13:10 11 декабря
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С.Лавров: Ситуация на Корейском полуострове доведена до степени крайней напряжённости

Министр иностранных дел России высказался по вопросу ситуации на Корейском полуострове. По словам Сергея Лаврова, эта ситуация дошла до степени крайней напряжённости. Сергей Лавров отмечает, что стороны используются неприемлемую риторику и не готовы идти по пути политического компромисса. При этом в МИД России напоминают, что ранее Москва и Пекин предложили совместный вариант по деэскалации напряжённости на Корейском полуострове. Заключается предложение в одновременной заморозке Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний и отказе Вашингтона и Сеула от совместных учений на полуострове и у его морских границ. США это предложение сразу же отвергли (ещё более месяца назад). За это время Пхеньян провёл ракетные испытания и объявил о завершении формирования ракетно-ядерных сил.

Сергея Лаврова цитирует РИА Новости:
Ситуация на Корейском полуострове может быть разрешена только дипломатическим путём.


На этом фоне в США заявили, что продолжат меры санкционного давления на Северную Корея. Одна из мер – морская блокада полуострова.

В самой КНДР, напомним, такой шаг США называют откровенным объявлением войны.

С.Лавров: Ситуация на Корейском полуострове доведена до степени крайней напряжённости


В главном российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что санкционное давление в отношении КНДР может привести только к негативному с точки зрения безопасности эффекту. «Зажатая в угол» Северная Корея может решиться на открытый военный конфликт, ещё и при учёте того, что у её границ идёт наращивание группировки войск, командование которых не скрывает своих намерений.

Напомним, что в феврале 2018 года в Южной Корее запланировано проведение Олимпийских игр.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:00
    Не стоит нашим на олимпиаду ехать… а то ковбой добесит ракетного парня…
    Шура пермский
    1. _Jack_ Сегодня, 13:04
      Точно, сами американцы похоже не поедут, а наши попрутся хоть и отстранили сборную. Но это уже их личное дело.
      _Jack_
    2. 210окв Сегодня, 13:04
      А пускай едут...Государство им надо лишь как способ зарабатывания денег..
      Цитата: Шура пермский
      Не стоит нашим на олимпиаду ехать… а то ковбой добесит ракетного парня…
      210окв
  2. 210окв Сегодня, 13:03
    Возле границы конечно нам геморрой не нужен..Ну так мы же поддержали санкции,не правда ли,С.Лавров?Стали на одну сторону с заштатниками....Давайте уж тогда и дальше.Чего уж теперь крутить формулировками..
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 13:06
      Дмитрий, приветствую!
      Если заключить военный союз с КНДР, тогда США не нападут! И корейцам не нужно будет ядерное оружие... Но это же так сложно. Легче санкции поддержать и озабоченность выразить...
      Anarchist
  3. solzh Сегодня, 13:08
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что сборная страны отправится на Олимпиаду в Пхенчхан в полном составе. Не думаю что штатам на своих спортсменов наплевать и они не станут развязывать бойню на корейском полуострове, хотя... Штаты могут спровоцировать КНДР таким образом, что бы Северная Корея ответила на провокацию, и под гибель своих олимпийцев начать войну. Бред? Может быть, но от амеров ожидать можно всего, эти ни чем не гнушаются.
    solzh
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