Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать.

В центре Киева началась очередная серия стычек манифестантов с национальной полицией. Несколько сотен активистов пришли к зданию суда, где будет избрана мера пресечения для ранее задержанного Михаила Саакашвили, возглавляющего «Движение новых сил». Сторонники Михаила Саакашвили осуществляют попытки прорваться в здание Печерского районного суда Киева. На данный момент это им не удаётся – препятствуют более трёх сотен киевских полицейских, которые пытаются сдерживать натиск толпы у стен здания суда.Напомним, что ранее в отношении Саакашвили было возбуждено уголовное дело с формулировкой «подготовка к государственному мятежу и смене государственной власти».Сторонники Саакашвили, среди которых немало и тех, кто стоял на майдане в 2013-2014 годах, теперь вспомнили, что главный оппонент Михаила Саакашвили – Пётр Порошенко, сам пришёл во власть после мятежа и переворота. А как же быть с «революцией достоинства», которой назвали тот самый антиконституционный госпереворот образца февраля 2014 года? Видимо, теперь формулировки и трактовки событий придётся менять самим украинцам.Сразу же после начала судебного заседания экс-глава Одесской области объявил голодовку, сделав пафосное заявление:Находясь в здании суда в специальном отсеке за бронированным стеклом, Саакашвили назвал себя военнопленным.