо поаккуратнее с пожилыми людьми всётаки... recourse
    злой партизан
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:40
      Цитата: злой партизан
      Откуда у грызунов 1 млярд зелени?

      эээээ! чурчхела,автосервис,шашлык...туда-сюда...вах!
      андрей юрьевич
  5. svp67 Сегодня, 12:15
    Грузия закупит французские ЗРК «Мистраль»
    Похоже, что Украинские запасы КОНЧИЛИСЬ....
    svp67
    1. Equalized Сегодня, 12:22
      Дык не было никаких запасов. Один дивизион "Бук-М1" на всю страну это очень мало, тем более в 2008 приняло участие в боевых действиях только некоторое количество пусковых установок, а не весь дивизион. Сейчас вроде и этого дивизиона целиком нету. Ну еще 16 ЗРК "ОСА-АКМ" закупили у украины. Эти уже морально устарели и даже не модернизированы, хрен знает сколько там исправно, в любом случае это уже бесполезный хлам.

      ЗРК Spyder-SR - слишком мало, военно-техническое сотрудничество с ызГаелем свернули.

      Что касается новости, то во франции закупили не только ПЗРК "Мистраль", но еще какой-то комплекс. Пока не раскрывают, это ЗРК. Скорее всего VL Mica.

      Ну и еще радары GroundMaster и специальный пункт управления ПВО
      Equalized
    2. шура матросов Сегодня, 12:22
      Скорее советские. У Украины тоже советские запасы КОНЧАЮТСЯ
      шура матросов
      1. Equalized Сегодня, 12:25
        Украина на недавних учениях ПВО отстреляла дохрена ракет (которые прошли ремонтные работы на соотв.предприятиях), засветила таких редких зверей как ЗРК С-300В1 (восстановили целый дивизион в Умани, ранее сняты с вооружения). Так что у украины то дела идут хорошо в плане восстановления и ремонта советской матчасти, ибо есть компетентные предприятия которые это могут, есть ресурсы. А у грузии ничего этого нет.

        Банально шасси к ЗРК отремонтировать будет проблематично, не то что ракеты. СССР оставил украине "Жулянский машиностроительный завод "Визар"" где С-300 капиталят. Да и буки тоже есть кому.
        Equalized
    3. Джедай Сегодня, 12:25
      Цитата: svp67
      Похоже, что Украинские запасы КОНЧИЛИСЬ....

      Или срок годности истёк...
      Джедай
      1. svp67 Сегодня, 12:30
        Цитата: Джедай
        Или срок годности истёк...

        И все почему то предполагают направление потока оружия с Украины в Грузию, а не кто не предполагает обратный? "Джавелины", теперь "Мистрали". Ожидаю появления военнослужащих ВСУ в учебных центрах на территории Грузии.
        svp67
        1. Джедай Сегодня, 12:36
          Как раз-таки этого и следует ожидать. Если скакуасы воевали за грызунов в 2008, а сейчас грызунские наймы воюют за скакуасов, то следующий шаг очевиден.
          Джедай
      2. Идущий Сегодня, 12:30
        Скорее все продали.
        Идущий
  6. assa67 Сегодня, 12:21
    снова на Осетию полезут?.....да еще с непобедимыми лягушатниками..ужас
    assa67
    1. Идущий Сегодня, 12:31
      Уже не полезут , там наши войска и договор.
      Идущий
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:30
    Можно подумать Грузинам это поможет. Уже эпично обделались с американским оружием в 2008, еще хотят?

    И да, это так у французов принято, все называть Мистралями? Даже туалетную бумагу?))
    Генерал Песчаных Карьеров
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