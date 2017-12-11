С.Лавров: Ситуация на Корейском полуострове доведена до степени крайней напряжённости
Министр иностранных дел России высказался по вопросу ситуации на Корейском полуострове. По словам Сергея Лаврова, эта ситуация дошла до степени крайней напряжённости. Сергей Лавров отмечает, что стороны используются неприемлемую риторику и не готовы идти по пути политического компромисса. При этом в МИД России напоминают, что ранее Москва и Пекин предложили совместный вариант по деэскалации напряжённости на Корейском полуострове. Заключается предложение в одновременной заморозке Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний и отказе Вашингтона и Сеула от совместных учений на полуострове и у его морских границ. США это предложение сразу же отвергли (ещё более месяца назад). За это время Пхеньян провёл ракетные испытания и объявил о завершении формирования ракетно-ядерных сил.
Сергея Лаврова цитирует РИА Новости:
На этом фоне в США заявили, что продолжат меры санкционного давления на Северную Корея. Одна из мер – морская блокада полуострова.
В самой КНДР, напомним, такой шаг США называют откровенным объявлением войны.
В главном российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что санкционное давление в отношении КНДР может привести только к негативному с точки зрения безопасности эффекту. «Зажатая в угол» Северная Корея может решиться на открытый военный конфликт, ещё и при учёте того, что у её границ идёт наращивание группировки войск, командование которых не скрывает своих намерений.
Напомним, что в феврале 2018 года в Южной Корее запланировано проведение Олимпийских игр.
Сергея Лаврова цитирует РИА Новости:
Ситуация на Корейском полуострове может быть разрешена только дипломатическим путём.
На этом фоне в США заявили, что продолжат меры санкционного давления на Северную Корея. Одна из мер – морская блокада полуострова.
В самой КНДР, напомним, такой шаг США называют откровенным объявлением войны.
В главном российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что санкционное давление в отношении КНДР может привести только к негативному с точки зрения безопасности эффекту. «Зажатая в угол» Северная Корея может решиться на открытый военный конфликт, ещё и при учёте того, что у её границ идёт наращивание группировки войск, командование которых не скрывает своих намерений.
Напомним, что в феврале 2018 года в Южной Корее запланировано проведение Олимпийских игр.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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