16:52 11 декабря

Саакашвили назвал себя военнопленным

В центре Киева началась очередная серия стычек манифестантов с национальной полицией. Несколько сотен активистов пришли к зданию суда, где будет избрана мера пресечения для ранее задержанного Михаила Саакашвили, возглавляющего «Движение новых сил». Сторонники Михаила Саакашвили осуществляют попытки прорваться в здание Печерского районного суда Киева. На данный момент это им не удаётся – препятствуют более трёх сотен киевских полицейских, которые пытаются сдерживать натиск толпы у стен здания суда.

Напомним, что ранее в отношении Саакашвили было возбуждено уголовное дело с формулировкой «подготовка к государственному мятежу и смене государственной власти».

Саакашвили назвал себя военнопленным



Сторонники Саакашвили, среди которых немало и тех, кто стоял на майдане в 2013-2014 годах, теперь вспомнили, что главный оппонент Михаила Саакашвили – Пётр Порошенко, сам пришёл во власть после мятежа и переворота. А как же быть с «революцией достоинства», которой назвали тот самый антиконституционный госпереворот образца февраля 2014 года? Видимо, теперь формулировки и трактовки событий придётся менять самим украинцам.

Сразу же после начала судебного заседания экс-глава Одесской области объявил голодовку, сделав пафосное заявление:
Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать.


Находясь в здании суда в специальном отсеке за бронированным стеклом, Саакашвили назвал себя военнопленным.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 39

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  1. Selendis Сегодня, 14:30
    Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать.

    Да лан)), он и на галстуках проживет)), а там и носки в ход пойдут))), уже опробовано
    Selendis
    1. volodya Сегодня, 14:34
      Он же памятник!!! Кто ж его посадит!
      volodya
      1. Джедай Сегодня, 14:36
        Все эти громкие слова Саакашвайна говорят о том, что он надеется на помощь из Фашингтона. Вот и становится в позу. А ну как заокеанский куратор кинет Михо? wink
        Джедай
        1. роман66 Сегодня, 15:07
          а если даже и не кинет? не поедут же бравые котики отбивать Мишаню, а порось, видать совсем страх потерял и не слушается
          роман66
        2. To be or not to be Сегодня, 15:11
          Для него сейчас это самое безопасное место . Вы там митингуйте ,а я на диете буду ...
          To be or not to be
          1. Вежливый Лось Сегодня, 16:11
            Цитата: To be or not to be
            Для него сейчас это самое безопасное место . Вы там митингуйте ,а я на диете буду ...

            Вот оно! Вот оно - проявление голодомора на Украине. Еще ему велотренажер для военнопленных в камеру пусть поставят. Через месяц, глядишь, он жрать запросит. А если сторонники Мишико всерьез озадачены вопросом
            А как же быть с «революцией достоинства», которой назвали тот самый антиконституционный госпереворот образца февраля 2014 года?

            то, че тут гадать? Произошла смена одного достоинсва (мужского) на другое. Иными словами поменяли один ... на другой. Вот уж воистину, тут женщины правы в том смысле, что ... на ... менять - только время терять. Бег на месте (вернее скачки) продолжаются. Сала Украине!
            Вежливый Лось
      2. Шура пермский Сегодня, 14:43
        Глеб Жиглов правильно сказал-вор должен сидеть а тюрьме
        Шура пермский
    2. Венд Сегодня, 14:35
      Цитата: Selendis
      Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать.

      Да лан)), он и на галстуках проживет)), а там и носки в ход пойдут))), уже опробовано

      Да что ему голодовка, он галстуки умеет есть laughing Да выдали бы его Грузии и не занимались ерундой. Сейчас сделают мученика на манер Савченко или Немцова. Потом не расхлебают.
      Венд
    3. Dimontius Сегодня, 14:55
      Отличная комедия, буду следить. А то уже наскучало все вна укропии, нужно было что-то новенькое. good
      Dimontius
      1. Segel Сегодня, 15:16
        А тебе поржать лишь бы,Самый Умный?Желаю тебе,чтоб коснулось тебя и семью твою это дело,всё,что на Донбассе делается не первый год уже...Вот тогда и посмотрю на твои комментарии тут. fool fool fool
        Segel
    4. сибиралт Сегодня, 15:05
      Вна Украине официально военнопленными и осужденными преступниками считаются "сепары" из Донбасса, а пленные АТОшники это "заложники". what
      сибиралт
  2. solzh Сегодня, 14:31
    Ты уже показал всё, на что был способен, от поедания галстука до обещания кинуться с крыши.
    solzh
  3. Какой-то Компот Сегодня, 14:32
    Саакашвили в клетке: Я покажу, как может умирать президент

    Одно позерство, игра на публику
    Хочется сказать:
    Так покажи - и умри же наконец good
    Какой-то Компот
    1. svp67 Сегодня, 16:33
      Цитата: Какой-то Компот
      Так покажи - и умри же наконец

      Он это будет ДОЛГО делать....
      svp67
  4. AID.S Сегодня, 14:33
    теперь покажу, как может умирать.

    "Мысленно вместе!" laughing
    AID.S
  5. Livonetc Сегодня, 14:34
    Цитата: Selendis
    Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать.

    Да лан)), он и на галстуках проживет)), а там и носки в ход пойдут))), уже опробовано

    Да вот беда.
    Галстуки, ремни изымают в следственном изоляторе.
    А то, что не прожует, на том повесится.
    Livonetc
    1. роман66 Сегодня, 15:08
      да ладно, там жира накоплено - можно в спячку впадать
      роман66
      1. Михаил м Сегодня, 15:30
        Что-то эти голодающие узники в результате пухнут, как на дрожжах. От голода, надо думать. А Мишико после заключения лицом в экран не поместится, разве что в кинотеатре. Политик, одним словом.
        Михаил м
  6. bk316 Сегодня, 14:35
    Не надо Мишико , подожди. Нам еще тебя расстреливать за миротворцев.
    bk316
  7. Балу Сегодня, 14:37
    Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать.
    Давай Бэтман, не тяни. Попкорн кончается. Пацан сказал, пацан сделал, смелее... fellow
    Балу
  8. Ingvar0401 Сегодня, 14:43
    Может обезьянке хотя бы банан в клетку бросить
    Ingvar0401
  9. gukoyan Сегодня, 14:45
    "Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать."
    Снова дешёвые понты, не более... Помнится кое кто недавно обещал спрыгнуть с крыши)
    Так что меньше пафоса, сожри ещё один халстуг и успокойся))
    gukoyan
  10. рус-5819 Сегодня, 14:46
    Саакашвили назвал себя военнопленным.

    Намёк на то, что скоро обмен военнопленными состоится? Так нам оно и даром не надо!
    рус-5819
  11. HAM Сегодня, 14:49
    После трёх дней отсидки это уже Маша Саакашвили... crying
    HAM
  12. pvv113 Сегодня, 14:49
    Саакашвили назвал себя военнопленным

    Похоже у этого клоуна припасено еще много всяких шуток
    pvv113
  13. Yujanin. Сегодня, 14:50
    Находясь в здании суда в специальном отсеке за бронированным стеклом, Саакашвили назвал себя военнопленным.

    Хе хило заткнули рот Саакашвили. А как же быть с правом человека, который хочет свободно выражать свои мысли?
    Yujanin.
  14. Чёрная вода Сегодня, 14:55
    вот он ещё на свободе был и АТОшники тогда давали 72 часа порошенко, НУ И ГДЕ???!!! .....это у них видимо "война громких заяв", кто громче и страшнее тявкнет, тому и печеньку из госдепа. ....а так то театр абсурда, все зрители в курсе что оба персонажа на прикорме у госдепа, но надо чтобы шоу продолжалось )))) ...смотрим очередную серию....
    Чёрная вода
  15. Berkut154 Сегодня, 14:56
    Он еще и поет))) laughing
    Berkut154
  16. assa67 Сегодня, 14:58
    он же голодовку объявил сразу после задержания request ....теперь еще одна...две голодовки получается....потом омары не так сварены будут-третью объявит....да здравствует укропский цирк,самый циркейший из всех цирков laughing
    assa67
  17. Sergey53 Сегодня, 14:59
    Мужик? Ты не военнопленный, ТЫ военный преступник. И тебя ждёт твоя учясть.
    Sergey53
  18. Black_PR Сегодня, 15:07
    "Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать."

    Как в том фильме: " Прыгай - в огонь - мартышка"
    Black_PR
  19. Витас Сегодня, 15:07
    Воевал с Россией, оказался в плену у Украины! Миша, да ты контуженный!
    Витас
  20. zivXP Сегодня, 15:17
    Куда армию профукал?
    zivXP
  21. DEZINTO Сегодня, 15:19
    А будет забавно если его реально так посадят в украинскую тюрьму на полном серьёзе лет на десять. Какой финал у Миши эпический получится.
    Но это вряд-ли конечно. Его в очередной раз на руках вынесут. Его постоянно на Украине на руках носят, то заносят то выносят ))))))) fellow
    DEZINTO
    1. evp Сегодня, 15:25
      пока он матрасникам нужен его будут сажать-выпускать и комедия будет продолжаться (это не считая Тимошенко с Коломойским, на кого он параллельно работает)
      evp
  22. SanichSan Сегодня, 15:24
    Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать.

    это он про уголовные дела которые на нем висят в Грузии? ну че, норм..
    а может и правда, раз уж так просит, "по законам военного времени" и все такое.. wink
    SanichSan
  23. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:30
    Чтоб стать военнопленным, для начала надо стать военным. Какой же Миша тупой. Абы что-то брякнуть.
    Генерал Песчаных Карьеров
  24. NF68 Сегодня, 15:57
    Правильнее было бы назвать себя пациентом палаты №6.
    NF68
  25. Mavrikiy Сегодня, 16:48
    Саакашвили назвал себя военнопленным
    Это ладно, это можно пережить. Кое кто себя и Наполеоном называл, и лошадью Буденного. Вот объявит себя Сталиным и как быть? Одна надежда на США, мол Сталин был диктатор и демократию не продвигал.
    Но смутные сомнения меня тревожат, скажут:"С.ккин сын, но это наш с.ккин сын". И опять ему можно будет все.
    Mavrikiy
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